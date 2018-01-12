17:53 12 января

Саперы Балтфлота провели учения по "зачистке" побережья

Учение по инженерно-саперной подготовке с подразделением морского инженерного полка Балтийского флота (БФ) состоялось на полигоне Хмелевка в Калининградской области. Военнослужащие провели инженерную разведку маршрутов выдвижения боевой техники на побережье, в частности разведку мест высадки десанта на наличие взрывоопасных предметов, при этом применялись миноискатели "Коршун" и защитные костюмы сапера "Сокол".

Саперы Балтфлота провели учения по "зачистке" побережья


Как сообщил ТАСС официальный представитель БФ Роман Мартов, военнослужащие также отработали обнаружение и обезвреживание с помощью накладных зарядов противотанковых мин, мин-сюрпризов, самодельных взрывных устройств и замаскированных растяжек. Для проделывания проходов на маршрутах движения и маневра десанта применялись установки разминирования УР-83П и УР-77 "Метеорит".




Также инженерные дозоры отработали отражение нападения диверсионно-разведывательной группы условного противника. В учении на полигоне Хмелевка было задействовано порядка 100 военных и около 10 единиц боевой и специальной техники.

Использованы фотографии: © Виталий Невар/ТАСС
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Комментарии 3

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  1. iliitchitch Сегодня, 17:02
    У шведов всяких и прочих недоразумений там кондратий не пришёл ли ещё ? "Русские готовятся наше побережье зачищать!" - заголовок для статеек бестолковых актуальный . В какой-нибудь "клайпеда цайтунг ам зонтаг"
    iliitchitch
  2. Rusland Сегодня, 17:02
    Учебный год набирает обороты, полученные знания нужно воплощать в грамотные действия.
    Rusland
  3. Геркулесыч Сегодня, 17:20
    В Калиниградской области, реально местами настоящих мин можно найти такое количество, что границу с вымиратами намертво можно закупорить! С войны там остались такие" сюрпризы "!
    Геркулесыч
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