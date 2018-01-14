Политолог прокомментировал информацию об «обещании» Порошенко не вредить интересам РФ
Политолог Александр Асафов усомнился в правдивости информации о том, что Петр Порошенко в 2007 году обращался к российским властям из аэропорта «Пулково», передает канал RT.
Он предположил, что к публикации этих материалов может быть причастен бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.
Ранее канал «Рустави-2» опубликовал заявления, которые Петр Порошенко якобы написал в 2007 году после того, как его не пустили в Россию. Утверждается, что Порошенко пообещал не участвовать в антироссийской кампании. В другом обращении, уже в ФСБ, он заверил, что занимается привлечением инвестиций в интересах России.
Киев уже назвал данные материалы фейком.
Я думаю, что это серия документов, которые сделаны в настоящее время. И они нужны для политического давления на Порошенко, нанесения максимального репутационного ущерба, поскольку в глазах украинских политических элит сотрудничество с Россией более чудовищно для репутации, чем, например, людоедство,сказал Астафьев в интервью каналу.
Он предположил, что к публикации этих материалов может быть причастен бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.
Дело в том, что господин Саакашвили из Грузии. Он выступает с яркой критикой Порошенко и, в принципе, думаю, готов занять его место. Хотя это несбыточная мечта, но его американские кураторы ему именно так объяснили – что это возможно, что это является конечной целью. Кроме того, Грузия в сознании граждан Украины, которые так или иначе занимаются политикой, является страной дружественной… То есть это для придания документам правдивости,заключил Астафьев.
Ранее канал «Рустави-2» опубликовал заявления, которые Петр Порошенко якобы написал в 2007 году после того, как его не пустили в Россию. Утверждается, что Порошенко пообещал не участвовать в антироссийской кампании. В другом обращении, уже в ФСБ, он заверил, что занимается привлечением инвестиций в интересах России.
Киев уже назвал данные материалы фейком.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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