18:01 12 января

Трое индийских военных получили травмы при падении с вертолета

Трое военнослужащих получили серьезные травмы после того, как крепления троса, по которому они десантировались с вертолета, оборвались.

Трое индийских военных получили травмы при падении с вертолета


Трагический инцидент сняли на видео. ЧП произошло во вторник, 9 января, в Нью-Дели во время репетиции военного парада ко Дню армии, который в Индии празднуется 15 января.


На записи видно, как во время десантирования трос неожиданно обрывается и десантники падают на землю.



С таким оборудованием нам не нужен враг, чтобы убивать наших солдат
— прокомментировал ситуацию представитель военного ведомства Индии.

Как сообщает Times Now, военнослужащие получили травмы различной степени тяжести и находятся в больнице. Их жизням ничего не угрожает

Использованы фотографии: @MajorPoonia | Photo Credit: Twitter
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Комментарии 11

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  1. фигвам Сегодня, 12:10
    Первому и второму повезло...
    фигвам
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:45
      Да уж ... Могу только пожелать пострадавшим скорейшего возвращения в строй .
      bouncyhunter
    2. san4es Сегодня, 16:02
      Цитата: фигвам
      Первому и второму повезло...

      ...если третий на них не упал.
      san4es
  2. Vard Сегодня, 12:11
    Ну... эти... индусы!!! По одному в таких случаях спускаются...
    Vard
  3. Vadim851 Сегодня, 12:20
    Выздоровления пострадавшим. Ну это конечно вообще...
    Vadim851
  4. rotmistr60 Сегодня, 12:28
    С таким оборудованием нам не нужен враг, чтобы убивать наших солдат
    А оборудование где произведено? Или как и с техникой - с бору по сосенке? Бойцам хочу пожелать выздоровления, а ответственному за спуски по делам его.
    rotmistr60
  5. КВУ-НСвД Сегодня, 12:29
    При своевременном теосмотре спускных устройств , их регламентном обслуживании и при соблюдении правил пользования ими подобное практически невозможно , Прискорбное раздолбайство . Ну хоть живы...
    КВУ-НСвД
  6. iliitchitch Сегодня, 12:29
    -Я фигею , Клава , как ты ныряешь .
    -Я не Клава .
    -Всё равно фигею .
    iliitchitch
    1. Комментарий был удален.
  7. Shuttle Сегодня, 13:25
    Оборвалось ровно в тот момент когда на тросе висело одновременно трое десантирующихся.
    Shuttle
  8. Piramidon Сегодня, 14:52
    Ну, слава богу - вертушка, вроде бы, не наша, а то бы опять на российских производителей эти балбесы наехали.
    Piramidon
  9. bogart047 Сегодня, 15:31
    опять танцы на рабочем месте??
    bogart047
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