Пхеньян призвал корейцев «осознать гнусное нутро» США
Корейская нация должна осознать «гнусное нутро и агрессивную сущность США», передает РИА Новости заявление ЦТАК.
Агентство отмечает, что Штаты наращивают вооруженные силы вокруг Корейского полуострова: «направляют авианосцы "Рональд Рейган" и "Карл Винсон" и намерены послать в западный район Тихого океана атомный авианосец "Стеннис"».
Кроме того, по данным ЦТАК, к Корейскому полуострову «стягиваются вертолетоносцы, способные высадить десант в масштабах одной дивизии».
Издание призвало всю корейскую нацию «выступить против попыток США нарастить вооруженные силы и начать войну с Севером».
По мнению агентства, действия Штатов говорят о намерении «помешать положительным тенденциям, наметившимся в последнее время в отношениях между двумя странами».
Напомним, Пхеньян и Сеул после длительного периода эскалации конфликта приступили к переговорам. Девятого января прошла первая за долгое время встреча их делегаций. По итогам встречи стороны приняли совместное заявление, в котором объявили о восстановлении полномасштабного диалога в разных областях (в том числе военной), а также договорились об участии команды КНДР в феврале на Олимпийских играх в Пхёнчхане.
Агентство отмечает, что Штаты наращивают вооруженные силы вокруг Корейского полуострова: «направляют авианосцы "Рональд Рейган" и "Карл Винсон" и намерены послать в западный район Тихого океана атомный авианосец "Стеннис"».
Кроме того, по данным ЦТАК, к Корейскому полуострову «стягиваются вертолетоносцы, способные высадить десант в масштабах одной дивизии».
Все эти действия США напоминают волка, бродящего и выжидающего удобный момент у забора чужого дома, где справляют свадьбу, а для наших артиллеристов части "Хвасон", которые берут на прицел не только остров Гуам, но и материковую часть США, такие объекты являются наилучшей мишенью,говорится в заявлении.
Издание призвало всю корейскую нацию «выступить против попыток США нарастить вооруженные силы и начать войну с Севером».
По мнению агентства, действия Штатов говорят о намерении «помешать положительным тенденциям, наметившимся в последнее время в отношениях между двумя странами».
Антиобъединительная сущность США ни на йоту не изменилась и сегодня. И на этот раз США на вид сказали, что они "поддерживают" переговоры между Севером и Югом, а в действительности пытаются преградить улучшение межкорейских отношений, мобилизуя крупномасштабные агрессивные вооруженные силы вокруг Корейского полуострова,отмечается в заявлении (русский текст документа приводится без изменений).
Напомним, Пхеньян и Сеул после длительного периода эскалации конфликта приступили к переговорам. Девятого января прошла первая за долгое время встреча их делегаций. По итогам встречи стороны приняли совместное заявление, в котором объявили о восстановлении полномасштабного диалога в разных областях (в том числе военной), а также договорились об участии команды КНДР в феврале на Олимпийских играх в Пхёнчхане.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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