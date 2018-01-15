Для российской армии создается летающая операционная

Аэромобильные средства оказания срочной медпомощи используются не только при катастрофах техногенного и природного характера, но и при ведении боевых действий, проведении антитеррористических операций. Поэтому совершенно уместно появление мобильных госпиталей в распоряжении военных медиков. Подтвердил это и сирийский опыт,

Шесть-восемь таких машин планировали равномерно распределить по территории страны, чтобы при необходимости они могли доставить помощь в течение нескольких часов. Оказанная в течение первых часов врачебная помощь намного увеличивает шансы спасти пострадавшего. К сожалению, планы создания такой авиаэскадрильи в то время реализовать не удалось,