Трое индийских военных получили травмы при падении с вертолета
Трое военнослужащих получили серьезные травмы после того, как крепления троса, по которому они десантировались с вертолета, оборвались.
Трагический инцидент сняли на видео. ЧП произошло во вторник, 9 января, в Нью-Дели во время репетиции военного парада ко Дню армии, который в Индии празднуется 15 января.
На записи видно, как во время десантирования трос неожиданно обрывается и десантники падают на землю.
Как сообщает Times Now, военнослужащие получили травмы различной степени тяжести и находятся в больнице. Их жизням ничего не угрожает
Трагический инцидент сняли на видео. ЧП произошло во вторник, 9 января, в Нью-Дели во время репетиции военного парада ко Дню армии, который в Индии празднуется 15 января.
На записи видно, как во время десантирования трос неожиданно обрывается и десантники падают на землю.
С таким оборудованием нам не нужен враг, чтобы убивать наших солдат— прокомментировал ситуацию представитель военного ведомства Индии.
Как сообщает Times Now, военнослужащие получили травмы различной степени тяжести и находятся в больнице. Их жизням ничего не угрожает
Использованы фотографии: @MajorPoonia | Photo Credit: Twitter
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти