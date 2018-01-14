19:39 14 января

За время конфликта в Донбассе СК РФ возбудил более 200 уголовных дел

Следственный комитет России с 2014 года возбудили 209 уголовных дел, связанных с событиями на юго-востоке Украины, передает РИА Новости заявление главы ведомства Александра Бастрыкина.



Украинские военнослужащие в течение трех лет неоднократно обстреливали из тяжелых видов вооружения неизбирательного характера гражданские объекты, в том числе жилые дома, школы, больницы Донбасса, что привело к гибели сотен мирных людей. И Следственный комитет РФ квалифицирует эти действия по статье Уголовного кодекса "Применение запрещенных средств и методов ведения войны",
сказал Бастрыкин в интервью «Российской газете».


Он сообщил, что по этим делам привлекаются к уголовной ответственности 128 лиц. Кроме того, «по 146 уголовным делам проходят 72 должностных лица вооруженных сил Украины, в их числе – 20 членов высшего военного руководства». Бастрыкин пояснил, что это, прежде всего, уголовные дела по особо тяжким преступлениям против мира и безопасности человечества.

По словам главы СК РФ, параллельно «продолжается расследование обстоятельств нападений на российские заграничные учреждения, расположенные на территории Украины и пользующиеся международной защитой». По этим делам «проведен комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, позволивших установить конкретных лиц, совершивших данные преступления». В отношении 8-ми граждан Украины вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых. Все они объявлены в международный розыск.

Бастрыкин добавил также, Комитет не может оставаться безразличным к фактам осквернения «скульптурных и архитектурных сооружений, посвященных борьбе с фашизмом и жертвам фашизма, а также осквернению символов воинской славы России на территории Украины».

Думаю, помните, что сделали украинские националисты с такими памятниками в городе Глиняны Львовской области, в Новомосковске Днепропетровской области. Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по статье нашего Уголовного кодекса "Реабилитация нацизма" и устанавливаются обстоятельства этих преступлений,
рассказал глава ведомства.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 23

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  1. Teberii Сегодня, 16:17
    Кого нибудь реально поймали,осудили или только разговоры.А они испугались-"Мы больше так не будем".
    Teberii
    1. oldseaman1957 Сегодня, 16:37
      Цитата: Teberii
      Кого нибудь реально поймали,осудили или только разговоры
      - Пока всё пишем в стол! Ну , а потом конечно спросим, с пристрастием!
      oldseaman1957
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 16:17
    За время конфликта в Донбассе СК РФ возбудил более 200 уголовных дел
    И что дальше?
    СК РФ это очень перевозбуждённая организация.Лучше расскажите как прошла перевозбудимость с Васильевой. laughing
    Наблюдатель2014
    1. Геркулесыч Сегодня, 16:28
      А ничего! Главное, нам всем пустить пыль в глаза, что и было сделано подобными громогласными заявлениями! Пипл все схавает, любую лажу! Да здравствует лапша на наших ушах!
      Геркулесыч
    2. Андрей К Сегодня, 16:47
      Наблюдатель2014
      hi
      ...И что дальше?...
      ...СК РФ это очень перевозбуждённая организация...

      Будут "перевозбуждаться" дальше и выдадут на гора, очередные 200 уголовных дел...
      Ржём над майданутыми, но при всём уважении к СК (вроде бы должен быть серьёзной организацией), он становится похожим на пресловутое "правительство Крыма", которое в кУеве...
      Такие же мифические "уголовные дела", какие-то "решения", сбор "жалоб" от граждан Крыма...
      Возбудили дело - будьте любезны преступника задержать, привлечь и наказать!
      И всё это прилюдно!
      А пока что: показушная "озабоченность" и видимость работы для "галочки" ...
      Андрей К
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 17:04
        Андрей К soldier hi
        Такие же мифические "уголовные дела", какие-то "решения", сбор "жалоб" от граждан Крыма...
        Возбудили дело - будьте любезны преступника задержать, привлечь и наказать.
        И всё это прилюдно!!!
        А ответ всему этому действу.Я в общем.И вокруг выборов.И вокруг этой возбуждённой организации.Да и мои личные претензии к власти.Кроются в одном.
        .Вместо возглавить коррупцию в стране.Шанс был.И не просто шанс в 2014м возглавить Путинину не коррупцию.А Русский мир.Русскую весну.Но он выбрал коррупцию.С как всегда жалкими потугами полумерlaughing Ну там гаишников сократить.И тд. что и так давно нужно было сделать.А теперь пожинает то что заслужил.Я первый кто скажу что в Сочи ему памятник поставить.И выгнать из Кремля .Великую истину я прочёл пару лет назат из ваших комментариев Евгеньевич.Дословно не помню но суть запомнил.
        -Для управления толпой нужно сделать пару правильных вещей.А в остальном делай с толпой что хочешь.
        100% Так и есть.Я и тогда вам сказал что это мне в том комментарии понравилось больше всего hi
        Наблюдатель2014
        1. Андрей К Сегодня, 17:26
          Наблюдатель2014
          ...А в остальном делай с толпой что хочешь...

          Это не я придумал, это с древних времен повелось. Меняются лишь "правильные вещи", которые толпа хочет видеть, а методы управления этой толпой неизменны hi
          Андрей К
  3. Геркулесыч Сегодня, 16:26
    Господа из Генальной Прокуратуры, и Следственного Комитета! Будьте любезны, Пожалуйста, назовите дату, когда вы задержите укроинскую преступную верхушку, и будите их публично судить, и даже посадите, всерьез и надолго !Ответ прост -НИКОГДА!Ибо признав подонка Парошенко президентом укроины , власти наши признали законными и массовые преступления этой укроинской псевдовласти! А раз так, то и судить некого и не за что! Заканчивайте свой ненужный фарс, под названием "возбуждение уголовных дел "!
    Геркулесыч
  4. turbris Сегодня, 16:26
    Абсолютно правильно, что такие дела заводятся и бандерлоги на Украине должны знать, что рано или поздно их настигнет карающая рука закона за их преступления. Будут отлавливать их по всему миру и скрыться не получится, у нас много свободных мест в колониях в Сибири.
    turbris
  5. kirillovleva Сегодня, 16:27
    Бла-бла-бла! Есть шанс отправить дела в суд, причем не с заочным обвинением?
    kirillovleva
  6. Громобой Сегодня, 16:27
    В отношении 8-ми граждан Украины вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых. Все они объявлены в международный розыск.
    Хотите сказать,что их теперь Интерпол ищет?А я знаю где они "скрываются"...это не джунгли Бразилии,а всё та же Украина,чей режим (в лице Порошенко и его команды) наши власти в своё время незамедлительно полностью признали и поэтому такие следственные действия напоминают грустный комедийный сериал.
    Громобой
  7. Дратуй Сегодня, 16:37
    А ск не хочет провести следствие в отношении кротов во власти по результатам чеченской?! Здесь за хохлопитеков переживают, а там наши солдаты и мирные погибали!
    Дратуй
  8. Masya Masya Сегодня, 16:42
    Складируем в папочку... очень надеюсь, что папочка понадобится и не будет забыта...
    Masya Masya
  9. German Titov Сегодня, 16:53
    Возбудили "по факту". Там многотомников наверное больше чем материалов съездов КПСС. Мне до сих пор снятся люди расстрелянные на "Боссе". Очень хочется кому-то галстучек "потуже" затянуть.
    German Titov
  10. senima56 Сегодня, 17:00
    Кто мне объяснит: какое отношение имеет СК России к событиям и преступлениям совершенным на территории иностранного государства иностранными гражданами? Граждане России незаконно осуждены в США, но почему-то СК дел против штатов не возбуждает!
    senima56
    1. domnich Сегодня, 18:09
      Цитата: senima56
      Кто мне объяснит: какое отношение имеет СК России к событиям и преступлениям совершенным на территории иностранного государства


      Попробую: Многие на сайте, в т.ч. и я, вполне допускают, что после очередного «майдана» нынешнюю преступную власть на Украине сместят. Жаль нельзя заглянуть в будущее. Но чем черт не шутит, а если Новороссия (а то и Украина в целом) присоединится-таки к России – тогда все эти уголовные дела приобретут долгожданную актуальность!
      domnich
    2. Дормидонт Сегодня, 19:04
      А какое отношение имела травокурная гаага к якобы военным преступлениям сербов?
      Дормидонт
  11. Гардамир Сегодня, 17:03
    Господа модераторы лучше б рассказали о "Батальоне Славы"
    Гардамир
  12. groks Сегодня, 17:15
    Это вот чтоб всех позлить? Или им уже совсем делать стало нечего?
    groks
  13. Лексус Сегодня, 18:21
    Пусть работают!
    Лексус
  14. Чичиков Сегодня, 18:45
    По скромничали бы!
    Или обнародовали и то, сколько было передано добровольцев с территории России в застенки Украины!
    А то, одной рукой пишем дифирамбы и рассказываем о военных преступлениях украинского режима, а другой, отправляем тех, кто в свое время встал на пути украинского фашизма, встал на защиту, в том числе и интересов России, на пытки и физическое уничтожение, в тот же украинский режим.
    Можно подумать,что верхи об этих случаях ничего не знают.
    Чичиков
  15. Дормидонт Сегодня, 19:00
    Без снятия навязанного России позорного моратория на смертную казнь все эти дела окончатся пшиком
    Дормидонт
  16. gerkost2012 Сегодня, 19:27
    Жители в ДЛНР ощутили лишь новое ужесточение обстрелов. А все эти "возбуждения дел" без привлечения виновных, их осуждения и наказания лишь смешат! А может, просто заявить о том, что с такого то дня и часа берем оставшихся в живых русских в Донбассе под свою российскую защиту. И если еще раз с укростороны последует хоть один выстрел по городам и поселкам ДЛНР, то "реально получите по голове". А так, все эти "возбуждения" лишь симуляция активной политики, не более. Тому есть исторический пример, защита православных южных славян Императором Александром2 в 1877/78гг от уничтожения Турцией.
    gerkost2012
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