Пхеньян призвал корейцев «осознать гнусное нутро» США

Все эти действия США напоминают волка, бродящего и выжидающего удобный момент у забора чужого дома, где справляют свадьбу, а для наших артиллеристов части "Хвасон", которые берут на прицел не только остров Гуам, но и материковую часть США, такие объекты являются наилучшей мишенью,

Антиобъединительная сущность США ни на йоту не изменилась и сегодня. И на этот раз США на вид сказали, что они "поддерживают" переговоры между Севером и Югом, а в действительности пытаются преградить улучшение межкорейских отношений, мобилизуя крупномасштабные агрессивные вооруженные силы вокруг Корейского полуострова,