18:49 15 января

Американский профессор напомнил об историческом праве России на Крымский полуостров

Россия не расстанется с Крымом, поэтому Соединенным Штатам не стоит строить свою стратегию на антиисторическом неолиберальном фундаменте, приводит РИА Новости мнение преподавателя Военно-морского колледжа США в Ньюпорте Лайла Голдстайна.

Американский профессор напомнил об историческом праве России на Крымский полуостров


«Россию и Крым связывает долгая общая история – полуостров стал российским еще в 1783 году, напоминает автор статьи. Русские не раз защищали Крым в кровопролитных сражениях – против Британии, Франции и Османской империи в Крымской войне и против нацистской Германии во Второй мировой», – говорится в публикации.


Эти исторические события имеют значение и сегодня, «так как Великобритания и Франция ввязались в Крымскую войну ради достижения той же цели, которую уже несколько десятилетий ставит перед собой НАТО: ради сдерживания "российской агрессии"», отмечает автор. По его словам, наибольшую угрозу безопасности Европы сегодня представляют миграционный кризис и терроризм, а не Россия.

Голдстайн напоминает, что в XIX веке американцы поддерживали борьбу России за свои территории, «США даже отправили на полуостров оружие и боеприпасы, а также добровольцев и врачей».

Тот факт, что Соединенные Штаты когда-то давно вполне серьезно относились к российской принадлежности Крыма, ясно указывает на курьезность их сегодняшней политики в Евразии и других частях мира, основанной на попытках оспорить претензии Москвы на пропитанный кровью полуостров в Черном море,
пишет он.

Все прекрасно знают, но игнорируют то, что Крым передали Украинской ССР лишь в 1954 году, отмечает автор.

Это был во многом бессмысленный шаг, а его последствий Никита Хрущев, очевидно, предвидеть не мог,
говорится в статье.

Москва контролировала полуостров в течение долгого времени и едва ли откажется от него, поэтому нет смысла питать бесплодных надежд, считает Голдстайн.

«Более глубокое знание истории могло бы помочь американским политикам остановить процесс "свободного падения" отношений России и США, который угрожает Украине, Европе и всему миру», – заключает он.

Использованы фотографии: РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 66

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  1. Naputeon Bonaput Сегодня, 08:39
    А профессор довольно емкая особа. Впрочем, сказанное ей логично и оправданно.
    Naputeon Bonaput
    1. dik-nsk Сегодня, 08:44
      нение преподавателя Военно-морского колледжа США в Ньюпорте Лайла Голдстайна.
      уволят тетю или в психушку за инакомыслие
      dik-nsk
      1. LSA57 Сегодня, 08:48
        Цитата: dik-nsk
        уволят тетю или в психушку за инакомыслие

        въезд в уркаину ей навсегда закрыт laughing
        личный враг майдана laughing
        LSA57
        1. Владимир16 Сегодня, 08:49
          Олени они там. Постановка вопроса в корне не верная.
          Россию и Крым связывает долгая общая история

          Скоро услышим из уст подобных профессоров:
          - Россию и Воронежскую область связывает долгая общая история. laughing
          - Россию и Москву связывает долгая общая история lol

          Падлы они там все - любым способом они разделяют нашу страну на части.

          Крым, Воронеж, Казань, Урюпинск, Хвалынск - это и есть Россия. Нет этих мест и городов в отдельности. Есть целая и не делимая Русь.
          Владимир16
          1. Logall Сегодня, 09:01
            Они там все до сих пор грезят о независимой Сибири... Под патронажем США!
            Logall
            1. LSA57 Сегодня, 09:53
              Цитата: Logall
              Они там все до сих пор грезят о независимой Сибири...

              а клинтонша открыто говорила, что по её мнению ( laughing ) несправедливо, что одна страна такое богатство имеет. надо говорит всё поделить. кого то она мне напоминает laughing
              LSA57
        2. Чёрный Сегодня, 09:13
          Все в мире прекрасно понимают, что Крым всегда был (и будет) частью России,незаконно переданной УССР товариСчем Хрущёвым. Лишь политическая конъюктура не позволяет говорить об этом.....а профессор - молодец. Не стала терять своё лицо в угоду политиканам...
          Чёрный
          1. BABAY22 Сегодня, 09:39
            А что Хрущев. При нем Крым Москве подчинялся и вся Украина была Российской, в широком смысле. Ему и в страшном сне не могло присниться, что через 50 лет Крым заграницей станет.
            Тут большие вопросы к нашим современным политикам высшего уровня.
            Даже при всем неуважении к ЕБН, при нем Киев находился в сфере влияния РФ. А вот при ВВП мы потеряли всю Украину, и лишь огромной ценой смогли оставить себе только Крым. Тут большой вопрос кто более грамотный политик - НСХ или ВВП.
            Имхо. Конечно.
            BABAY22
            1. LSA57 Сегодня, 09:56
              Цитата: BABAY22
              и лишь огромной ценой смогли оставить себе только Крым.

              и вернул его именно ВВП. а вот ебн при разделе СССР не озабоился вернуть крым, хотя нико против этого не имел. а про влияние ебн на куев, сказака для детей не помнящих то время. или напомнить, "берите суверинетета сколько захотите"?
              LSA57
              1. BABAY22 Сегодня, 10:18
                Ну, так в том то и дело, что не брали они суверейнитет энтот. А так и жили и ждали, что Москва укажет им делать.
                Получается, что ЕБН их крепко за генеталии держал.
                Через 500 лет в учебниках что будет написано?
                При Алексее Михайловиче Украина стала российской, а при Владимире Владимировиче, Россия Украину подарила американцам. Про Крым уж и не вспомнят.
                BABAY22
                1. Mestny Сегодня, 11:01
                  Очень хочется задать сакраментальный вопрос "сколько тебе лет", но тут не принято на "Ты", поэтому задам другой.
                  Какую роль в развале СССР сыграл лично Ельцин? Какой документ он подписал, и кому радостно немедленно доложил?
                  2. Кому принадлежит фраза "Берите суверенитета столько, сколько сможете проглотить" применительно к субъектам РФ?
                  Mestny
                  1. LSA57 Сегодня, 12:34
                    Цитата: Mestny
                    Какую роль в развале СССР сыграл лично Ельцин? Какой документ он подписал, и кому радостно немедленно доложил?

                    напоминать Беловежскую пущу надо?
                    Кому принадлежит фраза "Берите суверенитета столько, сколько сможете проглотить"

                    ему же, подписавшему Беловежский сговор
                    LSA57
                  2. BABAY22 Сегодня, 13:46
                    Уважаемый, годков то мне под полтинник. А сколько тебе? И что ты делал 18 августа? Не 17, а именно 18-го?
                    А по сути тут тема про Крым, а не про развал. Про алкаша ЕБН - это отдельная тема и тут ее мусолить не вижу смысла. Потому как уже все лесные ежи знают, что во всем виноваты Хрущев, Ельцин, Горбачев, Шеварнадзе и т.д., а ВВП - молодец, он все вернул. А может Ленин виноват, или кто там Малороссию Украине передал?
                    А не хватает ума подумать, почему при всех официально назначенных виноватых Киев Москве подчинялся? А в жирные нулевые начались майданы и уплыла Украина за океан. Может ВВП не верную политику вел в отношении Украины -" Кормить надо лучше - они и не улетят". А потом конечно героически был возвращен Крым. Вам не приходила в голову такая мысль?
                    BABAY22
                2. LSA57 Сегодня, 11:03
                  Цитата: BABAY22
                  Получается, что ЕБН их крепко за генеталии держал.

                  он бутылку и рюмку крепко держал. а суверенитет вот он, перед глазами.
                  Через 500 лет в учебниках что будет написано?

                  belay надеетесь дожить и прочитать?
                  При Алексее Михайловиче Украина стала российской,

                  при Иосифе Виссарионовиче Советской, при бн Союза не стало.
                  Россия Украину подарила американцам.

                  Россия - Никому - Ничего - Не - Дарила!!! уркаина суверенное государство!!! как бы это смешным не казалось
                  LSA57
                  1. BABAY22 Сегодня, 13:55
                    Да какая разница рюмку он держал или прямо из горла прикладывался. Страну он довел, доразвалил. Но. Суть в том, что при нем я спокойно мог поехать в Киев. А сейчас, как то не хочется.
                    Речь не о ЕБН. А о том что ВВП недоработал и проморгал.
                    BABAY22
            2. anykin Сегодня, 11:09
              Цитата: BABAY22
              А вот при ВВП мы потеряли всю Украину

              При ВВП мы увидели плоды политики ЕБН на Украине.
              anykin
      2. maxim947 Сегодня, 08:55
        К сожалению это «Глас вопиющего в пустыне», не более того. Никто "там" никогда не утруждал себя изучением истории и не будет этого делать сегодня. Про учет чужих интересов даже говорить нечего. Здесь работа только на перспективу.
        maxim947
      3. pvv113 Сегодня, 09:19
        Вообще-то это дядя wink
        pvv113
        1. Дирижер Сегодня, 09:27
          А может это вроде как , попытка а мы вот такие , у нас и такие мнение есть.
          Дирижер
        2. Rey_ka Сегодня, 10:53
          Типичный агент Кремля сразу видно. Звание не выше капитана. Леонид Золотоподставкин
          Rey_ka
      4. Лелёк Сегодня, 10:07
        Цитата: dik-nsk
        уволят тетю или в психушку за инакомыслие


        Коллега, Лайла Голдстайн мужчина, Если Вы знаете, что он сменил пол, то поделитесь ссылкой. bully
        Лелёк
        1. dik-nsk Сегодня, 10:19
          упс.. ну, я по имени Лайла за мадам принял)))
          dik-nsk
          1. Лелёк Сегодня, 10:24
            Цитата: dik-nsk
            dik-nsk


            Да, ладно. Бывает.
            Лелёк
            1. Mestny Сегодня, 11:08
              Да кто их там теперь разберёт. Такими темпами истерии по поводу домогательств докатятся скоро, что пол нельзя будет публично назвать, вдруг лесбиянки-феминистки обидятся, или ещё какие цветные.
              Mestny
          2. pvv113 Сегодня, 10:27
            Это в родительном падеже wink
            pvv113
      5. домохозяйка Сегодня, 10:43
        А это ОНА или ОН?
        домохозяйка
      6. Ратник с пулеметом Сегодня, 13:19
        да с их уровнем образования,ни кто из тех кому это адресованно ни черта не поймет,так как даже соседние страны будут на другой стороне шарика искать))
        Ратник с пулеметом
    2. Комментарий был удален.
    3. Spartanez300 Сегодня, 08:49
      Хотелось чтобы такие заявления звучали все чаще , сами американцы должны напоминать своему правительству о справедливости .
      Spartanez300
      1. rocket757 Сегодня, 08:56
        "Референдум в Крыму, эт не правильный референдум ... не было его и всё тут".
        Это они будут повторять до бесконечности, вот и вся их логика ...
        А для людей в Крыму всё правильно, мы вместе, так тому и быть!
        rocket757
        1. андрей юрьевич Сегодня, 09:57
          Москва контролировала полуостров в течение долгого времени и едва ли откажется от него, поэтому нет смысла питать бесплодных надежд, считает Голдстайн
          перевожу на русский: с контролем над Чёрным морем мы обломались,так что можно валить оттуда...
          андрей юрьевич
          1. rocket757 Сегодня, 10:06
            Ха, в пентагоне даж читать такое не будут, в госдепе и конгрессе тож!
            А уж за здравый смысл заикаться??? будут лезть, планы строить и делать всякое! а уж гадости разные всенепременно!!!
            rocket757
          2. Лелёк Сегодня, 10:16
            Цитата: андрей юрьевич
            перевожу на русский: с контролем над Чёрным морем мы обломались,так что можно валить оттуда...

            hi
            Это же самое подтверждает и Я. Кедми:
            Лелёк
      2. Лелёк Сегодня, 10:12
        Цитата: Spartanez300
        Хотелось чтобы такие заявления звучали все чаще

        hi
        Вот от бывшего главкома ВМСУ адмирала Гайдука (хоть и мерзавец, но...):
        Лелёк
  2. Зяблицев Сегодня, 08:39
    "Более глубокое знание истории..." - это не про американский истеблишмент! К сожалению, в современном мире, Знание вообще чего-либо не является достоинством...Впрочем, так было всегда в человеческой истории - трудно найти политика-философа, но сплошь политики-мракобесы! В конце концов философ придумывает Демократию, а другие делают из нее красивую легенду и инструмент для удержания собственной власти и обогащения!
    Зяблицев
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:03
      Женя , привет ! hi drinks
      Цитата: Зяблицев
      "Более глубокое знание истории..." - это не про американский истеблишмент!

      Во-во . Эти полосатые скорее перепишут историю как им надо , чем признают исторические факты .
      bouncyhunter
      1. Зяблицев Сегодня, 10:24
        Привет, Паш! С наступившими! drinks
        Верно - так легче!
        Зяблицев
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:30
          Взаимно , Женя ! Не столько "легче" , сколько "удобнее" . yes
          bouncyhunter
      2. anykin Сегодня, 11:18
        Типа - «США даже отправили на полуостров оружие и боеприпасы, а также добровольцев и врачей» для помощи украинцам)
        anykin
  3. Teberii Сегодня, 08:40
    Более глубокое знание Истории-не привило бы к сносу памятников в Штатах тем более Колумбу.
    Teberii
  4. Караул73 Сегодня, 08:45
    Вопро Крыма нужен Штатам для экономического давления на Россию. Потому в момент событий 14г. из белого дома рекомендовали Киеву не проводить силовых акций. Появился предлог для введения экономических санкций.
    Караул73
    1. Идущий Сегодня, 08:48
      Даже если бы не было Крыма , они нашли бы другую причину , после 2012 года они поняли , что Россия не будет им подчиняться.
      Идущий
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:06
        Витя , доброго дня ! hi
        Цитата: Идущий
        они нашли бы другую причину

        Это факт . Но тут ещё не последнюю роль играет то , что Россия из-под носа увела у США "непотопляемый авианосец" , да как - без единого выстрела ! Это была не то что пощёчина , а конкретный "лещ" . А звёздно-полосатые - крайне злопамятны и мстительны , это общеизвестно .
        bouncyhunter
        1. Идущий Сегодня, 09:08
          Привет Паша! hi , это да , они уже учебники пишут для своих вояк , на примере этой операции.
          Идущий
          1. bouncyhunter Сегодня, 09:11
            У меня впечатление , что в разведке США какие-то раззявы сидят : возрождение России проспали , Крым проспали , ядерную программу КНДР проспали ... what
            bouncyhunter
            1. Идущий Сегодня, 09:15
              Это называется деградация всех 17 - ти спец. служб , мозги жиром заплыли.
              Идущий
              1. bouncyhunter Сегодня, 09:17
                Видимо , занимаются освоением бюджета , а не своими непосредственными обязанностями .
                bouncyhunter
                1. Идущий Сегодня, 09:20
                  Да , главное освоить и увеличить бюджет , а свои отчеты и выводы делают на основании материалов из соц. сетей. lol
                  Идущий
                  1. bouncyhunter Сегодня, 09:23
                    Именно ! Нафига работать , если всё нужное можно в тырнете нарыть . bully
                    bouncyhunter
                    1. Идущий Сегодня, 09:27
                      Главное удобно , можно любую "нужную" информацию найти , не отрывая любимой задницы от кресла .
                      Идущий
                      1. роман66 Сегодня, 09:33
                        Виктор, привет hi когда мозги жиром заплыли - максимум, что из интернета узнаешь - как пиццу побыстрее заказать.
                        роман66
                2. Идущий Сегодня, 09:36
                  Цитата: роман66
                  Виктор, привет hi когда мозги жиром заплыли - максимум, что из интернета узнаешь - как пиццу побыстрее заказать.


                  Доброе утро Роман ! hi
                  В этом вся и беда , они путают виртуальный и реальный мир.
                  Идущий
              2. Rey_ka Сегодня, 11:03
                что вы хотите от людей изучающих дроби в 8 класссе?
                Rey_ka
            2. Topotun Сегодня, 09:41
              До полного возрождения России пока еще далеко. Где гарантии,что не придет новый реформатор вроде меченого и не просре.... Профукает все что с таким трудом восстанавливается?
              Topotun
              1. bouncyhunter Сегодня, 09:43
                Согласен , но и вы согласитесь , что Россия уже не та , что в 90-е .
                Цитата: Topotun
                Где гарантии,что не придет новый реформатор вроде меченого и не просре.... Профукает все что с таким трудом восстанавливается?

                Гарантий никаких , кроме здравого смысла .
                bouncyhunter
                1. Topotun Сегодня, 09:45
                  Пока да, и дай Бог чтобы и дальше так шло. А здравый смысл? Где он на Украине? Вот и надеюсь, что у нас здравый смысл останется.
                  Topotun
                  1. bouncyhunter Сегодня, 09:51
                    Цитата: Topotun
                    А здравый смысл? Где он на Украине?

                    Это Вы не по адресу обратились . Но на мой взгляд - его планомерно выдавливали четверть века , заменяя националистической лапшой и русофобией .
                    bouncyhunter
                    1. Topotun Сегодня, 09:55
                      Да кто бы спорил... Но ведь хоть как то можно прикинуть к чему ведут страну? Хотя если честно, противостоять той плесени что полезла во власть на Украине можно только силой, а это война....
                      Topotun
                      1. bouncyhunter Сегодня, 09:58
                        Беда в том , что выпустили Украину из поля зрения своих интересов , чем не преминули воспользоваться западные "партнёры" . Теперь дипломаты изощряются , да толку не будет , пока "плесень" не будет удалена хирургическим путём .
                        bouncyhunter
                      2. Лелёк Сегодня, 10:40
                        Цитата: Topotun
                        противостоять той плесени что полезла во власть на Украине можно только силой, а это война.

                        hi , Андрей.
                        Может быть и война, но для начала предупредить о последствиях неразумных действий Киева. Вот отмороженные скакуасы заявили, что будут предпринимать мерзопакости в отношение Крыма и Керченского моста - дорого это обойдётся незалежной, а приказ нашим "вежливым" - "сбивать и топить" - уже поступил:
                        Лелёк
  5. rotmistr60 Сегодня, 08:46
    преподавателя Военно-морского колледжа США в Ньюпорте Лайла Голдстайна
    Надеюсь, что об этом он говорит и своим слушателям. А в итоге отлично выдал своим политикам, а главное попутно прошелся по мусалам самостийных с их исключительно своей историей.
    rotmistr60
  6. HAM Сегодня, 08:56
    К сожалению,это "глас вопиющего в пустыне", и в "пустыне" не фигуральной!
    HAM
    1. Лелёк Сегодня, 10:22
      Цитата: HAM
      К сожалению,это "глас вопиющего в пустыне", и в "пустыне" не фигуральной!

      hi
      Ну почему же. Голоса крепчают, поскольку американо-укропская кокофония уже всем порядком надоела.
      Лелёк
  7. vladimirvn Сегодня, 09:23
    Кто сильнее, тот и прав. Все остальное пустое. В тот момент, в данной конкретной точке, Россия оказалась сильнее.
    vladimirvn
  8. andrej-shironov Сегодня, 09:49
    Крым российский и только российский! А профессор капитан очевидность. А Хрущева надо было судить за передачу Крыма.
    andrej-shironov
  9. DEZINTO Сегодня, 10:35
    А Вы слышали как звенят пустой башкой? Это когда кастрюля не на голове а внутри ..

    Кошмар и эти люди были у власти на Украине!!! Бывший премьер-министр между прочим.
    Что-же они могли наворотить!?



    Такое стойкой желание лизать хозяев ! кошмар что у них в головах? request
    DEZINTO
  10. Alex-a832 Сегодня, 10:47
    Вся аргументация оппонентов по этому вопросу сводится к риторике и искажению истории. Ну и пусть идут на.. лесом. Россиянам известно, что ветер дует, лёд холодный, вода мокрая, а Крым является частью России на законном основании.
    Alex-a832
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