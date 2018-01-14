19:32 14 января

В Госдуме предложили частично денонсировать Договор о сотрудничестве с Украиной

Зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин предложил денонсировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной в той части, где стороны признают территориальные границы друг друга, передает РИА Новости.



Затулин считает, что договор «односторонне выгоден» Киеву.


Ибо, не оговаривая механизмов партнерства, сотрудничества и дружбы, во второй статье договора мы признаем территориальные границы Украины, а они, соответственно, наши – на момент подписания и ратификации этого документа. То есть речь идет о том, что, подписав этот договор, Россия в 1997-м, а затем при ратификации в 1999 году подтвердила, что она считает, скажем, Крым и Севастополь частью территории Украины,
отметил он.

По словам депутата, тогда, в 90-е годы, российская сторона активно боролась против положения документа о границах.

(Представители России) говорили, что делать этого нельзя, что, даже если мы на это согласны, нужно оговорить это гораздо более конкретными условиями, чего в договоре нет,
напомнил Затулин.

Наша трактовка договора состоит в том, что, конечно, наше признание, сделанное в этом договоре, границ взаимосвязано с темой договора: дружба, сотрудничество и партнерство. То есть – нет дружбы, сотрудничества и партнерства, по идее, возникает повод к тому, чтобы сказать: "Значит, надо все вопросы решать заново, в том числе и вопросы по границам". Поэтому лично я буду предлагать и предлагаю уже, (…) что нам нужно, по крайней мере, в части этого договора, его денонсировать – в части, касающейся статьи второй, а именно признания границ,
сказал он.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной – основополагающий документ российско-украинских отношений. Он предполагает стратегическое партнерство двух стран «на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 47

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  1. Teberii Сегодня, 16:43
    В сложившихся обстоятельствах он уже недействителен.И больше нужен Украинской стороне.Теперь остается подождать,когда развал Украины станет фактом, прекращения ее существования как юридического лица.
    Teberii
    1. oldseaman1957 Сегодня, 16:46
      Он (договор) предполагает стратегическое партнерство двух стран «на основе принципов взаимного уважения,...
      - Всем своим существованием после 1991-го года, Украина доказала свою полную ничтожность. И метать перед ними бисер уже давно не камильфо...
      oldseaman1957
      1. karish Сегодня, 18:54
        Цитата: oldseaman1957
        Он (договор) предполагает стратегическое партнерство двух стран «на основе принципов взаимного уважения,...
        - Всем своим существованием после 1991-го года, Украина доказала свою полную ничтожность. И метать перед ними бисер уже давно не камильфо...

        Отговорка красивая , но признав границы Украины и рацифицировав этот договор -- как бы назвать действие по отъему Крыма ? Тем более самим президентом было озвучено что работа по этому дел велась задолго до майдана .
        Честно говоря я думал , что гарантия границ Украины была подтверждена ( но не ратифицирована ) Будапешским меморандумом , ан нет -был значит и договор ратифицированный как я понимаю во время премьерства ( приЕльцине) нынешнего гаранта . laughing
        karish
    2. Офицер запаса Сегодня, 16:50
      Фактически уж нет действующего договора о "Дружбе.." Есть только действующие методички о лае на Россию, разработанные в штатах, в которых Россия представлена агрессором, воюющим с Украиной. Вот они и исполняются.
      Затулин абсолютно прав.
      Офицер запаса
    3. Chertt Сегодня, 16:55
      Цитата: Teberii
      В сложившихся обстоятельствах он уже недействителен

      России не надо делать бессмысленных движений. Ясно что Затулин решил "плюсиков срубить"...И давайте помнить что Порошенки уходят, а большая страна, с многовековой общей историей останется
      Chertt
      1. oldseaman1957 Сегодня, 17:02
        Цитата: Chertt
        И давайте помнить что Порошенки уходят, а большая страна, с многовековой общей историей останется
        - Нет. С их внутренним антагонизмом, ЭТА страна уже никогда БОЛЬШОЙ не будет!
        oldseaman1957
        1. onix757 Сегодня, 17:08
          Насколько я слышу от окружающих, у которых родственники там, наш гарант невероятно сплотил их общество. Так что весь антагонизм в пропорции 50 на 50 далеко в прошлом.
          onix757
        2. Chertt Сегодня, 17:44
          Цитата: oldseaman1957
          С их внутренним антагонизмом, ЭТА страна уже никогда БОЛЬШОЙ не будет!

          Подумайте категорией больше чем десятилетие
          Chertt
      2. Mestny Сегодня, 17:36
        Порошеки уходят, а страна остаётся...
        А куда уходят тысячи кастрюлеголовых скакунов? Куда уходят те, кто с фашистскими лозунгами топчет улицы Киева? Или те, кто убивает сейчас русских на востоке?
        нет уж. По мне пусть все уходят.
        И разбираться кто там хороший. а кто нет хочется всё меньше.
        Mestny
      3. Weyland Сегодня, 18:42
        Цитата: Chertt
        И давайте помнить что Порошенки уходят, а большая страна, с многовековой общей историей останется

        Надеюсь, что такого исторического недоразумения, как суверенная Украина, не останется.
        Weyland
      4. karish Сегодня, 18:55
        Цитата: Chertt
        Цитата: Teberii
        В сложившихся обстоятельствах он уже недействителен

        России не надо делать бессмысленных движений. Ясно что Затулин решил "плюсиков срубить"...И давайте помнить что Порошенки уходят, а большая страна, с многовековой общей историей останется

        Да , второй стране будет проблематично забыть
        karish
    4. Incvizitor Сегодня, 18:46
      Вообще его Борька-алкаш подписывал вот пусть с ним в аду и дружат.
      Incvizitor
  2. askort154 Сегодня, 16:47
    Какая чушь. По логике Затулина - если завтра "задружим" вновь с Украиной, то вернём Крым ?!. Пора в обоз такого полит-чиновника. fool negative
    askort154
    1. Геркулесыч Сегодня, 16:49
      Если у вас есть свой лишний Крым, не имеющий отношения к нашему, можете хоть вчера, и хоть китайцам его отдать!
      Геркулесыч
  3. Геркулесыч Сегодня, 16:47
    Вообще то этот договор пора денонсировать полностью, на основании заявлений власти, пардон, псевдовласти укроины, о том что Россия страна огрессор, и воюет против укроины своими войсками на Донбассе! А также на основании массовых антироссийских высказываний, и действий со стороны той же псевдовласти укроины! Одно их требование об усилении антироссийских санкций обязывает нас аннулировать договор о дружбе и сотрудничестве, и придерживаться вооруженного нейтралитета по отношению к укроине!
    Геркулесыч
    1. Лексус Сегодня, 18:10
      Геркулесыч hi. Старая индейская пословица гласит: "Лошадь сдохла - слезь!"
      Резонно предположить, что пытаться вести диалог с дохлой свиньёй, тоже, как минимум, нелепо. smile
      Лексус
    2. karish Сегодня, 18:58
      Цитата: Геркулесыч
      Вообще то этот договор пора денонсировать полностью, на основании заявлений власти, пардон, псевдовласти укроины, о том что Россия страна огрессор, и воюет против укроины своими войсками на Донбассе! А также на основании массовых антироссийских высказываний, и действий со стороны той же псевдовласти укроины! Одно их требование об усилении антироссийских санкций обязывает нас аннулировать договор о дружбе и сотрудничестве, и придерживаться вооруженного нейтралитета по отношению к укроине!

      Не огрессор , а Агрессор.
      А что еще должна была заявить Украина - когда в нарушение договора между двумя странами о признании границ - у нее вдруг отхватили кусок ее( признанной второй стороной) - территории ---заявив , что это вообще не их и их среп тап не лежало ?
      karish
      1. Геркулесыч Сегодня, 19:10
        Вы как всегда, путаете мягкое с теплым! am Или вы не в курсе, что Крым был территорией Российский империи, а укроина это старорусское "окраина "!Что и у кого мы забрали? Мы просто обязаны вернуть в Россию все те земли, что нарезали в Советское время укроине , оторвав их от России! Ведь никто и в страшном сне не мог предположить развала Советского Союза, и ухода наших земель от нас, от России! Представьте, что создают на ваших землях новое государство, назовем его "Праведный Израиль " , и от вашей страны на создание этого нового Израиля охватывают эдак процентов 20 ваших земель! Как вы на это посмотрите? Вот так и создали укроину, на наших же землях, и на нашу же голову!
        Геркулесыч
  4. parusnik Сегодня, 16:49
    Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной – основополагающий документ российско-украинских отношений. Он предполагает стратегическое партнерство двух стран «на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления».
    ...Все эти принципы и партнерство ,давно не соблюдаются страной 404 в одностороннем порядке..
    parusnik
  5. Masya Masya Сегодня, 16:53
    Опять полумеры какие- то... денонсировать так идти до конца! Сказал "А", говори и "Б"!
    Договор о дружбе

    Где была дружба, там уже давно выросло... прости господи...
    Masya Masya
    1. rapid turtle Сегодня, 17:34
      Цитата: Masya Masya
      Где была дружба, там уже давно

      Ха! Дружба дружбой, но своя рубашка ближе к телу lol soldier love
      rapid turtle
      1. Masya Masya Сегодня, 17:51
        love
        Цитата: rapid turtle
        своя рубашка ближе к телу

        lol
        Masya Masya
        1. Комментарий был удален.
        2. rapid turtle Сегодня, 18:02
          Цитата: Masya Masya
          love
          Цитата: rapid turtle
          своя рубашка ближе к телу

          lol

          love love love

          lol tongue
          rapid turtle
  6. Дормидонт Сегодня, 16:56
    Украину продлевать не будем?
    Дормидонт
  7. ul_vitalii Сегодня, 16:58
    Однозначно нужна денонсация этого договора, по кусочкам кроить не солидно для нас, да и не практично возвращаться сто раз к этому вопросу.
    ul_vitalii
  8. Гардамир Сегодня, 16:59
    Затулин, как и все члены ЕдиРосы болтун и демагог. Путин как-то Ленина обвинил, что-то подложил бомбу. Но взятие Крыма направлено на то что бы отсоединить навсегда все русские области называемые теперь Украина.
    Пройдёт ещё сто лет, появятся скакунцы где-нибудь в Поморье, благо и там ведётся работа на отделение.
    Гардамир
    1. Mestny Сегодня, 17:39
      Рекомендую лично прочитать, что там Путин по этому поводу говорил, а не повторять крики "историков" с сайта Гоблина.
      Mestny
      1. Гардамир Сегодня, 18:09
        Рекомендую
        послушать, что говорит Путин про Россию.

        Нас 80% и мы не и не провокаторы.
        Гардамир
    2. serg999 Сегодня, 17:40
      Странное мнение у вас... Как-то слишком всё усложнено... Да и как-то глупо, не кажется? Так, по вашей логике, может нам пол-мира присоединить, чтоб когда-нибудь в будущем остальные пол-мира не дай Бог к нам не присоединились???
      serg999
      1. Гардамир Сегодня, 18:04
        Странное мнение у вас..
        я историю хорошо знаю. да и вся так называемая Украина говорит по русски лучше, но почему то на неё претендуют американцы. Я просто предлагаю сказал А, говори Б. Не только Крым наш, но и Харьков, Мариуполь, Одесса. Почитайте биографию князя Потёмкина, на тех землях было Дикое поле, пришли русские, всё освоили.
        А Украина, это всего лишь Львовская, да Ивано-Франковская области.
        Гардамир
  9. изя топ Сегодня, 17:04
    нет дружбы, сотрудничества и партнерства, по идее, возникает повод к тому, чтобы сказать: "Значит, надо все вопросы решать заново, в том числе и вопросы по границам".
    логично,черт побери what
    изя топ
  10. Dzafdet Сегодня, 17:07
    Зачем вообще Союз развалили? Не надо было трём республикам разбегаться. Остальные пусть идут лесом..А с Украиной разговор простой : всё заново! Кто вас создал ? Сталин и Ленин? Не считается! Верните всё , что принадлежало Российской империи, а остальное вам на закуску!
    Dzafdet
    1. Rusland Сегодня, 17:15
      Они-то всё и замутили на троих. Один на радостях мог под нажимом Крым вернуть, другой на радостях не догадался этого сделать, третий был гостеприимным хозяином.
      Rusland
  11. Караул73 Сегодня, 17:14
    Какой договор депутаты? В окно взгляните. Нет уже давно никакой дружбы и признанных границ.
    Караул73
  12. Dzafdet Сегодня, 17:18
    Цитата: Rusland
    Они-то всё и замутили на троих. Один на радостях мог под нажимом Крым вернуть, другой на радостях не догадался этого сделать, третий был гостеприимным хозяином.

    Видимо было много водки и лосятины. И консультанты тоже были, один из них потом нам конституцию сляпал по американскому лекалу. С усами такой, Шахрай его фамилия..Интересно, сколько ему матрасники отвалили? Ельцину дали 10, 5 млрд долларов...
    Dzafdet
  13. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 17:19
    Уже слышу вопли кастрюлеголовых - "Оккупация, агрессия" laughing
    Генерал Песчаных Карьеров
  14. starogil Сегодня, 17:20
    Где матрос Железняк? Думу, сборище зажравшихся козлов, - надо разгонять
    и - НЕМЕДЛЕННО.
    starogil
    1. sabakina Сегодня, 17:55
      Я ещё вчера писал, Вече надо собирать.
      sabakina
  15. КВУ-НСвД Сегодня, 17:26
    Что значит частично? . Договора либо соблюдают , либо расторгают , бывают случаи подтирания их бумажными носителями . Определитесь , о высокомудрые наши представители , не надо " здесь читать , а здесь селёдку заворачивать " . Не достойно это как-то . Не готовы к принципиальной позиции - не поднимайте волну
    КВУ-НСвД
  16. prior Сегодня, 17:51
    В отношении Украины нужно следовать примеру самого "демократичного" государства на планете (ФША).
    Объявить Киев столицей терроризма и бандеровского фашизма. Разбомбить , как Югославию. Принять капитуляцию. Поставить пророссийское марионеточное правительство. Территорию переименовать в Малороссию.
    Всё. Украина вмерла.
    А если Госдепу это не понравится - это его Госдепа проблемы, пусть дальше санкции придумывает.
    Это без России весь мир в изоляции, но никак не наоборот.
    prior
  17. next322 Сегодня, 18:04
    денонсировать полностью договор ,нужно было еще летом 2014,когда началась война на Донбассе......никакой дружбы и сотрудничества с фашистами давно нет, и в ближайшее время не будет и тугодумцам давно это пора понять.......политику постоянного пресмыкательства и заигрывания перед уважаемыми партнерами -прекращать надо
    next322
  18. Weyland Сегодня, 18:41
    "Константин Затулин предложил денонсировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной в той части, где стороны признают территориальные границы друг друга"

    А я бы полностью денонсировал как утративший актуальность: бред ведь, какая там дружба - фактически имеет место лютая вражда!
    Weyland
  19. vladimirvn Сегодня, 18:48
    Сколько я его помню, Затулин всегда любил попиариться на крови. Денонсация этого договора, Украиной будет расценено как открытое объявление войны нами. Тогда немедленно, надо будет переходить к активным и решительным действиям. Вы готовы, пойти туда с оружием в руках?
    vladimirvn
  20. domnich Сегодня, 19:09
    Цитата: Teberii
    В сложившихся обстоятельствах он уже недействителен.


    Цитата: Офицер запаса
    Фактически уж нет действующего договора о "Дружбе.."


    Цитата: Геркулесыч
    Вообще то этот договор пора денонсировать полностью


    Цитата: Masya Masya
    полумеры какие- то... денонсировать так идти до конца!


    Цитата: ul_vitalii
    Однозначно нужна денонсация этого договора


    Цитата: Гардамир
    Я просто предлагаю сказал А, говори Б.


    Цитата: next322
    денонсировать полностью договор ,нужно было еще летом 2014


    Вот жизненный опыт мне подсказывает, что на первый взгляд очень непростые вопросы, на поверку (когда все-таки решаешься в них разобраться лично и до конца) оказываются не столь сложными.

    Так и с Украиной. Денонсировать «Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной» - не та уже это Украина! И заключить аналогичный Договор с ЛНДР, как с единственно законным правопреемником бывшей Украины. Заметьте, никаких бомбежек Киева и других территорий данное решение не предполагает. Зато вполне соответствует санкциям, которые мы и так имеем. Это даже Минским соглашениям меньше противоречит, чем позиция украинской власти.
    domnich
  21. Товарищ Ким Сегодня, 19:23
    Наконец всё подтвердилось.
    Нет дыма без огня, или Юстас-Алексу:
    Грузинское досье: Украина назвала фейком сообщения о письмах Порошенко в ФСБ

    источник: https://russian.rt.com/ussr/article/470048-porosh
    enko-fsb-saakashvili

    Товарищ Ким
  22. Чичиков Сегодня, 19:24
    Ну, да, недавно заявили о том, что в качестве "доброй воли" согласны передать корабли ВМС Украины, оставшиеся в Крыму, а теперь рассуждают о денонсации... А, украинские политики, в качестве "доброй воли", рассуждают об уничтожении всего русского, включая население Донбасса, о походе на Москву, о российской агрессии...
    За 3,5 года, пора уже и определиться, - кто друг, а кто враг!
    Чичиков
  23. Letnab Сегодня, 19:28
    Ну и зачем нужна эта инициатива? Проведен референдум, жители Крыма решили где им лучше. И не надо говорить, что решение это было под военным давлением!
    Letnab
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