Ученые проверили систему оценки надежности вооружений на кондиционере

В данной модели применен метод авторегрессионного анализа с использованием самообучающейся искусственной нейронной сети. Моделирование проведено на основе собранных статистических данных в программном пакете STATISTICA. В качестве объекта был выбран кондиционер (одной из известных),

Перспективную модель для системы оценки остаточного ресурса вооружения и техники РВСН на основе нейросети отработали на кондиционере, передает РИА Новости говорится в тезисах доклада ученых Военной академии РВСН имени Петра Великого.Сообщается, что «нейронная сеть будет оценивать остаточный ресурс сложных технических систем». По словам ученых, модель на основе этой сети можно применять к вооружению и прочей технике используемой в РВСН.Адекватность модели подтверждена натурным экспериментом, что позволяет сделать вывод о целесообразности ее применения для образцов вооружения, военной и специальной техники с аналогичными принципами работы, отметили разработчики.