...Анкара надеется на поддержку Вашингтона в операции против сирийских курдов...

Пришло время поддержать Анкару и шаги, основанные на стратегическом сотрудничестве с Турцией. Мы ожидаем, что Вашингтон поддержит усилия Турции. Надеемся, что дружественные страны поддержат позицию Анкары в столь важном и критическом вопросе, как операция в Африне. Также выражаем надежду на то, что в ходе операции в Африне эти силы не совершат ошибку и не встанут на сторону террористов,

Попытка завуалировать действия террористов (YPG) не даст результатов. От смены названия преступных группировок их суть не меняется,