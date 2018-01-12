Президент России рассчитывает на позитивный диалог с американскими властями по СНВ-3
Владимир Путин рассчитывает на позитивный диалог с США по СНВ-3, но отмечает, что у Москвы нет доказательств, что Вашингтон при переоборудовании части носителей в рамках договора не будет их использовать для ядерного оружия, передает РИА Новости.
Он отметил, что данный вопрос предусмотрен в договоре при условии согласования с другой стороной.
У нас с теми же американскими партнерами идет дискуссия по СНВ-3. Сейчас они вдруг заявили, правда, в рамках договора, что они хотят часть носителей – самолеты и подводные лодки – переоборудовать в их шахты, переоборудовать в такие, которые нельзя использовать для применения ядерного оружия,сказал президент на встрече с руководителями российских СМИ.
Он отметил, что данный вопрос предусмотрен в договоре при условии согласования с другой стороной.
В договоре это предусмотрено. Но в договоре также записано, что это возможно только в том случае, если другая сторона – в данном случае российская сторона – верифицирует такие изменения и убедится в том, что возвратного потенциала не будет, что их назад невозможно эти шахтные установки, соответствующую технику на самолетах-носителях перестроить для использования под ядерное оружие,пояснил российский лидер.
Пока таких доказательств у нас нет. И пока это вызывает у нас определенную озабоченность. Но диалог идет, и я надеюсь, что он будет позитивным,добавил Путин.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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