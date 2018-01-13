18:33 13 января

Данные об объёмах экспорта российских вооружений по итогам 2017

Опубликован отчёт по реализации оружия Российской Федерацией за рубеж по итогам 2017 года. Выясняется, что за прошлый год Россия экспортировала вооружений на сумму более 14 млрд долларов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в сфере военно-технического сотрудничества.

При этом портфель заказов у российских оборонных компаний превышает 47 млрд долларов. Эти данные выглядят впечатляющими при учёте того, что в отношении России сохраняются многоуровневые санкции, которые откровенно напоминают меры по попытке устранить конкуренцию на рынке вооружений.

Данные об объёмах экспорта российских вооружений по итогам 2017



По уровню экспорта оружия и военной техники Россия находится на втором месте, уступая по этому показателю Соединённым Штатам. При этом в самих Соединённых Штатах заявлено, что рост объёмов продаж оружия Россией за рубеж «является угрозой для американской безопасности».

Нужно отметить, что за время действия антироссийских санкций Россия расширила поставки вооружений в целый ряд стран мира, а также вышла на абсолютно новые для себя рынки сбыта (Турция, Саудовская Аравия, Филиппины). Однако при этом нельзя забывать и о том, что многие оружейные контракты РФ заключает с предложением кредита в адрес страны, закупающей российское оружие. Так, например, происходит с продажей ЗРК С-400 упомянутой Турции.

Использованы фотографии: МО РФ
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Комментарии 43

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  1. Tusv Сегодня, 10:13
    Однако при этом нельзя забывать и о том, что многие оружейные контракты РФ заключает с предложением кредита в адрес страны, закупающей российское оружие.

    В МО РФ пора создавать Войска коллекторов быстрого реагирования drinks
    Tusv
    1. Chertt Сегодня, 10:18
      Что за статья то такая, в два абзаца ... laughing lol
      Chertt
      1. Sharky Сегодня, 10:48
        Можно ещё на фотографию полюбоваться, не будьте так критично настроены laughing.
        Sharky
        1. Владимир16 Сегодня, 11:01
          Ежели не открытое разграбление русских природных ресурсов, то можно и не торговать вооружением вовсе.
          Нефть, газ, лес вывозятся на сотни миллиардов. Бензин видимо из золота изготавливать стали судя по ценам по которым нам его продают.
          Путин молодец - армию создал, Крым вернул и.... и всё, пока на этом его "молодец" и кончается.
          Думаю в следующие шесть лет он создаст государство русское. Государство, существование которого которое не будет зависеть от экспорта вооружений и природных ресурсов. Государство в котором можно будет жить в городе и селе в котором ты родился, а не ехать в Москву потому как только там есть хоть какая-то работа и перспектива для молодых.
          Вооружение нужно создавать и производить. Лучшее в мире вооружение. Но торговлю им нужно прекращать.
          А торговать нужно гражданскими товаром, но не ресурсами.
          Владимир16
          1. Muvka Сегодня, 11:03
            Сельское хозяйство и атомную энергетику не поднял, правда? От террористов не защитил. Не заставил нефтянщиков платить налоги в казну. Не прикрыл нелегальный вывоз леса.
            Muvka
            1. Владимир16 Сегодня, 12:07
              Нет, не поднял. Сельское хозяйство живет благодаря людям на селе и их сопротивлению вмешательству государства.
              Атомная энергетика - скорее заслуга Кириенко нежели Путина.
              Сейчас невмешательство государства уже успех отрасли. Страна стала меньше на 100млн. человек, а чиновников стало больше чем в СССР. Хрен с ним с их зарплатой, но вся эта кодла ставит палки в колеса. А потом за мзду эти палки вытаскивает. Кто-то вытащит, а кто-то нет. Так, что не едет авто с этой сворой "помощников".
              А государство помогает банкам. Это факт. Путин помог им. У всех кризис, а банкиры салютуют о максимальных прибылях. Ни хенра ни чего не делают, а получают прибыль! Даже деньги не собственные, а сплошь и рядом из казны, а прибыль у банкира.
              Но голосовать буду за него. Пусть страну ставит на ноги. Он сможет, если захочет. Ему верят. Обязан!!! Сделает - веками народ помнить будет.
              Владимир16
              1. vlad007 Сегодня, 13:27
                Цитата: Владимир16
                Страна стала меньше на 100млн. человек, а чиновников стало больше чем в СССР.

                Вы не считаете сотрудников центрального аппарата Министерств Союзного значения, а еще были Министерства республиканского значения. Этих Министерств было чуть ли не 50 , а может и больше. Это тоже были чиновники, только так называемые отраслевые. Мне приходилось при СССР бывать в Минстанкопроме СССР в Москве, поверьте на слово - такие же дармоеды как и чиновники местных органов власти. Поэтому и станков первоклассных никогда в СССР не было - все покупали за границей и не только станки.
                vlad007
                1. vlad007 Сегодня, 13:40
                  А без хороших станков какое может быть машиностроение и автомобилестроение - автозавод в Тольяти построили итальянцы, Камаз построили американцы.
                  vlad007
                  1. Владимир16 Сегодня, 13:55
                    Расцелуйте их в десна американцев и итальянцев.
                    Заводы эти построили русские. Так как мы были заказчиками и мы были осноными строителями. Ды мы купили технологии сборки авто, но не путайте кислое с пресным.
                    Можете повесить фотографии матрасовов и макаронников у себя на стене и молиться.
                    А так же не забудьте помолиться на них за то, что именно они разрушали нашу родину и убивали наших родных. И матрасы тоже. Не забывайте агрессию матрасни в годы гражданской войны.
                    Мы воевали с Европой (практически вся Европа участвовала в агрессии), а матрасы в это время продавали нам. Загоняя в кабалу. Упыри, воры и подонки.
                    Владимир16
                    1. vlad007 Сегодня, 17:25
                      Цитата: Владимир16
                      Расцелуйте их в десна американцев и итальянцев.

                      Владимир, не горячитесь. У них есть чему поучиться и ничего зазорного в том, чтобы брать все лучшее у них я не вижу.
                      vlad007
                    2. vlad007 Сегодня, 17:43
                      Цитата: Владимир16
                      не путайте кислое с пресным.


                      Небоскреб Газпрома в Питере строит турецкая фирма "Ренессанс Констракшн". Рабочие и большая часть ИТР там наши, мои приятели там работают, но технология их.
                      vlad007
            2. Korax71 Сегодня, 12:24
              Сельское хозяйство всех мелких задушил.остались крупные агрохолдинги.кому то помешало Лазаревское хозяйство-сразу у свиней чуму нашли.н е забываем еще и про то,что посевной материал и маточное поголовье закупается за бугром.у нас в области например есть крупная компания,з занимается цыплятами и яйцом для инкубатора,весь материал заводится из Франции.формально она российская,только вот главный офис во Франции.защитил ли от террористов???вопрос очень и очень спорный.б Беслан вроде как при нем случился.а по поводу Сирии много чего непонятного.по поводу леса все так и осталось.просто теперь не кругляк гонят,а щепу.тот же кругляк просто перерабатывают в отходы производства.а если вы пойдете а магазин и за думаете себе куб другой досок прикупить для дачи,то может приятно удивиться,если у вас вдруг попросят паспорт.наверное что то хорошее делается.в армию хоть худо бедно начало поступать вооружение,но зачем надо было выживать старые кадры,многие с опытом чеченских компаний-непонятно.
              Korax71
              1. vlad007 Сегодня, 13:10
                Цитата: Korax71
                защитил ли от террористов???вопрос очень и очень спорный.б Беслан вроде как при нем случился.

                При Путине случился еще и "Норд-Ост" в Москве - захват заложников. За эту операцию надо поставить памятник и Путину и бойцам Альфы - первоклассно проведенная операция.
                vlad007
              2. ИмПерц Сегодня, 13:15
                Цитата: Korax71
                ельское хозяйство всех мелких задушил.остались крупные агрохолдинги.

                Месяц назад беседовал с директором фирмы по утилизации. У него родственники в Алтае и Красноярском крае. С сельским хозяйством, в частности с свиноводством, там всё хорошо. И это не агрохолдинг, так сам продаёт и поставляет по кафе и ресторанам.
                Цитата: Korax71
                весь материал заводится из Франции.формально она российская,только вот главный офис во Франции.защитил ли от террористов???

                Семеноводческое производство постепенно начинает возрождаться. Об этом говорит опыт агрохолдинга «Кубань», который в недалеком прошлом начал реализацию крупного проекта по производству собственных гибридных семян кукурузы. В прошедшем году агрохолдинг первый раз использовал собственные семена для посева кукурузы, хотя лет пять тому назад своим семенами засевалось не более 10 всей посевной площади. Кроме этого «Кубань» смогла продать семян почти 3 с половиной тысячи тонн.

                Процесс медленно, но идёт. Нельзя 20 лет не обращать внимание на эту отрасль, а потом щёлкнуть пальцами и заставить из кранов вместо воды течь молоко. Не Путин сказал, что производить ничего не надо, купим всё за рубежом.
                Что начали восстанавливать, так это ВПК. Это было то, что не дали до конца развалить. Однако и тут были проблемы. Для того чтобы заменить украинский "Мотор Сич" потребовалось 3 года, точнее работы по некоторым направлениям идут до сих пор.
                Цитата: Korax71
                а если вы пойдете а магазин и за думаете себе куб другой досок прикупить для дачи,то может приятно удивиться,если у вас вдруг попросят паспорт.

                А в этом что не так? Заключается договор, вам доски определённого качества, вы деньги. Для претензионной работы надо реквизиты. Подстраховываются. Вы можете найти частника, он вам продаст куб без паспорта. Но и претензии потом будут к забору.
                Цитата: Korax71
                Беслан вроде как при нем случился.а по поводу Сирии много чего непонятного.

                Что непонятного в Беслане? Что продажные сотрудники силовых структур за мзду не смотрели в кузов? По Сирии мне понятно:
                1) Утилизировали массу боеприпасов, которые всё равно пришлось бы утилизировать;
                2) Отработали и обкатали массу нового;
                3) Отработали взаимодействие, провели слаживание;
                4) Покрошили массу активистов из "спящих", массу сочувствующих, приехавших из России повоевать;
                5) Показали всему миру, что теперь добро м.б с российскими кулаками;
                6) Заставили мир оглядываться на мнение РФ;
                7) Отрекламировали боевую технику.
                ИмПерц
          2. Tusv Сегодня, 11:24
            Цитата: Владимир16
            Государство в котором можно будет жить в городе и селе в котором ты родился, а не ехать в Москву потому как только там есть хоть какая-то работа и перспектива для молодых.

            Моя родная сестра приехала в Красноярск молодой. Попробуй её из Красноярска выковырять обратно в Москву. Во первых замучаешься пыль глотать, во вторых огребешь дамской сумочкой.
            Так что не у всех нет перспективы на малой Родине
            Tusv
            1. Владимир16 Сегодня, 12:14
              Конечно не у всех, но в Москве уже более 10 % населения страны. С чего вдруг? Вероятно люди туда едут дабы оказать посильную помощь голодающим москвичам. wassat

              Я сам живу там, где родился. И мне нравиться моя Родина. Хотя побывал много где. wink
              Владимир16
              1. Tusv Сегодня, 12:21
                Цитата: Владимир16
                И мне нравиться моя Родина. Хотя побывал много где

                Мне тоже Моя малая Родина нравится, но денег категорически не хватает. Мечты: Ломануться на Алтай, Карелию, Камчатку. Говорят еще озеро в Сибири есть, где купаться можно круглый год. Не говоря уже о Красноярске
                Tusv
                1. Владимир16 Сегодня, 14:01
                  Да мест у нас в стране полно! И везде есть своя красота и особенность. Нам бы транспорт дешевый и бензин! Эх мечты! Тогда можно всю жизнь по стране путешествовать, но и при этом жизни не хватит везде побывать.
                  Нужно беречь Русь и душить всех кто желает лишь нас её.
                  Владимир16
                  1. Tusv Сегодня, 14:09
                    Цитата: Владимир16
                    Нужно беречь Русь и душить всех кто желает лишь нас её.

                    Ну здесь, как в театре теней. Красная шапочка, я тебя съем- кистями. Только попробуй - Руками..
                    Tusv
          3. Околоточный Сегодня, 12:14
            Так сделай чуток больше, чем ВВП и молодцом будешь ты. А если не можешь, то не плачь.
            Околоточный
            1. Владимир16 Сегодня, 14:03
              Каждый делает свое дело. Взялся за гуж - не говори, что не дюж.
              А плачешь ты, да только не за себя. А это уж совсем не мужское занятие.
              Владимир16
          4. lis-ik Сегодня, 12:58
            Думаю в следующие шесть лет он создаст государство русское. Государство, существование которого которое не будет зависеть от экспорта вооружений и природных ресурсов. Государство в котором можно будет жить в городе и селе в котором ты родился, а не ехать в Москву потому как только там есть хоть какая-то работа и перспектива для молодых

            Не думаю, что создаст, вряд ли дадут, и вопрос хочет ли? По поводу Москвы, всё не так радужно, я например закрываю магазин и полностью перебираюсь в область, уже нашёл там работу в агрохолдинге и месяц уже работаю, благо успел построить дом для проживания, работа не плохая, правда зарплату задерживают на 3,5 месяца.
            lis-ik
      2. Комментарий был удален.
        1. Tusv Сегодня, 11:02
          Цитата: Владимир16
          Путин молодец - армию создал, Крым вернул и.... и всё, пока на этом его "молодец" и кончается.

          Теперь это надо сохранить. Помнишь сакральное Петровсое? Отдам половину России, в обмен сохранения второй половины. Это о Ришилье он говорил. Сейчас так говорят о Путине. Но другие и не Мы
          Tusv
  2. onix757 Сегодня, 10:13
    Ну что же, слава советским конструкторам, которые создали это прекрасное оружие
    onix757
    1. Tusv Сегодня, 10:43
      Цитата: onix757
      Ну что же, слава советским конструкторам, которые создали это прекрасное оружие

      Им так то авторские должны капать пожизненно, пока Род существует. Но демпингуем. А надо так:
      - Обязательная переподготовка за ихний счет раз в пять лет
      - Обязательное ежегодное лицензирование ПО Систем управления огнем
      - Обязательное участие в наших Олимпийских Военных Играх, о5 таки за ихний счет.
      Ну там исчо можно придумать, хде урвать денежку
      Глядишь на авторские денюжка найдется
      Tusv
      1. Muvka Сегодня, 11:06
        А ничего, что все открытия в советское время на общие деньги были? Ученые без гос денег ничего не могли сделать. А почему государство должно платить за авторство людям, которые сидели на гос зарплате и исследовали что-либо за государственные деньги?
        Muvka
    2. VANIN Сегодня, 10:45
      Цитата: onix757
      Ну что же, слава советским конструкторам, которые создали это прекрасное оружие

      Вот вы прям , мою мысль считали ..Именно так , основа всему этому пока во времена СССР заложена была и много чего еще хитрого..(прятали наши нищие инженеры в 90-х свои разработки в столах , в бедных "хрущевках" На них такая охота была ...Спасибо вам, что сохранили ! Они просто верили , что Россия возродится и СССР (пусть в другом формате..)
      Русское оружие "гремит" на весь мир и наша СИЛА ДУХА!
      Все только начинается мужики..!
      VANIN
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 10:48
    При этом в самих Соединённых Штатах заявлено, что рост объёмов продаж оружия Россией за рубеж «является угрозой для американской безопасности».

    И это очень хорошо - боятся, значит уважают. angry
    a.s.zzz888
    1. Korax71 Сегодня, 12:38
      Я вас умоляю.им то чего,а главное кого боятся.или вы всерьез думаете,что армия,в которой служат год и имеет 300 тыс.контрабасов с легкостью одолеет целиком профессиональную армию,которая практически всю жизнь воюет?кроме ядерного потенциала противопоставить нечего.но тут на во много желающих им воспользоваться.россия за год на торговала оружием на 14 лярдов.недавно статья была про пингвина и поставку его Норвегии.там один контракт 10 лярдов.и статья от продажи оружия у ов далеко не самая доходная в бюджет.так что не думаю что есть смысл задирать нос и начинать восхищаться.
      Korax71
      1. faiver Сегодня, 12:56
        не плохо бы еще перечислить победы этой армии которая всю жизнь воюет hi

        а заодно список где они обделались...
        faiver
  4. Горный стрелок Сегодня, 10:53
    Нормально все. Кто нибудь скажет, что вооружение - это сырьё или продукт с "малой добавленной стоимостью"?
    А кредиты под покупку вооружения - они что, только Российское изобретение? А знаменитая "американская помощь"?
    Горный стрелок
    1. Tusv Сегодня, 11:06
      Цитата: Горный стрелок
      А кредиты под покупку вооружения - они что, только Российское изобретение? А знаменитая "американская помощь"?

      Ага помню фразу из Советского фильма о плане Маршала: "Есть возможность вложить миллиард и получить три"
      Tusv
    2. Tusv Сегодня, 11:33
      Цитата: Горный стрелок
      Кто нибудь скажет, что вооружение - это сырьё или продукт с "малой добавленной стоимостью"?

      Я скажу. Ставка НДС - 0, а комплектующие 18%. Разница государством не оплачивается:
      Tusv
  5. Altona Сегодня, 11:06
    Цитата: Владимир16
    Путин молодец - армию создал, Крым вернул и.... и всё, пока на этом его "молодец" и кончается.

    ----------------------------------
    Следующие ваши мечты абсолютно беспочвенны. В этом вашем предложении все и заключается.
    Altona
  6. 16112014nk Сегодня, 12:08
    А чем ещё можно похвастать? Сколько выкачали нефти и газа? Сколько ЦБ слил "партнёрам" заработанных народом денег? И что Россия всё же едет на ОИ, но под белым, капитулянтским флагом? Когда С. Корея едет в Ю. Корею под своим, хотя он в Ю. Корее запрещён. Вот как северокорейцы отстаивают свои честь и достоинство.
    16112014nk
  7. KudrevKN Сегодня, 12:30
    Вот уж точно Турецким контрактом не стоит гордиться? Еще нужно в кредит "продать" туркам и китайцам "Искандеры" и будет полный алесс!?
    KudrevKN
  8. Маз Сегодня, 12:51
    Цитата: Muvka
    Сельское хозяйство и атомную энергетику не поднял, правда? От террористов не защитил. Не заставил нефтянщиков платить налоги в казну. Не прикрыл нелегальный вывоз леса.

    Это самые крупные потоки увода денех, на остальные рук не хватает.
    Маз
  9. Маз Сегодня, 12:54
    Цитата: Sharky
    Можно ещё на фотографию полюбоваться, не будьте так критично настроены laughing.

    Ну неплохо бы узнать скоко деньгов живьем пришло в Россию из этих заявленных 14 ярдов.
    Маз
  10. Anchonsha Сегодня, 13:24
    Chertt Что за статья то такая, в два абзаца...
    Да нельзя раскрывать все подробности потому как предприятия Оборонпрома все под санкциями США Зачем же нам выдавать малые страны, которым поставляется оружие. В целом не плохо заработали за экспорт оружия. Так держать, ребята, вы же лучше сами жить будете
    Anchonsha
  11. SCHMEL Сегодня, 14:53
    Директор агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности США Чарльз Хупер сообщил, что по итогам 2017-го налогового года за пределы США было продано вооружений на общую сумму в 42 млрд долларов.

    По заявлению Чарльза Хупера, это примерно на 10 млрд долларов больше, чем США продали за 2016-й налоговый год.
    SCHMEL
  12. Катерник Сегодня, 16:26
    Цитата: Muvka
    Сельское хозяйство и атомную энергетику не поднял, правда? От террористов не защитил. Не заставил нефтянщиков платить налоги в казну. Не прикрыл нелегальный вывоз леса.

    атомную энергетику поднимают за счет захоронения отходов на территории России и опять же за кредиты под ничтожный процент с правом в дальнейшем списать долг. Лес как вывозили так и вывозят, но я на это дело уже давно не смотрю, так как горит летом его намного больше, потому что лесники сами воруют, а не работают. Сельское хозяйство говорите поднял ? Самим -то не смешно ? Все товары импортные.... .
    Катерник
  13. андрон-30 Сегодня, 16:35
    данные радуют , есчё-бы так народ радовался , мы люди такие нам много не надо ,лиш самую малость денег побольше , здоровья и всем без пречины , успехов во всём и всегда , но самое главное будьте добрее и доброта к вам вернётся всегда С Новым Годом ВАС ГОСПОДА , ТОВАРИЩИ , ГРАЖДАНЕ , и другие социально живущие с нами люди ( или не люди и вас с новым годом жуть но приятно)
    андрон-30
  14. Altona Сегодня, 18:24
    Цитата: KudrevKN
    Вот уж точно Турецким контрактом не стоит гордиться? Еще нужно в кредит "продать" туркам и китайцам "Искандеры" и будет полный алесс!?

    ------------------------------
    Еще не полный. Полный будет, когда на строящуюся АЭС Аккую поставят французские или немецкие турбины. Вот тогда уже полный.
    Altona
  15. Altona Сегодня, 18:25
    Цитата: андрон-30
    мы люди такие нам много не надо ,лиш самую малость денег побольше

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    Спасибо вам, добрый человек. Не жили хорошо, не фиг и начинать. С Новым годом вас, счастья, радости, удачи в делах.
    Altona
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