Китайская компания приобрела австрийскую Diamond Aircraft

Китайская компания Wanfeng Aviation Industry Co., Ltd (авиационное подразделение китайской частной группы Wanfeng Auto Holding Group) объявила о приобретении австрийской Diamond Aircraft Group, ядром которой является известная авиастроительная компания Diamond Aircraft Industries GmbH, сообщает bmpd Китайские промышленные компании уже длительное время проявляли интерес к Diamond Aircraft.«Так в декабре 2013 года китайская корпорация CETC создала с Diamond Aircraft Industries совместное предприятие CETC Wuhu Diamond Aircraft Manufacture Co., Ltd, расположенное на территории провинции Аньхой. СП осуществляет сборку и продажу в КНР самолетов семейств Diamond DA 20 и DA 42, а также сервисную поддержку самолетов Diamond Aircraft всех типов. Также предполагалась совместная разработка в рамках СП самолетов и авиационных двигателей новых типов», – говорится в материале.В свою очередь, Wanfeng Aviation Industry в декабре 2016 года приобрела канадское подразделение Diamond Aircraft – Diamond Canada, являющееся одной из основных сборочных и дилерских площадок австрийской компании.В настоящее время взаимоотношения Wanfeng Auto Holding Group и CETC в отношении Diamond Aircraft неясны, но, вероятнее всего, они действуют в партнерстве и с содействия китайских властей.Сообщается, что новый китайский владелец «заявил о намерении продолжать инвестировать в проектно-конструкторское бюро Diamond Global R & D Center, расположенный в Винер-Нойштадте, а также в предприятие Diamond Austria, с целью разработки новых типов самолетов, а также приоритетного развития самолетов Diamond DART-450 и DА 50».По данным ресурса, ранее интерес к возможному приобретению Diamond Aircraft Industries проявляли структуры российской корпорации «Ростех», причем российскими структурами планировалась разработка при активном участии австрийцев линейки самолетов специально для российского рынка, включая 9- и 19-местные легкие пассажирские самолеты. Однако после введения антироссийских санкций эти проекты были аннулированы, и теперь австрийская компания «ушла» китайцам.