18:02 12 января

Поставки вертолетов Ка-226Т в Индию могут начаться через два года

Переговоры по поставкам в Индию российских вертолетов Ка-226Т продолжаются, индийская сторона считает, что поставки могут начаться через два года, заявил в пятницу начальник штата сухопутных войск Индии генерал Бипин Рават.

Поставки вертолетов Ка-226Т в Индию могут начаться через два года


Процесс продолжается. Мы получим вертолеты в полной комплектации. Да, на это потребуется время, поскольку, когда ты просишь у страны-производителя вертолеты полностью собранными, то сразу их в наличии не бывает. Их начинают изготавливать уже после того, как был сделан заказ. Как только сборка завершится, их доставят к нам. Они (российская сторона) очень надеются, что поставки начнутся через два года
— сказал Рават на ежегодной пресс-конференции в Нью-Дели.


Соглашение между РФ и Индией о сотрудничестве в области вертолетостроения было подписано в 2015 году. Согласно документу, "Вертолеты России" организуют поставки в Индию и локализацию производства в этой стране российского вертолета Ка-226Т и его модификаций в количестве 200 единиц, при этом не менее 140 единиц из них должны быть произведены на мощностях совместного предприятия в Индии.

Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т разработан для выполнения транспортных и специальных задач в любых метеоусловиях. Вертолет способен перевозить до 1,5 тонны грузов на расстояние до 600 километров, взлетная масса — 3,4 тонны.


Использованы фотографии: АО "Вертолеты России"
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Комментарии 15

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  1. Комментарий был удален.
    1. mihey Сегодня, 12:55
      У Вас "война против всех" ограничивается поливанием грязью России. Россия - это ВСЕ? А как же "цивилизованный" мир - крошки на нашем столе и не более? Жгите дальше :)
      mihey
    2. inkass_98 Сегодня, 13:17
      Еще один ловец плюсиков появился, свежезарегистрированный.
      inkass_98
      1. mihey Сегодня, 15:11
        похоже его уже в "бан" отправили :)
        mihey
        1. inkass_98 Сегодня, 15:57
          Поделом. Тролпей кормить не надо.
          inkass_98
  2. cniza Сегодня, 12:40
    при этом не менее 140 единиц из них должны быть произведены на мощностях совместного предприятия в Индии.


    Все таки выторговали ...
    cniza
    1. Chertt Сегодня, 12:43
      Да и сумма контракта 1 млрд $. Вызывает вопросы
      Chertt
      1. faiver Сегодня, 13:16
        по подробнее? много или мало?
        faiver
        1. Chertt Сегодня, 13:25
          200 вертолетов, даже с учетом производства-сборки 140 шт в Индии, за 1 млрд$ , это очень маленькая сумма. По всей вероятности есть пункты в договоре, компенсирующие России, такую низкую стоимость
          Chertt
          1. faiver Сегодня, 13:34
            ну вообще то ка-226 это не ми-8 у него и цена раза в три поменьше
            faiver
          2. Piramidon Сегодня, 14:49
            Цитата: Chertt
            200 вертолетов, даже с учетом производства-сборки 140 шт в Индии, за 1 млрд$ , это очень маленькая сумма. По всей вероятности есть пункты в договоре, компенсирующие России, такую низкую стоимость

            В подобных договорах обычно предусмотрено "отстегивание" определенной суммы за каждый произведенный экземпляр. Не знаю, как договаривались в данном случае.
            Piramidon
    2. faiver Сегодня, 12:46
      ой да ладно пусть делают, один хрен наши мощности по производству вертолетов простаивать не будут....
      faiver
    3. bouncyhunter Сегодня, 12:48
      Витя , здоровеньки булы ! hi drinks
      За два года индусы ещё покрутят хвостом , можно не сомневаться зная их хитрозадость .
      bouncyhunter
  3. Витас Сегодня, 12:41
    Даже ВСУ 1 использует вроде как.
    Витас
  4. rocket757 Сегодня, 13:07
    Да ладно, через два года заряд со взятки кончится или министра какого посадят ... и полетели наши вертолёты и полетели, куда то туда, не знамо куда!
    rocket757
  5. Комментарий был удален.
  6. Николай Р-ПМ Сегодня, 15:51
    Этот индийский тендер больше 10 лет шел. То французов победителями обьявят, то анулируют результаты тендера. Казалось бы столько времени было у "Вертолеты России", чтобы заняться подготовкой производства, когда стали появляться шансы на окончательную победу. А вместо этого носились как с писанной торбой пытаясь куда-нибудь пристроить КумАПП из-за его убыточности в виду отсутсвия новых заказов в его портфеле. Может лучше было вкладывать в обновление КумАПП?
    Зато теперь лихорадочное наверстывание упущенного времени с подключнием к сборке УУАЗ.
    Николай Р-ПМ
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