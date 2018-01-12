17:58 12 января

Багдад требует от Курдистана отменить итоги референдума и возвратить деньги за нефть

Руководство Иракского Курдистана распространяет сообщение о готовности вести прямые переговоры с официальным Багдадом. Ранее за начало таких переговоров выступали многие страны мира, включая Россию и США. Однако, выясняется, от контактов с представителями Эрбиля власти Ирака отказываются, называя тех пособниками сепаратистских настроений.

Напомним, что резкое ухудшение отношений между Багдадом и Иракским Курдистаном произошло после проведения референдума. Курды большинством голосов высказались за независимость от Ирака. Вспыхнули боевые действия в Киркуке, которые достаточно быстро прекратились, так как курдские отряды фактически отказались от дальнейшего вооружённого сопротивления. Однако и иракская армия не стала продвигаться далее взятого под свой полный контроль города, в том числе и под нажимом так называемой международной общественности.

Турецкое информационное агентство «Анадолу» приводит заявление иракского премьера Хайдера аль-Абади:
Диалог с региональными властями, включая Барзани (лидер Иракского Курдистана, - прим. «ВО»), возможен лишь в случае выполнения условий по отмене итогов референдума, а также после передачи официальным властям Ирака контроля над всеми контрольно-пропускными пунктами и аэропортами, а также при направлении доходов от реализации нефти в госбюджет. Мы настаиваем на том, чтобы пешмерга (вооружённые курдские отряды) вернулись в границы региона.



Багдад требует от Курдистана отменить итоги референдума и возвратить деньги за нефть


Нужно отметить, что Верховный суд Ирака ранее признал референдум в Курдистане неконституционным.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 9

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  1. Лексус Сегодня, 14:15
    Несладко сейчас курдам. Выхода к морю нет. Так называемый Курдистан находится на территории четырёх государств: Ирана, Ирака, Сирии и Турции. Если они между собой договорятся, пиши пропало. А главный союзник - "матрасы" - подставят и не поморщатся.
    Лексус
    1. Шура пермский Сегодня, 14:20
      "денег нет,но вы держитесь" ... америкосы замутили там змеиный клубок...
      Шура пермский
      1. Комментарий был удален.
    2. шура матросов Сегодня, 14:24
      В том-то и дело, что не договорятся. Турция и Иран метят в региональные лидеры, Ирак под американским управлением, Сирия строит политику с оглядкой на Россию...
      шура матросов
  2. Bellum omnium contra omnes Сегодня, 14:16
    а также при направлении доходов от реализации нефти в госбюджет. Мы настаиваем на то, чтобы пешмерга (вооружённые курдские отряды) вернулись в границы региона.
    Вот где собака порылась.
    Bellum omnium contra omnes
  3. Vard Сегодня, 14:59
    Один в один Крым... Референдум... Независимость... Потом обьединятся с Сирийским и Турецким Курдистаном... И получится новое государство... Судя по суете американцев... Проблем с признанием не будет...
    Vard
  4. Alex-a832 Сегодня, 15:46
    Курдам надо послать США подальше и набиваться в верные подданые Асаду без всяких там автономий. Иначе им со всех краёв так наваляют, что "пятый угол" искать будут.
    Alex-a832
  5. TUFAN Сегодня, 16:41
    Цитата: Alex-a832
    Курдам надо послать США подальше и набиваться в верные подданые Асаду без всяких там автономий. Иначе им со всех краёв так наваляют, что "пятый угол" искать будут.

    А почему поддаными Асаду? Больше никого нет? wink
    TUFAN
    1. APASUS Сегодня, 17:35
      Цитата: TUFAN
      А почему поддаными Асаду? Больше никого нет?

      Американцы как то не очень поддержали их волеизъявление .Можно податься на поклон к туркам,но это для курдов будет означать смерть или обратно на поклон к Багдаду,Дамаску.
      Похоже время Курдистана еще не пришло
      APASUS
  6. komrad buh Сегодня, 16:49
    Там война никогда не прекратится
    komrad buh
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