06:14 13 января

Под Песками подорвалась БРДМ ВСУ

СМИ Украины сообщили о подрыве на мине БРДМ, в которой погибли двое бойцов ВСУ.

Инцидент произошел в поселке Пески под Донецком. Там БРДМ ВСУ, намереваясь пересечь местную речку, наехал на мину. Взрыв при этом был такой силы, что бронированную машину буквально разорвало на части, а ее искореженные куски разлетелись на 200 метров. Остатки БРДМ перевернуло и выбросило в воду.

Под Песками подорвалась БРДМ ВСУ



Разбитый металл, вывернуто колесо, разбросаны остатки техники и одежды — такого взрыва не выдержала бы ни одна броня
- пишут СМИ

В результате взрыва погибли двое украинских военных: Геннадий Вегера, 1980 года рождения из Хмельницкой области и Виктор Сухин, 1979 года рождения из Кировоградской области.

Известно, что первый боец по кличке «Зеленый» служил в 34-м батальоне ВСУ с начала военных действий в Донбассе.


Использованы фотографии: https://www.youtube.com/
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Комментарии 68

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  1. assa67 Вчера, 17:56
    еще две злыдни к праотцам отправились....
    assa67
    1. Дормидонт Вчера, 18:02
      Праотец у них один - люцифер
      Дормидонт
      1. Muvka Вчера, 18:06
        Неправильно так с умершими. Земля им пухом. UPD, досмотрел сюжет) Поторопился с комментарием. Каюсь.
        Muvka
        1. assa67 Вчера, 18:10
          я не злорадствую,отнюдь....но СВОЯ земля пусть пухом будет...что на чужую зариться? и сами эти отважные хуторяне ехали убивать,а не на рыбалку
          assa67
          1. Orionvit Вчера, 18:16
            Цитата: assa67
            но СВОЯ земля пусть пухом будет.

            Где там у них своя земля? Разве что под Львом, так там Польша претендует.
            Orionvit
            1. assa67 Вчера, 18:20
              ну откуда эти освободители?..кировоград,хмельницкий..вот пусть от пшеков и отбиваются
              assa67
              1. Netzah Netzah Вчера, 23:44
                Ты вообще в курсе, где находится Кропивницкий (Кировоград)?
                Netzah Netzah
                1. assa67 Сегодня, 01:24
                  полупочтеннийший,не я назвал кропивну....а вы...где город находится прекрасно знаю...
                  assa67
          2. Андрей К Вчера, 18:19
            Цитата: assa67
            ....и сами эти отважные хуторяне ехали убивать,а не на рыбалку...

            Получили то, что и полагалось.
            В Ветхом Завете сказано:
            ...Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю…

            Земля им стекловатой.
            Господи прости меня, грешного.
            Андрей К
            1. dsk Вчера, 20:04
              Здравствуйте Андрей Евгеньевич!
              Цитата: Андрей К
              В Ветхом Завете
              В Новом Завете сказано лучше:
              От Матфея святое благовествование - 7:12 "Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, та́к поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки." hi
              dsk
              1. Андрей К Вчера, 22:41
                dsk
                От Матфея святое благовествование - 7:12 "Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, та́к поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки."

                Тоже верно hi
                Андрей К
        2. Dr. David Livesey Вчера, 20:18
          Вы, случайно не из Уренгоя??? Там тоже считают, что с умершими нужно быть толерантнее, Как здесь, с проамериканскими фашистами ВСУ, так и под Сталинградом с войсками объединенной Европы в 1942 году, никакой жалости быть не должно: собаке - собачья смерть
          Dr. David Livesey
      2. Чёрный Вчера, 18:06
        Однако мощщщные кондёры бандеровцы себе в брдмы ставят smile
        Чёрный
        1. Тралл Вчера, 19:17
          Не путайте кондёры с кондеями. Кондёры реально взрываются smile
          Тралл
    2. Geisenberg Вчера, 18:11
      Цитата: assa67
      еще две злыдни к праотцам отправились....


      Не ) Эти в ад отправились )
      Geisenberg
      1. assa67 Вчера, 18:16
        а "а праотцы! думаете где??....
        assa67
    3. сибиралт Вчера, 18:49
      Одно радует: остались чьи то целые ботинки и колеса. belay
      сибиралт
      1. assa67 Вчера, 20:26
        пригодится следующим освободителям
        assa67
      2. словак Вчера, 22:13
        а концы- в воду...
        словак
  2. Дормидонт Вчера, 18:01
    Мелочь, а приятно
    Дормидонт
  3. Сержант71 Вчера, 18:01
    Со времён ВОВ мина осталась 100% и выполнив предназначение, уничтожила укрофашистов!
    Сержант71
  4. ded100 Вчера, 18:11
    Поехали не туда бывает!
    ded100
  5. VANIN Вчера, 18:11
    Кто то отомстил за погибшую семью при бомбежках ..Там уже много таких и их сложно сдерживать...
    Гражданская война разжигаемая США на Украине продолжается...
    VANIN
    1. Вас Влад Вчера, 18:52
      Цитата: VANIN
      Гражданская война разжигаемая США на Украине продолжается...

      Как давление на Россию и рождения украинского анти русского народа(отторжения)!Меня удручает, мучает, что многие даже не понимают что происходит,или просто не хотят(у соседа корова сдохла)Мы сильны только когда вместе, а нас стравливают и раздирают на части! fool
      Вас Влад
  6. san4es Вчера, 18:19
    am _Не зная броду, не лезь в воду
    san4es
  7. Logall Вчера, 18:24
    Почитал комментарии, аж страшно стало! Все злы... Смерть никому не кажется чем-то ужасным! Сердца черствеют - ужас! человеческая жизнь ничего не стоит, Даже в мыслях...
    Что дальше? Будем посмотреть...
    Logall
    1. Идущий Вчера, 18:37
      В такие времена живем . Александр hi
      Идущий
    2. assa67 Вчера, 19:03
      а как добреть-то,Александр?....эти "почившие",тоже ведь не просто покататься приехали...один,как указано с самого начала буйствует в ато...сколько на нем жизней? пусть свои его и оплакивают....я не стану
      assa67
      1. bouncyhunter Вчера, 19:17
        С мечом пришли - в орало получили . Всем бы так , оккупантам недоделанным . soldier
        bouncyhunter
        1. assa67 Вчера, 19:33
          "если выносить суждения и принимать решения поручают невеждам,серьезных ошибок не миновать"..это еще в кои веки Аттила сказал.... а в укропостане не то что невежды.....даже не зоопарк...эксперимент по деградированию ...интересно,через сколько на четыре ноги встанут бандерлоги? negative
          assa67
          1. bouncyhunter Вчера, 19:36
            Так они там после литра горилки в одно рыло и вовсе червячками ползают . lol
            bouncyhunter
            1. assa67 Вчера, 19:44
              laughing ....этточно....не стесняются выкладывать...наших посмотришь,тоже всяко-разно.....но весело....а у бандеров злоба одна...вспомни миномет...слава бандерлогии-и убился..так в сети укропской: херой,падриот...смерть москалям.....клиника!
              assa67
              1. bouncyhunter Вчера, 19:46
                Да ну их , этих СС-овцев укропского розлива ... negative
                bouncyhunter
                1. assa67 Вчера, 19:49
                  и правда,Паш....чуть меньше стало,вот и славно,пусть остальные думают drinks
                  assa67
                  1. bouncyhunter Вчера, 20:03
                    Вот и я о том : многовато чести этим рагулям , чтобы мы им тут кости перемывали . soldier
                    bouncyhunter
        2. Netzah Netzah Вчера, 23:48
          Якія ў дупу акупанты? Гэта украінская зямля, і заўжды была украінская. Як што хтось з тваіх сяброў або радакоў загіне ў барацьбе з будзь якой "Могилевской народной республикой", ты таксама будзешь распавядаць - "Так им и надо, оккупантам"?
          Netzah Netzah
          1. КОТ БАЮН Сегодня, 00:15
            Завалите своё таблишко, несостоявшийся богоизбранный вы наш. А еще лучше, ступайте-ка на Цензор. Там ваша подстилка, кормушка, а заодно учебник белорусского языка с собой прихватите.
            "Трасянка" - это ваше всё? ... по-русски писать методички запрещают?
            О "могилевской народной республике" - и не мечтайте. Не выйдет у вас такой номер как с Украиной в Беларуси.
            КОТ БАЮН
    3. Incvizitor Вчера, 19:28
      Что жалеть бешеных собак? Чем их меньше, тем меньше людей покусают.
      Incvizitor
      1. assa67 Вчера, 19:55
        Андрей,привет hi ...собак ,чтобы не болели,прививать надо во-время,как кинолог говорю...а вот обезьяны болеют "странными"болезнями...от них СПИД пошел гулять по планете...а тут гейропа,лизамерика....выводы ,думаю,сделаете сами...не ту прививку бандерлогам сделали laughing
        assa67
        1. Incvizitor Сегодня, 00:04
          Ну если собаки уже взбесились, ну в 90х не сумели привить, только усыплять, и жалеть смысла нету они всё равно сдохнут не от оружия так от болезни. laughing
          Incvizitor
    4. VANIN Вчера, 20:22
      Цитата: Logall
      Почитал комментарии, аж страшно стало! Все злы...

      А с чего веселиться поэт..?
      Цитата: Logall

      Смерть никому не кажется чем-то ужасным! Сердца черствеют - ужас! человеческая жизнь ничего не стоит, Даже в мыслях...

      В 90- х так нам русским, никто не писал и не сочувствовал..! и Сейчас нас унижают и травят
      Цитата: Logall
      Что дальше? Будем посмотреть...

      Будем таки и посмотреть и кто кого танцует и т.д.
      Ты вот Александр песни поешь ..А мне вот этот Санек нравится , он на все вопросы ответил песней ...

      Нас слишком сильно разозлили... angry
      И вот еще посмотри в глаза этому мужику в очках...

      Может поймешь , всю злость ..Честь имею! soldier
      VANIN
      1. Logall Вчера, 21:05
        Виталий, Приветствую! Я всё понимаю, сам зол! Я же свои чувства описал...
        Logall
        1. VANIN Вчера, 22:05
          Цитата: Logall
          Виталий, Приветствую! Я всё понимаю, сам зол! Я же свои чувства описал...

          Принято..
          VANIN
      2. Мих1974 Сегодня, 01:55
        Самое потрясающее в этом фото с девочкой crying (простите, не могу на такое несколько лет уже спокойно смотреть - зверею на глазах am ), это то что этот мужчина там оказался - Случайно, это - не ЕГО девойчка и он просто пытается помочь ребенку (повторяю не своему) и ну и самое печальное - девочка была уже мертва, но от контузии мужик этого еще не понимал, но пытался ее донести до медиков. am am
        Если бы мог (физически) сам поехал на Донбас, даже просто снаряды заряжать, оружие чистить что бы побольше этих укромразей изничтожили Мужики что жизнь свою кладут во спасение мирных русских людей.
        Мих1974
    5. Мих1974 Сегодня, 01:49
      вот послушайте!! Внимательно прослушайте, а потом еще раз и ЕЩЕ РАЗ!! fool
      Мих1974
  8. Egorovich Вчера, 18:27
    Не хрен лезть на чужую территорию с войной. Заслуженное и получили, вояки недобитые.
    Egorovich
  9. Вас Влад Вчера, 18:30
    Cучьи штаты, ответите ещё за Украину и его погибший народ,который обманули и лбами столкнули,ещё и с нами стравливаете!Не забуду,не прощу
    Вас Влад
  10. Симон Вчера, 18:34
    А вообще мне жаль этих парней, которые за амбиции киевских воротил гибнут на этой бестолковой войне! crying Повернуть бы им свое оружие против киевских сволочей, которые послали их на эту войну погибать!
    Симон
    1. Идущий Вчера, 18:38
      Цитата: Симон
      Повернуть бы им свое оружие против киевских сволочей, которые послали их на эту войну погибать!


      Рано или поздно так и будет.
      Идущий
    2. К-50 Вчера, 19:44
      Цитата: Симон
      Повернуть бы им свое оружие против киевских сволочей

      Эти ? Неее, эти не повернут, они идейные, только за идеи оплаченные деньгами воюют. Так что можно не ждать. Есть другие. Вот когда у тех терпение лопнет, тогда ещё можно на что-то надеятся, если к тому времени ещё их не вытравят урконацики.
      К-50
  11. Геркулесыч Вчера, 19:08
    Там им каждый куст, каждый холм враг! Там их и должна с собою забирать старуха с косою в руках, имя которой смерть! Что посеяли, от того и найдут свою погибель! !!
    Геркулесыч
  12. Incvizitor Вчера, 19:24
    Хорошо, что люди не пострадали good
    Incvizitor
  13. shura7782 Вчера, 19:35
    Нет слов, верх дебилизма показывать и смоковать на своём же ТВ подробности подрыва своих солдат. Я ветеран БД и считаю, что это ни где не допустимо.
    shura7782
  14. iliitchitch Вчера, 19:41
    После того , что эта сволота на Донбассе творила , даже если их по-живому вивисектор на дюралевом столе распластает без наркоза , как лягушку .. ей-Богу , слёзы жалости не навернутся на глаза мои .
    iliitchitch
  15. Mestny Вчера, 20:01
    Цитата: Симон
    А вообще мне жаль этих парней, которые за амбиции киевских воротил гибнут на этой бестолковой войне!

    Уверен, если спросить "этих парней", немедленно выяснится, что русских и Россию они ненавидят, и готовы всё отдать за её уничтожение.
    Они не роботы, не подростки, не пациенты психбольницы, а наоборот - взрослые, образованные люди. А значчит решения принимают осознанно.
    Как и решение убивать, в данном случае.
    Но - не фортануло.
    Земля стекловатой.
    Mestny
  16. Стройбат запаса Вчера, 20:11
    Что-то не понимаю... Из-за каких-то двух недоносков, ойкнувших на мине (весьма вероятно, что заложенной их же подельниками) подняли шум? Да пусть они там хоть сотнями в день дохнут. Нечего геноцид пытаться устроить.
    Стройбат запаса
  17. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 21:06
    Хана бардадымке и двум упырям. Спьяну решили покататься?
    Генерал Песчаных Карьеров
  18. Влад5307 Вчера, 22:48
    Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
    Хана бардадымке и двум упырям. Спьяну решили покататься?

    На рыбалку поехали - сало кончилось, а горилка осталась!
    Влад5307
  19. Теренин Вчера, 23:36
    Цитата: assa67
    ,а не на рыбалку

    Что то меня терзают смутные сомнения про рыбалку (и личный опыт). Рядом река, двое в БРДМ, зимой в реку мины ставить?...ну не удочками же ловить... no
    Теренин
    1. Мих1974 Сегодня, 01:59
      Мы с вами не знаем где там и как были располжены линии фронта, мог поставить кто угодно и когда угодно - как раз для защиты от такого "нестарндартного" пересечения реки. Вот этим выродкам повезло, теперь люди от этой мины не пострадают. good
      Мих1974
  20. игорка357 Вчера, 23:55
    По кличке "зеленый" по кличке другой,тот-то..тот-то.. ребята которые тут пишут мерзость,их деды и бабушки вместе с нашими решили судьбу нашей Родины,нам не хаить их нужно,а направлять в истиное русло,мы их обсераем и гнобим..они нас..толку не будет!
    игорка357
  21. Мих1974 Сегодня, 01:38
    Сдох ефим - ну и ... пес с ним!! good laughing
    Мих1974
  22. Мих1974 Сегодня, 01:44
    Цитата: dsk
    "Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, та́к поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки."

    Не ходють русские люди на чужу землю за счастьем и златом. good Нам своей родины хватает, ее любить и о ней заботиться. А кто из нашего роду пойдут воевать в чужую страну за деньгами да злобы потешить - тому пусть смерть лютая приключится. Бо не Благое дело он задумал. negative
    Мих1974
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 04:00
      Согласен. Мы войны не хотим.
      a.s.zzz888
  23. glasha3032 Сегодня, 02:05
    Все ВСУшники говорят по русски ... Однако !
    glasha3032
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 04:03
      glasha3032 Сегодня, 02:05
      Все ВСУшники говорят по русски ... Однако !

      Это их рейхсвер пыжится на мове, а эти навалили на пецьку-алкаша и Ко bully
      a.s.zzz888
  24. a.s.zzz888 Сегодня, 03:58
    Сидели бы дома - были бы живы.
    a.s.zzz888
  25. ROM1077 Сегодня, 04:36
    жаль парней- паны скубутся у холопов чубы трещят......
    ROM1077
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