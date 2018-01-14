Политолог прокомментировал информацию об «обещании» Порошенко не вредить интересам РФ

Я думаю, что это серия документов, которые сделаны в настоящее время. И они нужны для политического давления на Порошенко, нанесения максимального репутационного ущерба, поскольку в глазах украинских политических элит сотрудничество с Россией более чудовищно для репутации, чем, например, людоедство,

Дело в том, что господин Саакашвили из Грузии. Он выступает с яркой критикой Порошенко и, в принципе, думаю, готов занять его место. Хотя это несбыточная мечта, но его американские кураторы ему именно так объяснили – что это возможно, что это является конечной целью. Кроме того, Грузия в сознании граждан Украины, которые так или иначе занимаются политикой, является страной дружественной… То есть это для придания документам правдивости,