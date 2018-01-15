18:51 15 января

Ученые проверили систему оценки надежности вооружений на кондиционере

Перспективную модель для системы оценки остаточного ресурса вооружения и техники РВСН на основе нейросети отработали на кондиционере, передает РИА Новости.

Ученые проверили систему оценки надежности вооружений на кондиционере


В данной модели применен метод авторегрессионного анализа с использованием самообучающейся искусственной нейронной сети. Моделирование проведено на основе собранных статистических данных в программном пакете STATISTICA. В качестве объекта был выбран кондиционер (одной из известных),
говорится в тезисах доклада ученых Военной академии РВСН имени Петра Великого.


Сообщается, что «нейронная сеть будет оценивать остаточный ресурс сложных технических систем». По словам ученых, модель на основе этой сети можно применять к вооружению и прочей технике используемой в РВСН.

Адекватность модели подтверждена натурным экспериментом, что позволяет сделать вывод о целесообразности ее применения для образцов вооружения, военной и специальной техники с аналогичными принципами работы, отметили разработчики.

Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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Комментарии 22

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  1. rotmistr60 Сегодня, 09:35
    В качестве объекта был выбран кондиционер
    Очень познавательно, но для кого? А сразу в качестве объекта какой либо тип вооружений выбрать нельзя было. Или не отходя от рабочего места на кондиционере в своем кабинете?
    rotmistr60
    1. Topotun Сегодня, 09:37
      Так ответственности меньше, ну сломался кондиционер раньши и фик с ним.... А вообще скорее кто то из журналистов услышал звон.... Ну и поспешил сделать материал....
      Topotun
      1. Идущий Сегодня, 09:49
        Если честно , то я так ничего и не понял , о каком выводе идет речь.
        Идущий
        1. Topotun Сегодня, 09:51
          Насколько я понял - разработан програмный комплекс позволяющий по набору конструкционных описаний (Как сделано, из чего, чертежи изделия и т.п.) строить моделль механизма или изделия в целом и моделировать его работу в различных условиях. Если это так - это действительно хорошая штука, неплохо дополняющая (точнее предшествующая) непосредственно полевым испытаниям....
          Topotun
          1. bouncyhunter Сегодня, 09:55
            Цитата: Topotun
            неплохо дополняющая (точнее предшествующая) непосредственно полевым испытаниям....

            Пока никакая программная симуляция не способна в полной мере заменить реальные испытания . Но шаги в этом направлении делать надо , так что новость хорошая .
            bouncyhunter
    2. самый главный Сегодня, 16:57
      Цитата: rotmistr60
      Очень познавательно, но для кого? А сразу в качестве объекта какой либо тип вооружений выбрать нельзя было.

      Судя по всему данный текст был найден отдельной бумажкой в одном известном месте и, на всякий случай, быстренько опубликован. Очень странная публикация... на докторскую не тянет...тема не раскрыта. Верните минусы!!!
      самый главный
  2. alkor Сегодня, 09:45
    "сделать вывод о целесообразности ее применения для образцов вооружения, военной и специальной техники с аналогичными принципами работы".
    Простите плиз, а назовите так, на вскидку, образец вооружения, действующий по принципу кондиционера.
    alkor
    1. Васся Вассин Сегодня, 09:49
      Холодильная бомба, лучи мороза, снежная вьюга и генерал мороз. А... еще самонаводящиеся сосули!
      Васся Вассин
    2. dzuar saubarag Сегодня, 11:47
      Подразумевается не принцип кондиционера, а технически сложное устройство - любое. Подача материала спорная, но смысл оного в том, что можно будет определять остаточный ресурс достаточно точно с меньшими затратами сил... Впрочем остаются вопросы: как будут учитываться нелинейные факторы воздействия?
      dzuar saubarag
    3. Scoun Сегодня, 13:18
      Цитата: alkor
      Простите плиз, а назовите так, на вскидку, образец вооружения, действующий по принципу кондиционера.

      Вообщето у кондея есть и греющийся блок, у холодильников, может ЯО есть боеголовки которые должны храниться в холоде.... да тут много чего накидать можно
      Scoun
    4. Игорь В Сегодня, 16:02
      Цитата: alkor
      "сделать вывод о целесообразности ее применения для образцов вооружения, военной и специальной техники с аналогичными принципами работы".
      Простите плиз, а назовите так, на вскидку, образец вооружения, действующий по принципу кондиционера.

      Если сопоставить элементы кондиционера и фото в статье, то можно прийти к некоторым изделиям, находящимся в шахтах, у которых уже очень большой срок существования. Думаю, ради них система и разработана.
      Игорь В
  3. Теренин Сегодня, 10:02
    Цитата: Васся Вассин
    Холодильная бомба, лучи мороза, снежная вьюга и генерал мороз. А... еще самонаводящиеся сосули!

    Когда-то русская зима помогла разгромить армии Наполеона и Гитлера, а в этом году уже самостоятельно напала на США... wink
    Теренин
    1. askort154 Сегодня, 10:19
      Теренин...... а в этом году уже самостоятельно напала на США...

      Ещё не вечер. Скоро США озвучат виновника. Но мы то, уже знаем кого. . bully
      askort154
      1. Теренин Сегодня, 10:39
        Неужели переодетого в Деда-Мороза Путина? recourse
        Теренин
  4. Spook Сегодня, 10:06
    в оценке надежности технических систем, главное это данные о наработке на отказ по элементам, их берут из паспортов изделий, дальше простая арифметика, причем здесь нейронные сети боюсь себе даже представить. А уж создание программного комплекса целесообразно только с точки зрения удобства.
    Плюсуя к этому РВСН - можно подумать о распиле, но мне кажется все банальнее, престарелый препод для аспирантов высосал из пальца тему для защиты, про эту тему пронюхали СМИ и сделали громкое УРА!

    и если это то что я думаю, то это и на курсовую то еле еле тянет. Не раскрыты подробности для чего понадобилась нейронная сеть
    Spook
    1. Mestny Сегодня, 10:42
      Речь не про оценку надёжности, а об остаточном ресурсе сложных технических систем.
      Это другое.
      Любая техническая система имеет ресурс использования - до образования критических неисправностей, делающих невозможной выполнение данной системой своих функций. Максимальным такой ресурс будет в условиях эксплуатации, полностью соответствующих предписанным разработчиками.
      В реальности так не бывает, ресурс обычно меньше в зависимости от тех или иных внешних условий.
      В таких случаях как раз и необходимо знать заранее, насколько близко к отказу то или иное техническое устройство. Учитывая, что от некоторых таких устройств часто напрямую зависят жизни множества людей - такая информация крайне необходима.
      Приведу простейший пример.
      В медиа проекторах применяется лампа высокого качества и с значительным световым потоком. Однако срок её службы ограничен определённым количеством часов. Производитель в этом случае применяет простой счётчик количества часов, настроенный "с запасом", то есть через определённое производителем время такой проектор перестанет работать, и потребуется замена лампы, хотя по факту лампа исправна.
      Точно определить, сколько конкретная лампа прослужит слишком сложная и дорогая задача - необходимо учесть все факторы эксплуатации, поэтому выбран простейший вариант - невыгодный потребителю. Но при этом как то гарантирующий, что задачи выполняемые с помощью этого прибора будут выполнены.
      Mestny
      1. Spook Сегодня, 13:22
        я не сварщик я только маску одел ))) но ради ликбеза, разве остаточный ресурс напрямую не является разновидностью расчетов по дисциплине надежность технических систем ? Вроде бы это очевидно ?

        В связи с этим мое недоумение как раз в том и было - чем таким прославились ученые, чего студенты не делали на курсовой ? и каким боком там нейронная сеть ?

        Ваш пример уж очень простой, пусть будет посложнее - например кондиционер !!! у него есть компрессор, теплообменник и испаритель, у каждого из них есть наработка на отказ, дисциплина "надежность технических систем" как раз решает задачи сколько будет наработка на отказ у конкретного устройства с данными составными частями.
        Spook
  5. Игорь В Сегодня, 10:49
    Если разбудить ночью некоторых комментаторов, первым словом, которое они скажут, будет - "распил".
    А то, что надо знать, сколько жизни ещё осталось сложной системе, не даст ли сбоя в нужный момент, когда и что заменять, этого данные комментаторы не понимают. А ведь ещё Левша говорил: "Не дай бог войны, они стрелять не будут!". Выходит, Левша - первая наша нейронная сеть, определяющая ресурс.
    Игорь В
    1. Mestny Сегодня, 10:54
      Вот! Именно об этом речь.
      Mestny
  6. zzdimk Сегодня, 10:52
    Ничего не понял, но прикольно. А что ещё можно написать внизу такой статьи?
    zzdimk
    1. БМП-2 Сегодня, 12:51
      Ещё внизу статьи можно написать: "За достоверность информации, изложенной в статье, автор ответственности не несёт"! laughing
      БМП-2
  7. Инок Сегодня, 13:32
    Че больше места не нашли.
    Инок
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