Экс-главком ВМС Украины признал успехи Российской армии в Крыму
Россия, в отличие от Украины, очень эффективно использовала свои возможности в военной сфере за последние три с половиной года — в Крыму обновлена военно-техническая база и создана межвидовая группировка войск в противовес странам НАТО в Восточной Европе. Такое мнение высказал в эфире телеканала "112 Украина" бывший командующий ВМС Украины Сергей Гайдук, передает РИА Новости
Он также отметил, что за три года на полуостров был переброшен личный состав, обладающий опытом практического применения ракетного оружия в рамках конфликта в Сирии и была создана межвидовая группировка войск для эффективной защиты национальных интересов в черноморском регионе.
Российская Федерация эти три с половиной года использовала, в отличие от Украины, очень мощно. Фактически с 2014 по 2017 год Черноморский флот Российской Федерации пополнился носителями управляемого оружия — это современные подводные лодки, надводные корабли, катера, береговые ракетные ударные комплексы— подчеркнул Гайдук.
Он также отметил, что за три года на полуостров был переброшен личный состав, обладающий опытом практического применения ракетного оружия в рамках конфликта в Сирии и была создана межвидовая группировка войск для эффективной защиты национальных интересов в черноморском регионе.
Использованы фотографии: http://ifvremya.ru/
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