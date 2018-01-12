17:54 12 января

Президент России рассчитывает на позитивный диалог с американскими властями по СНВ-3

Владимир Путин рассчитывает на позитивный диалог с США по СНВ-3, но отмечает, что у Москвы нет доказательств, что Вашингтон при переоборудовании части носителей в рамках договора не будет их использовать для ядерного оружия, передает РИА Новости.



У нас с теми же американскими партнерами идет дискуссия по СНВ-3. Сейчас они вдруг заявили, правда, в рамках договора, что они хотят часть носителей – самолеты и подводные лодки – переоборудовать в их шахты, переоборудовать в такие, которые нельзя использовать для применения ядерного оружия,
сказал президент на встрече с руководителями российских СМИ.


Он отметил, что данный вопрос предусмотрен в договоре при условии согласования с другой стороной.

В договоре это предусмотрено. Но в договоре также записано, что это возможно только в том случае, если другая сторона – в данном случае российская сторона – верифицирует такие изменения и убедится в том, что возвратного потенциала не будет, что их назад невозможно эти шахтные установки, соответствующую технику на самолетах-носителях перестроить для использования под ядерное оружие,
пояснил российский лидер.

Пока таких доказательств у нас нет. И пока это вызывает у нас определенную озабоченность. Но диалог идет, и я надеюсь, что он будет позитивным,
добавил Путин.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 25

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  1. rocket757 Сегодня, 12:21
    Правда что ли?
    А с кем договариваться то?
    Мож сразу с Опрой, она у них сейчас в трэнде!!!
    rocket757
    1. Идущий Сегодня, 12:25
      Только военные с военными , а политики потом.
      Идущий
      1. Шура пермский Сегодня, 12:29
        горбатый уже подписал договоры-итог,мы разоружились,на счет америкашек-сомневаюсь
        Шура пермский
        1. Идущий Сегодня, 12:33
          Там все сложнее , они потом вышли , в общем как всегда юлят.
          Идущий
          1. Shurik70 Сегодня, 12:48
            У англосаксов в религии прямо сказано, что кого Бог любит - у того больше денег. Причём всё равно, каким образом ты эти деньги добыл. Уже сам факт их наличия доказывает, что ты поступил правильно, если бы Бог был тобой недоволен, он бы не допустил твоей удачи. Потому и бегут бандиты всех мастей, ставшие миллиардерами, в Англию. Если против Англии преступлений не совершали - значит не совершали их вообще.
            Так что все разговоры "изменить ракету так, что бы с неё нельзя запустить ядерный заряд" - не более, чем болтовня для журналистов. Если ракета не может нести определённый тип боеголовки, значит, попросту сделают другой тип. Специально под эту ракету.
            НИКОГДА НЕ ВЕРЬТЕ АНГЛОСАКСАМ
            Shurik70
            1. Идущий Сегодня, 12:53
              Цитата: Shurik70
              НИКОГДА НЕ ВЕРЬТЕ АНГЛОСАКСАМ


              Именно это должно всегда помнить. good
              Идущий
        2. dorz Сегодня, 12:34
          США будут добиваться выгодного для них максимального сокращения Россией СНВ.
          dorz
          1. cniza Сегодня, 12:36
            Цитата: dorz
            США будут добиваться выгодного для них максимального сокращения Россией СНВ.


            А мы должны добиваться защиты своих интересов и не уступать или только взаимно.
            cniza
            1. rocket757 Сегодня, 13:13
              Да ладно, военные, политики??? Да к следующим выборам их феминистки затюкают ихних мужиков до КОНЦА!!!!
              И будет у них прэзидент шоколадная баба или ваще транс какой ни будь!!!
              Я ставлю на Опру Уинфри!!! Она в трэнде, а сейчас ваще стихией обиженная!!!
              Самое лучшее строить планы, когда знаешь конечный результат!!!
              rocket757
              1. rocket757 Сегодня, 13:15
                Кстати, наш прэзидент, одинокий с виду мужик ... может заранее подкатить???
                rocket757
    2. Geisenberg Сегодня, 15:03
      Цитата: rocket757
      Правда что ли?
      А с кем договариваться то?
      Мож сразу с Опрой, она у них сейчас в трэнде!!!


      Мысль в целом не дурна. ))) Сразу обратиться к тому кто будет у власти ) а не к тому к хочет быть президентом ).

      Вообще Владимир Владимирович за зря такой оптимизм проявляет. Не будет никаких переговоров, будет американский ультиматум, как обычно.
      Geisenberg
      1. rocket757 Сегодня, 15:48
        Накатило... на меня впечатление бабий бунт произвёл, не слабое! Хотя мне импонирует заявление Катрин Денев, прекрасная АКТРИСА и ЖЕНЩИНА!!!
        А за будущего президента штатов, вот есть у меня такое убеждение, быть Опре в овальном кабинете!!!
        rocket757
  2. Горный стрелок Сегодня, 12:24
    Обмануть пытаются?
    Горный стрелок
    1. К0щей Сегодня, 12:27
      Цитата: Горный стрелок
      Обмануть пытаются?

      Обамануть))
      К0щей
      1. Гардамир Сегодня, 12:34
        Обамануть))
        кстати да, так же прочитал.
        Гардамир
  3. q75agent Сегодня, 12:29
    ВВП после Крыма как подменили .... recourse послов простил , список всего длинный .... а вот из свежего : кто запустил дроны знаем ...., но не скажем .... wink все с оглядкой , как бы не навредить тому , чего уже нет и походу и не будет
    q75agent
    1. kepmor Сегодня, 12:31
      так выборы на носу...резкие телодвижения не к чему...мало ли что...
      kepmor
  4. rotmistr60 Сегодня, 12:33
    рассчитывает на позитивный диалог с США по СНВ-3
    То, что президент оптимист - это хорошо.
    у Москвы нет доказательств...
    Неужели действительно такая уверенность в "партнере" который постоянно не только обманывает, фальсифицирует и пакостит, но и считает Россию врагом? Или дипломатия заставляет так говорить?
    rotmistr60
    1. kepmor Сегодня, 12:50
      дипломатия здесь не при чём...деньги и только деньги...
      да не столько государственные в облигациях ФРС...сколько вывезенные нашими ВОРАМИ за бугор...
      в апреле 14 года нам чётко разъяснили что и как...
      kepmor
  5. Гардамир Сегодня, 12:36
    А ещё Путин хочет вернуть дружественной Украине всю военную технику из Крыма. Даже непонятно, толи в 2014 не всё вернули, то ли под видом возврата свежие поставки.
    Гардамир
  6. q75agent Сегодня, 12:37
    Цитата: kepmor
    так выборы на носу...резкие телодвижения не к чему...мало ли что...
    Ответить Цитировать Жалоба

    уверен на 99,9 % что и после выборов не чего не изменится no 1 % на чудо - надежда как говорится ......последней wink
    q75agent
    1. kepmor Сегодня, 13:02
      для англосаксов пожалуй ничего...а для нас, видимо, будет ещё хуже...
      в феврале ждём презент от "нашего трампа"...ударят якобы по олигархам, а простолюдинам достанется "по полной"...и сомневаться не стоит...
      kepmor
  7. iliitchitch Сегодня, 12:44
    Мошенники на доверии , а мы всё до сих пор ведёмся . Берём подводную лодку № , и медленно и печально пилим на кусочки . Под наблюдением наших наблюдателей . Это и будет разоружением . Хорош уже , пятнистая сволочь , эцих ему с гвоздями , доразоружался в ГДР .
    iliitchitch
  8. Alex-a832 Сегодня, 12:57
    США очень надёжный партнёр. В нём всегда можно быть уверенным : он будет выполнять договоры только в той части, которые выгодны для сша. На остольные пункты, как и на международное право сша давно положили - т.к. их соблюдение вредно для бизнеса.
    Alex-a832
  9. onix757 Сегодня, 13:00
    Дискуссия...))))) Да они его слушать Даше не хотят. американцы прекрасно знают что России нечего противопоставить в ни с финансовой ни технической точки зрения.И конечно же они знают про советский ядерное наследие, которое устаревает и естественным образом сойдёт на нет, а заменить его РФ не в состоянии.
    По ПРО тоже шли "дискуссии" пока амерам это нытье не надоело и в результате не разместили элементы в Польше и румынии. Очередная болтовня от кормчего, рассчитанная на "патриотов-единороссов" laughing
    onix757
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