19:31 14 января

Политолог прокомментировал информацию об «обещании» Порошенко не вредить интересам РФ

Политолог Александр Асафов усомнился в правдивости информации о том, что Петр Порошенко в 2007 году обращался к российским властям из аэропорта «Пулково», передает канал RT.



Я думаю, что это серия документов, которые сделаны в настоящее время. И они нужны для политического давления на Порошенко, нанесения максимального репутационного ущерба, поскольку в глазах украинских политических элит сотрудничество с Россией более чудовищно для репутации, чем, например, людоедство,
сказал Астафьев в интервью каналу.


Он предположил, что к публикации этих материалов может быть причастен бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

Дело в том, что господин Саакашвили из Грузии. Он выступает с яркой критикой Порошенко и, в принципе, думаю, готов занять его место. Хотя это несбыточная мечта, но его американские кураторы ему именно так объяснили – что это возможно, что это является конечной целью. Кроме того, Грузия в сознании граждан Украины, которые так или иначе занимаются политикой, является страной дружественной… То есть это для придания документам правдивости,
заключил Астафьев.

Ранее канал «Рустави-2» опубликовал заявления, которые Петр Порошенко якобы написал в 2007 году после того, как его не пустили в Россию. Утверждается, что Порошенко пообещал не участвовать в антироссийской кампании. В другом обращении, уже в ФСБ, он заверил, что занимается привлечением инвестиций в интересах России.

Политолог прокомментировал информацию об «обещании» Порошенко не вредить интересам РФ


Киев уже назвал данные материалы фейком.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 29

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  1. VANIN Сегодня, 13:50
    может быть причастен бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

    Ну я прям не знаю ..Мишико -президент Украины..? Тогда можно сразу мочить ...
    VANIN
    1. oleg-gr Сегодня, 14:02
      Внутрихохляцкие разборки. Борьба за власть обостряется. Скоро выборы на Окраине. Компромат нужен всегда. Правильный он или сфабрикованный - уже неважно.
      oleg-gr
    2. Chertt Сегодня, 14:03
      Цитата: VANIN
      .Мишико -президент Украины..? Тогда можно сразу мочить .

      Именно....Порошенко хотя и сомнительный, но все же законный президент. После его свержения-замены-отставки, последние крохи легитимности рассеются, и с 404 можно делать что хочешь
      Chertt
      1. КОТ БАЮН Сегодня, 14:32
        .Порошенко хотя и сомнительный, но все же законный президент.

        Да ладно! Порошенко хоть и признали по факту, но президент он все таки не законный, а пришедший к власти в результате вооруженного переворота. Так что как по мне: что этот хрюндель, что грызун-галстукоед с заячьей губой - все кандидаты на нары.
        КОТ БАЮН
        1. Chertt Сегодня, 14:39
          Цитата: КОТ БАЮН
          Так что как по мне: что этот хрюндель, что грызун-галстукоед с заячьей губой - все кандидаты на нары.

          Безусловно ваше мнение очень важно, но разговор идет на уровне "Международных отношений", и здесь , к огромному сожалению , более важно мнение глав государств
          Chertt
          1. КОТ БАЮН Сегодня, 16:41
            Все мы здесь выражаем мнение собственное.
            КОТ БАЮН
      2. лысова Сегодня, 15:17
        Извини, но он только сомнительный, но не как не законный. Чисто этот момент.
        лысова
    3. bouncyhunter Сегодня, 14:03
      Виталя , привет ! hi Укрорейх уже не цирк напоминает , а шоу "Остаться в живых" . fool
      bouncyhunter
      1. Лелёк Сегодня, 16:12
        Цитата: bouncyhunter
        Укрорейх уже не цирк напоминает , а шоу "Остаться в живых"


        hi , Павел.
        Ты прав. Идёт накопление негатива. А вот, когда он достигнет критической массы (этот момент предсказывают украинские политгуру в 2018-2019 годах), тогда и рванёт.
        Лелёк
        1. karish Сегодня, 16:19
          Цитата: Лелёк
          Цитата: bouncyhunter
          Укрорейх уже не цирк напоминает , а шоу "Остаться в живых"


          hi , Павел.
          Ты прав. Идёт накопление негатива. А вот, когда он достигнет критической массы (этот момент предсказывают украинские политгуру в 2018-2019 годах), тогда и рванёт.

          Странно , очередной развал опять перенесли ? belay
          Я это уже 3 года , ежедневно , из уст всевозможных экспертов , по всем федеральным каналам слышу , что вот завтра-завтра-завтра. am
          А вы во так , уже разочаровавшись в российских знатоках и в словах самого Захарченко , послушались какого то ГУРУ ) ихнего ) и перенесли очередной развал ?
          Аж на 2019 ?
          Это типа как ?
          karish
          1. Лелёк Сегодня, 16:34
            Цитата: karish
            Это типа как ?


            Это типа - если бы не ваша и америкосов поддержка нацистов в бывшей Украине, то всё устаканилось бы ещё в 2016 году. Но ведь это вам не блызит, вам надо раскочегарить в Украине, чтобы мы ушли из БВ, потому и инструкторов, и оружия, и дронов окольными путями поставляете Киеву.
            Лелёк
    4. 210окв Сегодня, 14:04
      Кого или чего?Мишку?Да он сам все сделает для того что бы...сьесть галстук..
      Цитата: VANIN
      может быть причастен бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

      Ну я прям не знаю ..Мишико -президент Украины..? Тогда можно сразу мочить ...
      210окв
    5. Pirogov Сегодня, 14:05
      Цитата: VANIN
      Ну я прям не знаю ..Мишико -президент Украины..? Тогда можно сразу мочить

      А чё для Украины вполне подходящий ,сколько презов было ,или барыги ,или ...УКИ ,теперь может стать нацмен наркоман. всё по уевропейски.
      Pirogov
    6. Наблюдатель2014 Сегодня, 14:12
      VANIN
      Ну я прям не знаю ..Мишико -президент Украины..? Тогда можно сразу мочить ...
      Коллеги!Товарищи!!! Я вот одну сегодня вещь заметил на сайте.Троллей нет! У них выходной .Да и слабы здоровьем laughing Всех Со старым новым годом!!! hi Гори они все остальные огненным пламенем
      Наблюдатель2014
      1. 210окв Сегодня, 14:14
        Аминь drinks hi
        Цитата: Наблюдатель2014
        VANIN
        Ну я прям не знаю ..Мишико -президент Украины..? Тогда можно сразу мочить ...
        Коллеги!Товарищи!!! Я вот одну сегодня вещь заметил на сайте.Троллей нет! У них выходной .Да и слабы здоровьем laughing Всех Со старым новым годом!!! hi Гори они все остальные огненным пламенем
        210окв
      2. bouncyhunter Сегодня, 14:16
        Сергей hi А ведь твоя правда , только не накаркай ! lol С наступившим ! drinks
        bouncyhunter
        1. Наблюдатель2014 Сегодня, 14:30
          bouncyhunter Паша белорусским "партизанам" с берегов Чёрного моря soldier 210окв Землякам по краю hi И в ваших лицах всех с праздниками.Будем спорить ! Будем на какой то момент не правы друг к другу.Но будем коллегами и товарищами на ВО drinks
          Наблюдатель2014
          1. bouncyhunter Сегодня, 14:33
            Цитата: Наблюдатель2014
            Будем спорить ! Будем на какойто момент не правы друг к другу.Но будем коллегами и товарищами на ВО

            Хорошо сказал ! good drinks
            bouncyhunter
  2. den3080 Сегодня, 13:50
    так он с тех пор уже 10 других бумажек понаписав
    ...
    лизать задницу Америке,
    не быть олигархом
    ...
    ну и так далее.
    тоже мне новость:))
    den3080
  3. Masya Masya Сегодня, 14:09
    Киев уже назвал данные материалы фейком


    Экспертизу почерка проведите, или слабо? wink
    Masya Masya
    1. Лелёк Сегодня, 16:23
      Цитата: Masya Masya
      Экспертизу почерка проведите, или слабо?


      hi , Марина.
      Наверняка провели и подтвердилось, иначе на страницах центровых СМИ эти "клятвенки" не появились бы (а там таких расписок Вальцмана штук 5). И судя по почерку, написаны они не "подшафе". yes
      Лелёк
      1. Masya Masya Сегодня, 16:32
        Приветик, Лев! love
        Цитата: Лелёк
        И судя по почерку, написаны они не "подшафе".

        Подшофе, не подшофе, экспертизу не обманешь yes lol
        Masya Masya
        1. German Titov Сегодня, 16:58
          Экспертиза проводится по оригиналам почерка. Думаю, что оригинальный почерк "Педруччо" имеют не только "наши партнёры". Со Старым Новым годом!!!
          German Titov
          1. Masya Masya Сегодня, 17:04
            Цитата: German Titov
            Со Старым Новым годом!!!

            Вот пусть в Старом все беды и останутся! А в Новом желаю, Вам, мирного неба!!! love
            Masya Masya
  4. pvv113 Сегодня, 14:14
    Киев уже назвал данные материалы фейком

    Интересно, а кто конкретно?
    pvv113
  5. Геркулесыч Сегодня, 14:32
    Сейчас Парошенко завоет белугой, wassat , и сознается, что росписки подленные! crying И что он их сам добровольно написал! crying Потому что был трезвый, хотелось выпить, а не наливали! crying Вот и наобещал! !! crying wassat
    Геркулесыч
  6. Curious Сегодня, 15:35
    "Киев уже назвал данные материалы фейком"
    Никакой это не фейк. Это последняя разработка фирмы Benelux - продукт премиум-класса, отличающийся ярким вкусом и сбалансированным составом. Такой корм окажется по душе даже самому привередливому в еде хомяку.
    Curious
  7. словак Сегодня, 16:09
    А что, теперь "Рустави 2" получает оригиналы документов ФСБ? Хорошая шутка
    словак
  8. Altona Сегодня, 16:41
    Новая серия фильма "Агенти Кримля зупротив шпигунив ФСБ". laughing
    Altona
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