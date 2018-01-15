Американский профессор напомнил об историческом праве России на Крымский полуостров
Россия не расстанется с Крымом, поэтому Соединенным Штатам не стоит строить свою стратегию на антиисторическом неолиберальном фундаменте, приводит РИА Новости мнение преподавателя Военно-морского колледжа США в Ньюпорте Лайла Голдстайна.
«Россию и Крым связывает долгая общая история – полуостров стал российским еще в 1783 году, напоминает автор статьи. Русские не раз защищали Крым в кровопролитных сражениях – против Британии, Франции и Османской империи в Крымской войне и против нацистской Германии во Второй мировой», – говорится в публикации.
Эти исторические события имеют значение и сегодня, «так как Великобритания и Франция ввязались в Крымскую войну ради достижения той же цели, которую уже несколько десятилетий ставит перед собой НАТО: ради сдерживания "российской агрессии"», отмечает автор. По его словам, наибольшую угрозу безопасности Европы сегодня представляют миграционный кризис и терроризм, а не Россия.
Голдстайн напоминает, что в XIX веке американцы поддерживали борьбу России за свои территории, «США даже отправили на полуостров оружие и боеприпасы, а также добровольцев и врачей».
Все прекрасно знают, но игнорируют то, что Крым передали Украинской ССР лишь в 1954 году, отмечает автор.
Москва контролировала полуостров в течение долгого времени и едва ли откажется от него, поэтому нет смысла питать бесплодных надежд, считает Голдстайн.
«Более глубокое знание истории могло бы помочь американским политикам остановить процесс "свободного падения" отношений России и США, который угрожает Украине, Европе и всему миру», – заключает он.
«Россию и Крым связывает долгая общая история – полуостров стал российским еще в 1783 году, напоминает автор статьи. Русские не раз защищали Крым в кровопролитных сражениях – против Британии, Франции и Османской империи в Крымской войне и против нацистской Германии во Второй мировой», – говорится в публикации.
Эти исторические события имеют значение и сегодня, «так как Великобритания и Франция ввязались в Крымскую войну ради достижения той же цели, которую уже несколько десятилетий ставит перед собой НАТО: ради сдерживания "российской агрессии"», отмечает автор. По его словам, наибольшую угрозу безопасности Европы сегодня представляют миграционный кризис и терроризм, а не Россия.
Голдстайн напоминает, что в XIX веке американцы поддерживали борьбу России за свои территории, «США даже отправили на полуостров оружие и боеприпасы, а также добровольцев и врачей».
Тот факт, что Соединенные Штаты когда-то давно вполне серьезно относились к российской принадлежности Крыма, ясно указывает на курьезность их сегодняшней политики в Евразии и других частях мира, основанной на попытках оспорить претензии Москвы на пропитанный кровью полуостров в Черном море,пишет он.
Все прекрасно знают, но игнорируют то, что Крым передали Украинской ССР лишь в 1954 году, отмечает автор.
Это был во многом бессмысленный шаг, а его последствий Никита Хрущев, очевидно, предвидеть не мог,говорится в статье.
Москва контролировала полуостров в течение долгого времени и едва ли откажется от него, поэтому нет смысла питать бесплодных надежд, считает Голдстайн.
«Более глубокое знание истории могло бы помочь американским политикам остановить процесс "свободного падения" отношений России и США, который угрожает Украине, Европе и всему миру», – заключает он.
Использованы фотографии: РИА Новости / Сергей Мальгавко
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