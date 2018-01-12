17:57 12 января

МИД РФ: Британские СМИ получили заказ на поливание грязью ЧМ-2018 в России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала зарубежных футбольных болельщиков не обращать внимания на потоки фейков, которые полились за несколько месяцев до старта ЧМ-2018 в России. По словам Марии Захаровой, в отношении РФ и самого турнира начата медиакампания, проведение которой поручено властями некоторых западных стран. К таким странам официальный представитель главного внешнеполитического ведомства РФ относит Британию.

Из заявления Марии Захаровой (цитата РИА Новости):
Со своей стороны в очередной раз призываем иностранных болельщиков не поддаваться этой пропаганде, пообщаться с любителями футбола, которые регулярно ездят в Россию на матчи. СМИ предложены тезисы якобы об отсутствии в России инфраструктуры для проведения чемпионата мира, об агрессивном поведении болельщиков, а также о некомпетентности правоохранительных органов.


МИД РФ: Британские СМИ получили заказ на поливание грязью ЧМ-2018 в России


Фото с матча английской премьер-лиги


Напомним, что ранее и сами британские фанаты публиковали в социальных сетях бредовые заявления о ЧМ-2018 в России. В частности, глава федерации болельщиков Британии опубликовал пост, в котором заявил, что если болельщики собираются остановиться в России в кемпингах, то им необходимо опасаться голодных медведей.

В газете The Guardian со ссылкой на неназванные (а, возможно, и несуществующие) источники было заявлено, что британским болельщикам «русские пообещали фестиваль насилия».

Складывается впечатление, что Британия сама делает всё, чтобы сборная Англии на ЧМ-2018 осталась без болельщиков.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 53

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  1. svp67 Сегодня, 15:24
    МИД РФ: Британские СМИ получили заказ на поливание грязью ЧМ-2018 в России
    Бритов до сих пор "жаба, по ночам душит", что этот ЧМ достался России, а не Британии, вот и гадят...
    svp67
    1. Татьяна Сегодня, 15:40
      Складывается впечатление, что Британия сама делает всё, чтобы сборная Англии на ЧМ-2018 осталась без болельщиков.

      А у меня складывается впечатление, что Лондон решил возглавить бойкот стран коллективного Запада в отношении проведения ЧМ-2018 в России.

      При этом Вашингтон со своим ЦРУ из-за исковых разоблачений в допинг-подставах российских спортсменов комиссией Макларена в WADA и МОК - содружестве со своим информатором Родченковым - просто отошли немного на задний план.
      Татьяна
      1. LSA57 Сегодня, 15:56
        Цитата: Татьяна
        А у меня складывается впечатление, что Лондон решил возглавить бойкот стран коллективного Запада в отношении проведения ЧМ-2018 в России.

        старт дан, начало положено. что дальше будет, боюсь уже представить.
        LSA57
        1. Идущий Сегодня, 16:02
          Ничего не меняется , могут только врать и гадить.
          Идущий
          1. Комментарий был удален.
          2. Владимир16 Сегодня, 16:09
            Чё там медведи... ясень пень не кормлены, ждут бритов. Тут еще сушки стали на автострады садиться wassat
            Так и живем!!! Лавируем на авто меж истребителей и бомбовозов laughing
            Толи еще будет laughing

            Ну и все с балалайкой, в шапке-ушанке и с бутылкой столичной! laughing
            Владимир16
            1. bouncyhunter Сегодня, 16:21
              Так я своего медведя-денщика за водкой отправляю , нет ? drinks
              bouncyhunter
              1. Владимир16 Сегодня, 16:38
                Однозначно отправляй! Тем паче новый год на носу!!!
                Всех с наступающим старым новым годом!!! drinks

                С юбилеем! Сто лет как празднуем!!! laughing

                Кто знает, хохлы праздновать будут или отменили?
                Владимир16
                1. bouncyhunter Сегодня, 16:42
                  Так он уже - говорит : два ящика притарил ! good
                  Цитата: Владимир16
                  Всех с наступающим старым новым годом!!! drinks

                  С юбилеем! Сто лет как празднуем!!! laughing

                  Дык я потому и спрашивал , а то вдруг кто запамятовал ! wink drinks Присоединяюсь к поздравлениям !!!
                  bouncyhunter
                  1. LSA57 Сегодня, 16:49
                    Цитата: bouncyhunter
                    Присоединяюсь к поздравлениям !!!

                    я тож
                    Привет всем hi
                    LSA57
              2. Vlad.by Сегодня, 16:42
                Цитата: bouncyhunter
                Так я своего медведя-денщика за водкой отправляю , нет ?

                Погоди, закуска еще не приехала...
                Vlad.by
                1. bouncyhunter Сегодня, 16:51
                  Закуска градус крадёт - можно и без неё начать ! wink
                  bouncyhunter
              3. DMoroz Сегодня, 16:48
                а кто вместо медведя на балалайке играть будет? laughing hi
                DMoroz
                1. bouncyhunter Сегодня, 16:54
                  hi Как кто - его брат-близнец ! Он у меня и на баяне могёт . wink Присоединяйся !!! drinks
                  bouncyhunter
                  1. DMoroz Сегодня, 16:57
                    С нашим превеликим, drinks hi но мой медведь-денщик вчера после полярной ночи солнце встретил, пока не отошел laughing
                    DMoroz
                    1. bouncyhunter Сегодня, 17:03
                      Так ему пивасика или шампуся - что он там предпочитает ? lol
                      bouncyhunter
                      1. DMoroz Сегодня, 17:05
                        исключительно коктейльdrinks северное сияние..
                        DMoroz
                    2. bouncyhunter Сегодня, 17:08
                      Цитата: DMoroz
                      исключительно коктейльdrinks северное сияние..

                      Матёрая зверюга , однако ! belay lol
                      bouncyhunter
                      1. DMoroz Сегодня, 17:11
                        А то, как он мне говорит: мОгем могЕть, а могём и мОгеть... tongue yes
                        DMoroz
        2. 210окв Сегодня, 16:24
          С этим делом лучше наших футболистов никто не справится!
          Цитата: LSA57
          Цитата: Татьяна
          А у меня складывается впечатление, что Лондон решил возглавить бойкот стран коллективного Запада в отношении проведения ЧМ-2018 в России.

          старт дан, начало положено. что дальше будет, боюсь уже представить.
          210окв
    2. Александр 3 Сегодня, 15:42
      Да ,наши медведи голодные,ведь они питаются исключительно англичанами.
      Александр 3
      1. LSA57 Сегодня, 15:53
        Цитата: Александр 3
        Да ,наши медведи голодные,ведь они питаются исключительно англичанами.

        уже ждут
        LSA57
        1. мерцание Сегодня, 16:31
          На фото, похоже, УМКА good
          мерцание
          1. DMoroz Сегодня, 16:52
            другие тоже ждут wassat
            DMoroz
      2. LSA57 Сегодня, 17:08
        Цитата: Александр 3
        Да ,наши медведи голодные,ведь они питаются исключительно англичанами

        не только. один вон до сих пор ждёт
        LSA57
    3. arnulla Сегодня, 15:48
      Гадить национальная черта мелкобритов
      arnulla
    4. фа2998 Сегодня, 16:59
      А нас и грязью не обязательно поливать! Нужно честно написать, как мы строили стадион "Зенит"(арена ЧМ)! Во сколько обошелся, сколько уворовали, во сколько бюджет превысили, сколько народа получило заслуженное наказание, сколько следствие вернуло?
      Не надо нам британских клеветников, наши клоуны сами могут порадовать. lol wassat hi
      фа2998
    5. VANIN Сегодня, 17:25
      Цитата: svp67
      МИД РФ: Британские СМИ получили заказ на поливание грязью ЧМ-2018 в России
      Бритов до сих пор "жаба, по ночам душит", что этот ЧМ достался России, а не Британии, вот и гадят...

      Надолго наших парней запомнят "хваленные английские футбольные фанаты" ...Ведь всю европу в страхе держали, своими погромами !

      А в России все будет чинно и спокойно..Думаю русских будут специально приглашать бесплатно, чтобы одним своим присутствием англичан и т.д.холодный пот прошибал и они успокаивались сразу! хе хе
      VANIN
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 15:26
    СМИ предложены тезисы якобы об отсутствии в России инфраструктуры для проведения чемпионата мира, об агрессивном поведении болельщиков, а также о некомпетентности правоохранительных органов.
    Как под копирку - то что и перед ОИ2014 .А кто сомневался ?
    КВУ-НСвД
  3. dedBoroded Сегодня, 15:27
    Опять англичанка гадит.. века идут-политика прежняя. Хоть царь, хоть коммунисты, хоть демократия. Государственный строй ни при чем- патологическая ненависть к русскому народу. Не зря ИванГрозный называл Елизавету английскую непотребное девкой
    dedBoroded
  4. Лексус Сегодня, 15:27
    Ещё одно подтверждение того, что британское джентельменство - всего лишь миф.
    Лексус
    1. BABAY22 Сегодня, 16:25
      Это не миф. Они действительно джентельмены. Но они делят мир на цивилизованный и дикий. А джентельменство к дикому миру не применяется.
      Почитайте знаменитого Конан Дойла, Знак Четырех, к примеру, с наркоманом джентельменом Холмсом. Как там описываются жители колоний - аборигены : " злобные карлики, не подлежащие оцивилизовыванию..." И все цивилизованное британское общество именно так к ним и относится - как к диким и опасным зверям. Не могу себе представить, что б русские классики 19 века подобным образом описывали, а русское общество так относилось к иностранцам.
      BABAY22
  5. Magic Archer Сегодня, 15:29
    Я как болельщик,давно уже это заметил.Вспомним последний чемпионат Европы.Когда англичане превосходящие численностью наших чуть ли не в пять раз,получили таких люлей что до сих пор помнят.И как тогда реагировали английские СМИ!Русские вместо болельщиков прислали спецназ!)))А у меня два товарища ездили туда)))Один просто менеджер а второй работяга)))Просто любят спорт и оба духовитые!И таких там было большинство!Плюс братишки сербы помогли!И после этих всех событий англичане конечно будут очернять нас!Это вообще про все виды спорта можно сказать.Нас пытаются по всем фронтам зажать.
    Magic Archer
  6. polpot Сегодня, 15:32
    Обыкновенный фашизм только на уровне 21 века
    polpot
  7. Egorovich Сегодня, 15:32
    Гадить, гадить еще раз гадить России везде, где только можно. Это уже стало девизом для Британии уже несколько веков.
    Egorovich
  8. Соломон Кейн Сегодня, 15:35
    Не удивлюсь выходу нового бестселлера "Гарри Поттер и Властелин Кремля" или "Сонная Московия 2018"
    Соломон Кейн
  9. Rusland Сегодня, 15:37
    Да, голодные медведи у нас питаются человеческими жертвами.
    Rusland
    1. iliitchitch Сегодня, 16:10
      Цитата: Rusland
      Да, голодные медведи у нас питаются человеческими жертвами.

      laughing Жертвоприношениями от жрецов . Я б в жертву принёс пещерному медведю(не путать с председателем правительства) аффтороф страшилок . Кто из нас дикари-то ? Настолько тупые уже , что с десяток кнопок нажать не в состоянии , чтобы узнать , что в России происходит fool
      iliitchitch
  10. iliitchitch Сегодня, 15:42
    "британские болельщики" - а чего это за зверь такой ? Если пьяная жирная обнаглевшая самодовольная свинья , дык уилком фейсом о ближайший забор . Если вменяемый человек - так добро пожаловать , ещё и пивком угостим с рыбкой . Всё-таки фанаты наши им нехило там по копытам настучали . Быстро бегают , редиски . Не бойсь , пацаны , обойдётся , если хамить не будете .
    iliitchitch
  11. Геркулесыч Сегодня, 15:47
    Мегамаразм катится по планете, массово лишая целые страны вздравого смысла в своих словах и действиях! И боюсь, что это очень и очень заразно, и лекарств от него не существует.
    Геркулесыч
  12. bubalik Сегодня, 15:50
    ,,,ну, иностранные СМИ еще с 13 года писали о непривлекательности ЧМ в России из-за инфраструктуры ( в частности о Самаре) и они правы,,
    bubalik
  13. rruvim Сегодня, 15:51
    А нужен нам этот футбол? Может всё-таки танковый биатлон лучше!
    rruvim
    1. rocket757 Сегодня, 16:15
      Я только ЗА!!!
      Столько бабла вбухали и бред всякий несли про массовый спорт!!!
      По мне, хоть на эксковаторах соревноваться. толку больше и канал новы отрыть можно!
      rocket757
  14. Rusland Сегодня, 15:52
    Тогда нужно бить, всё равно не отмажимся.
    Rusland
  15. 16112014nk Сегодня, 15:56
    Кредо наглосаксов - гадить России.
    16112014nk
    1. rruvim Сегодня, 16:02
      И не только гадить. Они под Севастополем 20000 потеряли в 1855-м. В Лондоне памятников аж 2-ве штуки.
      rruvim
  16. Гардамир Сегодня, 15:59
    Хорошая отмазка). Теперь любая критика ЧМ, окажется заказом британских сми.
    Гардамир
  17. rocket757 Сегодня, 16:00
    Да ладно!
    А то они до этого нашим футбольным потугам дифирамбы пели???
    rocket757
  18. Не либероид Русский Сегодня, 16:18
    пару десятков мегатонн на остров и в мире наступит относительная тишина... кто-то закнется навсегда, кто-то долго будет отходить от шока, а кто-то прибежит москву и встанет на четыре кости в молитвенной позе
    Не либероид Русский
  19. Ратник-80 Сегодня, 16:36
    Если наши даже из этой группы на домашнем чемпионате не выдут то все большой футбол в России можно закрывать , лучше денньги на дюсш пустить
    Ратник-80
  20. ДЕДПИХТО Сегодня, 16:45
    Мария Захарова,а прохладительные напитки для бритов на ЧМ заказали?
    ДЕДПИХТО
  21. Vlad.by Сегодня, 16:46
    Цитата: iliitchitch
    "британские болельщики" - а чего это за зверь такой ?

    Разновидность "британских ученых", выходящих из бара...
    Vlad.by
  22. мерцание Сегодня, 17:34
    Ээээ-х, доведут эти бриты свой народ до ЭНУРЕЗа этими страшилками
    мерцание
  23. Дормидонт Сегодня, 17:43
    Поливать Россию грязью - многовековая традиция англо-саксов и иных общечеловеков
    Дормидонт
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