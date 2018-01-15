Страна умалишенных: зачем Украину превратили в "палату №6"

Сегодня ситуация в Киеве дошла до полного абсурда. Все те байки, которые годами разнообразные «вятровичи» рассказывали украинцам о советском времени, чудным образом реализовались на Украине. Страна сегодня так сильно напоминает хрестоматийный либеральный образ Советского Союза, что просто диву даешься.Последний громкий случай, произошедший с артистом львовской оперы Николаем Санжаревским, лучшее тому подтверждение. Он был обвинен в сепаратизме на основании постов в соцсетях, которые кто-то от его имени размещал в интернете. И никого не волнует, что этот аккаунт уже третий год как числится взломанным, и сам Николай об этом написал в свое время. Тут важно, что кому-то очень хотелось ему напакостить, и это у него получилось. Дошло до смешного: Санджаревскому пришлось самому обратиться в СБУ, чтобы они разобрались в случившемся.Украина уже сегодня напоминает 37-й год в худших его проявлениях. Тотальная цензура, исчезновение людей и культ личности Степана Бандеры.Под видом борьбы с сепаратизмом украинцы сводят друг с другом счеты. Причем в первую очередь жертвами становятся известные люди, коллеги по работе и даже члены семьи. Доносы, доносы, вокруг одни доносы, по которым травят людей. Захотел занять чье-то место — создай ему образ «врага народа», и место твое. Не поделили с мужем собственность — припомни его слова о России из 2000-х, и он в твоих руках. А уж как приходится стараться о своем благополучии публичным личностям, лучше всего знает Владимир Зеленский. Уж насколько он постарался, раскланиваясь в своем «патриотизме», но и его не миновала горькая участь покаяния перед украинскими хунвейбинами. При этом все эти так называемые «патриоты» считают, что они борются с врагами на благо Родины, не замечая, что от этой борьбы ей становится все хуже и хуже.Если кто и «виновен» по итогу будет в исчезновении с карты мира государства Украина, так это ее чересчур рьяные «патриоты».За что боролись, на то и напоролись. Эта чудовищная игра настолько вошла в жизнь простых украинцев, что многие жители уже буквально сходят с ума.Очень показательный случай произошел в Гребенке Полтавской области, где дежурный по вокзалу вдруг решил, что его начальница – агент ФСБ. По его мнению, она хотела добыть важную оборонную информацию и поэтому пытается упорно проникнуть в его дежурную комнату. Чтобы это предотвратить, он решил организовать на вокзале народную самооборону и устроил блокаду зала ожидания… Самое смешное здесь в том, что задержали его не санитары, а полиция за то, что тот оскорблял пассажиров. Сейчас «герой» по требованию суда проходит судебно-психиатрическую экспертизу, которая и определит, какое из ведомств будет им далее заниматься: правоохранители или психиатры.И таких случаев сегодня становится все больше и больше. За каждым углом и в каждом высказывании пытаются разглядеть заговор, и психика людей уже просто не выдерживает такой нагрузки.А давайте вспомним случай с запорожскими священниками Украинской православной церкви, которые отказались отпевать в храме младенца. Мало того, что шум в защиту прав православных Украины подняли те, кто еще весной буквально вытирал ноги о христианство, так еще к этому процессу открыто подключилось государство, которое тем самым нарушило конституцию, ибо никто не имеет права любой религиозной общине навязывать свое понимание правильности того или иного обряда.Но ведь кому-то так хочется столкнуть лбами украинцев на религиозной почве, что он уже не обращает внимания на такие «мелочи».Ограничение влияния одних конфессий в угоду другим (а тем более создание «единой поместной» за счет традиционной церкви) грозит новыми большими потрясениями. Если это не остановить, то дальнейшее обострение этих противоречий только добавит истерии и усилит политический кризис и хаос в обществе.А что ожидать от 250 тысяч атошников, 98% из которых возвращаются с войны психически нездоровыми, а 93% несут угрозу обществу? За разглашение этой страшной государственной тайны начальник клиники психиатрии Национального военно-медицинского клинического центра Минобороны Украины полковник Олег Друзь уже поплатился своей должностью.Итак, мы видим, как Украина всего за неполных четыре года превратилась в страну, в которой сотни тысяч психически нездоровых людей творят что хотят. Для этой территории уже остались в прошлом право и адекватность. Беззаконие и террор в отношении отдельных граждан и групп населения, а также абсолютно неадекватное поведение стали уже настолько привычными, что перестали удивлять. И самое страшное, что все эти явления, пока еще робко, но неотвратимо сегодня начинают проникать и за пределы территории страны.Уже находятся активисты, которые иногда практически буквально повторяют то, что сегодня творится на Украине. И это страшно…Вероятно, это также входит в планы тех, кто обрек Украину на этот страшный социальный эксперимент. Чтобы она стала не просто центром дестабилизации Европы, но и бесконечным источником неадекватного поведения, которое затем должно перекинуться на территории прилегающих государств и тем самым способствовать возникновению в них очагов хаоса.