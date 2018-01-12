МИД РФ: Британские СМИ получили заказ на поливание грязью ЧМ-2018 в России

Со своей стороны в очередной раз призываем иностранных болельщиков не поддаваться этой пропаганде, пообщаться с любителями футбола, которые регулярно ездят в Россию на матчи. СМИ предложены тезисы якобы об отсутствии в России инфраструктуры для проведения чемпионата мира, об агрессивном поведении болельщиков, а также о некомпетентности правоохранительных органов.

Фото с матча английской премьер-лиги