МИД РФ: Британские СМИ получили заказ на поливание грязью ЧМ-2018 в России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала зарубежных футбольных болельщиков не обращать внимания на потоки фейков, которые полились за несколько месяцев до старта ЧМ-2018 в России. По словам Марии Захаровой, в отношении РФ и самого турнира начата медиакампания, проведение которой поручено властями некоторых западных стран. К таким странам официальный представитель главного внешнеполитического ведомства РФ относит Британию.
Из заявления Марии Захаровой (цитата РИА Новости):
Напомним, что ранее и сами британские фанаты публиковали в социальных сетях бредовые заявления о ЧМ-2018 в России. В частности, глава федерации болельщиков Британии опубликовал пост, в котором заявил, что если болельщики собираются остановиться в России в кемпингах, то им необходимо опасаться голодных медведей.
В газете The Guardian со ссылкой на неназванные (а, возможно, и несуществующие) источники было заявлено, что британским болельщикам «русские пообещали фестиваль насилия».
Складывается впечатление, что Британия сама делает всё, чтобы сборная Англии на ЧМ-2018 осталась без болельщиков.
Из заявления Марии Захаровой (цитата РИА Новости):
Со своей стороны в очередной раз призываем иностранных болельщиков не поддаваться этой пропаганде, пообщаться с любителями футбола, которые регулярно ездят в Россию на матчи. СМИ предложены тезисы якобы об отсутствии в России инфраструктуры для проведения чемпионата мира, об агрессивном поведении болельщиков, а также о некомпетентности правоохранительных органов.
Фото с матча английской премьер-лиги
Напомним, что ранее и сами британские фанаты публиковали в социальных сетях бредовые заявления о ЧМ-2018 в России. В частности, глава федерации болельщиков Британии опубликовал пост, в котором заявил, что если болельщики собираются остановиться в России в кемпингах, то им необходимо опасаться голодных медведей.
В газете The Guardian со ссылкой на неназванные (а, возможно, и несуществующие) источники было заявлено, что британским болельщикам «русские пообещали фестиваль насилия».
Складывается впечатление, что Британия сама делает всё, чтобы сборная Англии на ЧМ-2018 осталась без болельщиков.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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