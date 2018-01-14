19:32 14 января

Орбан раскритиковал ЕС за позицию в российском вопросе

Венгерский премьер Виктор Орбан раскритиковал политику Евросоюза в отношении России, передает РИА Новости.



По словам Орбана, Владимиру Путину удалось усилить свою страну и снова сделать ее глобальным игроком. Однако сейчас принято критиковать российские власти, «чтобы считаться хорошим европейцем».


Он отметил, что в настоящее время «для выстраивания продуктивных отношений с Москвой европейские страны должны одновременно демонстрировать и силу, и готовность к сотрудничеству». Однако, по мнению политика, ЕС «делает упор только на первый пункт».

Европейская политика по отношению к России является плохой, потому что она слишком односторонняя,
подчеркнул Орбан в интервью газете Welt am Sonntag.

При этом он с сожалением отметил, что «Венгрия имеет условное влияние, слово остается за крупными странами ЕС, которые непременно хотят санкций против РФ».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 26

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  1. Татьяна Сегодня, 17:16
    Проще говоря, Орбан отметил, что Румыния не совсем суверенная страна и движется не совсем в своих национальных интересах
    Татьяна
    1. oldseaman1957 Сегодня, 17:19
      Цитата: Татьяна
      Проще говоря, Орбан отметил, что Румыния не совсем суверенная страна

      - Сори, Венгрия. А вообще-то, изо всей нынешней своры европолитиков, Орбан - один из наиболее адекватных.
      oldseaman1957
      1. Аристарх Людвигович Сегодня, 17:25
        При этом он с сожалением отметил, что «Венгрия имеет условное влияние, слово остается за крупными странами ЕС, которые непременно хотят санкций против РФ».

        Напоминает Клауса Десятниченко. Воевать не хотели, но до Сталинграда дошли
        Аристарх Людвигович
        1. КВУ-НСвД Сегодня, 17:35
          Напоминает Клауса Десятиченко
          Простите за невежество , но кто это
          КВУ-НСвД
          1. Аристарх Людвигович Сегодня, 17:47
            Цитата: КВУ-НСвД
            но кто это

            Школьник из Нового Уренгоя, выступивший недавно в Бундестаге с речью, что немцы «не хотели воевать» и страдали в советских лагерях
            Аристарх Людвигович
            1. КВУ-НСвД Сегодня, 17:50
              Чо то ступил , recourse
              КВУ-НСвД
          2. Татьяна Сегодня, 17:48
            КВУ-НСвД
            Напоминает Клауса Десятиченко
            Простите за невежество , но кто это

            Речь идёт о немецком персонаже - об умершем в советском плену немецком военнопленном - из вопиюще толерантного к немецким захватчикам во время ВОВ выступления в Бунндестаге гимназиста из Нового Уренгоя Николая Десятниченко.

            Татьяна
        2. poquello Сегодня, 17:35
          ничего не напоминает, красноречиво говорит о "демократии" европейской
          poquello
        3. Vadivak Сегодня, 17:37
          Цитата: Аристарх Людвигович
          Напоминает Клауса Десятниченко. Воевать не хотели, но до Сталинграда дошли

          Тем более знаково, что Орбан в 1958. на церемонии перезахоронения Имре Надя потребовал проведения свободных выборов и вывода советских войск с венгерской территории.
          Vadivak
          1. Naputeon Bonaput Сегодня, 18:42
            А разве Венгрия была советской областью?
            Naputeon Bonaput
        4. Лексус Сегодня, 17:45
          Напоминает Клауса Десятниченко. Воевать не хотели, но до Сталинграда дошли

          Под Сталинградом капитально "огребли". И ещё немчуру подставили. Помнят, видимо. Как, впрочем, и наши об их зверствах по отношению к мирному населению.
          Лексус
      2. друг зверей Сегодня, 18:05
        Адекватных? Обычный восточноевропейский ворюга, который готов сидеть на 2-х стульях. Доверять такому нельзя.
        друг зверей
      3. svp67 Сегодня, 18:05
        Цитата: oldseaman1957
        Орбан - один из наиболее адекватных.

        В Европе так не считают... И говорить, это одно, а вот явочным порядком выступить против США и Германии, это совсем иное. И он на это не пойдет.
        svp67
  2. 32363 Сегодня, 17:17
    Виктор красавчик, weiter so.
    32363
  3. faiver Сегодня, 17:22
    Ну че - мужик правду сказал...
    faiver
    1. лысова Сегодня, 17:42
      Только непотребное место, скорее всего , пробкой было заткнуто, мало ли что.
      лысова
  4. Masya Masya Сегодня, 17:24
    европейские страны должны одновременно демонстрировать и силу, и готовность к сотрудничеству

    Где искать "силу и готовность к сотрудничеству" собирается? Потерявши плачем? wink
    Masya Masya
  5. Геркулесыч Сегодня, 17:25
    Просто попиарился, иначе как ему можно к себе прилечь внимание остального Евросоюза?
    Геркулесыч
  6. Горный стрелок Сегодня, 17:37
    И кто ему запрещает дружить с Россией? Отменил бы санкции, и заработал на эксклюзиве wassat
    Но нет, куда там. Будут долбить в ЕСоввской кодле, как те мыши, что "ели кактус". Главное, что американцы их развели на это дело... И тем самым ослабили.
    Горный стрелок
    1. faiver Сегодня, 17:47
      если он пойдет не в струе евросоюза денег из копилки не дадут...
      faiver
  7. лысова Сегодня, 17:40
    Пошёл процесс мышления, но ещё не уверено, с оглядкой, с дебильцой - ведь у них оказывается было принято ( как ещё не добавил " хорошим тоном ") критиковать Россию. Да ещё, чуть не обделался,демонстрируют силу ЕС, при этом хотят сотрудничать. Видали мы, вас, всех в гробу - в белых тапках - напугать решили, а вышло что опозорились.
    лысова
    1. poquello Сегодня, 18:01
      Цитата: лысова
      Пошёл процесс мышления, но ещё не уверено, с оглядкой, ..

      гыы, а мысли - не мысли паспорта у членов группы собрали и на панель - европа банальная
      poquello
      1. лысова Сегодня, 18:09
        А может и так, они даже не знают с чего начинать, да и гегемон над душой висит.
        лысова
        1. poquello Сегодня, 18:54
          Цитата: лысова
          А может и так, они даже не знают с чего начинать, да и гегемон над душой висит.

          гегемон над душой стоит у настоящего правкома ЕС, а этих че не так могут и без похлёбки оставить и в чулан запереть, тч
          Венгрия имеет условное влияние
          poquello
          1. лысова Сегодня, 19:25
            По этому ему и дали слово!!! - lol
            лысова
  8. Теренин Сегодня, 18:32
    ...При этом он (Орбан) с сожалением отметил, что «Венгрия имеет условное влияние, слово остается за крупными странами ЕС, которые непременно хотят санкций против РФ»., ну, так нам этого предложения и достаточно, что бы понять кто вы. yes
    Теренин
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