18:00 12 января

В ВМС США заявили, что не имеют отношения к докладу о гибели ДЭПЛ «Сан-Хуан»

Управление разведки ВМС США не имеет отношения к докладу о гибели аргентинской подводной лодки San Juan, его написал бывший аналитик этой службы Брюс Рул, передает ТАСС заявление представителя разведки.

В ВМС США заявили, что не имеют отношения к докладу о гибели ДЭПЛ «Сан-Хуан»


Ранее западные СМИ начали цитировать якобы доклад управления, согласно которому «корпус подлодки был полностью уничтожен примерно за 40 миллисекунд». Автор исследования утверждает, что аргентинские моряки погибли мгновенно.


Автор этого доклада покинул управление еще несколько лет назад,
сказал собеседник агентства.

По его словам, ВМС США «не имеют никакого отношения к публикации, изложенные в ней выводы принадлежат исключительно самому бывшему аналитику».

Напомним, ДЭПЛ ВМС Аргентины «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года во время перехода из базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. Спустя 15 суток после исчезновения подлодки командование аргентинское командование сообщило о прекращении операции по спасению экипажа и о продолжении поиска самой субмарины.

Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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Комментарии 23

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  1. pvv113 Сегодня, 12:00
    ВМС США «не имеют никакого отношения к публикации

    С чего бы такая реакция? Не удивлюсь, что этот аналитик уволен сегодня позапрошлогодним числом
    pvv113
    1. фигвам Сегодня, 12:03
      Они ни к чему не имеют отношение, только уши стали настолько длинные, что торчат при каждой трагедии.
      фигвам
      1. Венд Сегодня, 12:07
        Цитата: фигвам
        Они ни к чему не имеют отношение, только уши стали настолько длинные, что торчат при каждой трагедии.

        Имеют и даже очень большое, к чужим победам. Присваивают их регулярно.
        Венд
        1. Шура пермский Сегодня, 12:28
          делают да,говорят нет
          Шура пермский
          1. Shurik70 Сегодня, 13:05
            ОП-ПА ... Полагаю, журналист, первый это опубликовавший, уже очень случайно несчастно летально?
            Чем они её приложили, интересно, что все мгновенно погибли? Объёмный взрыв под водой не сделаешь. Очень мощная самонаводящаяся мина-торпеда?
            Shurik70
    2. bouncyhunter Сегодня, 12:04
      Цитата: pvv113
      С чего бы такая реакция?

      Тебе напомнить на ком шапка горит ? wink
      Цитата: pvv113
      Не удивлюсь, что этот аналитик уволен сегодня позапрошлогодним числом

      Мне вот интересно : кто-то сомневается в прямой причастности США к гибели этой субмарины ? Лично у меня сомнений на этот счёт нет .
      bouncyhunter
      1. pvv113 Сегодня, 12:13
        Уж больно точные данные о взрыве они в этом докладе выдали
        pvv113
        1. CooL_SnipeR Сегодня, 12:41
          Ага, ешЪ кума 9 пирожок - я ведь не считаю winked (С)
          CooL_SnipeR
      2. Orionvit Сегодня, 13:01
        Цитата: bouncyhunter
        Мне вот интересно : кто-то сомневается в прямой причастности США к гибели этой субмарины ?

        Я к примеру не уверен, что штаты прямо уж причастны. Но всё таки, терзают смутные сомнения, что тут не так.
        Orionvit
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:06
          А я и не навязываю свою точку зрения . hi
          Цитата: Orionvit
          терзают смутные сомнения

          Сомнения имеют свойство перерастать в подозрения , а подозрения - в уверенность . wink
          bouncyhunter
          1. pvv113 Сегодня, 13:29
            В отношении штатов можно не сомневаться, а сразу начинать подозревать wink
            pvv113
            1. bouncyhunter Сегодня, 13:32
              Так ведь сами себе такую репутацию создали : "В каждую бочку - затычка" . lol
              bouncyhunter
          2. Orionvit Сегодня, 14:00
            Цитата: bouncyhunter
            А я и не навязываю свою точку зрения

            Причём здесь навязываю или не навязываю. Был вопрос, был ответ.
            Orionvit
    3. Семен Семеныч Сегодня, 12:20
      Ну , может быть, какая--то косвенная инфа, бросающая тень на кристальночитсый образ???
      Семен Семеныч
      1. pvv113 Сегодня, 12:22
        Да уж, кристальночище не бывает
        pvv113
    4. dvina71 Сегодня, 12:20
      Цитата: pvv113
      С чего бы такая реакция?

      С того,что прикрываяся названием конторы чувак несет бред.. Он нашел на этой лодки 6т ТНТ и разорвал ее на мелкие части..
      dvina71
  2. Гардамир Сегодня, 12:00
    Она утонула.
    Гардамир
  3. роман66 Сегодня, 12:05
    очень знакомая позиция
    роман66
  4. iliitchitch Сегодня, 12:05
    То ли он украл , то ли у него , но что-то нехорошее было . А чего это засуетились-то ? Ничего никто не сказал , но все подумали . Как один из вариантов - тупость американских мореманов , всем известная .
    iliitchitch
  5. Vard Сегодня, 12:07
    Бедные... они бедные... вот теперь тем местом откуда хвост растёт почувствуют что такое добротно сработанный фейк...
    Vard
  6. rotmistr60 Сегодня, 12:18
    Автор этого доклада покинул управление еще несколько лет назад,
    Но продолжает "анализировать" от имени разведуправления ВМС Сша? Не странно ли?
    rotmistr60
  7. Маз Сегодня, 12:40
    Шо и требовалось доказать.. Даже американцы открещиваются
    Маз
  8. Маз Сегодня, 12:42
    Цитата: Vard
    Бедные... они бедные... вот теперь тем местом откуда хвост растёт почувствуют что такое добротно сработанный фейк...

    Вот только насчет добротно очень сомнительно.
    Маз
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