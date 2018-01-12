В Конгрессе США обеспокоены успехами Китая в космосе
Наращивание Пекином инвестиций в производство и исследования, связанные с космическими технологиями, не должно оставаться без ответа со стороны Соединенных Штатов, приводит РИА Новости мнение экспертов, озвученное в Конгрессе США.
Так, конгрессмен Дуг Ламборн заявил, что «спутниковая отрасль Китая растет угрожающими темпами» – за последние 2 года на заводах в КНР построено 40 космических аппаратов.
По словам эксперта Центра азиатских исследований Дина Ченга, Пекин «активно занимает нишу дешевых спутников».
В результате такие страны, как «Нигерия, Боливия и Венесуэла, могут покупать китайские аппараты по низким ценам, которые не в состоянии предложить ни один другой производитель». Такое положение дел «угрожает позициям американской компании Boeing на мировом рынке спутниковой связи», сказал Ченг.
Он подчеркнул, что раньше Пекин фокусировался «на законном и незаконном приобретении технологий», сейчас же китайские власти активно вкладываются в собственные разработки. Это, по мнению эксперта, «не только позволит КНР сократить отставание от зарубежных конкурентов, но и даст возможность задавать тон технологической гонке».
При этом конгрессмен Элис Стефаник отметила, что в настоящее нельзя говорить о том, что технологическое доминирование КНР является предрешенным. Однако «достижения Пекина должны отразиться на увеличении расходов США на оборону».
Ранее сообщалось, что 2018 году Китай планирует запустить более десяти спутников Bedou-3 для формирования глобальной навигационной системы, которая будет состоять из 35-ти космических аппаратов. Это превратит КНР в третью после России и США страну в мире с собственной подобной системой.
Так, конгрессмен Дуг Ламборн заявил, что «спутниковая отрасль Китая растет угрожающими темпами» – за последние 2 года на заводах в КНР построено 40 космических аппаратов.
По словам эксперта Центра азиатских исследований Дина Ченга, Пекин «активно занимает нишу дешевых спутников».
В результате такие страны, как «Нигерия, Боливия и Венесуэла, могут покупать китайские аппараты по низким ценам, которые не в состоянии предложить ни один другой производитель». Такое положение дел «угрожает позициям американской компании Boeing на мировом рынке спутниковой связи», сказал Ченг.
Он подчеркнул, что раньше Пекин фокусировался «на законном и незаконном приобретении технологий», сейчас же китайские власти активно вкладываются в собственные разработки. Это, по мнению эксперта, «не только позволит КНР сократить отставание от зарубежных конкурентов, но и даст возможность задавать тон технологической гонке».
При этом конгрессмен Элис Стефаник отметила, что в настоящее нельзя говорить о том, что технологическое доминирование КНР является предрешенным. Однако «достижения Пекина должны отразиться на увеличении расходов США на оборону».
Ранее сообщалось, что 2018 году Китай планирует запустить более десяти спутников Bedou-3 для формирования глобальной навигационной системы, которая будет состоять из 35-ти космических аппаратов. Это превратит КНР в третью после России и США страну в мире с собственной подобной системой.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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