18:02 12 января

В Конгрессе США обеспокоены успехами Китая в космосе

Наращивание Пекином инвестиций в производство и исследования, связанные с космическими технологиями, не должно оставаться без ответа со стороны Соединенных Штатов, приводит РИА Новости мнение экспертов, озвученное в Конгрессе США.



Так, конгрессмен Дуг Ламборн заявил, что «спутниковая отрасль Китая растет угрожающими темпами» – за последние 2 года на заводах в КНР построено 40 космических аппаратов.


По словам эксперта Центра азиатских исследований Дина Ченга, Пекин «активно занимает нишу дешевых спутников».

В результате такие страны, как «Нигерия, Боливия и Венесуэла, могут покупать китайские аппараты по низким ценам, которые не в состоянии предложить ни один другой производитель». Такое положение дел «угрожает позициям американской компании Boeing на мировом рынке спутниковой связи», сказал Ченг.

Он подчеркнул, что раньше Пекин фокусировался «на законном и незаконном приобретении технологий», сейчас же китайские власти активно вкладываются в собственные разработки. Это, по мнению эксперта, «не только позволит КНР сократить отставание от зарубежных конкурентов, но и даст возможность задавать тон технологической гонке».

При этом конгрессмен Элис Стефаник отметила, что в настоящее нельзя говорить о том, что технологическое доминирование КНР является предрешенным. Однако «достижения Пекина должны отразиться на увеличении расходов США на оборону».

Ранее сообщалось, что 2018 году Китай планирует запустить более десяти спутников Bedou-3 для формирования глобальной навигационной системы, которая будет состоять из 35-ти космических аппаратов. Это превратит КНР в третью после России и США страну в мире с собственной подобной системой.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 22

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 11:02
    Наращивание Пекином инвестиций в производство и исследования, связанные с космическими технологиями, не должно оставаться без ответа со стороны Соединенных Штатов,

    ... ну чисто собаки на сене!... angry
    a.s.zzz888
    1. Шура пермский Сегодня, 11:03
      Надо ящик валерианки в конгресс отправить,а то они там беспокойные такие сидят,нервов то не останется laughing
      Шура пермский
      1. Гуру Сегодня, 12:55
        У них свои Антидепрессанты есть , на основе Опиума- так что Валерианка для них слабовата будет ;)
        Гуру
    2. майор Юрик Сегодня, 11:20
      Опять янкесов грудная жаба на удушающий взяла! Вот неугомонные ! yes
      майор Юрик
    3. alstr Сегодня, 11:57
      Не там же кристально ясно написано: "Такое положение дел «угрожает позициям американской компании Boeing на мировом рынке спутниковой связи»
      и «достижения Пекина должны отразиться на увеличении расходов США на оборону».

      Ничего нового. Денег хочет Боинг и ВПК.
      alstr
      1. dsk Сегодня, 12:08
        Здравствуйте Александр!
        Цитата: alstr
        достижения Пекина
        "Китай осуществил первый в 2018 году космический запуск, выведя на орбиту два спутника навигационной системы BeiDou в пятницу, 12 января. Запуск совершен с космодрома Сичан, сообщают китайские источники. Ракета-носитель "Чанчжэн-3Б" стартовала в 07:18 (02:18 мск). Сейчас система полностью покрывает территорию Китая, а также несколько стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Нынешний запуск стал 262-м для ракет-носителей серии "Чанчжэн". О запуске сообщает агентство "Синьхуа".
        dsk
  2. 210окв Сегодня, 11:03
    Замучаемся за Китаем пыль глотать.
    210окв
    1. Александр 3 Сегодня, 11:44
      А мусор с орбиты кто убирать будет?
      Александр 3
  3. Alekseyklg Сегодня, 11:09
    Это называется - здоровая конкуренция!
    Alekseyklg
    1. 210окв Сегодня, 11:13
      Это называется нездоровая зависть к чужим успехам..
      Цитата: Alekseyklg
      Это называется - здоровая конкуренция!
      210окв
  4. rotmistr60 Сегодня, 11:10
    не должно оставаться без ответа со стороны Соединенных Штатов
    Что, жесткие санкции наложите или еще что придумаете? Конгресс всегда обеспокоен тем, что не укладывается в рамки их мечты - Сша должны владеть всем и управлять всеми.
    rotmistr60
  5. Alexanast Сегодня, 11:11
    Проще перечислить, чем там в этом конгрессе не обеспокоены..
    Озабоченные какие-то. laughing
    Alexanast
    1. andre Сегодня, 11:15
      Китай думаю это фигня, с такими то ресурсами. А вот Северная Корея это действительно прорыв столетия. С такими скудными ресурсами и мозгами, пусть и в чем то им помогли, так рванули вперед. Все же коммунизм - это прорывная модель развития общества.
      andre
      1. yehat Сегодня, 12:42
        не стоит так уж хвалить северную корею. большинству там живется весьма не сладко.
        больше чем у половины населения страны нет регулярной подачи горячей воды, нет постоянного поступления электричества. ,Транспорт с двигателем есть в основном только у элиты, предприятий и армии. Даже мопедов нет у частников. Можно продолжать, но думаю, и этого хватит. Это цена за мобилизационную систему существования, которая вам так понравилась. Такие понятия, как модернизация, развитие и НТП почти отсутствуют.
        yehat
  6. Wedmak Сегодня, 11:13
    Как же мне жалко США - все им угрожают, все их беспокоят, постоянно ходят озабоченные, ни уснуть, ни отдохнуть, угроза за угрозой. А они только и могут, что разбомбить или ввести санкции против тех, кого разбомбить не удалось.
    Wedmak
  7. КВУ-НСвД Сегодня, 11:14
    [quote]«угрожает позициям американской компании Boeing на мировом рынке спутниковой связи»,[/quote] НУ а следовательно [quote]«достижения Пекина должны отразиться на увеличении расходов США на оборону»/quote] Всё просто . Борьба за деньги и рынки
    КВУ-НСвД
  8. iliitchitch Сегодня, 11:16
    У подлосатых там чего , опять делёжка бюджетного апельсина ?
    Китай в космосе забил на всех , украл , что смог , и двинул своим путём . В отличие от нас . Слили все технологии жизнеобеспечения , и не только , за 30копеек , и очень гордимся МКС . С этой консервной банкой чего делать , непонятно , дальше вообще мрак , спутники топим , как Герасим му-му . И вся отрасль , похоже , му-му .
    iliitchitch
  9. demo Сегодня, 11:18
    А чем Конгресс США не озабочен?
    Наверное нет таких тем.
    demo
  10. Житель Урала Сегодня, 11:21
    Это должно беспокоить не только американский конгресс, но и нашу элиту, если бы такая была...
    Житель Урала
  11. askort154 Сегодня, 11:25
    Пока США "бодается" с Россией, Китай тихой сапой, качает свои мускулы.
    Для США сейчас дилемма, с кем "задружиться" против третьего, так как двоих, однозначно, не осилить.
    askort154
    1. Мих1974 Сегодня, 12:00
      Вот только походу "дураки" дружить с США против кого бы то ни было - уже закончились tongue . Эти "мальчики" так много и долго "кричали Волки" - шо даже сам звук их голоса инстинктивно ВСЕХ убеждает держаться подальше. А скоро и "возможно будут бить и возможно ногами". good
      Мих1974
  12. rocket757 Сегодня, 11:39
    Бы ли в конгрессе одни мужики, я б решил. что им дома не дают и они решили поиметь всех и вся!
    А так как там гендерная смесь. их не поймёшь ... они правда верят, что всех нагнут и поимеют???
    rocket757
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