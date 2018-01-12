Багдад требует от Курдистана отменить итоги референдума и возвратить деньги за нефть

Диалог с региональными властями, включая Барзани (лидер Иракского Курдистана, - прим. «ВО»), возможен лишь в случае выполнения условий по отмене итогов референдума, а также после передачи официальным властям Ирака контроля над всеми контрольно-пропускными пунктами и аэропортами, а также при направлении доходов от реализации нефти в госбюджет. Мы настаиваем на том, чтобы пешмерга (вооружённые курдские отряды) вернулись в границы региона.

Руководство Иракского Курдистана распространяет сообщение о готовности вести прямые переговоры с официальным Багдадом. Ранее за начало таких переговоров выступали многие страны мира, включая Россию и США. Однако, выясняется, от контактов с представителями Эрбиля власти Ирака отказываются, называя тех пособниками сепаратистских настроений.Напомним, что резкое ухудшение отношений между Багдадом и Иракским Курдистаном произошло после проведения референдума. Курды большинством голосов высказались за независимость от Ирака. Вспыхнули боевые действия в Киркуке, которые достаточно быстро прекратились, так как курдские отряды фактически отказались от дальнейшего вооружённого сопротивления. Однако и иракская армия не стала продвигаться далее взятого под свой полный контроль города, в том числе и под нажимом так называемой международной общественности.Турецкое информационное агентство «Анадолу» приводит заявление иракского премьера Хайдера аль-Абади:Нужно отметить, что Верховный суд Ирака ранее признал референдум в Курдистане неконституционным.