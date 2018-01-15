18:52 15 января

Психи в Белом доме: американская народная традиция

Дональд Трамп отнюдь не первый президент США, на которого с тревогой глядят психиатры мира. Нет, тут целая традиция!



О тревоге психиатров по поводу хозяев Белого дома пишет влиятельная британская ежедневная газета «The Times».


Действительно, нынешнего главу Белого дома открыто подозревают в «неуравновешенности». Но, цитирует издание «ИноТВ», в такого рода предположениях нового нет. Чуть не половина президентов США страдала психическими заболеваниями, что не мешало им управлять и даже быть великими, полагает «Таймс».

Сотрудники Белого дома заметили: мистер Трамп постепенно теряет способность заканчивать предложения. Об этом газета сообщает со ссылкой на «непроверенные данные», а также проверенные источники. Иные деятели откровенно заявили о помешательстве Трампа. К примеру, председатель сенатского комитета по международным отношениям усомнился в «уравновешенности» Трампа. Стив Бэннон, бывший главный стратег президента, заявил, что Трамп «повредился рассудком».

Ну и дальше — немного фантазии: палец сумасшедшего дрожит над ядерной кнопкой… Нет-нет, не надо спешить с выводами. В Вашингтоне и раньше было полно психически нездоровых президентов.

Историки подозревают, пишет далее «The Times», что Теодор Рузвельт страдал биполярным расстройством личности. Линдон Джонсон демонстрировал «грандиозный нарциссизм». Есть предположения, что Рональд Рейган выказывал ранние симптомы болезни Альцгеймера. Помощники Билла Клинтона выражали опасения по поводу эротомании президента. Ричарда Никсона вообще изображали параноиком, и это не говоря об его алкоголизме. В октябре 1973 г., когда арабо-израильский конфликт чуть не перерос в мировую войну, этот президент оказался настолько пьяным, что не мог ответить на звонок британского премьер-министра.

Да что там — согласно исследованию, на которое опирается «Таймс», из первых тридцати семи американских президентов почти половина имела психические расстройства!

И в случае с Трампом главную тревогу вызывает лишь сам спор вокруг его душевного состояния. Есть мнение, что на ментальном развитии Трампа могла сказаться детская психологическая травма. Ничего определённого здесь нет, помимо партийного отношения к персоне президента: демократы могут считать Трампа безумцем, а вот республиканцы — просто эксцентричным хитрым типом.

В прошлом году мы уже писали на «ВО» о заочном диагнозе, поставленном мистеру Трампу. Психиатр, невролог и психотерапевт Карл-Йоахим Цандер заявил, что Трамп имеет «нарциссическое расстройство личности». Для общества нарциссизм «всегда означает неприятности». И как раз в случае с Трампом его нарциссизм уходит в негативную сторону: Дональд убеждён, что может руководить государством примерно так же, как какой-то компанией. «Он потерпит неудачу, — говорит доктор. — Я считаю, что Трамп оказался на пределе». По мнению врача, американский президент не то чтобы «имеет антисоциальное расстройство личности, но имеет расстройство поведения, то есть расстройство, препятствующее адекватному социальному поведению». И вряд ли мистер Трамп выдержит четырёхлетний срок, считает эксперт.

Специалист в своём суждении не одинок. Тридцать пять (!) сертифицированных психиатров в открытом письме (опубл. в «Нью-Йорк Таймс») высказали следующую общую точку зрения: Д. Трамп находится в состоянии «сильной эмоциональной нестабильности и отсутствия эмпатии», а потому едва ли может управлять государством.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 60

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  1. Vard Сегодня, 07:49
    Вообще бизнесмен не может быть нормальным человеком... Все кого я знаю имеют различные отклонения в психике... И самое безобидное это иметь нескольких любовниц...
    Vard
    1. Teberii Сегодня, 07:55
      Об этом нужно было думать раньше и не мешало наших кандидатов проверить по всем медицинским показателям.
      Teberii
      1. alexmach Сегодня, 09:42
        А о чем там думать. Что Клинтонша была чем-то лучше? И что, Вы думаете это только мы с вами понимаем, а американцы "ну совсем тупые" (с)
        alexmach
        1. Felix99 Сегодня, 10:58
          Зато доктор поставивший диагноз наверняка знает как правильно управлять государством. Уж если Обама смог, то Трамп точно:"Ес ви кен"
          Felix99
    2. Chertt Сегодня, 07:56
      После лающей Клинтонши, сомнение в не вменяемости американской элиты, отпали даже у собак
      Chertt
      1. андрей юрьевич Сегодня, 08:18
        Психи в Белом доме: американская народная традиция
        оставьте "гениев" в покое....гумно не трогать-вонять не будет.
        андрей юрьевич
        1. Идущий Сегодня, 08:53
          Если бы оно не "плыло" через берега никто бы не трогал . да и сейчас стараются просто оградиться . от этого "счастья".
          Идущий
      2. zhekazs Сегодня, 08:33
        Вы негритёнка вспомните, тот, бедняга, поседел от того, что ночами напролет рвал российскую экономику, зубами, бессонница мучила бедолагу, мешки под глазами, помятое е-лицо... А Трампёр, с нашим Гарантом, пока еще только заочно общался, толи еще будет....
        zhekazs
    3. Владимирский Сегодня, 08:23
      Если 35 сертифицированных психиатров (!!!), голосовавших за Клинтон, все как один дистанционно (!!!) поставили такой диагноз.... Это скорее не у Трампа проблемы, это помешательство в политических кругах США.
      Владимирский
      1. rocket757 Сегодня, 08:30
        Всё равно, система себя всегда защищала ... защитит и на этот раз.
        Ничего превыше чаяний её, произойти не может!
        Короче, широкое поле деятельности для психиатров .... судя по тому как представители этой системы косячить начали!
        Было б весело. но эт не цирк шапито, как бы плакать не пришлось всем нам????
        rocket757
    4. LSA57 Сегодня, 08:41
      Цитата: Vard
      Все кого я знаю имеют различные отклонения в психике... И самое безобидное это иметь нескольких любовниц...

      да разве это отклонение? laughing тогда все коллекционеры психи laughing
      LSA57
      1. Mestny Сегодня, 08:56
        Лично знаком с несколькими коллекционерами от нумизматики.
        Реально - психи.
        Mestny
        1. LSA57 Сегодня, 09:00
          Цитата: Mestny
          Лично знаком с несколькими коллекционерами от нумизматики.

          ну не все же коллекционеры психи. в таком случае любого увлечённого чем либо человека можно назвать психом. для меня например психи те кто на 8 км в гору лезет непонятно зачем. для другого психи любые болельщики. ну и т.д.
          LSA57
          1. rocket757 Сегодня, 09:23
            Нормально, я когда у деда пятак Екатериненских времён нашёл, тож радовался как ребёнок!
            Правда на этом моё увлечение ограничилось, но пятак и правда классный, к синякам прикладывать самое то!
            rocket757
          2. dsk Сегодня, 09:47
            Здравствуйте Сергей!
            Цитата: LSA57
            и т.д.

            2-я заповедь: "Не сотвори себе кумира, и всякого подобия, елика на небеси горе, и елика на земли низу, и елика в водах под землею; да не поклонишся им, ни послужиши им. (ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвёртого рода, ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои.)"
            dsk
            1. андрей юрьевич Сегодня, 10:15
              странно.что про алкаша Эльцина никто не вспомнил...он ,целую страну пропил.
              андрей юрьевич
              1. LSA57 Сегодня, 10:53
                Цитата: андрей юрьевич
                странно.что про алкаша Эльцина никто не вспомнил...он ,целую страну пропил.

                а зачем? ту перед глазами другой, не хуже laughing
                LSA57
            2. LSA57 Сегодня, 10:52
              Цитата: dsk
              2-я заповедь: "Не сотвори себе кумира

              ну и какое я имею к этому отношение??? belay
              LSA57
  2. КОН Сегодня, 07:53
    ..."из первых тридцати семи американских президентов почти половина имела психические расстройства!..."

    Я вот почему то ни сколько в этом не сомневался...
    КОН
    1. Tiras Сегодня, 07:56
      И при этом построили Сверхдержаву winked
      Tiras
      1. Orionvit Сегодня, 08:02
        Цитата: Tiras
        И при этом построили Сверхдержаву

        Сверхдержаву построили финансисты и промышленники, причём с помощью двух мировых войн и тотального ограбления всего мира. Президенты в штатах, это куклы, которым не мешают занимать свои должности, даже психические расстройства.
        Orionvit
        1. Tiras Сегодня, 08:07
          Какой ужас lol
          Читал и плакал...
          Tiras
          1. Orionvit Сегодня, 08:09
            Цитата: Tiras
            Читал и плакал...

            Платочек прислать?
            Orionvit
            1. Tiras Сегодня, 08:26
              Цитата: Orionvit
              Платочек прислать?


              Для себя придержите с новым 2018 годом пришёл новый подъем цен hi
              Tiras
              1. Orionvit Сегодня, 09:35
                Цитата: Tiras
                с новым 2018 годом пришёл новый подъем цен

                Тогда у таких как вы, появился новый повод для нытья.
                Orionvit
                1. Tiras Сегодня, 10:11
                  Цитата: Orionvit
                  Тогда у таких как вы, появился новый повод для нытья.


                  Нет что вы, что вы. Это ведь повод для радости, для благодарности Путину lol

                  То, что я писал это не нытье, а констатация фактов. Это вы пытаетесь любую критику перевести в нытье.
                  Tiras
    2. alexmach Сегодня, 09:48
      Есть старая шутка, по то, что нету людей здоровых, есть только недообследованные.
      alexmach
  3. Горный стрелок Сегодня, 07:55
    Нет нет. Что выбрали то и ешьте! Посмотреть, какой сумасшедший дом представляют собой выборы в США, так там нормальным кандидатам и не место..
    Горный стрелок
    1. Tiras Сегодня, 08:01
      Зато как хорошо в России - стабильность.
      Tiras
      1. Горный стрелок Сегодня, 08:07
        Хочется попрыгать? Страна такая. Не получается одновременно бунтовать и жить...
        Горный стрелок
        1. Tiras Сегодня, 08:15
          Хочется, чтобы страна с большими природными и интеллектуальными ресурсами жила согласно своим реальным возможностям, а не в жуткой коррупции, нищенских зарплатах и пенсиях, и высоких ценах.

          Путин закончит свой ещё один срок и поставит вместо себя нового президента, которого никто не выбирал и который будет продолжать его дело - сохранение дикой коррупции и отношения к населению, как к лимону, который постоянно выжимают и выжимают пока он доходит до состояния, что его можно выкинуть на нищенскую пенсию.
          Tiras
  4. AID.S Сегодня, 07:55
    постепенно теряет способность заканчивать предложения

    А сотрудники теряют способность понимать с полуслова...
    AID.S
  5. федоров Сегодня, 08:02
    Рузвельта я бы не трогал, ну а Трампампушка сомо собой, вот только в Кашенко его не возьмут, прописка не та.
    И Олегу Спасибо за комментарий-перевод.
    федоров
    1. Mart Сегодня, 08:06
      Пожалуйста.
      Цитата: федоров
      Рузвельта я бы не трогал

      Упоминается Теодор Рузвельт, не Франклин.
      Mart
      1. федоров Сегодня, 08:17
        Согласен. Запутался чуток, тут и всех царей-императоров России не упомнишь. Тем более князей. wink
        федоров
  6. синоби Сегодня, 08:04
    Глядя на политиков вообще,ихних и наших,невольно начинаешь с симпатией смотреть на карательную психиатрию.
    синоби
    1. CONTROL Сегодня, 12:23
      Цитата: синоби
      Глядя на политиков вообще,ихних и наших,невольно начинаешь с симпатией смотреть на карательную психиатрию.

      Есть ложь, беспардонная ложь и статистика... Но не будем забывать - в этом ряду! - о психологии и психиатрии!
      CONTROL
  7. rotmistr60 Сегодня, 08:34
    Чуть не половина президентов США страдала психическими заболеваниями, что не мешало им управлять и даже быть великими
    Тогда не удивительно, что Сша постоянно держат мир в напряжении. Правда многие творческие люди страдали психическими заболеваниями той или иной формы. Но одно дело творить, а другое иметь под рукой кнопку.
    rotmistr60
    1. Лелёк Сегодня, 11:18
      Цитата: rotmistr60
      Тогда не удивительно, что Сша постоянно держат мир в напряжении.


      hi , Геннадий.
      Держат, потому как этот самый МИР хочет и допускает, чтобы его держали за "фаберже", а кое-кто даже удовольствие от этого получает, не заглядывая в будущее, а лишь взирая , как его "щекочут".
      Лелёк
      1. rotmistr60 Сегодня, 11:32
        Приветствую, Лев! hi Ну не весь мир. Про Россию с Китаем промолчу, а вот даже маленькая КНДР показала американцам свое Я и поставила их на место (пока).
        rotmistr60
        1. Лелёк Сегодня, 12:02
          Цитата: rotmistr60
          rotmistr60


          К сожалению этого не понимают наши бывшие западные соседи по "коммуналке".
          Лелёк
  8. pafegosoff Сегодня, 08:53
    "Ричарда Никсона вообще изображали параноиком, и это не говоря об его алкоголизме..."
    Последний настоящий президент, за что его и снесли.
    Черчиль, пивший по полтора литра бренди в сутки - не алкоголик. Королева-мать, пившая по бутылке (0,65) крепчайшего джина - читай: "Тройного одеколона" советского разлива,- не алкоголик.
    А Никсон, не заъотевший ломать копья из-за Израиля и притворившийся пьяным (отличный повод уйти от ответстенности) - алкоголик...
    Политики, как и бизнесмены, в 90% достигают вершин, идя по головам коллег, бывших друзей и товарищей. Это отбор беспринципных по сути, но та-аких "принципиальных" и "честных" негодяев... Они трижды куплены. И принимают это, как должное. Что, Трамп без поддержки сильнейших мира сего пролез в Белый Дом? Да, идет борьба двух-трёх-четырёх сильнейших, которые ставят на кого-то. Одни проигрывают, другие - выигрывают.
    И все эти президенты, депутаты, сенаторы, бизнесмены - люди с раздвоенными личностями. Люди, больные и опасные по сути. И не только в США, но и в Европе, и в России. На Украине - с растроенной личностью во всех смыслах.
    pafegosoff
    1. CONTROL Сегодня, 12:20
      Цитата: pafegosoff
      И все эти президенты, депутаты, сенаторы, бизнесмены - люди с раздвоенными личностями. Люди, больные и опасные по сути. И не только в США, но и в Европе, и в России. На Украине - с растроенной личностью во всех смыслах.

      Близко знаком с одним довольно известным политиком и бизнесменом - частенько мелькает на TV.
      Был - раньше! - завзятым бабником, но не так чтобы... а - всё путём, ухаживает, влюбляется даже, страдает... ну, мужик видный симпатичный, да ещё и не бедный; добивается - само собой! - "взаимности", и очень быстро "остывает"... Дальше - погоня за новой "любовью"...
      Так вот - в настоящее время он стал... геем! Принёс себя в жертву политической карьере и "большому бизнесу"... а поначалу, так - только "для дела", и "чуть-чуть попробовать"... Уже даже не "бисексуал"... Во всяком случае - я с ним хоть и здороваюсь, но - не за руку...
      --------------------------------------
      Неисповедимы пути... ну, этого... того! неназываемого...
      CONTROL
  9. GLIMMERING Сегодня, 08:57
    Во всём виновато ТНТ с "Домом".
    У нас "Дом №..." - у них "Белый Дом"
    GLIMMERING
  10. Дирижер Сегодня, 09:00
    Аура с белом доме не та.
    Дирижер
    1. CONTROL Сегодня, 12:10
      Цитата: Дирижер
      Аура с белом доме не та.

      Это - да!
      ...ауры там навалом! Не продыхнуть!!!
      CONTROL
  11. Mestny Сегодня, 09:03
    Есть мнение, что т.н. "всёпропальщики" тоже страдают некоторым психическим заболеванием.Не специалист, но ежели гражданин в любом вопросе и любом ракурсе все равно видит один и тот же предмет - воля ваша, он не совсем психически здоров.
    Статья про Трампа и США. Казалось бы - при чём тут мы? Ан нет, нарисовался альтернативно-одарённый гражданин, какой то Tiras, и принялся вещать своё про то, как у нас плохо.
    Пора, пора вернуть конные разъезды психиатров на просторы интернета.
    Mestny
    1. rotmistr60 Сегодня, 09:30
      нарисовался альтернативно-одарённый гражданин, какой то Tiras
      Ну у этого "гражданина" на любую статью один ответ - а в России все плохо и виновник этому один. По мере сил отрабатывает перед выборами свой хлеб.
      rotmistr60
  12. Балу Сегодня, 09:07
    Психиатр, невролог и психотерапевт Карл-Йоахим Цандер заявил, что Трамп имеет «нарциссическое расстройство личности». Для общества нарциссизм «всегда означает неприятности»
    .
    Это так. Но разве он один такой среди руководящей элиты США? А генералы Пентагона? Неотлдожная помощь во время приступа нарсицизма-просто дать в нос или по лбу, по башке короче.
    Балу
  13. мыслитель Сегодня, 09:24
    Да уж, такие "подарки" к первой годовщине президенства. Поглядим что из этого выйдет.
    мыслитель
  14. Razvedka_Boem Сегодня, 10:10
    Учитывая все что происходит в США, не удивлюсь, если Трампу в еду что-то подмешивают или во время медосмотров что-то колят..
    Razvedka_Boem
    1. ромул Сегодня, 10:21
      Цитата: Razvedka_Boem
      Учитывая все что происходит в США

      А что собственно необычного в штатах происходит?
      ромул
      1. Razvedka_Boem Сегодня, 10:49
        Ну хотя бы, антироссийская истерия, которая уже выходит за все рамки.
        Многие негативно относятся к США, но Россия, на официальном уровне, до сих пор довольно сдержанно реагирует.
        Razvedka_Boem
  15. танк66 Сегодня, 11:09
    Самые опытные психиатры,в наше время, удивляются не количеству психов ,а тому факту , что ещё встречаются люди нормальные.
    танк66
  16. словак Сегодня, 11:57
    Трамп нормальный президент больной нации.
    словак
  17. CONTROL Сегодня, 12:08
    В октябре 1973 г., когда арабо-израильский конфликт чуть не перерос в мировую войну,

    Да вы там сбрендили что ли, вконец?
    Из-за кучки оголтелых сионистов - и мировая война?!!!
    CONTROL
  18. weksha50 Сегодня, 13:03
    "Специалист в своём суждении не одинок"....

    Хм... Как-то в 1981-82 году попалась мне в руки статья в журнале "Здоровье" некоего врача-психиатра, в которой он высказал своё мнение о том, что практически у каждого человека имеются "сдвиги по фазе" от нормы... И задаёт вопрос: А кто эти нормы ввёл ?
    Ну и далее - он уверял, что, подойдя в Москве к любой автобусно-троллейбусно-трамвайной остановке, из всей толпы мог бы диагноз психической болезни установить... Даже насморк (!!!) может являться признаком психического заболевания !!!

    Так что... Глядя - с какой точки зрения рассматривать психозность...
    У нас, если посмотреть в Думе, правительстве, и тыры-пыры-далее, а уж на региональном и муниципальном уровне - ооооойййй..... Одни насморки вокруг...

    А вообще - наши хоть так ярко свою психованность не выражают... А то вот Клинтонши, Байдены, да тот-же Обама - типичные, как минимум, неврастеники...
    weksha50
    1. CONTROL Сегодня, 14:19
      Цитата: weksha50
      "Специалист в своём суждении не одинок"....

      Хм... Как-то в 1981-82 году попалась мне в руки статья в журнале "Здоровье" некоего врача-психиатра, в которой он высказал своё мнение о том, что практически у каждого человека имеются "сдвиги по фазе" от нормы... .

      "Психиатры - с психинкой, неврологи - с нервинкой..." А наркологи - (с белой горячкой)?... А сексологи - ....?
      ---------------------------
      ...онкологов жаль !
      CONTROL
  19. CONTROL Сегодня, 14:13
    Ну-у-у... Трамп!
    Вот пусть кто-нибудь скажет, что Борис Джонсон - нормальный?!
    CONTROL
  20. Weyland Сегодня, 16:52
    из первых тридцати семи американских президентов почти половина имела психические расстройства!

    Демократия в действии. "Демократия - наилучший общественный строй, при непременном условии, что количество избирателей не превышает 4000 человек" (Аристотель)
    Weyland
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