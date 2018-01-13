18:38 13 января

"Блумберг": Казахстан нарушает соглашение по сокращению добычи нефти

Служба информации Bloomberg публикует материал, в котором говорится о странах, нарушающих соглашение «ОПЕК+» по сокращению объёмов добычи нефти. В материале, в частности, приводится статистика от министра экономики Республики Казахстан Тимура Сулейменова. Статистика говорит о том, что республика по итогам 2017 года нарастила добычу «чёрного золота» на 10,5%. Объёмы нефтедобычи Казахстана составляют 86,2 млн тонн.

Также отмечено, что Казахстан планирует наращивать нефтедобычу и в 2018 году, доведя её до значения 87 млн тонн в год. Об этом ранее сообщил глава Минэнерго РК Канат Бозумбаев.

"Блумберг": Казахстан нарушает соглашение по сокращению добычи нефти



Таким образом, констатирует «Блумберг», Казахстан стал второй страной после Ирака, которая нарушает соглашение ОПЕК и других стран-экспортёров нефти (ОПЕК+). В соглашении говорится, что допустимая цифра составляет 1,74 млн баррелей в сутки, тогда как Казахстан добывает уже около 1,8 млн.

В казахстанских СМИ появились сообщения о том, что в случае нарушения соглашения одной из стран сразу несколько государств, включая Россию, обещали нарастить добычу нефти. Однако на данный момент наращивания объёмов добычи не произошло. При этом баррель «чёрного золота» торгуется на отметке, вплотную приблизившейся к 70 долларам. Эта отметка, судя по всему, более чем устраивает всех игроков на нефтяном рынке, включая США. Дело в том, что в США уже после цены в 60 долларов за баррель снова становится рентабельной сланцевая отрасль, находящаяся пока в заморозке.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 51

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  1. Котище Сегодня, 07:22
    Ай, ай, аяяяй! Друзья Казахи!!!
    Котище
    1. андрей юрьевич Сегодня, 07:26
      Казахстан стал второй страной после Ирака, которая нарушает соглашение ОПЕК
      "демократия" грозит казахам...
      андрей юрьевич
      1. Татьяна Сегодня, 07:38
        А куда деваться Казахстану, если банки США заморозоли у себя весь национальный суверенный резервный фонд Казахстана?!!!
        Деньги же откуда-то надо Казахстану для жизни страны брать! Вот и получаем то, что получаем!
        Нафиг было суверенный национальный фонд страны хранить в банках США!
        Татьяна
        1. Идущий Сегодня, 08:25
          Чувствуется рука США , взяли за горло Казахстан.
          Идущий
          1. Лелёк Сегодня, 08:54
            Цитата: Идущий
            Чувствуется рука США , взяли за горло Казахстан

            hi
            Следующим шагом будет предложение Назарбаеву перейти под зонтик США взамен отмены решений по казахским депозитам в банки США и ограничений добычи нефти. Что победит - жадность или здравый смысл - увидим в ближайшее время. yes
            Лелёк
            1. Идущий Сегодня, 09:11
              Приветствую Лев ! , они давно Казахстан обхаживают и затягивают петлю , скоро все проявится.
              Идущий
              1. Лелёк Сегодня, 09:30
                Цитата: Идущий
                они давно Казахстан обхаживают и затягивают петлю , скоро все проявится.


                Мой однокашник живёт в Казахстане. Недавно приезжал в Питер и рассказал о тамошних заморочках. Так вот, решения в основном принимаются не самим Назарбаевым, а его домашними и главный голос - дочурки, которая вскорости возможно возьмёт вожжи в руки. А её ориентировка - ЕС. yes
                Лелёк
                1. Viktor.12.71 Сегодня, 09:58
                  Согласен. Но есть нюансы. Казахстан входит в сферу влияния России и КНР. Вас должен волновать последний игрок, а не США. Иначе через 5-10 лет получите китайского вассала на юге страны.
                  Viktor.12.71
                  1. Лелёк Сегодня, 10:12
                    Цитата: Viktor.12.71
                    Вас должен волновать последний игрок, а не США. Иначе через 5-10 лет получите китайского вассала на юге страны.

                    hi , Виктор.
                    Пока Солнце взойдёт роса очи выест. Китай нам (пока, по крайней мере) оружием и войной не угражает, а вот штаты и НАТО - да. Так-что надо решать проблемы, исходя из их температуры. Но это только наши "ИМХО". Решения принимаем не мы на ВО. yes
                    Лелёк
                    1. Viktor.12.71 Сегодня, 10:30
                      hi Лелёк
                      Зная китайцев, они свой шаги строят на 5-10 лет вперед. Сейчас Китай активно занят Кыргызстаном. Но самое интересное что китайские инвестиций в Казахстане никто не считает, так как казахи боятся китайской экономической экспансии, а обучение в Китае для казахстанской молодежи стал очень престижным. От народа власти Казахстана скрывают многое, особенно вливание юаней в экономику Казахстана. Просто это надо иметь в виду. Геополитика не терпит упущения.
                      Viktor.12.71
                      1. Идущий Сегодня, 12:57
                        Китай тем и опасен , что тихим сапом прибирает все к рукам экономически .
                        Идущий
        2. Василенко Владимир Сегодня, 08:37
          Цитата: Татьяна
          А куда деваться Казахстану, если банки США заморозоли у себя весь национальный суверенный резервный фонд Казахстана?!!!

          не весь, да и воровать меньше надо
          Василенко Владимир
        3. андрей юрьевич Сегодня, 16:58
          А куда деваться Казахстану, если банки США заморозоли у себя весь национальный суверенный резервный фонд Казахстана?!!
          напоминает времена
          Шарля Де Голля... не находите Таня?
          андрей юрьевич
          1. Татьяна Сегодня, 17:34
            Цитата: андрей юрьевич
            А куда деваться Казахстану, если банки США заморозоли у себя весь национальный суверенный резервный фонд Казахстана?!!
            напоминает времена Шарля Де Голля... не находите Таня?
            Милый Андрей Юрьевич! Вы абсолютно правы! Более того, не то слово "напоминает", а именно работает абсолютно та же схема грабежа частными банками ФРС США национального суверенного золота иностранных государств, а также и их фондовых активов, как во время, так и сразу после ВМВ! Причём включая и активов самих США.

            А именно всё послевоенное золото иностранных государств перекочевало в частные американские банки, в первую очередь – в банки Ротшильдов. Фактически, Америка приватизировала золото, которое ей передали на хранение по итогам Второй мировой.
            Татьяна
    2. сибиралт Сегодня, 07:29
      Если бы не Казахстан, то мы бы пили дорогую российскую водку и курили дряные медведевские сигареты, которые втрое дороже казахзских. А что там Сечин не поделил с Назарбаевым, как то до лампочки.hi
      сибиралт
      1. Курсант Сегодня, 08:32
        Правильно, а так завозят фурами палёную водку, наркоту, вывозят лес , перегружая автомобили, загружая лес без меры .
        Курсант
      2. Василенко Владимир Сегодня, 08:38
        Цитата: сибиралт
        Если бы не Казахстан, то мы бы пили дорогую российскую водку и курили дряные медведевские сигареты, которые втрое дороже казахзских

        не пейте и не курите и будет вам счастье
        Василенко Владимир
    3. Rusland Сегодня, 07:57
      По грани ходят, обкладывают их потихоньку.
      Rusland
      1. dsk Сегодня, 08:58
        Цитата: Rusland
        обкладывают их потихоньку
        Нурсултан Абишевич нанял в советники Тони Блэра, чтобы тот пролоббировал вступление Казахстана в ВТО. Блэр хорошо "поработал" - Казахстан меняет алфавит, детей "элиты" учат англицкие профессора и англицкий язык они знают лучше русского. И "гюленовские" пасторы не сидят без дела. Успеет ли Нурсултан Абишевич передать дела своему внуку?
        dsk
  2. Симон Сегодня, 07:27
    Видимо, хотят урвать первыми по больше валюты! Только бумеранг быстро возвращается и очень больно бьет по голове! crying
    Симон
  3. Горный стрелок Сегодня, 07:29
    На целых 60 тыс. бочек в сутки? На уровне 1800 тыс. Бочек? Превысили, ужас, на 3 с небольшим процента. Я думаю, на уровне погрешности измерения. Обычное дело. Нагнетают тему всячески...
    Горный стрелок
    1. oldzek Сегодня, 10:46
      точно!ну не нравятся им соглашения проходящие мимо их!
      oldzek
  4. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:29
    Казахстан англосаксы сейчас разводят на 22 миллиарда долларов...и ему надо как то восполнять эти потери...АСТАНА решила что проще так нарушить соглашение...вообщем спасение утопающего дело рук самого утопающего. smile
    Тот же ЛЕХА
    1. Василенко Владимир Сегодня, 08:39
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Казахстан англосаксы сейчас разводят на 22 миллиарда долларов..

      да ни кто их не разводит, Назарбаев меру всякую потерял привык у своих отжимать, с "буржуином" не прокатил фокус
      Василенко Владимир
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:32
    Казахстан стал второй страной после Ирака, которая нарушает соглашение ОПЕК
    Выскажу свое личное мнение, которое может кому-то и не понравится. Бессменный руководитель Казахстана товарищ Назарбаев к концу жизни поверил в то, что он великий мировой аксакал, который не должен по своему статусу прислушиваться к кому-то либо, а действовать так, как ему нравится. Кто-то рождается Трампом, а кто-то им становится (под ореолом власти).
    rotmistr60
    1. курвиметр Сегодня, 07:40
      А тов.Ким верит и знает, что "он великий мировой аксакал" - "чихать хотел" на всех и ничего,прокатывает...
      курвиметр
      1. rotmistr60 Сегодня, 07:52
        курвиметр, объясните связь между Назарбаевым и Ким Чен Ыном по поводу данной статьи. Как я понимаю вы ваш курвиметр не по той карте движите (а может не понимаете назначение данного устройства).
        rotmistr60
        1. курвиметр Сегодня, 07:55
          "...должен по своему статусу прислушиваться к кому-то либо..." Объяснил?
          курвиметр
          1. rotmistr60 Сегодня, 07:58
            Нет не объяснил. В комментарии
            который не должен по своему статусу прислушиваться к кому-то либо
            Вы мне объясните причем тут добыча нефти в Казахстане и Ким Чен Ын? А еще было бы интересно узнать - вы понятие "курвиметр" как воспринимаете? И знаете, что это такое?
            rotmistr60
            1. курвиметр Сегодня, 08:11
              Поясняю.Вы имеете ввиду,что НАН вообразил себя великим мировым лидером и ни к кому не прислушивается,а ,якобы,должен...Я привел аналогию с тов.Кимом. А про курвиметр..." Мелко,Хоботов!"
              курвиметр
              1. rotmistr60 Сегодня, 08:14
                Судя по вашим комментариям не мелко. Тем более, что привели цитату из "Покровских ворот". А, что же такое курвиметр?
                rotmistr60
                1. rotmistr60 Сегодня, 08:31
                  Ушел искать в интернете. Вот, что значит выбор ника по звучанию слова, а не по его смыслу. И таких появляется все больше. А, что будет в феврале-начале марта?
                  rotmistr60
                  1. курвиметр Сегодня, 09:21
                    laughing Если есть желание троллить, то не по адресу... И я так понял,что не НАН поверил в свою великость, а Вы. Но корона Вам не по размеру,а вот шутовской колпак как раз... wink
                    курвиметр
                    1. rotmistr60 Сегодня, 09:30
                      Вы в армии хоть служили? Примерять колпак по всей видимости стоит и предстоит вам!
                      rotmistr60
                      1. курвиметр Сегодня, 09:35
                        Приходилось. В армиях двух государств.А Вы-то из замполитов видимо, ну или с военной кафедры максимум... lol
                        курвиметр
    2. Василенко Владимир Сегодня, 08:39
      Цитата: rotmistr60
      Бессменный руководитель Казахстана товарищ Назарбаев к концу жизни поверил в то, что он великий мировой аксакал, который не должен по своему статусу прислушиваться к кому-то либо

      он в это уверовал еще в 91
      Василенко Владимир
    3. avt Сегодня, 09:05
      Цитата: rotmistr60
      Бессменный руководитель Казахстана товарищ Назарбаев к концу жизни поверил в то, что он великий мировой аксакал, который не должен по своему статусу прислушиваться к кому-то либо, а действовать так, как ему нравится

      Так ить ён сам себя и назвал -ельбасы . Ну а касаемо
      Таким образом, констатирует «Блумберг», Казахстан стал второй страной после Ирака, которая нарушает соглашение ОПЕК и других стран-экспортёров нефти (ОПЕК+). В соглашении говорится, что допустимая цифра составляет 1,74 млн баррелей в сутки, тогда как Казахстан добывает уже около 1,8 млн.
      То поскольку Пушкин наше всё, это классический ,,донос на ельбасы злодея царю Владимиру от Блумбергея." bully Авось прокатит и из Кремля вдруг наедут на ельбасы.А почему нет ? А вдруг прокатит ? Затрат минимум, а вероятный профит вполне весовой.
      avt
  6. фа2998 Сегодня, 07:34
    А казахам больше делать нечего! Экономика аховая, экономического чуда не произошло! За 20 лет не возник новый азиатский тигр lol , пока цена на нефть скакнула казахи пытаются свои финансовые дела подправить.А дальше-то либо под Россию либо под Китай.
    Но нотки не в сторону России уже есть, русскую азбуку уничтожают, латынь вводят.Ну конечно не китайские иероглифы, но это явный антирусский шаг! hi
    фа2998
    1. Viktor.12.71 Сегодня, 10:03
      Цитата: фа2998
      А казахам больше делать нечего! Экономика аховая, экономического чуда не произошло

      У них коррупция такая что чинуши себе квартиры в Париже за 58 лямов евро покупают. Единственное чудо что случилось с Казахстаном, это коррупционное.
      Viktor.12.71
  7. Геркулесыч Сегодня, 07:39
    Когда говорят, что государство не должно жить продажей своих природных ресурсов, речь идет о многих странах! Вот к примеру Азербайджан, и нефть добывают, и экономику развивают! А почему так не может поступить власть наша или того же Казахстана? Привыкли выкачивать из земли нефть и газ, продавать лес, и жить одним днем, не думая о будущем страны, о будущих покалениях, которые также будут привязаны к углеводородам, и почти не иметь технологического и промышленного производства ???????
    Геркулесыч
    1. Володин Сегодня, 07:46
      Цитата: Геркулесыч
      Вот к примеру Азербайджан, и нефть добывают, и экономику развивают!

      И в России и Турции "пол-Азербайджана".
      Цитата: Геркулесыч
      А почему так не может поступить власть наша

      А для начала стоило бы поинтересоваться о проценте нефтедобычи в экономике России и того же Азербайджана - возможно, Вы не написали бы этот комментарий...
      Володин
      1. Геркулесыч Сегодня, 08:03
        Володин -Алексей hi С Праздником Старым Новым Годом во первых, hi а во вторых, сколько можно властям кричать что страна должна слезть с углеводородной иглы, и дальше слов не идти? negative Мы Великая страна, но с производством у нас дела не ахти -текстиль, обувь, одежду сами почти не производим "-купим у Китая "!А дальше вообще скоро будем у них все покупать? Мне неприятно, к примеру, что мы хотели у китайцев купить турбины для наших корветов и фригатов! До чего дошли, свое убили, а потом вспоминаем, что мы тех же китайцев много чему учили! А сейчас уже ученики массовый и не самый качественный ширпотреб продают вовсю учителям! И это очень неприятный факт! !!!
        Геркулесыч
        1. Володин Сегодня, 08:13
          И вас с праздником!
          Это всё понятно. Но только изначально-то сравнение было с Азербайджаном - именно по этому сравнению мой комментарий.
          Володин
    2. rotmistr60 Сегодня, 09:14
      Привыкли выкачивать из земли нефть и газ, продавать лес, и жить одним днем, не думая о будущем страны, о будущих покалениях, которые также будут привязаны к углеводородам, и почти не иметь технологического и промышленного производства ???????
      Эко как на вас повлиял Новый год по старому стилю. Оказывается России и в будущем рожденному поколению приходит полный абзац? Нефть, газ выкачели, уголь наверное сами сожрали, а больше и похвастаться не чем.Ну, ну посмотрим.
      rotmistr60
  8. андрон-30 Сегодня, 07:39
    продуманные , хотят урвать по скорому , вот только потом локотки кусать будут , Ирану деваться некуда он в санкциях как ёж в иглах , а казахи наглеют .
    андрон-30
  9. VANIN Сегодня, 08:02
    Таким образом, констатирует «Блумберг», Казахстан стал второй страной после Ирака, которая нарушает соглашение ОПЕК

    Как бы в Казахстане химическое оружие не нашли, что то знакомый сценарий.. bully
    VANIN
  10. Alex-a832 Сегодня, 09:19
    Между странами ОПЕК нет единства. Шкурные интересы превалируют. Эти соглашения соблюдают только тогда, когда уверены, что их несоблюдение ещё менее выгодно. Кроме того, казахские объемы на рынок нефти никак не повлияют.
    Alex-a832
  11. rotmistr60 Сегодня, 09:53
    курвиметр... вот шутовской колпак как раз...[

    Обиженный двумя странами, я из СССР-высшего командного общевойскового училища, а кто вы по жизни (определитесь). Не стоит мне лапшу на уши вешать "военный", который и близко не стоял к армии. Таким обычно на пьянках морду бьют за откровенное вранье.
    rotmistr60
    1. курвиметр Сегодня, 10:51
      Ну вот Вы этим комментом и определились...Из армии за пьянку поперли?
      курвиметр
  12. Филиппов Юрий Сегодня, 11:47
    Проделки молдавского бизнесмена Анатолия Стати подозрительно похожи на проделки "сидельца" Мишеля Ходорковского. Под копирку.
    Филиппов Юрий
    1. Василенко Владимир Сегодня, 12:46
      по сравнению с нарзарбаев и Ко он ребенок
      Василенко Владимир
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