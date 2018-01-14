Орбан раскритиковал ЕС за позицию в российском вопросе

Европейская политика по отношению к России является плохой, потому что она слишком односторонняя,

Венгерский премьер Виктор Орбан раскритиковал политику Евросоюза в отношении России, передает РИА Новости По словам Орбана, Владимиру Путину удалось усилить свою страну и снова сделать ее глобальным игроком. Однако сейчас принято критиковать российские власти, «чтобы считаться хорошим европейцем».Он отметил, что в настоящее время «для выстраивания продуктивных отношений с Москвой европейские страны должны одновременно демонстрировать и силу, и готовность к сотрудничеству». Однако, по мнению политика, ЕС «делает упор только на первый пункт».подчеркнул Орбан в интервью газете Welt am Sonntag.При этом он с сожалением отметил, что «Венгрия имеет условное влияние, слово остается за крупными странами ЕС, которые непременно хотят санкций против РФ».