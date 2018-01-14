В Госдуме предложили частично денонсировать Договор о сотрудничестве с Украиной
Зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин предложил денонсировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной в той части, где стороны признают территориальные границы друг друга, передает РИА Новости.
Затулин считает, что договор «односторонне выгоден» Киеву.
По словам депутата, тогда, в 90-е годы, российская сторона активно боролась против положения документа о границах.
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной – основополагающий документ российско-украинских отношений. Он предполагает стратегическое партнерство двух стран «на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления».
Затулин считает, что договор «односторонне выгоден» Киеву.
Ибо, не оговаривая механизмов партнерства, сотрудничества и дружбы, во второй статье договора мы признаем территориальные границы Украины, а они, соответственно, наши – на момент подписания и ратификации этого документа. То есть речь идет о том, что, подписав этот договор, Россия в 1997-м, а затем при ратификации в 1999 году подтвердила, что она считает, скажем, Крым и Севастополь частью территории Украины,отметил он.
По словам депутата, тогда, в 90-е годы, российская сторона активно боролась против положения документа о границах.
(Представители России) говорили, что делать этого нельзя, что, даже если мы на это согласны, нужно оговорить это гораздо более конкретными условиями, чего в договоре нет,напомнил Затулин.
Наша трактовка договора состоит в том, что, конечно, наше признание, сделанное в этом договоре, границ взаимосвязано с темой договора: дружба, сотрудничество и партнерство. То есть – нет дружбы, сотрудничества и партнерства, по идее, возникает повод к тому, чтобы сказать: "Значит, надо все вопросы решать заново, в том числе и вопросы по границам". Поэтому лично я буду предлагать и предлагаю уже, (…) что нам нужно, по крайней мере, в части этого договора, его денонсировать – в части, касающейся статьи второй, а именно признания границ,сказал он.
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной – основополагающий документ российско-украинских отношений. Он предполагает стратегическое партнерство двух стран «на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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