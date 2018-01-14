Анкара надеется на поддержку Вашингтона в операции против сирийских курдов
Турция рассчитывает на поддержку Вашингтона в своей операции против сил самообороны сирийских курдов (YPG) в Африне на северо-западе Сирии, передает РИА Новости заявление президента страны Тайипа Эрдогана.
Накануне Эрдоган заявил, что турецкая армия может в течение ближайшей недели начать операцию в регионах Манбидж и Африн, подконтрольных YPG. По его словам США отправили в Сирию для YPG уже «4900 грузовиков и около 2 тысяч самолетов с оружием». Ранее турецкие власти неоднократно осуждали Вашингтон за военную поддержку YPG, которых Анкара считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.
Между тем турецкие СМИ в течение двух последних дней сообщают об обстреле со стороны ВС Турции подконтрольной YPG территории в районе Африна. Минобороны также направило очередную колонну военной техники, включая танки, на границу с Сирией.
По словам президента, шаги по ликвидации угрозы терроризма у южных границ Турции, предпринятые во время проведения операции "Щит Евфрата" в 2016-2017 годах, «будут продолжены в ближайшие дни в Африне».
Он раскритиковал политику США в регионе, подчеркнув неприемлемость поддержки YPG.
Он также отметил, что Турция «не делает различий между террористическими организациями, а страны Запада, пытающиеся бороться с ними в Сирии, привлекая к этому другие преступные группировки, наносят ущерб связям с Анкарой».
Накануне Эрдоган заявил, что турецкая армия может в течение ближайшей недели начать операцию в регионах Манбидж и Африн, подконтрольных YPG. По его словам США отправили в Сирию для YPG уже «4900 грузовиков и около 2 тысяч самолетов с оружием». Ранее турецкие власти неоднократно осуждали Вашингтон за военную поддержку YPG, которых Анкара считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.
Между тем турецкие СМИ в течение двух последних дней сообщают об обстреле со стороны ВС Турции подконтрольной YPG территории в районе Африна. Минобороны также направило очередную колонну военной техники, включая танки, на границу с Сирией.
Пришло время поддержать Анкару и шаги, основанные на стратегическом сотрудничестве с Турцией. Мы ожидаем, что Вашингтон поддержит усилия Турции. Надеемся, что дружественные страны поддержат позицию Анкары в столь важном и критическом вопросе, как операция в Африне. Также выражаем надежду на то, что в ходе операции в Африне эти силы не совершат ошибку и не встанут на сторону террористов,сказал Эрдоган.
По словам президента, шаги по ликвидации угрозы терроризма у южных границ Турции, предпринятые во время проведения операции "Щит Евфрата" в 2016-2017 годах, «будут продолжены в ближайшие дни в Африне».
Он раскритиковал политику США в регионе, подчеркнув неприемлемость поддержки YPG.
Попытка завуалировать действия террористов (YPG) не даст результатов. От смены названия преступных группировок их суть не меняется,заявил Эрдоган, напомнив о плане Вашингтона по созданию Сирийских демократических сил, костяк которых составляют YPG.
Он также отметил, что Турция «не делает различий между террористическими организациями, а страны Запада, пытающиеся бороться с ними в Сирии, привлекая к этому другие преступные группировки, наносят ущерб связям с Анкарой».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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