Американский профессор напомнил об историческом праве России на Крымский полуостров

Тот факт, что Соединенные Штаты когда-то давно вполне серьезно относились к российской принадлежности Крыма, ясно указывает на курьезность их сегодняшней политики в Евразии и других частях мира, основанной на попытках оспорить претензии Москвы на пропитанный кровью полуостров в Черном море,

Это был во многом бессмысленный шаг, а его последствий Никита Хрущев, очевидно, предвидеть не мог,