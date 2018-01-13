18:39 13 января

Вузы Одессы объявили о приостановке процесса обучения из-за неоплаченных коммунальных услуг

Из Одессы приходят сообщения о том, что местные власти и руководство трёх крупнейших вузов, расположенных в этом городе, приняли решение о переводе студентов на «дистанционное обучение» до наступления тепла. Речь идёт о таких вузах как юридическая академия, академия пищевых технологий и Национальный университет им.Мечникова. Портал 048.ua сообщает о том, что в казне учебных заведения нет средств на погашение долгов по оплате коммунальных услуг.

Студенты подтверждают эту информацию, заявляя об уведомлении о том, что занятия непосредственно в аудиториях возобновятся не ранее 26 февраля. Это как минимум на две недели позднее официального начала 2-го семестра после зимних каникул. Также отмечается, что в некоторых вузах Одессы фактически была сорвана сдача сессии из-за того, что вузы закрылись «до весны» ещё 1 января.

Департамент образования и науки Украины по этому поводу даёт следующий комментарий:
Украинские вузы являются независимыми организациями. Их руководство самостоятельно принимает решение по поводу организации учебного процесса.



Портал «Думская.нет» на этом фоне сообщает о прибытии в Одессу шести тонн гумпомощи из Дании.

Вузы Одессы объявили о приостановке процесса обучения из-за неоплаченных коммунальных услуг


Речь идёт в первую очередь о тёплых вещах в рамках программы «Help Ukraine». Помощь, которая, как показано на фото, явно не проходила через сортировку осуществляется через датскую инжиниринговую компанию «BIIR Украина», руководителем которой является Динара Акжигитова.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/onupress/
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Комментарии 61

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  1. 210окв Сегодня, 08:46
    Одесса наконец стала "свободным и открытым"городом.Свободной от тепла и открытой для гуманитарки
    210окв
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:01
      Дима , привет ! hi Что тут сказать ? Доскакались ...
      bouncyhunter
      1. 210окв Сегодня, 09:40
        Паша hi Конечно злорадствовать не стоит.А может быть и стоит.....Эти людишки пивко попивали когда жгли Дом Профсоюзов..
        Цитата: bouncyhunter
        Дима , привет ! hi Что тут сказать ? Доскакались ...
        210окв
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:42
          А я и не злорадствую . Но и сочувствия тоже не испытываю .
          bouncyhunter
          1. Александр 3 Сегодня, 10:05
            Лишний раз задуматься учёным -куда их ведёт ими выбранное правительство.
            Александр 3
            1. Pirogov Сегодня, 10:51
              Цитата: Александр 3
              Лишний раз задуматься учёным -куда их ведёт ими выбранное правительство.

              Да уже многие задумались но что толку ,когда по стране бегают толпы боевиков с оружием ? Или Вы намекаете на следующие выборы ? Так они пройдут ,,,(демократично,,) ,а значит правильно для США .
              Pirogov
          2. LSA57 Сегодня, 10:57
            Цитата: bouncyhunter
            Но и сочувствия тоже не испытываю .

            за что боролись, до того и допрыгались
            LSA57
        2. LSA57 Сегодня, 10:56
          Цитата: 210окв
          .Эти людишки пивко попивали когда жгли Дом Профсоюзов..

          а некоторые, я не исключаю, принимали в этом участие
          LSA57
        3. Дормидонт Сегодня, 11:48
          И даже подносили бутылки с зажигательной смесью и хлороформом
          Дормидонт
      2. LSA57 Сегодня, 10:55
        Цитата: bouncyhunter
        Что тут сказать ? Доскакались ...

        ещё нет. вот когда за неуплату отключат раду, тогда да
        LSA57
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:57
          Скорее вся Украина будет зубами от холода стучать , чем этот серпентарий отключат от отопления . negative
          bouncyhunter
          1. LSA57 Сегодня, 11:19
            Цитата: bouncyhunter
            Скорее вся Украина будет зубами от холода стучать , чем этот серпентарий отключат от отопления .

            вот через зубы до мозгов и дойдёт
            LSA57
    2. Starover_Z Сегодня, 11:18
      местные власти и руководство трёх крупнейших вузов, расположенных в этом городе, приняли решение о переводе студентов на «дистанционное обучение» до наступления тепла. Речь идёт о таких вузах как юридическая академия, академия пищевых технологий и Национальный университет им.Мечникова. Портал 048.ua сообщает о том, что в казне учебных заведения нет средств на погашение долгов по оплате коммунальных услуг.

      Ну это в принципе понятно, бывает, но
      Департамент образования и науки Украины по этому поводу даёт следующий комментарий:
      Украинские вузы являются независимыми организациями. Их руководство самостоятельно принимает решение по поводу организации учебного процесса.

      И что, независимые вузы занимаются благотворительностью, т.е. у них обучение для всех студентов бесплатное ? А если не так и некоторой части студентов, 50 или 65% приходится оплачивать своё обучение, как во всех "развитых и демократических" государствах, то "Где деньги Зин?!"
      Нестыковочка выходит или вузы являются чёрными финансовыми дырами !
      Starover_Z
    3. pilot69 Сегодня, 13:01
      Ну, если совсем по классике:

      " - Но что бы вы ни говорили, я вам скажу откровенно-Чемберлен все-таки тоже голова.
      Пикейные жилеты поднимали плечи. Они не отрицали, что Чемберлен тоже голова. Но больше всего утешал их Бриан.
      -- Бриан! -- говорили они с жаром. -- Вот это голова! Он со своим проектом пан-Европы...
      -- Скажу вам откровенно, мосье Фунт, -- шептал Валиадис, -- все в порядке. Бенеш уже согласился на пан-Европу, но знаете, при каком условии?
      Пикейные жилеты собрались поближе и вытянули куриные шеи.
      -- При условии, что Черноморск будет объявлен вольным городом. Бенеш-это голова. Ведь им же нужно сбывать кому-нибудь свои сельскохозяйственные орудия? Вот мы и будем покупать.
      При этом сообщении глаза стариков блеснули. Им уже много лет хотелось покупать и продавать,
      -- Бриан-это голова! - сказали они вздыхая. - Бенеш -- тоже голова." (с)
      pilot69
  2. Uncle Lee Сегодня, 08:47
    Уважают Украину - шлют несортированный сэконд-хэнд, сами берите, что приглянулось ! bully
    Uncle Lee
    1. LSA57 Сегодня, 14:21
      Цитата: Uncle Lee
      Уважают Украину - шлют несортированный сэконд-хэнд,

      говорят скоро туалетную бумагу сэконд-хэнд присылать будут
      LSA57
      1. Кот_Кузя Сегодня, 15:04
        И трусы нестираные wassat
        Кот_Кузя
  3. RUSOIVAN Сегодня, 08:48
    Можно оплатить учебу дровами?
    RUSOIVAN
    1. Геркулесыч Сегодня, 08:52
      "Откуда дровишки "??? lol wassat lol
      Геркулесыч
      1. Uncle Lee Сегодня, 09:18
        -Сортир разобрали !
        Отца, слышишь пи....лупят !
        А я убежал ! lol
        Uncle Lee
        1. LSA57 Сегодня, 11:01
          Цитата: Uncle Lee
          -Сортир разобрали !

          этот? belay
          LSA57
          1. Лексус Сегодня, 13:50
            Там ещё из "содержимого" можно "каклобрикетов" наделать.
            Лексус
    2. LSA57 Сегодня, 10:59
      Цитата: RUSOIVAN
      Можно оплатить учебу дровами?

      как в фильме "Офицеры"? lol там правда не обучение lol
      LSA57
    3. Дормидонт Сегодня, 11:50
      За годы свидомии напечатано столько лженаучных книжонок, что ими можно всю окраину отапливать три пятилетки
      Дормидонт
  4. Machete Сегодня, 08:50
    А по их мнению, это мы ежей доедаем...
    Machete
  5. Геркулесыч Сегодня, 08:52
    Европа может быть для вузов дров насобирает? Или ленкосжигаемым мусором поделится! lol Как вариант -всю сессию скакать без остановки! !! fool wassat
    Геркулесыч
    1. LSA57 Сегодня, 11:02
      Цитата: Геркулесыч
      Как вариант -всю сессию скакать без остановки! !!

      ВУЗ рухнет
      LSA57
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 08:52
    Портал 048.ua сообщает о том, что в казне учебных заведения нет средств на погашение долгов по оплате коммунальных услуг.

    "Нема золотого запасу!"
    a.s.zzz888
  7. КВУ-НСвД Сегодня, 08:54
    Коммуналка не уплачена , ВУЗы не учат , студенты наверное рады , минобру пофиг - в общем всё нормально - получите датский сэконд-хэнд и не жужжите . Зато все в кружевных трусиках (или они просто так креативненько протёрлись ? )
    КВУ-НСвД
    1. gavrila2984 Сегодня, 09:03
      В датских поношенных кружевных трусиках! good bully
      gavrila2984
    2. VANIN Сегодня, 09:12
      Цитата: КВУ-НСвД
      Зато все в кружевных трусиках (или они просто так креативненько протёрлись ? )

      Сколько таких уже в борделях европы и турции ..

      Эх Украина, попользовались тобой как шлю й, а России отмывать и лечить предстоит...
      VANIN
      1. LSA57 Сегодня, 11:03
        Цитата: VANIN
        Сколько таких уже в борделях европы и турции ..

        есть чем гордиться
        LSA57
  8. rotmistr60 Сегодня, 08:59
    То, что украинские власти продолжают давить Одессу в этом нет ни чего удивительного. Первое - боятся правды за уничтожение тех кто не хотел их господства. Второе - Одесса это их слабое звено, т.к. еще не могут открыто заявить о своем антисемитизме (минус и большой Израилю, который умалчивает) и имеют в этом городе много своих противников. Чем дальше это будет тянуться тем хуже для горожан.
    rotmistr60
    1. gavrila2984 Сегодня, 09:16
      Да ничего они не боятся. Они ж с самого начала заявили, что в доме профсоюзов сами себя подожгли, и ничего, прокатило. А по поводу наплевательского отношения к ВУЗам, так это везде так будет. Хоть в Черновцах, хоть в Тернополе, хоть в Ровно. И никто ничего не будет делать ибо руководство ВУЗов тоже хочет кушать черную икру.
      gavrila2984
    2. Rusland Сегодня, 09:29
      Гнобили до этого Крым, теперь взялись и за Одессу. Ладно в Техасе есть такой город, а то давно сменили бы на Свиначинск или Хреначинск. А так будет техасцам с какого-нибудь эсминца напоминать далёкую родину.
      Rusland
  9. VANIN Сегодня, 09:07
    Ах Одесса, жемчужина у моря.
    .Помните песню мужики..? Вот только теперь, слово Одесса вызывает тяжелые воспоминания...Жалко и горько все это читать сейчас.
    VANIN
  10. Curious Сегодня, 09:24
    То же мне - сенсационная новость. Это происходит каждый год и по всей стране со многими ВУЗами. И началось давно, еще до скачек майданных. Даже Киевский университет предложил студентам "каникулы" до первого марта еще в ноябре. Если говорить объективно - состояние высшего образования в Украине катастрофическое.
    Curious
    1. ando_bor Сегодня, 11:16
      Цитата: Curious
      Это происходит каждый год и по всей стране со многими ВУЗами. И началось давно, еще до скачек майданных.

      В 90-х и в России такое массово практиковалось, а Украина из 90-х толком и не выбиралась, потому ее и отмайданить было легко, для майданных технологий реальные проблемы нужны, вот украинцы на коррупцию и Слава Украине повелись, на Востоке на "акбар" легко ведутся, - у них масса своих проблем.
      ando_bor
  11. Горный стрелок Сегодня, 09:35
    Да они могут безо всякого обучения сразу дипломы раздавать! Для понимания - попробуйте учебники "на мове" почитать. Техническую литературу. Это же кошмар, и для препов, и для студиозусов.
    Горный стрелок
    1. Curious Сегодня, 11:53
      А Вы читали? Где представилась такая возможность?
      Curious
      1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 12:44
        Я читал. Потому что учился в университете им. Даля, который в Луганске.
        Откровенная мура, преподы плевались и учили на русском языке по советским и российским книгам.
        Генерал Песчаных Карьеров
        1. Curious Сегодня, 12:57
          Конечно, если человек никогда не говорил на украинском языке, то для него такой учебник будет мура. Так же как и на любом другом, которого он не знает.
          Тупость, с которой взялись за переход на украинский язык, еще более обострила ситуацию и родила таких цицеронов, как Азаров.
          Для владеющих языком особых проблем не возникает.
          Curious
          1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 13:01
            Я родился и вырос в Луганске. Поэтому мне что русский, что украинский без разницы.
            Сами книги черти что. А дальше еще хуже стали, насильно украинизировать все до чего могли дотянуться.

            Еще одна причина, по которой Луганск вышел из состава украины.
            Генерал Песчаных Карьеров
            1. Curious Сегодня, 13:58
              Не знаю, у нас как разгаваривал весь город на русском, так и разгаваривает. Чудес не бывает. Нельзя одномоментно решить такие вопросы.
              Что касается Луганск вышел... А зашел куда?
              Curious
              1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 14:13
                Затем и вышел, чтоб не уничтожили, не украинизировали насильственно.
                У меня были друзья, которые заукропились на фоне майдана, с которыми и цистерну выпили и баб вместе портили, заявляли - мол мы в Айдар записались, СУГС, мы знаем где ты живешь. Ополченцев разобьем, придем и убьем всю твою семью.
                После таких заявлений разве можно любить недофашистскую жидобандеровскую Украину? И подобных историй, как у меня, сотни.

                Лучше мы отдельно от таких упырей поживем.
                Генерал Песчаных Карьеров
                1. Комментарий был удален.
                2. Curious Сегодня, 16:08
                  Что то мне подсказывает, что Вы и от Луганска отделились. Или я ошибаюсь?
                  Curious
          2. dauria Сегодня, 14:15
            Для владеющих языком особых проблем не возникает.

            Проблем нет, когда люди хотят понять друг друга.
            А вот то, что насильно вытесняют русский уже не шутка. Восточнее Винницы подавляющее большинство использовало русский , иногда разбавленный украинскими словами. Для киевлян в подавляющем большинстве украинский - не родной. От матерей они слышали русскую речь. У киевских технических вузов очень высокая репутация до сих пор. И ведь вынуждены пояснительные записки писать на русском, а потом ПЕРЕВОДИТЬ Гугл- переводчиком на украинский. Человек думает на одном языке, а говорит и пишет на другом. Это ж заметно даже по телеведущим. Доводилось слышать настоящий "западенский" украинский . Этим людям действительно сложно говорить на русском - они думают на другом языке, к которому привыкли с детства. Но этих областей меньше , чем русских. Дурь несусветная. Австрия говорит на немецком и не придумывает "австрийский".
            Ну не "украинский" город Киев, хоть вывернитесь наизнанку. Я не выдумываю это - я это знаю .
            dauria
            1. LSA57 Сегодня, 14:28
              Цитата: dauria
              Дурь несусветная.

              а как вам это?
              LSA57
              1. Curious Сегодня, 15:41
                Еще во времена СССР в украинских школах в предмет украинская литература входило и изучение мирового наследия, в том числе и Пушкина. И переводы были уже тогда. Литературные переводы. Соответственно Шевченко переводился на русский язык. А Ваш пример - это из не той оперы.
                Curious
  12. Skay Сегодня, 09:45
    "До весны не будить!" -когда-то была надпись на двери соседней комнаты в моей общаге после зимней сессии.
    Skay
  13. HAM Сегодня, 09:51
    Всех студентов на "стажировку" в Европу-там трусики уже не нужны!
    HAM
  14. kdakda Сегодня, 10:13
    Настоящий патриот украины мёрзнет и бу вещи с Европы принимает.Бегите с этой помойки под названием Украина.
    kdakda
  15. APASUS Сегодня, 10:21
    В какую то странную Европу они идут! По дальше от тепла и знаний,вот незадача ,а гуманитарка - признание успехов на нелегком пути?
    APASUS
  16. Altona Сегодня, 11:03
    Цитата: КВУ-НСвД
    Коммуналка не уплачена , ВУЗы не учат , студенты наверное рады , минобру пофиг - в общем всё нормально - получите датский сэконд-хэнд и не жужжите . Зато все в кружевных трусиках (или они просто так креативненько протёрлись ? )

    -------------------------------
    Кроме искреннего сочувствия к молодым людям ничего не испытываю.
    Altona
  17. Дормидонт Сегодня, 11:47
    Чтобы вылизывать польские унитазы не нужно высшего образования. Даже такого условного, как на окраине
    Дормидонт
  18. Антарес Сегодня, 12:17
    много неточностей в материале
    такая система действует уже не первый год. Сейчас студенты учатся 14 недель. 26 февраля начнут и в конце мая, как положено закончат семестр, в июне экзаменационная сессия
    Департамент образования и науки Украины по этому поводу даёт следующий комментарий

    пропущено
    В областном департаменте образования и науки 048 сообщили, что все вузы автономные, и ректораты решают, каким образом организовать учебный процесс.

    Портал «Думская.нет» на этом фоне сообщает о прибытии в Одессу шести тонн гумпомощи из Дании. Речь идёт в первую очередь о тёплых вещах в рамках программы «Help Ukraine»

    В основном, это детская и подростковая одежда и обувь, которую датчане собирали на протяжении нескольких месяцев прошлого года, чтобы передать тем, кто в ней нуждается.Сбором занималась благотворительная компания «Help Ukraine» через своих украинских партнеров – датскую инжиниринговую компанию «BIIR Украина».

    «Мы передаем в Одессу гуманитарную помощь. В основном это одежда и обувь, для сборов которой, наши датские коллеги провели специальную акцию. Более того, мы решили взять на себя абсолютно все расходы по доставке груза», — отметила директор компании «BIIR UKRAINE» Динара Акжигитова.
    Она добавила, что сотрудники ее компании на протяжении полугода посещают благотворительный фонд «Дорога к Дому», проводят время с его воспитанниками – детьми и подростками из неблагополучных семей, а также детьми из семей вынужденных переселенцев.

    «Будучи компанией, вынужденно переехавшей из Луганска в Одессу в 2014 году, мы хорошо понимаем, как трудно адаптироваться в новом городе и как необходима поддержка со стороны. Мы планируем и дальше продолжать поддерживать тех, кому необходима помощь, и призываем всех вместе помогать детям», — добавила Динара Акжигитова.
    Я очень прошу авторов статьи найти в материале Думская нет -слова
    в первую очередь о тёплых вещах

    которые они сами себе выдумали чтобы связать две новости.
    В эти фонды для переселенцев сами одесситы гораздо больше несут 6 тонн..Мы лично передали одежды для маленьких немало.
    Антарес
  19. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 12:40
    А зачем украинцам образование? Три класса церковно-приходской школы и в село хвосты крутить и навоз разбрасывать туда-сюда.
    Генерал Песчаных Карьеров
  20. Дирижер Сегодня, 14:03
    А обучение там на како
    Дирижер
  21. Дирижер Сегодня, 14:04
    А обучение там на какой мове идет?
    Дирижер
  22. Piramidon Сегодня, 14:35
    Портал «Думская.нет» на этом фоне сообщает о прибытии в Одессу шести тонн гумпомощи из Дании.

    Авторучки с незамерзающей пастой для студентов прислали? laughing
    Piramidon
  23. Metallurg_2 Сегодня, 16:39
    Ну таки что тут можно прокомментировать? Ну разве что традиционно - Слава Украине!)))
    И вообще, зачем будущим мойщикам унитазов в Польше и сеятелям рапса к примеру точные науки?
    Metallurg_2
  24. РУСС Сегодня, 17:24
    Сколько же до сих пор вестей с Украины на всех ресурсах, я уже знаю положение дел у них лучше чем а России laughing
    А по поводу отключения от энергосбережения, так и у нас такое было и даже покруче ,отрубали электроэнергию воинским частям за неуплату и ничего прорвались и хохлы прорвутся.
    РУСС
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