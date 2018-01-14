19:34 14 января

Пхеньян призвал корейцев «осознать гнусное нутро» США

Корейская нация должна осознать «гнусное нутро и агрессивную сущность США», передает РИА Новости заявление ЦТАК.



Агентство отмечает, что Штаты наращивают вооруженные силы вокруг Корейского полуострова: «направляют авианосцы "Рональд Рейган" и "Карл Винсон" и намерены послать в западный район Тихого океана атомный авианосец "Стеннис"».


Кроме того, по данным ЦТАК, к Корейскому полуострову «стягиваются вертолетоносцы, способные высадить десант в масштабах одной дивизии».

Все эти действия США напоминают волка, бродящего и выжидающего удобный момент у забора чужого дома, где справляют свадьбу, а для наших артиллеристов части "Хвасон", которые берут на прицел не только остров Гуам, но и материковую часть США, такие объекты являются наилучшей мишенью,
говорится в заявлении.

Издание призвало всю корейскую нацию «выступить против попыток США нарастить вооруженные силы и начать войну с Севером».

По мнению агентства, действия Штатов говорят о намерении «помешать положительным тенденциям, наметившимся в последнее время в отношениях между двумя странами».

Антиобъединительная сущность США ни на йоту не изменилась и сегодня. И на этот раз США на вид сказали, что они "поддерживают" переговоры между Севером и Югом, а в действительности пытаются преградить улучшение межкорейских отношений, мобилизуя крупномасштабные агрессивные вооруженные силы вокруг Корейского полуострова,
отмечается в заявлении (русский текст документа приводится без изменений).

Напомним, Пхеньян и Сеул после длительного периода эскалации конфликта приступили к переговорам. Девятого января прошла первая за долгое время встреча их делегаций. По итогам встречи стороны приняли совместное заявление, в котором объявили о восстановлении полномасштабного диалога в разных областях (в том числе военной), а также договорились об участии команды КНДР в феврале на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 25

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  1. 210окв Сегодня, 14:30
    Я думаю что половина корейцев это осознает..
    210окв
    1. bouncyhunter Сегодня, 14:36
      Цитата: 210окв
      Я думаю что половина корейцев это осознает..

      По-моему , больше половины , причём по обе стороны демаркационной линии . yes
      bouncyhunter
      1. The_Lancet Сегодня, 14:54
        Корейская нация должна осознать «гнусное нутро и агрессивную сущность США»

        Глупые пропагандисты забыли что единственным источником проблем в этом регионе всегда была Северная Корея сама.
        Теракт над Андаманским морем(1987)
        Группа северокорейских спецагентов взорвала южнокорейский Boeing 707 в 1987 году. В этой катастрофе погибли 115 человек, в основном жители Южной Кореи.
        "Забытый конфликт"(2002)
        В 2002 году Чемпионат мира по футболу проводился в Японии и Южной Корее. Во время полуфинала с Турцией северокорейские патрульные лодки начали обстреливать южнокорейский флот рядом с островами Yeonpyeong(제2 연평해전). Шесть солдат Южной Кореи погибли,18 получили ранения
        Флот США быстро завершит любую провокацию со стороны Сев.Кореи
        Думаю что кое-кого это не устраивает
        The_Lancet
        1. oldseaman1957 Сегодня, 15:01
          Цитата: The_Lancet
          Глупые пропагандисты забыли что источником проблем в этом регионе всегда была Северная Корея сама.
          - Так это ТОГДА было! А вот США ВСЕГДА всем и всюду гадили. Так из каких же зол выбирать будем?
          oldseaman1957
          1. The_Lancet Сегодня, 15:15
            Главное что сейчас Ким 100 раз подумает перед тем как нанести подлый удар

            А вот США ВСЕГДА всем и всюду гадили.

            К счастью остальной мир считает иначе
            The_Lancet
            1. DREDD Сегодня, 15:55
              К счастью остальной мир считает иначе
              Видимо, "Остальной мир" - это Канада, Австралия, Европа, небольшой ряд азиатских стран и хохлы. К слову даже они знают, кто у нас на планете главный паразит, только помалкивают.
              DREDD
            2. Касым Сегодня, 16:00
              Две атомные бомбы, геноцид коренного населения (которое до сих пор держит в резервации), объявляет об оси зла, организация цветных революций (вмешательство во внутренние дела), развязывание боевых действий вопреки СовБеза ООН, могильщик международного права и т.д.... Хоть "косяков" у всех ведущих стран хватает, но на данный момент США яв-ся "возмутителем спокойствия" в мире.
              Можно также предположить, что постараются все сделать, чтобы сорвать ЧМ-18. А также вмешаться во внутренние дела России во время выборов президента.
              США, развязав воинственную риторику против С.Кореи, сама справится не может. Призывая КНР и Россию содействовать в урегулировании корейского кризиса. ..."У них с головой все в порядк?"... - сами напряг создали, а потом ПРОСЯТ других справится с "проблемой"...
              Речь конечно не о американском народе, а об "элите" (власти и т.д.).
              Касым
            3. NF68 Сегодня, 16:29
              [quote=The_Lancet]Главное что сейчас Ким 100 раз подумает перед тем как нанести подлый удар

              Хорош нести ахинею в том числе и про остальной мир.
              NF68
            4. Incvizitor Сегодня, 18:54
              Что то мир обмелел у вас laughing
              Некоторые похоже забывают, что проблемы начались с корейской войны.
              Incvizitor
          2. Vita VKO Сегодня, 16:12
            Бог мне свидетель, бог свидетель, я не дам янки меня сломить. Я пройду через все, а когда это кончится, я никогда, никогда больше не буду голодать. Ни я, ни мои близкие. Бог мне свидетель, я скорее украду или убью, но не буду голодать. Скарлетт О’Хара
            Сейчас этот американский гимн Скарлетт трансформировался в "... украду или убью, но буду вкусно и много жрать"
            Vita VKO
        2. NF68 Сегодня, 16:27
          Цитата: The_Lancet
          Глупые пропагандисты забыли что единственным источником проблем в этом регионе всегда была Северная Корея сама.


          Не менее глупые пропагандисты по другую сторону тоже как то не обратили внимание на то, что по сравнению с тем что творили и творят во всём мире США Северная Корея выглядит куда менее опасной.
          NF68
    2. ИНТЕР Сегодня, 14:38
      Не зря существует поговорка: "Сколько волка не корми все равно в лес смотрит".
      ИНТЕР
    3. Дирижер Сегодня, 15:05
      За корейцев не скажу , но нутро их осознал давно .
      Дирижер
  2. VANIN Сегодня, 14:30
    С США нельзя договариваться , ни в коим случае..! Молодец Ын , понял это уже давно..
    VANIN
  3. Badger Сегодня, 14:32
    Можно и нужно
    Badger
  4. Геркулесыч Сегодня, 14:36
    Трамп кидается из одной крайности в другую. Самое страшное, что из за его дефективного мозга, может начаться война в регионе, и те корейцы что на фото пожимают один другому руки, сожмут этими руками оружие и пойдут неизвестно за что убивать своих же братьев!
    Геркулесыч
  5. Теренин Сегодня, 14:36
    Пхеньян призвал корейцев «осознать гнусное нутро» США. а как же иначе, ведь полуостров, как корабль в случае войны утонет полностью, со всем экипажем, а не только северная его часть.
    Теренин
  6. КОТ БАЮН Сегодня, 14:43
    "Гнусное нутро"... Ну может и гнусное. Сложно спорить о таких эпитетах. Но нужно понимать и то, что штаты не в состоянии ни жить, ни действовать по другому. Сама экономика у них не предполагает другого образа действий. Это НЕ лечится. И с ними договориться НЕВОЗМОЖНО. Даже в том случае, если бы там и нашлись адекватные люди у руля.
    КОТ БАЮН
    1. Икар Сегодня, 15:07
      Договариваться с США можно (они же не враги себе), но, во-первых, с позиции равной или более сильной стороны, во-вторых, в процессе исполнения договора, не становиться слабой или очень слабой стороной.
      Икар
  7. Наблюдатель2014 Сегодня, 14:49
    Пхеньян призвал корейцев «осознать гнусное нутро» США
    И прав в этом.Скажите что как при СССР умные правильные вещи размазывались о твердолобость власти.Слава всевышнему и тому кто придумал интернет laughing
    Наблюдатель2014
  8. MelkorAintGood Сегодня, 14:50
    А что все так КНДР вдруг резко полюбили? Отсталая страна с отсталым режимом, диктатором и бедными людьми, которые вынуждены траву жевать.
    MelkorAintGood
    1. Rusland Сегодня, 15:15
      В противовес штатам, которых любят сквозь зубы.
      Rusland
  9. askort154 Сегодня, 15:03
    США необходимо иметь причину держать свои военные базы и ПРО в АТР, главная цель которых Китай и Россия. Поэтому, нельзя исключать, что проект "ядерный Ы", глубокая разработка США.
    askort154
  10. Masya Masya Сегодня, 15:20
    Штаты свое гнусное нутро и не скрывают и даже не считают нужным маскировать... одним словом- "исключительные"...
    Masya Masya
  11. Приговор Сегодня, 16:23
    Ну, корейцы режут правду-матку, видно дела действительно плохи. США обычный бандит, эта роль англо-саксам привычна. До этого лет 300 роль такого шакала выполняла Британия. Собственно, ничего нового. Есть ещё одна «замечательная» страна, где складируют успешно натыренное по всему миру и которая стоит за всеми ближневосточными и не только войнами, пытаясь везде извлечь свой гешефт. Только последние примеры: помним да ЧЬИ инструктора и беспилотники использовались в Грузии в 2008 году, видим ЧЬИ спецслужбы день и ночь помогают украинским нацистам на Донбассе. Про Сирию надо что-то говорить? Кто не скрываясь фактически крышует бородатую сволочь, которая съехалась туда со всего мира?
    Пока вот эти три страны будут иметь хоть какое-то влияние в мире - войны, убийства, грабежи и насилие во всём мире будут продолжаться. И это не пафос, это грустная реальность.
    Приговор
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