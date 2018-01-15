Ученые проверили систему оценки надежности вооружений на кондиционере
Перспективную модель для системы оценки остаточного ресурса вооружения и техники РВСН на основе нейросети отработали на кондиционере, передает РИА Новости.
Сообщается, что «нейронная сеть будет оценивать остаточный ресурс сложных технических систем». По словам ученых, модель на основе этой сети можно применять к вооружению и прочей технике используемой в РВСН.
Адекватность модели подтверждена натурным экспериментом, что позволяет сделать вывод о целесообразности ее применения для образцов вооружения, военной и специальной техники с аналогичными принципами работы, отметили разработчики.
В данной модели применен метод авторегрессионного анализа с использованием самообучающейся искусственной нейронной сети. Моделирование проведено на основе собранных статистических данных в программном пакете STATISTICA. В качестве объекта был выбран кондиционер (одной из известных),говорится в тезисах доклада ученых Военной академии РВСН имени Петра Великого.
Сообщается, что «нейронная сеть будет оценивать остаточный ресурс сложных технических систем». По словам ученых, модель на основе этой сети можно применять к вооружению и прочей технике используемой в РВСН.
Адекватность модели подтверждена натурным экспериментом, что позволяет сделать вывод о целесообразности ее применения для образцов вооружения, военной и специальной техники с аналогичными принципами работы, отметили разработчики.
Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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