06:14 13 января

ЕС собирается усадить на скамью подсудимых представителей косовских властей?

В Евросоюзе заявлено, что власти Косово осуществляют попытки вмешательства в деятельность Специального международного суда по военным преступлениям. Речь идёт о судебном институте, который готов привлечь к ответственности за совершённые преступления, в частности, нынешнего президента, а также председателя косовского парламента. Также в суде отмечают наличие уголовных дел, в которых фигурируют несколько полевых командиров и рядовых боевиков так называемой Армии освобождения Косово (АОК/ОАК).

Так, ранее стало известно о том, что фигурантами дела о совершении преступлений в отношении сербского населения в 1998-2000 годах могут стать Хашим Тачи и Кадри Весели (спикер парламента).

ЕС собирается усадить на скамью подсудимых представителей косовских властей?



ТАСС приводит заявление представителя департамента внешнеполитических отношений ЕС:
Все попытки изменения или пересмотра мандата Специального суда серьезно подрывают приверженность Косово принципу верховенства права и ставят под угрозу сотрудничество ЕС с Косово в этой сфере, а также негативно повлияют на двусторонние отношения в целом.


Известно о том, что косовские власти ранее представили якобы народную петицию», в которой заявлено, что «народ Косово» против проведения судебных заседаний Спецсудом по военным преступлениям. Косовские власти продолжают настаивать на том, что военные преступления совершались исключительно сербами.

Нужно напомнить, что заседание суда должно пройти примерно в те же дни, что и празднование Приштиной "независимости".

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/HashimThaciOfficial
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Комментарии 34

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  1. svp67 Вчера, 17:01
    Даже если суд состоится, в чем я сильно сомневаюсь, так как трибунал по бывшей Югославии прекратил свое существование и вряд ли ради Косово его соберут вновь, но даже если соберут, то косоваров - оправдают,....в этом даже нет ни каких сомнений
    svp67
    1. bouncyhunter Вчера, 17:05
      Цитата: svp67
      но даже если соберут

      То значит матрасы сливают неугодных .
      bouncyhunter
      1. svp67 Вчера, 17:08
        Цитата: bouncyhunter
        То значит матрасы сливают неугодных .

        Если и готовы кого то слить, то сделают это очень тихо, иначе можно подставить под сомнение все, в том числе и независимость Косово...а на его территории КРУПНЕЙШАЯ американская база в Европе.
        svp67
        1. bouncyhunter Вчера, 17:16
          США уверовали в свою безнаказанность , потому теперь вполне могут начать избавляться от тех , кто им стал неугоден . Тем более что на провокации они горазды : вполне кто-то из подсудимых не дотянет до суда и кого в этом смело можно обвинить ? Сербов , конечно ! Новый виток конфликта , дальше - по сценарию ...
          bouncyhunter
          1. Ратник-80 Вчера, 23:37
            Ну думаю по сценарию уних сеичас не прокатит , сеичас не 90 е , сможем и физически защитить и политически в оон . Думаю не зря мы им миг -29 подарили. Мое мнение если сша выйдит из договора об ограничении ядерных сил в европе , почему нам не передать ракеты средней дальности сербии и ирану , думаю одно упоминаниео передаче 10 ракет среднейдальности ирану , израильское илоби порвет весь белый дом и не даст этому состоятся
            Ратник-80
      2. Spez Вчера, 17:15
        Как раз наоборот. Если трибунал их оправдает, то будет законодательно подтверждено, что военные преступления совершали сербы, а не албанцы. В этом случае и ЕС и штаты будут более жёстко давить на сербов, которые отказались вводить против нас санкции, и вообще, всячески с нами дружат. Методы скорей всего будут сравнимы с теми, которые применялись в 99-ом.
        Spez
        1. bouncyhunter Вчера, 17:44
          Если будет так , как Вы предрекаете - результат будет тот же , что и я высказал выше . hi
          bouncyhunter
          1. Spez Вчера, 17:49
            Нюанс в том, что сербам по логике выгодно как раз довести дело до приговора, следовательно, если из подсудимых кто-то не доживёт, то стрелка укажет именно на США. Если эта катавасия завертелась, значит полосатые уверены в оправдательном приговоре.
            Spez
            1. bouncyhunter Вчера, 17:58
              Не всё и не всегда идёт так , как задумано . Тем более что матрасы привыкли считать своего соперника заведомо глупее себя . А это сами знаете к чему ведёт , если свой ник не с потолка взяли . wink
              bouncyhunter
              1. Spez Вчера, 18:13
                Эт как обычно... Но что-то всегда может пойти не так ;-)
                Spez
    2. Rusland Вчера, 17:06
      Судить их, значит судить себя.
      Rusland
    3. майор Юрик Вчера, 17:15
      Всё фуфло, янки с ес убийцы-KOSOVO JE SERBIA! am
      майор Юрик
    4. Orionvit Вчера, 18:28
      Цитата: svp67
      то косоваров - оправдают

      Косовары, это Сербы, ранее проживавшие в Косово. Сейчас там албанцы.
      Orionvit
  2. Magic Archer Вчера, 17:10
    Тачи...у этой мрази руки по локоть в сербской крови!Он даже этого не скрывал!Под его контролем была вся торговля органами,а добывались эти органы из сербов...Самая дешевая трансплантология была именно в Косово!
    Magic Archer
  3. VANIN Вчера, 17:13
    США нужно судить, крови на этом неогосударстве не мерено! СССР их еще как то сдерживало , а Россия пока не в состоянии .
    VANIN
  4. Mavrikiy Вчера, 17:16
    ЕС собирается усадить на скамью подсудимых представителей косовских властей?

    1. ЕС берега потерял? Где словяне не видит и что с ними нужно делать забыл?
    2. ЕС, тебе Польши (самостийность), Германии (СП-2), Шпротов (дай Енотов, дай), Турции (уйду к другому) и тд, мало?
    3. Радует. С дивана не видно, кто оплатил банкет, но трент радует. Еще бы НАТО распустили и выперли базы США с территории Европы...
    Mavrikiy
  5. КВУ-НСвД Вчера, 17:19
    Может косовары проявили в чём -нибудь несогласие с линией старших товарищей и им говорят - " Ребята ,мы глаза-то приподзакрыли , но можем и приподоткрыть winked
    КВУ-НСвД
  6. Симон Вчера, 17:20
    Давно этих провокаторов и убийц нужно привлечь к суду, но только вряд ли это получится. request
    Симон
  7. Симон Вчера, 17:23
    Цитата: VANIN
    США нужно судить, крови на этом неогосударстве не мерено! СССР их еще как то сдерживало , а Россия пока не в состоянии .

    Думаю, что время придет и будет мировой суд, созданный многими государствами, созданный Россией, будет судить США! negative
    Симон
  8. Геркулесыч Вчера, 17:25
    А сами то , что мимо проходили, когда Югославию рвали на куски? На скамье подсудимых должны быть как янки, так и натовское руководство того времени! А косово что -бандстрана , созданная для того чтобы не о дать сербам мирно жить! Перекрыть этой якобыстране кислород в виде денежных вливаний, и она потихоньку станет сама собой -страной четвертого мира.
    Геркулесыч
    1. Orionvit Вчера, 18:35
      Цитата: Геркулесыч
      А косово что -бандстрана , созданная для того чтобы не о дать сербам мирно жить!

      Подождите, завязнут штаты в своих проблемах, ослабят контроль, и Сербы будут рвать тех албанцев в Косово, которые за спинами США, "заработали себе независимость". Сербы всё прекрасно понят и ни чего не забыли. Почему то, я уже тем албанцам, откровенно не завидую. Хотя заслужили.
      Orionvit
  9. Монархист Вчера, 17:27
    Было бы смешно если бы не было горько. Что они там собираются наказать Косовские власти это так же реально, что кто-то из нас станет королем Англии.
    "Военные преступления совершались исключительно сербами" я вспомнил " бородатый. анекдот времен детства.:"Гражданин Макидзе,вы объвиняетесь в убийстве своего соседа Ванидзе".
    " Всё было иначе:я чистил свой нож, а тут зашел сосед и споткнулся и прямо на нож. Так он упал девять раз"
    Монархист
  10. Дормидонт Вчера, 17:36
    Чтобы наказание понесли все косовские бандиты, нужны ковровые бомбежки
    Дормидонт
  11. Монархист Вчера, 17:36
    Цитата: bouncyhunter
    Нужно

    А Вы в это верите? Я лично не верю. В ЛУЧШЕМ случае , какой-то " косовский" дворник" будет привлечен к ответственности и отправлен в отставку.
    Монархист
    1. Orionvit Вчера, 18:36
      Цитата: Монархист
      В ЛУЧШЕМ случае , какой-то " косовский" дворник" будет привлечен к ответственности и отправлен в отставку

      А судьи кто? Судить должны Сербы. Надеюсь, что в конце концов, так и будет.
      Orionvit
  12. Монархист Вчера, 17:38
    Цитата: Симон
    Цитата: VANIN
    США нужно судить, крови на этом неогосударстве не мерено! СССР их еще как то сдерживало , а Россия пока не в состоянии .

    Думаю, что время придет и будет мировой суд, созданный многими государствами, созданный Россией, будет судить США! negative

    Симон, Вы кроме сказок, что-то читали?
    Монархист
  13. Horst78 Вчера, 17:39
    Так, ранее стало известно о том, что фигурантами дела о совершении преступлений в отношении сербского населения в 1998-2000 годах могут стать Хашим Тачи и Кадри Весели (спикер парламента).
    От судьбы не уйдешь.Каждому по заслугам.
    Horst78
    1. iaroslav.mudryi Вчера, 20:04
      Цитата: Horst78
      Так, ранее стало известно о том, что фигурантами дела о совершении преступлений в отношении сербского населения в 1998-2000 годах могут стать Хашим Тачи и Кадри Весели (спикер парламента).
      От судьбы не уйдешь.Каждому по заслугам.

      В статье не упомянута еще одна нелюдь, косовский премьер Рамуш Харадинай, читаем о его преступлениях:
      http://www.compromat.ru/page_22505.htm
      iaroslav.mudryi
  14. APASUS Вчера, 20:16
    Не понял ,это что ?
    Запоздалое признание своих ошибок ,да такого не может быть.Во всем виноваты сербы,а Косово рай демократии на земле.
    Аааааааа.
    Сейчас им дадут всем по адвокату и еще раз признают жертвами сербского режима?
    APASUS
  15. NF68 Вчера, 21:09
    С чего бы это они так на своих же хоолпов ополчились? Столько лет иинчего не знали или не хотели знать и принимать во внимание, а тут опомнились.
    NF68
    1. Татьяна Вчера, 22:29
      NF68
      С чего бы это они так на своих же хоолпов ополчились? Столько лет иинчего не знали или не хотели знать и принимать во внимание, а тут опомнились.
      Да всё просто, Николай!
      Хозяева Косова в Вашингтоне хотят бросить Сербии "обглоданную кость" с барского стола, чтобы Сербия согласилась на всемирные санкции США против России и для безоговорочного участия Сербии в НАТО под руководством Пентагона - опять же против России.
      Татьяна
  16. NF68 Вчера, 21:10
    Цитата: APASUS
    ,а Косово рай демократии на земле.


    Только из этого рая албанцы почему то бегут не большими табунами в Германию и по пробуй их назад выпри.
    NF68
    1. Татьяна Вчера, 22:35
      NF68
      Только из этого рая албанцы почему то бегут не большими табунами в Германию и по пробуй их назад выпри.
      Они даже свои косовские паспорта до границы рвут и выкидывают, притворяясь беженцами с БВ и т.п. Чтобы только их не депортировали обратно в Косово.
      Татьяна
  17. Теренин Вчера, 23:08
    ЕС собирается усадить на скамью подсудимых представителей косовских властей? если б ЕС собирался, то давно бы усадил и осудил. am
    Теренин
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