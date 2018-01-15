Для российской армии создается летающая операционная
В России разрабатывается мобильный госпиталь на базе военно-транспортного самолета Ил-76, который будет оснащен автономными медицинскими модулями с полным набором диагностического и операционного оборудования, сообщают Известия.
В настоящее время завершается разработка специальных медицинских 20-тонных модулей в габаритах универсальных авиационных контейнеров.
Оборудование самолета позволит проводить даже самые сложные операции – включая полостные, челюстно-лицевые и нейрооперации. По прибытии на место госпиталь сразу же на взлетно-посадочной полосе начнет принимать пациентов. Запасы позволят ему работать несколько недель.
Сейчас Минобороны располагает одним летающим госпиталем – Ил-76МДТ «Скальпель-МТ». Машина была создана в 1980-х годах во время войны в Афганистане для эвакуации раненых.
Он отметил, что спецсамолеты обеспечат оперативную доставку военных медиков с необходимым оборудованием в любую точку территории России, а если понадобится, то и за рубеж.
Тут же на месте может быть организован осмотр пострадавших, оказана экстренная медицинская помощь, а при необходимости – проведена операция. Специалисты могут подготовить больного к транспортировке в госпиталь или больницу для оказания специализированной помощи, например, при ожоге, переохлаждении или ранении, сказал эксперт.
Он напомнил, что в советское время рассматривалась возможность создания эскадрильи медицинских самолетов.
В настоящее время завершается разработка специальных медицинских 20-тонных модулей в габаритах универсальных авиационных контейнеров.
Оборудование самолета позволит проводить даже самые сложные операции – включая полостные, челюстно-лицевые и нейрооперации. По прибытии на место госпиталь сразу же на взлетно-посадочной полосе начнет принимать пациентов. Запасы позволят ему работать несколько недель.
Сейчас Минобороны располагает одним летающим госпиталем – Ил-76МДТ «Скальпель-МТ». Машина была создана в 1980-х годах во время войны в Афганистане для эвакуации раненых.
Аэромобильные средства оказания срочной медпомощи используются не только при катастрофах техногенного и природного характера, но и при ведении боевых действий, проведении антитеррористических операций. Поэтому совершенно уместно появление мобильных госпиталей в распоряжении военных медиков. Подтвердил это и сирийский опыт,сказал газете экс-начальник Федерального управления авиакосмического поиска и спасения при Минобороны РФ (2003–2007) генерал-майор Владимир Попов.
Он отметил, что спецсамолеты обеспечат оперативную доставку военных медиков с необходимым оборудованием в любую точку территории России, а если понадобится, то и за рубеж.
Тут же на месте может быть организован осмотр пострадавших, оказана экстренная медицинская помощь, а при необходимости – проведена операция. Специалисты могут подготовить больного к транспортировке в госпиталь или больницу для оказания специализированной помощи, например, при ожоге, переохлаждении или ранении, сказал эксперт.
Он напомнил, что в советское время рассматривалась возможность создания эскадрильи медицинских самолетов.
Шесть-восемь таких машин планировали равномерно распределить по территории страны, чтобы при необходимости они могли доставить помощь в течение нескольких часов. Оказанная в течение первых часов врачебная помощь намного увеличивает шансы спасти пострадавшего. К сожалению, планы создания такой авиаэскадрильи в то время реализовать не удалось,рассказал эксперт.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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