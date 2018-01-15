Психи в Белом доме: американская народная традиция
Дональд Трамп отнюдь не первый президент США, на которого с тревогой глядят психиатры мира. Нет, тут целая традиция!
О тревоге психиатров по поводу хозяев Белого дома пишет влиятельная британская ежедневная газета «The Times».
Действительно, нынешнего главу Белого дома открыто подозревают в «неуравновешенности». Но, цитирует издание «ИноТВ», в такого рода предположениях нового нет. Чуть не половина президентов США страдала психическими заболеваниями, что не мешало им управлять и даже быть великими, полагает «Таймс».
Сотрудники Белого дома заметили: мистер Трамп постепенно теряет способность заканчивать предложения. Об этом газета сообщает со ссылкой на «непроверенные данные», а также проверенные источники. Иные деятели откровенно заявили о помешательстве Трампа. К примеру, председатель сенатского комитета по международным отношениям усомнился в «уравновешенности» Трампа. Стив Бэннон, бывший главный стратег президента, заявил, что Трамп «повредился рассудком».
Ну и дальше — немного фантазии: палец сумасшедшего дрожит над ядерной кнопкой… Нет-нет, не надо спешить с выводами. В Вашингтоне и раньше было полно психически нездоровых президентов.
Историки подозревают, пишет далее «The Times», что Теодор Рузвельт страдал биполярным расстройством личности. Линдон Джонсон демонстрировал «грандиозный нарциссизм». Есть предположения, что Рональд Рейган выказывал ранние симптомы болезни Альцгеймера. Помощники Билла Клинтона выражали опасения по поводу эротомании президента. Ричарда Никсона вообще изображали параноиком, и это не говоря об его алкоголизме. В октябре 1973 г., когда арабо-израильский конфликт чуть не перерос в мировую войну, этот президент оказался настолько пьяным, что не мог ответить на звонок британского премьер-министра.
Да что там — согласно исследованию, на которое опирается «Таймс», из первых тридцати семи американских президентов почти половина имела психические расстройства!
И в случае с Трампом главную тревогу вызывает лишь сам спор вокруг его душевного состояния. Есть мнение, что на ментальном развитии Трампа могла сказаться детская психологическая травма. Ничего определённого здесь нет, помимо партийного отношения к персоне президента: демократы могут считать Трампа безумцем, а вот республиканцы — просто эксцентричным хитрым типом.
В прошлом году мы уже писали на «ВО» о заочном диагнозе, поставленном мистеру Трампу. Психиатр, невролог и психотерапевт Карл-Йоахим Цандер заявил, что Трамп имеет «нарциссическое расстройство личности». Для общества нарциссизм «всегда означает неприятности». И как раз в случае с Трампом его нарциссизм уходит в негативную сторону: Дональд убеждён, что может руководить государством примерно так же, как какой-то компанией. «Он потерпит неудачу, — говорит доктор. — Я считаю, что Трамп оказался на пределе». По мнению врача, американский президент не то чтобы «имеет антисоциальное расстройство личности, но имеет расстройство поведения, то есть расстройство, препятствующее адекватному социальному поведению». И вряд ли мистер Трамп выдержит четырёхлетний срок, считает эксперт.
Специалист в своём суждении не одинок. Тридцать пять (!) сертифицированных психиатров в открытом письме (опубл. в «Нью-Йорк Таймс») высказали следующую общую точку зрения: Д. Трамп находится в состоянии «сильной эмоциональной нестабильности и отсутствия эмпатии», а потому едва ли может управлять государством.
О тревоге психиатров по поводу хозяев Белого дома пишет влиятельная британская ежедневная газета «The Times».
Действительно, нынешнего главу Белого дома открыто подозревают в «неуравновешенности». Но, цитирует издание «ИноТВ», в такого рода предположениях нового нет. Чуть не половина президентов США страдала психическими заболеваниями, что не мешало им управлять и даже быть великими, полагает «Таймс».
Сотрудники Белого дома заметили: мистер Трамп постепенно теряет способность заканчивать предложения. Об этом газета сообщает со ссылкой на «непроверенные данные», а также проверенные источники. Иные деятели откровенно заявили о помешательстве Трампа. К примеру, председатель сенатского комитета по международным отношениям усомнился в «уравновешенности» Трампа. Стив Бэннон, бывший главный стратег президента, заявил, что Трамп «повредился рассудком».
Ну и дальше — немного фантазии: палец сумасшедшего дрожит над ядерной кнопкой… Нет-нет, не надо спешить с выводами. В Вашингтоне и раньше было полно психически нездоровых президентов.
Историки подозревают, пишет далее «The Times», что Теодор Рузвельт страдал биполярным расстройством личности. Линдон Джонсон демонстрировал «грандиозный нарциссизм». Есть предположения, что Рональд Рейган выказывал ранние симптомы болезни Альцгеймера. Помощники Билла Клинтона выражали опасения по поводу эротомании президента. Ричарда Никсона вообще изображали параноиком, и это не говоря об его алкоголизме. В октябре 1973 г., когда арабо-израильский конфликт чуть не перерос в мировую войну, этот президент оказался настолько пьяным, что не мог ответить на звонок британского премьер-министра.
Да что там — согласно исследованию, на которое опирается «Таймс», из первых тридцати семи американских президентов почти половина имела психические расстройства!
И в случае с Трампом главную тревогу вызывает лишь сам спор вокруг его душевного состояния. Есть мнение, что на ментальном развитии Трампа могла сказаться детская психологическая травма. Ничего определённого здесь нет, помимо партийного отношения к персоне президента: демократы могут считать Трампа безумцем, а вот республиканцы — просто эксцентричным хитрым типом.
В прошлом году мы уже писали на «ВО» о заочном диагнозе, поставленном мистеру Трампу. Психиатр, невролог и психотерапевт Карл-Йоахим Цандер заявил, что Трамп имеет «нарциссическое расстройство личности». Для общества нарциссизм «всегда означает неприятности». И как раз в случае с Трампом его нарциссизм уходит в негативную сторону: Дональд убеждён, что может руководить государством примерно так же, как какой-то компанией. «Он потерпит неудачу, — говорит доктор. — Я считаю, что Трамп оказался на пределе». По мнению врача, американский президент не то чтобы «имеет антисоциальное расстройство личности, но имеет расстройство поведения, то есть расстройство, препятствующее адекватному социальному поведению». И вряд ли мистер Трамп выдержит четырёхлетний срок, считает эксперт.
Специалист в своём суждении не одинок. Тридцать пять (!) сертифицированных психиатров в открытом письме (опубл. в «Нью-Йорк Таймс») высказали следующую общую точку зрения: Д. Трамп находится в состоянии «сильной эмоциональной нестабильности и отсутствия эмпатии», а потому едва ли может управлять государством.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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