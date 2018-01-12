Защиту БТР-87 усилят керамикой и титаном
Российский бронетранспортер БТР-87 получит дополнительные навесные защитные панели из специальной керамики и титана, сообщает Вестник Мордовии со ссылкой на ведомственное издание выксинского «Завода корпусов».
Данная разработка «Военно-промышленной компании» впервые была представлена на международном военно-техническом форуме «Армия 2017».
Бронемашина считается «радикальной модернизацией известного семейства БТР-80 и БТР-82 с качественно новыми характеристиками». На машине также значительно усилена противоминная защита.
«Смонтированный боевой модуль с 30-мм пушкой и спаренным 7,62-мм пулеметом внешне похож на тот, что устанавливается на выпускаемую сейчас технику. Однако, как можно увидеть, основное вооружение усилено 4 противотанковыми управляемыми ракетами "Корнет". В прицельный комплекс включены тепловизор и лазерный дальномер», – пишет автор материала Лев Романов.
БТР также обладает повышенными характеристиками подвижности: «благодаря двигателю в 312 л.с., бронетранспортер может развивать максимальную скорость в 90 км/ч; скорость движения по воде – одна из самых высоких для техники такого класса – до 14 км/ч, запас хода – 800 км», говорится в публикации.
Немаловажен и тот факт, что конструкция БТР-87 унифицирована по примененным узлам и агрегатам и может выпускаться на всех заводах, находящихся в сфере управления компании.
Данная разработка «Военно-промышленной компании» впервые была представлена на международном военно-техническом форуме «Армия 2017».
Бронемашина считается «радикальной модернизацией известного семейства БТР-80 и БТР-82 с качественно новыми характеристиками». На машине также значительно усилена противоминная защита.
«Смонтированный боевой модуль с 30-мм пушкой и спаренным 7,62-мм пулеметом внешне похож на тот, что устанавливается на выпускаемую сейчас технику. Однако, как можно увидеть, основное вооружение усилено 4 противотанковыми управляемыми ракетами "Корнет". В прицельный комплекс включены тепловизор и лазерный дальномер», – пишет автор материала Лев Романов.
БТР также обладает повышенными характеристиками подвижности: «благодаря двигателю в 312 л.с., бронетранспортер может развивать максимальную скорость в 90 км/ч; скорость движения по воде – одна из самых высоких для техники такого класса – до 14 км/ч, запас хода – 800 км», говорится в публикации.
Немаловажен и тот факт, что конструкция БТР-87 унифицирована по примененным узлам и агрегатам и может выпускаться на всех заводах, находящихся в сфере управления компании.
Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru
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