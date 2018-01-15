18:53 15 января

Для российской армии создается летающая операционная

В России разрабатывается мобильный госпиталь на базе военно-транспортного самолета Ил-76, который будет оснащен автономными медицинскими модулями с полным набором диагностического и операционного оборудования, сообщают Известия.



В настоящее время завершается разработка специальных медицинских 20-тонных модулей в габаритах универсальных авиационных контейнеров.


Оборудование самолета позволит проводить даже самые сложные операции – включая полостные, челюстно-лицевые и нейрооперации. По прибытии на место госпиталь сразу же на взлетно-посадочной полосе начнет принимать пациентов. Запасы позволят ему работать несколько недель.

Сейчас Минобороны располагает одним летающим госпиталем – Ил-76МДТ «Скальпель-МТ». Машина была создана в 1980-х годах во время войны в Афганистане для эвакуации раненых.

Аэромобильные средства оказания срочной медпомощи используются не только при катастрофах техногенного и природного характера, но и при ведении боевых действий, проведении антитеррористических операций. Поэтому совершенно уместно появление мобильных госпиталей в распоряжении военных медиков. Подтвердил это и сирийский опыт,
сказал газете экс-начальник Федерального управления авиакосмического поиска и спасения при Минобороны РФ (2003–2007) генерал-майор Владимир Попов.

Он отметил, что спецсамолеты обеспечат оперативную доставку военных медиков с необходимым оборудованием в любую точку территории России, а если понадобится, то и за рубеж.

Тут же на месте может быть организован осмотр пострадавших, оказана экстренная медицинская помощь, а при необходимости – проведена операция. Специалисты могут подготовить больного к транспортировке в госпиталь или больницу для оказания специализированной помощи, например, при ожоге, переохлаждении или ранении, сказал эксперт.

Он напомнил, что в советское время рассматривалась возможность создания эскадрильи медицинских самолетов.

Шесть-восемь таких машин планировали равномерно распределить по территории страны, чтобы при необходимости они могли доставить помощь в течение нескольких часов. Оказанная в течение первых часов врачебная помощь намного увеличивает шансы спасти пострадавшего. К сожалению, планы создания такой авиаэскадрильи в то время реализовать не удалось,
рассказал эксперт.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 14

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  1. Горный стрелок Сегодня, 10:20
    Ну что можно сказать. Дорого это все, но ведь и цель - благородная. Спасти защитников родины в любой точке мира в считанные часы.
    Горный стрелок
    1. Spartanez300 Сегодня, 10:29
      Неплохо было бы на каждый округ по самолету .
      Spartanez300
  2. Teberii Сегодня, 10:20
    Чем быстрей будет оказана помощь,тем больше шансов на благоприятный результат 5-7 бортов будет достаточно.
    Teberii
  3. Egorovich Сегодня, 10:27
    Мобильный летающий госпиталь, это очень злободневная тема. В любое время, в любом месте оказать медпомощь людям, дорогого стоит. Главное что бы планы не разошлись с делами.
    Egorovich
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:35
      Егорыч , приветствую ! hi
      Цитата: Egorovich
      В любое время, в любом месте оказать медпомощь людям, дорогого стоит.

      А главное , время транспортировки в стационар не будет потеряно впустую . Это многие жизни позволит спасти .
      Цитата: Egorovich
      Главное что бы планы не разошлись с делами.

      Дай Бог !
      bouncyhunter
      1. Egorovich Сегодня, 10:43
        Паша, здравствуй! Многие материалы вот читаешь по разным темам и просто поражаешься, какая же все таки МАХИНА был СССР.
        Egorovich
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:46
          Цитата: Egorovich
          какая же все таки МАХИНА был СССР.

          Не то слово (грустный вздох) ...
          bouncyhunter
  4. КВУ-НСвД Сегодня, 10:34
    Видно Шойгу по МЧС-овской привычке уделил этому особое внимание
    КВУ-НСвД
  5. Витас Сегодня, 10:50
    Желательно и самолет, который с грунта работает, не везде есть хорошие полосы.
    Витас
  6. Старый26 Сегодня, 11:01
    Цитата: Spartanez300
    Неплохо было бы на каждый округ по самолету .

    Мало. Хот бы пару-троку на округ. Вот только понадобилось три десятка лет, чтобы прийти к мысли о реализации идеи медэскадрильи самолётов-операционных
    Старый26
  7. Старый26 Сегодня, 11:03
    Цитата: Витас
    Желательно и самолет, который с грунта работает, не везде есть хорошие полосы.

    ИЛ-76 взлетает и с грунта
    Старый26
  8. m.cempbell Сегодня, 11:33
    Надо полагать это выводы из инцидента 31.12.17 в Хмеймим...
    m.cempbell
  9. sso-250659 Сегодня, 11:52
    Опять изобретают "лисапед". В ИЛ-76 можно разместить 4 кузова-контейнера типа КК 4.3 со всем медицинским оборудованием (имеются на оснащении МОСН) . Для развертывания полноценного мобильного госпиталя понадобится 3 транспортных самолета для функциональных контейнеров и 1 для доставки автокрана, грузового автомобиля(КамАЗ, Урал) с имуществом для размещения л/с госпиталя и автоцистерна с водой на 5-6 тыс. литров. Прилетай, выгружай, развертывай и начинай работать.
    sso-250659
  10. Genry Сегодня, 12:55
    Раненых, всё равно, нужно вывозить.
    После обработки в медпункте (где тоже есть хирургия), надо за 2-3 часа перебросить в ближайший обустроенный госпиталь, в котором нужно потратить время на подготовку к операциям.
    Самолёт с операционной потратит то-же время полёта до прибытия в необходимое место.
    Genry
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