"Блумберг": Казахстан нарушает соглашение по сокращению добычи нефти
Служба информации Bloomberg публикует материал, в котором говорится о странах, нарушающих соглашение «ОПЕК+» по сокращению объёмов добычи нефти. В материале, в частности, приводится статистика от министра экономики Республики Казахстан Тимура Сулейменова. Статистика говорит о том, что республика по итогам 2017 года нарастила добычу «чёрного золота» на 10,5%. Объёмы нефтедобычи Казахстана составляют 86,2 млн тонн.
Также отмечено, что Казахстан планирует наращивать нефтедобычу и в 2018 году, доведя её до значения 87 млн тонн в год. Об этом ранее сообщил глава Минэнерго РК Канат Бозумбаев.
Таким образом, констатирует «Блумберг», Казахстан стал второй страной после Ирака, которая нарушает соглашение ОПЕК и других стран-экспортёров нефти (ОПЕК+). В соглашении говорится, что допустимая цифра составляет 1,74 млн баррелей в сутки, тогда как Казахстан добывает уже около 1,8 млн.
В казахстанских СМИ появились сообщения о том, что в случае нарушения соглашения одной из стран сразу несколько государств, включая Россию, обещали нарастить добычу нефти. Однако на данный момент наращивания объёмов добычи не произошло. При этом баррель «чёрного золота» торгуется на отметке, вплотную приблизившейся к 70 долларам. Эта отметка, судя по всему, более чем устраивает всех игроков на нефтяном рынке, включая США. Дело в том, что в США уже после цены в 60 долларов за баррель снова становится рентабельной сланцевая отрасль, находящаяся пока в заморозке.
Также отмечено, что Казахстан планирует наращивать нефтедобычу и в 2018 году, доведя её до значения 87 млн тонн в год. Об этом ранее сообщил глава Минэнерго РК Канат Бозумбаев.
Таким образом, констатирует «Блумберг», Казахстан стал второй страной после Ирака, которая нарушает соглашение ОПЕК и других стран-экспортёров нефти (ОПЕК+). В соглашении говорится, что допустимая цифра составляет 1,74 млн баррелей в сутки, тогда как Казахстан добывает уже около 1,8 млн.
В казахстанских СМИ появились сообщения о том, что в случае нарушения соглашения одной из стран сразу несколько государств, включая Россию, обещали нарастить добычу нефти. Однако на данный момент наращивания объёмов добычи не произошло. При этом баррель «чёрного золота» торгуется на отметке, вплотную приблизившейся к 70 долларам. Эта отметка, судя по всему, более чем устраивает всех игроков на нефтяном рынке, включая США. Дело в том, что в США уже после цены в 60 долларов за баррель снова становится рентабельной сланцевая отрасль, находящаяся пока в заморозке.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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