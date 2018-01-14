За время конфликта в Донбассе СК РФ возбудил более 200 уголовных дел
Следственный комитет России с 2014 года возбудили 209 уголовных дел, связанных с событиями на юго-востоке Украины, передает РИА Новости заявление главы ведомства Александра Бастрыкина.
Он сообщил, что по этим делам привлекаются к уголовной ответственности 128 лиц. Кроме того, «по 146 уголовным делам проходят 72 должностных лица вооруженных сил Украины, в их числе – 20 членов высшего военного руководства». Бастрыкин пояснил, что это, прежде всего, уголовные дела по особо тяжким преступлениям против мира и безопасности человечества.
По словам главы СК РФ, параллельно «продолжается расследование обстоятельств нападений на российские заграничные учреждения, расположенные на территории Украины и пользующиеся международной защитой». По этим делам «проведен комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, позволивших установить конкретных лиц, совершивших данные преступления». В отношении 8-ми граждан Украины вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых. Все они объявлены в международный розыск.
Бастрыкин добавил также, Комитет не может оставаться безразличным к фактам осквернения «скульптурных и архитектурных сооружений, посвященных борьбе с фашизмом и жертвам фашизма, а также осквернению символов воинской славы России на территории Украины».
Украинские военнослужащие в течение трех лет неоднократно обстреливали из тяжелых видов вооружения неизбирательного характера гражданские объекты, в том числе жилые дома, школы, больницы Донбасса, что привело к гибели сотен мирных людей. И Следственный комитет РФ квалифицирует эти действия по статье Уголовного кодекса "Применение запрещенных средств и методов ведения войны",сказал Бастрыкин в интервью «Российской газете».
Он сообщил, что по этим делам привлекаются к уголовной ответственности 128 лиц. Кроме того, «по 146 уголовным делам проходят 72 должностных лица вооруженных сил Украины, в их числе – 20 членов высшего военного руководства». Бастрыкин пояснил, что это, прежде всего, уголовные дела по особо тяжким преступлениям против мира и безопасности человечества.
По словам главы СК РФ, параллельно «продолжается расследование обстоятельств нападений на российские заграничные учреждения, расположенные на территории Украины и пользующиеся международной защитой». По этим делам «проведен комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, позволивших установить конкретных лиц, совершивших данные преступления». В отношении 8-ми граждан Украины вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых. Все они объявлены в международный розыск.
Бастрыкин добавил также, Комитет не может оставаться безразличным к фактам осквернения «скульптурных и архитектурных сооружений, посвященных борьбе с фашизмом и жертвам фашизма, а также осквернению символов воинской славы России на территории Украины».
Думаю, помните, что сделали украинские националисты с такими памятниками в городе Глиняны Львовской области, в Новомосковске Днепропетровской области. Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по статье нашего Уголовного кодекса "Реабилитация нацизма" и устанавливаются обстоятельства этих преступлений,рассказал глава ведомства.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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