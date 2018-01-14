В Госдуме предложили частично денонсировать Договор о сотрудничестве с Украиной

Ибо, не оговаривая механизмов партнерства, сотрудничества и дружбы, во второй статье договора мы признаем территориальные границы Украины, а они, соответственно, наши – на момент подписания и ратификации этого документа. То есть речь идет о том, что, подписав этот договор, Россия в 1997-м, а затем при ратификации в 1999 году подтвердила, что она считает, скажем, Крым и Севастополь частью территории Украины,

(Представители России) говорили, что делать этого нельзя, что, даже если мы на это согласны, нужно оговорить это гораздо более конкретными условиями, чего в договоре нет,

Наша трактовка договора состоит в том, что, конечно, наше признание, сделанное в этом договоре, границ взаимосвязано с темой договора: дружба, сотрудничество и партнерство. То есть – нет дружбы, сотрудничества и партнерства, по идее, возникает повод к тому, чтобы сказать: "Значит, надо все вопросы решать заново, в том числе и вопросы по границам". Поэтому лично я буду предлагать и предлагаю уже, (…) что нам нужно, по крайней мере, в части этого договора, его денонсировать – в части, касающейся статьи второй, а именно признания границ,