ЕС собирается усадить на скамью подсудимых представителей косовских властей?

Все попытки изменения или пересмотра мандата Специального суда серьезно подрывают приверженность Косово принципу верховенства права и ставят под угрозу сотрудничество ЕС с Косово в этой сфере, а также негативно повлияют на двусторонние отношения в целом.

В Евросоюзе заявлено, что власти Косово осуществляют попытки вмешательства в деятельность Специального международного суда по военным преступлениям. Речь идёт о судебном институте, который готов привлечь к ответственности за совершённые преступления, в частности, нынешнего президента, а также председателя косовского парламента. Также в суде отмечают наличие уголовных дел, в которых фигурируют несколько полевых командиров и рядовых боевиков так называемой Армии освобождения Косово (АОК/ОАК).Так, ранее стало известно о том, что фигурантами дела о совершении преступлений в отношении сербского населения в 1998-2000 годах могут стать Хашим Тачи и Кадри Весели (спикер парламента). ТАСС приводит заявление представителя департамента внешнеполитических отношений ЕС:Известно о том, что косовские власти ранее представили якобы народную петицию», в которой заявлено, что «народ Косово» против проведения судебных заседаний Спецсудом по военным преступлениям. Косовские власти продолжают настаивать на том, что военные преступления совершались исключительно сербами.Нужно напомнить, что заседание суда должно пройти примерно в те же дни, что и празднование Приштиной "независимости".