Под Песками подорвалась БРДМ ВСУ
СМИ Украины сообщили о подрыве на мине БРДМ, в которой погибли двое бойцов ВСУ.
Инцидент произошел в поселке Пески под Донецком. Там БРДМ ВСУ, намереваясь пересечь местную речку, наехал на мину. Взрыв при этом был такой силы, что бронированную машину буквально разорвало на части, а ее искореженные куски разлетелись на 200 метров. Остатки БРДМ перевернуло и выбросило в воду.
В результате взрыва погибли двое украинских военных: Геннадий Вегера, 1980 года рождения из Хмельницкой области и Виктор Сухин, 1979 года рождения из Кировоградской области.
Известно, что первый боец по кличке «Зеленый» служил в 34-м батальоне ВСУ с начала военных действий в Донбассе.
Инцидент произошел в поселке Пески под Донецком. Там БРДМ ВСУ, намереваясь пересечь местную речку, наехал на мину. Взрыв при этом был такой силы, что бронированную машину буквально разорвало на части, а ее искореженные куски разлетелись на 200 метров. Остатки БРДМ перевернуло и выбросило в воду.
Разбитый металл, вывернуто колесо, разбросаны остатки техники и одежды — такого взрыва не выдержала бы ни одна броня- пишут СМИ
В результате взрыва погибли двое украинских военных: Геннадий Вегера, 1980 года рождения из Хмельницкой области и Виктор Сухин, 1979 года рождения из Кировоградской области.
Известно, что первый боец по кличке «Зеленый» служил в 34-м батальоне ВСУ с начала военных действий в Донбассе.
Использованы фотографии: https://www.youtube.com/
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