Президент России рассчитывает на позитивный диалог с американскими властями по СНВ-3

У нас с теми же американскими партнерами идет дискуссия по СНВ-3. Сейчас они вдруг заявили, правда, в рамках договора, что они хотят часть носителей – самолеты и подводные лодки – переоборудовать в их шахты, переоборудовать в такие, которые нельзя использовать для применения ядерного оружия,

В договоре это предусмотрено. Но в договоре также записано, что это возможно только в том случае, если другая сторона – в данном случае российская сторона – верифицирует такие изменения и убедится в том, что возвратного потенциала не будет, что их назад невозможно эти шахтные установки, соответствующую технику на самолетах-носителях перестроить для использования под ядерное оружие,

Пока таких доказательств у нас нет. И пока это вызывает у нас определенную озабоченность. Но диалог идет, и я надеюсь, что он будет позитивным,