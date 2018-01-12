17:56 12 января

Поставки российских танков во Вьетнам вызвали интерес в Китае

Факт приобретения Вьетнамом партии российских танков Т-90С вызвал значительный интерес в соседнем Китае, сообщает Российская газета со ссылкой на портал mil.news.sina.com.cn.

Поставки российских танков во Вьетнам вызвали интерес в Китае


Тропический муссонный климат Вьетнама с его обильными осадками и высокой влажностью, а также непростым рельефом местности, затрудняет использование в этой стране тяжелой техники. Тем не менее, без танков не обойтись, они нужны для поддержки пехоты, пишет ресурс.


Оценивая состояние нынешнего бронепарка Вьетнама, автор отмечает, что боевые машины находятся в строю уже более 30 лет. «Есть даже образцы, принятые на вооружение полвека назад: например, Вьетнам до сих пор эксплуатирует T-34. Поэтому желание купить новую технику вполне обоснован», – говорится в статье.

Издание называет Т-90С лучшим выбором, поскольку характеристики российской машины наиболее оптимальны для Юго-Восточной Азии: «Российский танк весит всего 46 тонн, ему будет легче преодолевать труднопроходимые участки местности. Огневая мощь и броневая защита также должны удовлетворить вьетнамских военных».

Правда, автор задается вопросом, «насколько T-90 приспособлен к жаркой и влажной среде» Вьетнама. По его мнению, российские танки «легче переносят зимние морозы». Якобы, в Индии они «не выдерживали жары и испытывали серьезные проблемы».

Смысл подобных статей очевиден – «если и существуют танки для тропического климата, то только китайские», отмечает газета.

По словам эксперта по бронетанковой технике Алексея Хлопотова, российские Т-90С могут успешно работать при температурах около 50 градусов Цельсия и выше, что как раз и продемонстрировала их эксплуатация в Индии.

"Девяностые" в основной своей массе служат как раз в жарких странах – Алжир, Азербайджан, Туркмения, Уганда. Отдельная тема – боевое применение в Сирии, здесь нижнетагильские боевые машины продемонстрировали свои наилучшие качества. В настоящее время на нашу бронетехнику устанавливают высокоэффективные кондиционеры, которые значительно улучшают возможности работы экипажа и оборудования танка. Поэтому данная публикация, скорее всего, ставит целью усомниться в качестве российской техники, чтобы распиарить свою,
пояснил Хлопотов.

Использованы фотографии: Владимир Яцина/ ТАСС
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 32

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  1. Alexey-74 Сегодня, 12:46
    Китай сам себе на уме....только они не учитывают, что Российскую /Советскую технику знают все, а вот китайскую...увы....
    Alexey-74
    1. Muvka Сегодня, 12:48
      Китайскую тоже знают все, потому и не покупают)
      Muvka
      1. bouncyhunter Сегодня, 12:51
        hi По крайней мере , китайцы не поливают Т-90 грязью из брандспойтов , как некоторые . wink А то , что хотят вьетнамцам свои танки поставить - вполне понятно .
        bouncyhunter
        1. Аристарх Людвигович Сегодня, 12:56
          Павел hi Китай сейчас удачно поставил танки VT-4 Тайланду. В общем танк вышел весьма «Нафаршированный» современными устройствами. Камеры ,компактные датчики лазерного облучения, пулеметная установка с автономным каналом наведения. Плюс к этому БПС современного уровня с солидным бронепробитием. Думаю что из Таиланда украинский танкопром вытеснят - это уже почти факт, и из Пакистана вытеснят, почти полностью уверен. И вьетнамский рынок им интересен.



          Аристарх Людвигович
          1. bouncyhunter Сегодня, 13:01
            hi
            Цитата: Аристарх Людвигович
            Китай сейчас удачно поставил танки VT-4 Тайланду.

            Знаю , читал .
            Цитата: Аристарх Людвигович
            Думаю что из Таиланда украинский танкопром вытеснят - это уже почти факт

            По-моему - это лишь вопрос времени .
            Цитата: Аристарх Людвигович
            и из Пакистана вытеснят, почти полностью уверен.

            В этом я не сомневаюсь .
            Китайцы нахраписты , но действуют не так беспардонно как матрасы .
            bouncyhunter
            1. Shurik70 Сегодня, 13:27
              Т-90 в Индии эксплуатируются, но с навесным кондиционером
              Shurik70
          2. tochila Сегодня, 13:20
            А еще китайский с двумя СИМКАМИ и фонариком!)))))))))
            tochila
            1. svp67 Сегодня, 15:04
              Цитата: tochila
              А еще китайский с двумя СИМКАМИ и фонариком!)))))))))

              И сам возвращается на место, где запустили двигатель....
              svp67
        2. svp67 Сегодня, 15:03
          Цитата: bouncyhunter
          А то , что хотят вьетнамцам свои танки поставить - вполне понятно .

          Вьетнам НИКОГДА не будет закупать у Китая танки, так как слишком тяжелы "исторические противоречия"... Любые иные, хоть корейские, только не китайские
          svp67
          1. bouncyhunter Сегодня, 15:54
            Сергей , моё почтение hi
            Цитата: svp67
            Вьетнам НИКОГДА не будет закупать у Китая танки, так как слишком тяжелы "исторические противоречия"

            В этой жизни многое остаётся постоянным , но меняет своё внутреннее содержание . wink Пример нужен ?
            bouncyhunter
            1. svp67 Сегодня, 15:57
              hi hi hi
              Цитата: bouncyhunter
              Пример нужен ?

              В отношении Китая и Вьетнама по поставкам оружия? Давайте.
              svp67
              1. bouncyhunter Сегодня, 16:14
                Цитата: svp67
                hi hi hi
                Цитата: bouncyhunter
                Пример нужен ?

                В отношении Китая и Вьетнама по поставкам оружия? Давайте.

                Нет , я прошу не выворачивать мои слова наизнанку . Я имел ввиду то , что те кто вчера или даже позавчера были оппонентами - вполне могут сотрудничать . Таких примеров хватает : Китай-Россия , Япония-США , Россия-США и т.д. Но каждая сторона сохраняет свою позицию .
                bouncyhunter
                1. svp67 Сегодня, 16:31
                  Цитата: bouncyhunter
                  Я имел ввиду то , что те кто вчера или даже позавчера были оппонентами - вполне могут сотрудничать .

                  Могут. Но не везде. И я коснулся именно аспекта поставок оружия Китая
                  svp67
                  1. bouncyhunter Сегодня, 16:34
                    Я уже вспоминал сегодня нахрапистость Китая и его хитрость , потому и не исключаю разных невероятных альянсов . Это как в фильме "Антикиллер" :
                    "- Не понимаю я их - один фашист , второй еврей . Что у них общего ?
                    - Оба ненавидят арабов ."                     .
                    bouncyhunter
                    1. svp67 Сегодня, 16:35
                      Цитата: bouncyhunter
                      потому и не исключаю разных невероятных альянсов .

                      Все может быть... Вон даже СССР распался.
                      svp67
      2. Шура пермский Сегодня, 12:52
        Танки это вам не телефоны печатать,господа китайцы…
        Шура пермский
    2. Идущий Сегодня, 12:49
      Конкуренцию никто не отменял , но Китай хочет , как всегда , хитростью.
      Идущий
    3. Scoun Сегодня, 14:00
      Цитата: Alexey-74
      Китай сам себе на уме....только они не учитывают, что Российскую /Советскую технику знают все,

      Гонконгская игра в танки "Вар машин", поставила танк Т-90 на вершину танковой пирамиды и народ с него реально балдеет))) лично мне очень нравится Т-90, наверное пока даже больше чем "Армата".
      Scoun
    4. svp67 Сегодня, 15:01
      Цитата: Alexey-74
      Китай сам себе на уме....только они не учитывают, что Российскую /Советскую технику знают все, а вот китайскую...увы....

      Пока китайские танки это просто очередная версия советских танков, так те кто знает технику СССР легко узнают и технику КНР...
      svp67
  2. demo Сегодня, 12:47
    Китайцы останутся китайцами - мастерами продавать и торговать.
    Этого у них не отнять.
    demo
  3. К0щей Сегодня, 12:50
    сейчас все набросятся на Китай... вот если бы китайцы продавали российскую технику, а не свою... lol
    К0щей
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                2. Голован Джек Сегодня, 14:32
                  Цитата: Гардамир
                  А вот здесь господин тролль вы жидко об...

                  ГЫЫЫ good laughing good
                  Гардамир, за что Вы себя так?
                  Надо все же себя... любить и уважать, во...
                  Хотя, понимаю, Вам что Т-62, что Т64, что Армата - все едино...
                  Голован Джек
    2. Голован Джек Сегодня, 14:33
      Цитата: Гардамир
      Здесь недавно писали о поставках в российскую армию Т-:62МБ

      Это все склероз... рассеянный и перемежающийся...
      Голован Джек
    3. svp67 Сегодня, 15:06
      Цитата: Гардамир
      Здесь недавно писали о поставках в российскую армию Т-:62МБ

      Вы путаете, Т-62 навсегда снят с вооружения Российской Армии. И тут стоит добавить - Слава Богу.
      svp67
  5. askort154 Сегодня, 12:55
    Вьетнамцы самый выносливый народ в том регионе. Избытком пота их не запугаешь. Поэтому, до сих пор эксплуатируют Т-34.
    askort154
  6. Egorovich Сегодня, 12:58
    В настоящее время отношения между Вьетнамом и Китаем очень натянутые, так что реклама китайских танков не прокатит. Т-90 застолбил свое место во Вьетнаме на 100%.
    Egorovich
    1. Арон Заави Сегодня, 13:01
      Цитата: Egorovich
      В настоящее время отношения между Вьетнамом и Китаем очень натянутые, так что реклама китайских танков не прокатит. Т-90 застолбил свое место во Вьетнаме на 100%.

      Но и закупать их много они не могут поэтому действуют по принципу :"Голь на выдумку хитра".

      ЦАМТО, 11 января. Вьетнам начал масштабную программу модернизации танков Т-54/55, сообщает ресурс Soha.vn, отмечая, что несмотря на недавний заказ в России 64 новых Т-90СК, модернизированные Т-54/55 в ближайшей перспективе составят основу бронетанкового парка страны.
      По информации ресурса, вариант модернизации под обозначением T-54M3 был разработан уже достаточно давно. Проект осуществлялся совместно с Израилем, который поставил 105-мм орудие М-68 для замены 100-мм пушки Д-10Т2С, метеорологические датчики, современный телескопический прицел с ИК каналом, комплекты дополнительного композитного и динамического бронирования.
      Однако позднее, в связи с дороговизной проекта, от танкового орудия М-68 пришлось отказаться, тем не менее, танки стали оснащаться дополнительным ограждением, минимизирующим кумулятивный эффект, а электронные компоненты танка были защищены специальными модулями.
      Совсем недавно была опубликована фотография, сделанная на заводе Z153, где производились танки T-54/55, на которой были представлены, по меньшей мере, два танка, прошедших модернизацию. Позднее появились сообщения о том, что часть танков T-54/55 находится на разных этапах модернизации. Таким образом, ресурс Soha.vn делает вывод о том, что Вьетнам начал масштабную программу модернизации танков Т-54/55, взяв за основу вариант T-54M3




      Арон Заави
  7. Altona Сегодня, 13:16
    Правда, автор задается вопросом, «насколько T-90 приспособлен к жаркой и влажной среде» Вьетнама. По его мнению, российские танки «легче переносят зимние морозы». Якобы, в Индии они «не выдерживали жары и испытывали серьезные проблемы».
    -----------------------------
    Даже если танк будет гнить по тонне в год, то его все равно на 50 лет хватит. Если припомнить известный анекдот. laughing laughing
    Altona
  8. Alex-a832 Сегодня, 13:17
    Я не думаю, что какими -либо публикациями можно подорвать у вьетнамцев доверие к российской (советской) технике, проверенной в реальных боевых условиях, в том числе и самими вьетнамцами. Китай не для Вьетнама свои танки пиарит, а для других потенциальных клиентов.
    Alex-a832
  9. Izotovp Сегодня, 13:20
    Для того региона, наверное,больше подходят амфибийные платформы типа нашей БМП/БМД.
    Izotovp
    1. Alex-a832 Сегодня, 15:06
      Уверен, что такой техникой они располагают, но ее назначение другое. Без танков им также никак не обойтись.
      Alex-a832
  10. Анатольевич Сегодня, 17:40
    Цитата: Alexey-74
    Китай сам себе на уме....только они не учитывают, что Российскую /Советскую технику знают все, а вот китайскую...увы....

    Китайскую технику на букву г.. тоже уже все знают.
    Анатольевич
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