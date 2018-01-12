В ВМС США заявили, что не имеют отношения к докладу о гибели ДЭПЛ «Сан-Хуан»

Автор этого доклада покинул управление еще несколько лет назад,

Управление разведки ВМС США не имеет отношения к докладу о гибели аргентинской подводной лодки San Juan, его написал бывший аналитик этой службы Брюс Рул, передает ТАСС заявление представителя разведки.Ранее западные СМИ начали цитировать якобы доклад управления, согласно которому «корпус подлодки был полностью уничтожен примерно за 40 миллисекунд». Автор исследования утверждает, что аргентинские моряки погибли мгновенно.сказал собеседник агентства.По его словам, ВМС США «не имеют никакого отношения к публикации, изложенные в ней выводы принадлежат исключительно самому бывшему аналитику».Напомним, ДЭПЛ ВМС Аргентины «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года во время перехода из базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. Спустя 15 суток после исчезновения подлодки командование аргентинское командование сообщило о прекращении операции по спасению экипажа и о продолжении поиска самой субмарины.