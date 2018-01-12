Поставки российских танков во Вьетнам вызвали интерес в Китае

"Девяностые" в основной своей массе служат как раз в жарких странах – Алжир, Азербайджан, Туркмения, Уганда. Отдельная тема – боевое применение в Сирии, здесь нижнетагильские боевые машины продемонстрировали свои наилучшие качества. В настоящее время на нашу бронетехнику устанавливают высокоэффективные кондиционеры, которые значительно улучшают возможности работы экипажа и оборудования танка. Поэтому данная публикация, скорее всего, ставит целью усомниться в качестве российской техники, чтобы распиарить свою,

Факт приобретения Вьетнамом партии российских танков Т-90С вызвал значительный интерес в соседнем Китае, сообщает Российская газета со ссылкой на портал mil.news.sina.com.cn.Тропический муссонный климат Вьетнама с его обильными осадками и высокой влажностью, а также непростым рельефом местности, затрудняет использование в этой стране тяжелой техники. Тем не менее, без танков не обойтись, они нужны для поддержки пехоты, пишет ресурс.Оценивая состояние нынешнего бронепарка Вьетнама, автор отмечает, что боевые машины находятся в строю уже более 30 лет. «Есть даже образцы, принятые на вооружение полвека назад: например, Вьетнам до сих пор эксплуатирует T-34. Поэтому желание купить новую технику вполне обоснован», – говорится в статье.Издание называет Т-90С лучшим выбором, поскольку характеристики российской машины наиболее оптимальны для Юго-Восточной Азии: «Российский танк весит всего 46 тонн, ему будет легче преодолевать труднопроходимые участки местности. Огневая мощь и броневая защита также должны удовлетворить вьетнамских военных».Правда, автор задается вопросом, «насколько T-90 приспособлен к жаркой и влажной среде» Вьетнама. По его мнению, российские танки «легче переносят зимние морозы». Якобы, в Индии они «не выдерживали жары и испытывали серьезные проблемы».Смысл подобных статей очевиден – «если и существуют танки для тропического климата, то только китайские», отмечает газета.По словам эксперта по бронетанковой технике Алексея Хлопотова, российские Т-90С могут успешно работать при температурах около 50 градусов Цельсия и выше, что как раз и продемонстрировала их эксплуатация в Индии.пояснил Хлопотов.