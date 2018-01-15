Джонсон призвал объединиться против ядерной программы Пхеньяна

Незаконная программа КНДР по созданию ядерного оружия – угроза региональной и международной стабильности. Международное сообщество должно быть едино в своем подходе,

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон призвал мировое сообщество «быть единым в своем подходе» к ядерной программе Северной Кореи, передает РИА Новости сказал глава МИД.По его словам, санкции в отношении Пхеньяна «уже кусаются, но нужно сохранять дипломатическое давление».Отметим, что слова Джонсона прозвучали накануне саммита в Канаде, в ходе которого будет обсуждаться сложившаяся вокруг Северной Кореи ситуация.Положение дел на Корейском полуострове резко обострилось в прошлом году, после того как КНДР провела целую серию ракетных пусков, а также ядерное испытание. В декабре СБ ООН ввел новые международные санкции в отношении Пхеньяна, подготовленная США резолюция получила номер 2379. Документ, помимо прочего, предписывает всем странам ООН выслать на родину северокорейских трудовых мигрантов «немедленно, но не позднее, чем до конца 2019 года».