18:38 13 января

Экс-главком ВМС Украины признал успехи Российской армии в Крыму

Россия, в отличие от Украины, очень эффективно использовала свои возможности в военной сфере за последние три с половиной года — в Крыму обновлена военно-техническая база и создана межвидовая группировка войск в противовес странам НАТО в Восточной Европе. Такое мнение высказал в эфире телеканала "112 Украина" бывший командующий ВМС Украины Сергей Гайдук, передает РИА Новости

Экс-главком ВМС Украины признал успехи Российской армии в Крыму


Российская Федерация эти три с половиной года использовала, в отличие от Украины, очень мощно. Фактически с 2014 по 2017 год Черноморский флот Российской Федерации пополнился носителями управляемого оружия — это современные подводные лодки, надводные корабли, катера, береговые ракетные ударные комплексы
— подчеркнул Гайдук.


Он также отметил, что за три года на полуостров был переброшен личный состав, обладающий опытом практического применения ракетного оружия в рамках конфликта в Сирии и была создана межвидовая группировка войск для эффективной защиты национальных интересов в черноморском регионе.

Использованы фотографии: http://ifvremya.ru/
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Комментарии 50

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  1. Владыка Ситх Сегодня, 13:04
    На лицах все написано! Ветеран, чуть не плачет, главком ВМС в облаках витает, младший чин мнит себя уже новым главкомом и ждет пока нынешний уйдет.
    Владыка Ситх
    1. Тралл Сегодня, 13:14
      Физиономисту работы непочатый край там сейчас smile
      Тралл
      1. marlin1203 Сегодня, 13:18
        И почему нас должны интересовать оценки таких "сбитых летчиков"?
        marlin1203
        1. антивирус Сегодня, 14:11
          нет никаких достижений
          только ликвидация 20 -летнего провала на ЧМ
          достижение -это выход на рубежы СССР
          антивирус
      2. jjj Сегодня, 13:27
        Кличко тут как только что из "Голубой устрицы" вышел
        jjj
        1. LSA57 Сегодня, 14:41
          Цитата: jjj
          Кличко тут как только что из "Голубой устрицы" вышел

          и снова зашёл. человек легенда. человек памятник
          LSA57
      3. Проксима Сегодня, 13:29
        Поэтому он и экс-главком, может выражать своё ЛИЧНОЕ мнение в данном случае объективное hi
        Проксима
      4. LSA57 Сегодня, 14:39
        Цитата: Тралл
        Физиономисту работы непочатый край там сейчас

        и не только физиономисту. там много кому работы найдётся
        LSA57
      5. Mavrikiy Сегодня, 15:59
        Да, все мы грешные, но перед собой то, честными чуток....
        Глянул на фото....
        1. Стоит не то 1 -го ранга капитан, не то 2-й капитан (может ему воробышек какнул на погон, больно много у него в планках...)
        2. Мордашку с красным околышком смазали талантливо. ("Сказал он тихо, делово...".и все поняли правилильный ракус)
        3. Согласен, сытая правильная ряшка каперанга напрашивается не только на роль мячика, но и роль тупого спортивного снаряда (ну очень чешется feel )
        Mavrikiy
    2. КВУ-НСвД Сегодня, 13:23
      Когда адмиралов в два раза больше , чем кораблей (считая с катерами ) , то им остаётся только развивать военно-морскую стратегию по сохранению своих кабинетов и кормушек
      КВУ-НСвД
      1. LSA57 Сегодня, 14:43
        Цитата: КВУ-НСвД
        Когда адмиралов в два раза больше , чем кораблей (считая с катерами )

        даёшь каждой надувной лодке своего адмирала???? на вёсельную, главкома.
        LSA57
        1. Metallurg_2 Сегодня, 16:11
          Фигня, вы прочитайте про продажу чинов во Франции старого режима (взято из Википедии):

          "Чины продавались даже малолетним, в числе, значительно превышавшем потребность в офицерах. Так, в 1665 году во Франции было 94 генерал-лейтенанта на 46 пехотных полков. В конце XVIII века полковников было в 3 раза больше, чем полков, капитанов — в 10 раз больше, чем рот; из 36 тысяч офицеров фактически несли службу лишь 13 тысяч".
          Так что нашим чубатым друзьям есть куда стремиться)))
          Metallurg_2
          1. LSA57 Сегодня, 16:29
            Цитата: Metallurg_2
            Так что нашим чубатым друзьям есть куда стремиться))

            нет предела совершенству laughing
            LSA57
        2. LSA57 Сегодня, 16:27
          Цитата: LSA57
          даёшь каждой надувной лодке своего адмирала???? на вёсельную, главкома.

          голова содовая laughing не так хотел laughing вот как
          даёшь каждой надувной лодке своего адмирала!!!!!! на вёсельную, главкома!!! laughing
          LSA57
    3. Tusv Сегодня, 13:44
      Цитата: Владыка Ситх
      На лицах все написано! Ветеран, чуть не плачет, главком ВМС в облаках витает, младший чин мнит себя уже новым главкомом и ждет пока нынешний уйдет.

      Да тут тупа "хулиганы зрения лишают" И о чудо - прозрение
      Tusv
    4. Навигатор 1 Сегодня, 17:56
      Ну , а кто им мешал наращивать мощь вооружённых сил.
      Навигатор 1
    5. Karayakupovo Сегодня, 18:20
      И почему то "ветеран" с кокардой ВМФ СССР на фуражке. Тогда где их "перемогчики" или старый пер..н вышел отметиться. Типа и присяге не изменил или...
      Karayakupovo
  2. 210окв Сегодня, 13:05
    Признай сначала свои косяки,потом чужие достижения..Экс.
    210окв
  3. КОТ БАЮН Сегодня, 13:06
    Ну да, успехи есть . Потому как РФ делом занималась, а не скакала.
    КОТ БАЮН
    1. bouncyhunter Сегодня, 13:17
      Вася , привет ! hi Укропы забыли добавить что всё это Россия для них делала , чтобы вернуть им Крым как конфетку . lol
      bouncyhunter
  4. krops777 Сегодня, 13:07
    Практически у всех ЭКС генералов и адмиралов "открываются глаза" на Россию и не важно с какой они страны с Украины или с США. wink
    krops777
    1. Курсант Сегодня, 13:11
      Приедет этот ЭКС адмирал в РФ, и будет жить и работать и пенсию получать, за счёт граждан РФ.
      Курсант
      1. Не либероид Русский Сегодня, 16:03
        врядли... баллов не хватит на пенсию ))))
        Не либероид Русский
        1. Курсант Сегодня, 16:51
          кстати, что не подумал на счёт баллов)))))))))
          Курсант
  5. AID.S Сегодня, 13:08
    Экс-главком ВМС Украины признал успехи Российской армии в Крыму

    И осталась последняя стадия - смириться с мыслью о российском Крыме.
    AID.S
  6. Александр 3 Сегодня, 13:13
    Во как проснулись ,похмелились и прослезились.
    Александр 3
    1. LSA57 Сегодня, 14:44
      Цитата: Александр 3
      Во как проснулись ,похмелились и прослезились.

      скакать перестал, мосх заработал
      LSA57
  7. pvv113 Сегодня, 13:16
    Экс-главком ВМС Украины признал

    Как гора с плеч, а то я переживал - признает или не признает wink
    pvv113
  8. Монархист Сегодня, 13:24
    " флот РФ пополнился носителями управляемого оружия- это современные подводные лодки, надводные корабли, катера, береговые ракетные комплексы" по ТВ сказали,что в Севастополь прибыл новый дивизион С400"триумф".
    Я думаю попросить у В. В;" если Украина не торопится забирать свои корабли,а можно мне взять корвет"Луцк": я рыбачить буду. "Когда-то я ещё был в 5 или 6 классе, видел мужика:сам себе сделал лодку и она называлась"Винница", почему так?
    Монархист
    1. jjj Сегодня, 13:29
      Цитата: Монархист
      сам себе сделал лодку и она называлась"Винница", почему так?

      Там у него вино хранилось на рыбалке
      jjj
  9. Теренин Сегодня, 13:24
    Удивляюсь я их непредсказуемому поведению, хоXлы уже и наши достижения докладывают, как свою победу fool там всё нормально?
    Теренин
  10. Laksamana Besar Сегодня, 13:32
    Привет из Крыма smile
    Laksamana Besar
  11. Дормидонт Сегодня, 14:04
    На окраине каждый второй имбецил - онолитег. А каждый первый - политолух
    Дормидонт
  12. Александр Свистоплясов Сегодня, 14:27
    19 марта 2014 года Сергей Гайдук был задержан сотрудниками ФСБ России в здании штаба военно-морских сил Украины в Крыму по обвинению в том, что он транслировал в воинские части Украины «пришедший из Киева приказ применить оружие в отношении мирных граждан». Перед этим штаб ВМС Украины в Севастополе захватили «митингующие жители Севастополя» в российской военной форме. В тот же день вечером министр обороны РФ Сергей Шойгу обратился к властям в Крыму с просьбой отпустить Гайдука, поскольку он был вынужден выполнять приказы руководства вооруженных сил Украины. 20 марта утром он был освобождён в районе села Чонгар у блокпостов на границе между Крымом и Херсонской областью Украины. Википедия.
    Александр Свистоплясов
    1. LSA57 Сегодня, 15:33
      Цитата: Александр Свистоплясов
      20 марта утром он был освобождён в районе села Чонгар у блокпостов на границе между Крымом и Херсонской областью Украины. Википедия.

      в википедии не написано как он там границу пересёк, бегом, или от пинка перелетел? laughing
      LSA57
      1. Александр Свистоплясов Сегодня, 16:45
        [b][/b]
        Я думаю это выглядело примерно так.
        Александр Свистоплясов
  13. Кося Ферзь Сегодня, 14:35
    А мордатый хрен в чёрном фурике сзади, некий Самарский. Сейчас начальник одесского отряда морской охраны (бывший отряд морских частей пограничных войск). Очень стрёмная личность.
    Кося Ферзь
  14. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 14:35
    Экс-главком ВМС Украины, из танкистов вышел, в моряки записался, посмотрите на него, целый вице-адмирал))
    Генерал Песчаных Карьеров
  15. лысова Сегодня, 14:37
    Надо отдать должное - смело. Только вот при должности главкома ВМФ 7 марта 2014 — 15 апреля 2016, совершенно ничего для флота не было сделано.
    лысова
    1. LSA57 Сегодня, 15:36
      Цитата: лысова
      совершенно ничего для флота не было сделано.

      а говорили, что самолично 2 лодки надул. ну те, что полосатые подарили. правда как поговаривают, пока 2 надувал, 3 пропало laughing
      LSA57
      1. лысова Сегодня, 17:33
        laughing Скоро нам не до смеха будет. Путин же сказал забирайте свой хлам и с моря и с суши.Так они уже наперёд бредят - мол всё должно быть в хорошем состоянии , так как техника прошла кап ремонт. Доплывёт ли это ( не ошибся ) до Одессы вообще, вот всё это и буксир на дно с собой утянет. Короче кинут нам очередную предъяву lol , мол мы спецом испортили флот Украины и бронитехнику. А это точно будет. А третью лодку то хоть нашли?
        лысова
  16. Radikal Сегодня, 14:55
    Цитата: Тралл
    Физиономисту работы непочатый край там сейчас smile

    good laughing
    Radikal
  17. iliitchitch Сегодня, 15:21
    Без умников разберёмся , вообще-то . Возьми на даче галошу , сядь в неё с веслом и командуй ближайшей лягушкой в луже , которая собака парашенко нассала , массаракш . вмф украины , ёлки-ппалки . Развелось тут монгольских космонавтов на глобусе .
    iliitchitch
    1. LSA57 Сегодня, 15:38
      Цитата: iliitchitch
      Без умников разберёмся , вообще-то . Возьми на даче галошу , сядь в неё с веслом и командуй ближайшей лягушкой в луже , которая собака парашенко нассала , массаракш . вмф украины , ёлки-ппалки . Развелось тут монгольских космонавтов на глобусе .

      а так можно? laughing
      LSA57
  18. Оверлок Сегодня, 15:27
    а он что хотел? Хухры-мухры?
    Оверлок
  19. мичман Сегодня, 15:29
    С.А. Гайдука служба на Северном флоте ни чему не научила. Такие персоны встречаются на флоте. Даже, выступая перед микрофоном, один хохол стоит в фуражке без белого чехла. А это, я помню было в конце мая, белые чехлы одеваются с 1 мая. Видимо не только флота нет, но и чехлов на фуражки. Вот до чего Украину довел кучма и другие президенты. Почитайте его книгу "Украина не Россия".. Честь имею.
    мичман
    1. LSA57 Сегодня, 15:39
      Цитата: мичман
      С.А. Гайдука служба на Северном флоте ни чему не научила.

      горбатого и могила НЕ исправит
      LSA57
  20. Metallurg_2 Сегодня, 16:04
    Ентому Гайдуку еще "патрыёты" за такие зрадные речи не объявили обструкцию на державном уровне?)
    Metallurg_2
  21. Александр Свистоплясов Сегодня, 16:07
    Министерство обороны и Генштаб Украины провели проверку Военно-морских сил страны на предмет массового дезертирства и отдыха в российском Крыму. Проверку вызвало открытое письмо волонтерских организаций, где командующий ВМСУ, вице-адмирал Сергей Гайдук обвинялся в различных нарушениях, в том числе в кумовстве и "сливе" личных дел моряков россиянам.

    Волонтеры также обвинили Гайдука в нежелании сотрудничать с иностранными партнерами и саботаже создания концепции развития флота. В итоге, руководство Украины приняло решение создать рабочую группу по изучению ситуации вокруг ВМСУ.

    Как сообщает в пятницу телеканал "Думская ТВ", рабочая группа подтвердила, что Гайдук и его подчиненные действительно передали личные дела всех офицеров ВМСУ российским специалистам в марте 2014 года. В ВМСУ оправдывают свои действия тем, что на тот момент не было инструкции о необходимости уничтожения этих документов.

    Рабочей группе также удалось подтвердить популярность отдыха в Крыму среди украинских военных. С начала 2015 года, по данным телеканала, на полуострове под прикрытием "семейных обстоятельств" побывали 155 украинских офицеров.

    Еще одним фактом, который вызвал возмущение и украинского командования, стало увеличение доли дезертиров. В 2015 году воинские части покинули 559 военнослужащих, из них удалось найти только 122, а за последние два месяца службу самовольно оставили еще 87 моряков, причем вернулись только 13. В рабочей группе выяснили, что работа по поиску дезертиров не ведется, и командование, напротив, скрывает сами факты побегов.

    Рабочей группе также удалось подтвердить факты кумовства и проблемы со снабжением.

    "Выводы комиссии можно представить так, что отставка командующего станет неизбежной. Но если быть совсем объективным, то в других видах и родах вооруженных сил ситуация не лучше. Не увольнять же всех?" – заключает телеканал.
    Александр Свистоплясов
  22. ugrums1961 Сегодня, 17:20
    Це Украина мне напоминает мульт где запорожцы поплыли на турок . Да не хай все перебьются ,а Украина на лодках за подводками гонятся будет .А это главное как говорил генсек - каждой лодке по адмиралу.
    ugrums1961
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