19:34 14 января

Анкара надеется на поддержку Вашингтона в операции против сирийских курдов

Турция рассчитывает на поддержку Вашингтона в своей операции против сил самообороны сирийских курдов (YPG) в Африне на северо-западе Сирии, передает РИА Новости заявление президента страны Тайипа Эрдогана.



Накануне Эрдоган заявил, что турецкая армия может в течение ближайшей недели начать операцию в регионах Манбидж и Африн, подконтрольных YPG. По его словам США отправили в Сирию для YPG уже «4900 грузовиков и около 2 тысяч самолетов с оружием». Ранее турецкие власти неоднократно осуждали Вашингтон за военную поддержку YPG, которых Анкара считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.


Между тем турецкие СМИ в течение двух последних дней сообщают об обстреле со стороны ВС Турции подконтрольной YPG территории в районе Африна. Минобороны также направило очередную колонну военной техники, включая танки, на границу с Сирией.

Пришло время поддержать Анкару и шаги, основанные на стратегическом сотрудничестве с Турцией. Мы ожидаем, что Вашингтон поддержит усилия Турции. Надеемся, что дружественные страны поддержат позицию Анкары в столь важном и критическом вопросе, как операция в Африне. Также выражаем надежду на то, что в ходе операции в Африне эти силы не совершат ошибку и не встанут на сторону террористов,
сказал Эрдоган.

По словам президента, шаги по ликвидации угрозы терроризма у южных границ Турции, предпринятые во время проведения операции "Щит Евфрата" в 2016-2017 годах, «будут продолжены в ближайшие дни в Африне».

Он раскритиковал политику США в регионе, подчеркнув неприемлемость поддержки YPG.

Попытка завуалировать действия террористов (YPG) не даст результатов. От смены названия преступных группировок их суть не меняется,
заявил Эрдоган, напомнив о плане Вашингтона по созданию Сирийских демократических сил, костяк которых составляют YPG.

Он также отметил, что Турция «не делает различий между террористическими организациями, а страны Запада, пытающиеся бороться с ними в Сирии, привлекая к этому другие преступные группировки, наносят ущерб связям с Анкарой».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 17

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  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 17:36
    А мы надеемся в поддержке операции Турции против российских курдов.
    Что?! Кто то не в курсе как любят курдов россияне рядом живущие angry которых Примаков завёз в страну.
    Наблюдатель2014
  2. Андрей К Сегодня, 17:41
    ...Анкара надеется на поддержку Вашингтона в операции против сирийских курдов...

    Штаты денюжку считать умеют.
    Вложив кучу своих бумажек и времени в организацию и вооружение курдов, они просто не будут принимать в расчёт ничьи интересы - ни турецкие, ни наши, ни курдские. Они тупо, последовательно и напролом идут к намеченной цели.
    Эрдогану можно посоветовать меньше в облаках витать.
    Андрей К
    1. Chertt Сегодня, 17:58
      Цитата: Андрей К
      Эрдогану можно посоветовать меньше в облаках витать.

      Вы такими советами, Эрдогану всю внешнюю политику Турции разрушите wink
      Chertt
  3. Горный стрелок Сегодня, 17:42
    Смешно. И как же можно понимать вопрос о "правильности поведения" американцев? Как скрытую угрозу?
    Горный стрелок
  4. parusnik Сегодня, 17:42
    Турция рассчитывает на поддержку Вашингтона в своей операции против сил самообороны сирийских курдов
    ...Зря рассчитывает...
    parusnik
    1. To be or not to be Сегодня, 18:06
      Научился Эрдоган США троллить!
      To be or not to be
    2. Ныробский Сегодня, 19:01
      Цитата: parusnik
      Турция рассчитывает на поддержку Вашингтона в своей операции против сил самообороны сирийских курдов
      ...Зря рассчитывает...

      Как знать, как знать? Дело в том, что с месяц назад сирийские курды заявляли о возможности перехода их сил самообороны в ряды САА, в количестве порядка 50 тыс. штыков. Матрасы в данном случае будут "сильно разочарованы" и вполне могут приступить к какой нибудь очередной операции типа "решительная порка" против курдских отступников от американского плана по созданию независимого Курдистана. Такой расклад, на коротком этапе времени, вполне устроит Турцию поскольку позволит ей контролировать территории населённые туркоманами и расширит "санитарную зону" не позволяющую плотно контактировать сирийским курдам и курдам из турецкой РПК. Там вообще непонятные игрища идут, что сам чёрт ногу сломает.
      Ныробский
  5. Rusland Сегодня, 17:43
    Разбирутся. Милые бранятся, только тешатся.
    Rusland
  6. друг зверей Сегодня, 17:48
    Турция «не делает различий между террористическими организациями" laughing
    друг зверей
  7. лысова Сегодня, 17:55
    Эрдоган похоже не тех грибков поел. Взбрыкнув против штатов ( запрещённых в РФ laughing ),хватает наглости ещё и просить у них о помощи - неадекватность безгранична. Да они все силы приложат, чтоб только курды ему досадили - ещё бы разбирались бы, где нибудь в сторонке, на территории Ирака - вообще бы здорово было.
    лысова
  8. Masya Masya Сегодня, 18:01
    Мы ожидаем, что Вашингтон поддержит усилия Турции.
    и
    раскритиковал политику США в регионе,

    Эрдогаша умоляет штаты в сторонке постоять? recourse
    Masya Masya
  9. мерцание Сегодня, 18:09
    Эрдоган предлагает штатам слить курдов ... курды увидят истинное лицо амеров ...американцы намекнут курдам, что "мы могем" так что слушать только нас ... курды еще четче увидят реальрое рыло амеров ...
    Ну вот делать курдам?
    мерцание
  10. КВУ-НСвД Сегодня, 18:11
    Турция рассчитывает на поддержку Вашингтона в своей операции против сил самообороны сирийских курдов (YPG) в Африне на северо-западе Сирии,
    Ага , понятно
    США отправили в Сирию для YPG уже «4900 грузовиков и около 2 тысяч самолетов с оружием».
    Теперь - нет . Турки надеются что воперации против их врага (курды) их поддержат соперники по влиянию в регионе (США) , которые в свою очередь этих врагов (курдов) снабжают оружием , Многовекторность многоуровневой политики ? или просто дурдом ?
    КВУ-НСвД
  11. Геркулесыч Сегодня, 18:23
    Недаликий и излишне наивный эрдогад! fool сша курдов готовят против турецкой армии! Не волка ягненок надеется! !! fool
    Геркулесыч
  12. Симон Сегодня, 18:37
    Турция рассчитывает на поддержку Вашингтона в своей операции против сил самообороны сирийских курдов --- До каких пор турки будут верить американцам, они уже не первый раз их предают fool
    Симон
  13. Маз Сегодня, 18:57
    Это после с400, и бурной радости. Троллят американцев турки, не знал что османы могут шутить так больно для Вашингтона. Юмористы, разводят , прикидываясь глупцами.... Ай да турки
    Маз
  14. rruvim Сегодня, 19:30
    Что-то Эрдоган преувеличил. На каждые два грузовика по одному самолёту. Сколько авиационного керосина сжечь надобно... request
    rruvim
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