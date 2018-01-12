Под Песками подорвалась БРДМ ВСУ

Разбитый металл, вывернуто колесо, разбросаны остатки техники и одежды — такого взрыва не выдержала бы ни одна броня

СМИ Украины сообщили о подрыве на мине БРДМ, в которой погибли двое бойцов ВСУ.Инцидент произошел в поселке Пески под Донецком. Там БРДМ ВСУ, намереваясь пересечь местную речку, наехал на мину. Взрыв при этом был такой силы, что бронированную машину буквально разорвало на части, а ее искореженные куски разлетелись на 200 метров. Остатки БРДМ перевернуло и выбросило в воду.- пишут СМИВ результате взрыва погибли двое украинских военных: Геннадий Вегера, 1980 года рождения из Хмельницкой области и Виктор Сухин, 1979 года рождения из Кировоградской области.Известно, что первый боец по кличке «Зеленый» служил в 34-м батальоне ВСУ с начала военных действий в Донбассе.