18:46 15 января

Страна умалишенных: зачем Украину превратили в "палату №6"

Страна умалишенных: зачем Украину превратили в "палату №6"


Сегодня ситуация в Киеве дошла до полного абсурда. Все те байки, которые годами разнообразные «вятровичи» рассказывали украинцам о советском времени, чудным образом реализовались на Украине. Страна сегодня так сильно напоминает хрестоматийный либеральный образ Советского Союза, что просто диву даешься.

А ты донес на своего соседа?




Последний громкий случай, произошедший с артистом львовской оперы Николаем Санжаревским, лучшее тому подтверждение. Он был обвинен в сепаратизме на основании постов в соцсетях, которые кто-то от его имени размещал в интернете. И никого не волнует, что этот аккаунт уже третий год как числится взломанным, и сам Николай об этом написал в свое время. Тут важно, что кому-то очень хотелось ему напакостить, и это у него получилось. Дошло до смешного: Санджаревскому пришлось самому обратиться в СБУ, чтобы они разобрались в случившемся.

Украина уже сегодня напоминает 37-й год в худших его проявлениях. Тотальная цензура, исчезновение людей и культ личности Степана Бандеры.

Нет, ну Сталина хоть было за что прославлять. А за что прославлять Бандеру?



Под видом борьбы с сепаратизмом украинцы сводят друг с другом счеты. Причем в первую очередь жертвами становятся известные люди, коллеги по работе и даже члены семьи. Доносы, доносы, вокруг одни доносы, по которым травят людей. Захотел занять чье-то место — создай ему образ «врага народа», и место твое. Не поделили с мужем собственность — припомни его слова о России из 2000-х, и он в твоих руках. А уж как приходится стараться о своем благополучии публичным личностям, лучше всего знает Владимир Зеленский. Уж насколько он постарался, раскланиваясь в своем «патриотизме», но и его не миновала горькая участь покаяния перед украинскими хунвейбинами. При этом все эти так называемые «патриоты» считают, что они борются с врагами на благо Родины, не замечая, что от этой борьбы ей становится все хуже и хуже.

Если кто и «виновен» по итогу будет в исчезновении с карты мира государства Украина, так это ее чересчур рьяные «патриоты».

Психушка на 40 млн. человек

За что боролись, на то и напоролись. Эта чудовищная игра настолько вошла в жизнь простых украинцев, что многие жители уже буквально сходят с ума.



Очень показательный случай произошел в Гребенке Полтавской области, где дежурный по вокзалу вдруг решил, что его начальница – агент ФСБ. По его мнению, она хотела добыть важную оборонную информацию и поэтому пытается упорно проникнуть в его дежурную комнату. Чтобы это предотвратить, он решил организовать на вокзале народную самооборону и устроил блокаду зала ожидания… Самое смешное здесь в том, что задержали его не санитары, а полиция за то, что тот оскорблял пассажиров. Сейчас «герой» по требованию суда проходит судебно-психиатрическую экспертизу, которая и определит, какое из ведомств будет им далее заниматься: правоохранители или психиатры.

И таких случаев сегодня становится все больше и больше. За каждым углом и в каждом высказывании пытаются разглядеть заговор, и психика людей уже просто не выдерживает такой нагрузки.

А давайте вспомним случай с запорожскими священниками Украинской православной церкви, которые отказались отпевать в храме младенца. Мало того, что шум в защиту прав православных Украины подняли те, кто еще весной буквально вытирал ноги о христианство, так еще к этому процессу открыто подключилось государство, которое тем самым нарушило конституцию, ибо никто не имеет права любой религиозной общине навязывать свое понимание правильности того или иного обряда.

Но ведь кому-то так хочется столкнуть лбами украинцев на религиозной почве, что он уже не обращает внимания на такие «мелочи».

Ограничение влияния одних конфессий в угоду другим (а тем более создание «единой поместной» за счет традиционной церкви) грозит новыми большими потрясениями. Если это не остановить, то дальнейшее обострение этих противоречий только добавит истерии и усилит политический кризис и хаос в обществе.



А что ожидать от 250 тысяч атошников, 98% из которых возвращаются с войны психически нездоровыми, а 93% несут угрозу обществу? За разглашение этой страшной государственной тайны начальник клиники психиатрии Национального военно-медицинского клинического центра Минобороны Украины полковник Олег Друзь уже поплатился своей должностью.

Дурной пример

Итак, мы видим, как Украина всего за неполных четыре года превратилась в страну, в которой сотни тысяч психически нездоровых людей творят что хотят. Для этой территории уже остались в прошлом право и адекватность. Беззаконие и террор в отношении отдельных граждан и групп населения, а также абсолютно неадекватное поведение стали уже настолько привычными, что перестали удивлять. И самое страшное, что все эти явления, пока еще робко, но неотвратимо сегодня начинают проникать и за пределы территории страны.

Уже находятся активисты, которые иногда практически буквально повторяют то, что сегодня творится на Украине. И это страшно…

Вероятно, это также входит в планы тех, кто обрек Украину на этот страшный социальный эксперимент. Чтобы она стала не просто центром дестабилизации Европы, но и бесконечным источником неадекватного поведения, которое затем должно перекинуться на территории прилегающих государств и тем самым способствовать возникновению в них очагов хаоса.
Автор: Юрий Подоляка (Yurasumy)


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Комментарии 15

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  1. Uncle Lee Сегодня, 15:10
    98% из которых возвращаются с войны психически нездоровыми,
    - Не страна, а палата № 6 !
    А тут еще корь и гепатит ! Не хватит смирительных рубашек ! wassat
    Uncle Lee
    1. василий50 Сегодня, 15:52
      дяде ли
      Автор просто какой то просто образцовый либераст.
      Для своей статьи смешал многое и старается внушить вроде как преемственность окраинской нацистской идеологии и практики из прошлого
      Нацисты всегда старались вывести право на свою власть из прошлого, жалко что слабопомнящие но писучие авторы пишут глупости. И ведь не стыдятся этого.
      василий50
    2. сибиралт Сегодня, 16:11
      Из палаты №6 как раз те, кто постоянно ссылается на СССР при любом объяснении почему сейчас все так плохо. Но при этом не упоминают национальное умопомешательство в фашисткой Германии и всех её европейских сателлитов в тоже самое время. am
      сибиралт
  2. Лексус Сегодня, 15:11
    Страна умалишенных: зачем Украину превратили в "палату №6"

    Пока живут на свете хвастуны
    Мы прославлять судьбу свою должны...
    На хвастуна не нужен нож, ему немножко подпоешь...
    Покуда живы жадины вокруг,
    Удачи мы не выпустим из рук...
    На жадину не нужен нож - ему покажешь медный грош...
    Покуда есть на свете дураки,
    Обманом жить нам, стало быть, с руки...
    На дурака не нужен нож,-
    Ему с три короба наврешь
    И делай с ним, что хошь!
    (с) "Приключения Буратино"
    Лексус
  3. Dzmicer Сегодня, 15:23
    Украинцев десятилетиями накачивают антирусской военной пропагандой, уже 1-2 поколения на ней взращено. Закончиться это может лишь с упразднением враждебной России украинской государственности, что практически не может быть осуществлено без военного разгрома, оккупации и инфильтрационных лагерей. Война эта неизбежна. И каждый год промедления делает ее только более кровавой и более разрушительной в будущем.
    В 2014 году мы могли обойтись малой кровью. Больше такой возможности объединить Россию у нас не будет.
    Dzmicer
    1. zoolu350 Сегодня, 16:24
      Возможности будут если действовать в данном направлении, а не тупо ждать когда все само собой рассосется как олигархат РФ. Но вы правы в главном. Украина - это один из занесенных мечей для окончательного уничтожения России хозяевами ФРС и они день за днем, месяц за месяцем этот меч затачивают.
      zoolu350
  4. MoJloT Сегодня, 15:29
    А что ожидать от 250 тысяч атошников, 98% из которых возвращаются с войны психически нездоровыми, а 93% несут угрозу обществу

    Источник в студию.
    MoJloT
    1. Дирижер Сегодня, 17:17
      Источник , источник в мемуарах и сказаниях об украйне смотрите .
      Дирижер
      1. MoJloT Сегодня, 17:38
        98% из которых возвращаются с войны психически нездоровыми, а 93% несут угрозу обществу
        Это очковтирательство! Не надо считать нас легковерными людьми.
        MoJloT
  5. Egorovich Сегодня, 15:48
    Еще не вмерла украина, но скоро подохнет окончательно, это точно. Судороги уже давно идут.
    Egorovich
  6. Балу Сегодня, 15:57
    мы видим, как Украина всего за неполных четыре года превратилась в страну, в которой сотни тысяч психически нездоровых людей творят что хотят.

    Кто виноват и что делать? Изолировать. Затем отфильтровать психов от здоровых, виновных от невиновных. Цимбалюк кто? Псих? Нет, подельник бандерлогов. С молчаливого согласия таких как этот циничный балабол другие подонки убивают детей и стариков на Донбассе другие такие же "патриоты" Украины.
    Балу
  7. Сергей-8848 Сегодня, 16:15
    Косово № 2 в угрожающе громадном масштабе.
    Сергей-8848
  8. изя топ Сегодня, 17:16
    надо бы телефончик с плакатика записать,сдать некоторых сосайтников,что они нэньку не полюбляють feel
    изя топ
  9. Albatroz Сегодня, 18:09
    у нас не шибко лучше
    Albatroz
  10. СКАД Сегодня, 18:11
    Вам лишь бы посмеяться над самой древней а значица первой мировой цивилизацией.
    По мнению наших алкоголи...ой аналитиков есть уморительные,тьфу ты,убедительные доказательства украинских корней Иисуса Христа.И мы еще потребуем плату за украинское изобретение-это калесо и плуг,а так-же другие интеллектуальные достижения.
    А то понимаешь, все кому не лень пользуются нашими изобретениями и не плотют нам еврюшки.
    СКАД
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