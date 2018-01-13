Экс-главком ВМС Украины признал успехи Российской армии в Крыму

Российская Федерация эти три с половиной года использовала, в отличие от Украины, очень мощно. Фактически с 2014 по 2017 год Черноморский флот Российской Федерации пополнился носителями управляемого оружия — это современные подводные лодки, надводные корабли, катера, береговые ракетные ударные комплексы

Россия, в отличие от Украины, очень эффективно использовала свои возможности в военной сфере за последние три с половиной года — в Крыму обновлена военно-техническая база и создана межвидовая группировка войск в противовес странам НАТО в Восточной Европе. Такое мнение высказал в эфире телеканала "112 Украина" бывший командующий ВМС Украины Сергей Гайдук, передает РИА Новости — подчеркнул Гайдук.Он также отметил, что за три года на полуостров был переброшен личный состав, обладающий опытом практического применения ракетного оружия в рамках конфликта в Сирии и была создана межвидовая группировка войск для эффективной защиты национальных интересов в черноморском регионе.