17:55 12 января

Защиту БТР-87 усилят керамикой и титаном

Российский бронетранспортер БТР-87 получит дополнительные навесные защитные панели из специальной керамики и титана, сообщает Вестник Мордовии со ссылкой на ведомственное издание выксинского «Завода корпусов».

Защиту БТР-87 усилят керамикой и титаном


Данная разработка «Военно-промышленной компании» впервые была представлена на международном военно-техническом форуме «Армия 2017».


Бронемашина считается «радикальной модернизацией известного семейства БТР-80 и БТР-82 с качественно новыми характеристиками». На машине также значительно усилена противоминная защита.

«Смонтированный боевой модуль с 30-мм пушкой и спаренным 7,62-мм пулеметом внешне похож на тот, что устанавливается на выпускаемую сейчас технику. Однако, как можно увидеть, основное вооружение усилено 4 противотанковыми управляемыми ракетами "Корнет". В прицельный комплекс включены тепловизор и лазерный дальномер», – пишет автор материала Лев Романов.

БТР также обладает повышенными характеристиками подвижности: «благодаря двигателю в 312 л.с., бронетранспортер может развивать максимальную скорость в 90 км/ч; скорость движения по воде – одна из самых высоких для техники такого класса – до 14 км/ч, запас хода – 800 км», говорится в публикации.

Немаловажен и тот факт, что конструкция БТР-87 унифицирована по примененным узлам и агрегатам и может выпускаться на всех заводах, находящихся в сфере управления компании.

Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru
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Комментарии 17

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  1. активатор Сегодня, 13:37
    Жаль если этот эрзац пойдет вместо бумеранга
    активатор
    1. bouncyhunter Сегодня, 13:40
      Вообще-то это экспортная разработка ...
      По имеющимся данным, проект БТР-87 был разработан ООО «Военно-промышленная компания» в рамках глубокой модернизации существующего бронетранспортера БТР-82А. Проект создавался в инициативном порядке и предназначается в первую очередь для экспорта.

      Источник : http://alternathistory.com/opytnyi-bronetransport
      er-btr-87-rossiya
      bouncyhunter
  2. Nikolaevich I Сегодня, 13:47
    Выходит.....арзамасский БТР-88-"по-боку" !?
    Nikolaevich I
  3. Лексус Сегодня, 13:47
    Барахло на колёсах. Поздравляю, румын догнали через 12 лет.
    http://alternathistory.com/opytnye-bronetransport
    ery-saur-1-i-saur-2-rumyniya
    Лексус
    1. marlin1203 Сегодня, 14:11
      Что-то у румын ни пушки, ни птрк ни другого фарша не видно...
      marlin1203
      1. Лексус Сегодня, 14:23
        Вы полагаете, что с этим могут возникнуть сложности?
        Лексус
      2. donavi49 Сегодня, 14:56
        Вопрос в компоновке как я понял. Заур (румын) переделан под кормовой выход как БТР-87. БТР-82А - кормового выхода не имеет.

        Вопрос пушки и прочего фарша решаем. У Румын это прототип версия с 25мм Орликоном и 3 Спайками (3 поколения).
        donavi49
        1. donavi49 Сегодня, 15:01
          А вообще боевые модули сегодня - никакой сложности не представляют. Все корячат то что хотят. Обычно это 25-30мм пушка + 2-4 ПТРК + пулемет/гранатомет/еще что-то от пожеланий заказчика.
          Вот например Пандур с таким вот модулем идет. Также 30-ка хорошая (Бушмастер2) + 2 Спайка 3 поколения. Причем он в базе еще и бронирован лучше.
          donavi49
          1. Vlad.by Сегодня, 16:24
            С кучностью стрельбы из этого модуля большие проблемы.
            И вообще, каждый идет своим путем.
            Основная проблема наших БТР не бронирование - не танк, все-таки, а недостаточная противоминная стойкость.
            По всем остальным параметрам вполне на уровне. Даже при отсутствии кормовой аппарели.
            Vlad.by
    2. Cветлейший Сегодня, 15:09
      Очень даже норм. Главное что бы ездил давал защиту от стрелковки и мин, остальное понты.
      Cветлейший
  4. wolfkill Сегодня, 13:47
    чем-то он мне бтр-4 напоминает
    wolfkill
  5. макс702 Сегодня, 13:57
    Двигатель значит ЯМЗ-536 поставили.. Ну чтож места в машине явно добавилось.. И да в армейской версии ЕВРО-0 он выдает 451л\с...
    макс702
  6. tchoni Сегодня, 14:27
    русский вариант хохляцкого бтр4? А как же бумеранг? Нам дорого?
    tchoni
  7. san4es Сегодня, 15:00
    конструкция БТР-87 унифицирована по примененным узлам и агрегатам и может выпускаться на всех заводах
    soldier
    san4es
    1. Dreamboat Сегодня, 16:32
      В целом, как варианты модернизации БТР-80 не плохо, не всем и не всегда тяжелый и дорогой Бумеранг будет нужен. В боевой модуль 82а что-то посерьезнее прямо просилось.... Бронирование усилить так же необходимо было давно, тем более, если экраны будут съемные, на случай форсирования воднях преград.
      Но есть несколько вещей, за которые сразу взгляд цепляется: десантное отделение похоже не соединяется с отделением управления, а это значит 2 маленьких объема сильно страдающих при коммулетивном пробитии, экипажу опять же задними дверьми не воспользоваться.... Боковые выходы зачем-то убрали, если БТР подобьют, выход десанта только в одну сторону....
      Кресла десанта не подвесные, без компенсации удара при подрыве.... Противоосколочного подбоя нет...
      Все вроде мелочи, а людям будут жизни стоить.
      Dreamboat
  8. Berkut24 Сегодня, 15:07
    Ну... я понимаю, что хочется денег от Минобороны, но ребята уже сильно отстали. БТР-82АМ уже идет как вынужденная мера в ожидании "Бумеранга". Не надо уподобляться хуторянам. Их скудоумие и нищета в средствах по модернизации техники понятны и простительны, но здесь-то Россия!
    Berkut24
  9. Romka47 Сегодня, 16:28
    Активную защиту надо ставить ребята! Только активная защита спасет в будущих (да и в уже идущих) конфликтах
    Romka47
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