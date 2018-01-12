17:57 12 января

Китайская компания приобрела австрийскую Diamond Aircraft

Китайская компания Wanfeng Aviation Industry Co., Ltd (авиационное подразделение китайской частной группы Wanfeng Auto Holding Group) объявила о приобретении австрийской Diamond Aircraft Group, ядром которой является известная авиастроительная компания Diamond Aircraft Industries GmbH, сообщает bmpd.

Китайская компания приобрела австрийскую Diamond Aircraft
Прежний владелец и глава австрийской Diamond Aircraft Group Кристиан Дрис и ее новый китайский глава Бин Чен, президент китайской группы Wanfeng Auto Holding Group (в центре).

Китайские промышленные компании уже длительное время проявляли интерес к Diamond Aircraft.


«Так в декабре 2013 года китайская корпорация CETC создала с Diamond Aircraft Industries совместное предприятие CETC Wuhu Diamond Aircraft Manufacture Co., Ltd, расположенное на территории провинции Аньхой. СП осуществляет сборку и продажу в КНР самолетов семейств Diamond DA 20 и DA 42, а также сервисную поддержку самолетов Diamond Aircraft всех типов. Также предполагалась совместная разработка в рамках СП самолетов и авиационных двигателей новых типов», – говорится в материале.

В свою очередь, Wanfeng Aviation Industry в декабре 2016 года приобрела канадское подразделение Diamond Aircraft – Diamond Canada, являющееся одной из основных сборочных и дилерских площадок австрийской компании.

В настоящее время взаимоотношения Wanfeng Auto Holding Group и CETC в отношении Diamond Aircraft неясны, но, вероятнее всего, они действуют в партнерстве и с содействия китайских властей.

Сообщается, что новый китайский владелец «заявил о намерении продолжать инвестировать в проектно-конструкторское бюро Diamond Global R & D Center, расположенный в Винер-Нойштадте, а также в предприятие Diamond Austria, с целью разработки новых типов самолетов, а также приоритетного развития самолетов Diamond DART-450 и DА 50».

Модель предлагаемого совместным предприятием CETC Wuhu Diamond Aircraft Manufacture варианта турбовинтового учебно-тренировочного самолета Diamond DART-450 для ВВС НОАК.

По данным ресурса, ранее интерес к возможному приобретению Diamond Aircraft Industries проявляли структуры российской корпорации «Ростех», причем российскими структурами планировалась разработка при активном участии австрийцев линейки самолетов специально для российского рынка, включая 9- и 19-местные легкие пассажирские самолеты. Однако после введения антироссийских санкций эти проекты были аннулированы, и теперь австрийская компания «ушла» китайцам.

Использованы фотографии: Diamond Aircraft Group
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Комментарии 15

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  1. shura7782 Сегодня, 14:37
    Я английским гордился. Наверно, зря. Надо браться за китайский. Скоро они будут кругом.
    shura7782
    1. Alexey RA Сегодня, 15:17
      Оптимист изучает английский язык.
      Пессимист — китайский язык.
      А реалист - автомат Калашникова.
      © smile
      Alexey RA
      1. shura7782 Сегодня, 15:50
        Стесняюсь спросить, к какой строке или строкам, Вы себя позиционируете. winked
        shura7782
        1. Alexey RA Сегодня, 15:51
          Пока что я оптимист. smile
          Alexey RA
  2. Rusland Сегодня, 14:43
    Везёт же, а нам "Опель" обломился.
    Rusland
    1. Vlad.by Сегодня, 16:55
      Раньше в Европе был только "хороший китайский автомобиль" Вольво. Теперь будет и "замечательный китайский самолет" Даймонд!
      Vlad.by
  3. donavi49 Сегодня, 14:47
    Так что теперь китайцы будут для ВКС поставлять комплекты Diamond DA42 Twin Star. laughing
    donavi49
  4. Spez Сегодня, 14:48
    Т.е. теперь в Е-бурге будут выпускать не австрийские, а китайские самолёты. Вот это поворот!)))
    Spez
    1. faiver Сегодня, 15:33
      ну как бы в шведском гетеборге уже давно делают китайские вольво, корейский ссанг-янг уже давно китайский и еще много чего...
      faiver
  5. d.zhuk2010 Сегодня, 15:09
    Вот это сюрприз для "Мотор Сичи" и ГП "Ивченко- Прогресс". Что теперь будет с реализацией проекта, связанного с контрактом замещения германского движка на DA-50? Было запланировано поставить Diamond Aircraft Group 400 шт. АИ-450С в период 2018 - 2023 годов. Чувствую, будет большой облом.
    d.zhuk2010
  6. dvvv Сегодня, 15:10
    в МоторСич не им двигуны поставлял?
    dvvv
  7. Николай Р-ПМ Сегодня, 15:18
    КНР методично скупает фирмы-производители легкой авиатехники. В 2013 купила американский enstorm, теперь до diamond aircraft добралась.
    Николай Р-ПМ
    1. voyaka uh Сегодня, 17:39
      Китай инвестирует в свой авиапром 2 ТРИЛЛИОНА долларов за 20 лет. Такие планы, котрые были опубликованы 2 года назад. И, как видим, планы осуществляются. Скупка мелких авиакомпаний - их часть. Китайцы собираются обогнать и Боинг, и Аэробус. Полностью со своими движками.
      voyaka uh
  8. APASUS Сегодня, 17:18
    Китай покупает мозги и достаточно хорошо преуспел в этом моменте.Стоит задуматься,нас реально выжимают с авиационного рынка
    APASUS
  9. Ромин Сегодня, 17:28
    К сожалению наши государственные структуры очень не поворотливы, не гибкие и безъинициативные. Данную австрийскую компанию, если хотели бы ,можно было бы выкупить через белорусскую компанию с соответствующим СП и передачей технологий. И как всегда : Ну не смогла..;(
    Ромин
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