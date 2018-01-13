Вузы Одессы объявили о приостановке процесса обучения из-за неоплаченных коммунальных услуг
Из Одессы приходят сообщения о том, что местные власти и руководство трёх крупнейших вузов, расположенных в этом городе, приняли решение о переводе студентов на «дистанционное обучение» до наступления тепла. Речь идёт о таких вузах как юридическая академия, академия пищевых технологий и Национальный университет им.Мечникова. Портал 048.ua сообщает о том, что в казне учебных заведения нет средств на погашение долгов по оплате коммунальных услуг.
Студенты подтверждают эту информацию, заявляя об уведомлении о том, что занятия непосредственно в аудиториях возобновятся не ранее 26 февраля. Это как минимум на две недели позднее официального начала 2-го семестра после зимних каникул. Также отмечается, что в некоторых вузах Одессы фактически была сорвана сдача сессии из-за того, что вузы закрылись «до весны» ещё 1 января.
Департамент образования и науки Украины по этому поводу даёт следующий комментарий:
Портал «Думская.нет» на этом фоне сообщает о прибытии в Одессу шести тонн гумпомощи из Дании.
Речь идёт в первую очередь о тёплых вещах в рамках программы «Help Ukraine». Помощь, которая, как показано на фото, явно не проходила через сортировку осуществляется через датскую инжиниринговую компанию «BIIR Украина», руководителем которой является Динара Акжигитова.
Студенты подтверждают эту информацию, заявляя об уведомлении о том, что занятия непосредственно в аудиториях возобновятся не ранее 26 февраля. Это как минимум на две недели позднее официального начала 2-го семестра после зимних каникул. Также отмечается, что в некоторых вузах Одессы фактически была сорвана сдача сессии из-за того, что вузы закрылись «до весны» ещё 1 января.
Департамент образования и науки Украины по этому поводу даёт следующий комментарий:
Украинские вузы являются независимыми организациями. Их руководство самостоятельно принимает решение по поводу организации учебного процесса.
Портал «Думская.нет» на этом фоне сообщает о прибытии в Одессу шести тонн гумпомощи из Дании.
Речь идёт в первую очередь о тёплых вещах в рамках программы «Help Ukraine». Помощь, которая, как показано на фото, явно не проходила через сортировку осуществляется через датскую инжиниринговую компанию «BIIR Украина», руководителем которой является Динара Акжигитова.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/onupress/
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