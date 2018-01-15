18:53 15 января

Джонсон призвал объединиться против ядерной программы Пхеньяна

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон призвал мировое сообщество «быть единым в своем подходе» к ядерной программе Северной Кореи, передает РИА Новости.



Незаконная программа КНДР по созданию ядерного оружия – угроза региональной и международной стабильности. Международное сообщество должно быть едино в своем подходе,
сказал глава МИД.


По его словам, санкции в отношении Пхеньяна «уже кусаются, но нужно сохранять дипломатическое давление».

Отметим, что слова Джонсона прозвучали накануне саммита в Канаде, в ходе которого будет обсуждаться сложившаяся вокруг Северной Кореи ситуация.

Положение дел на Корейском полуострове резко обострилось в прошлом году, после того как КНДР провела целую серию ракетных пусков, а также ядерное испытание. В декабре СБ ООН ввел новые международные санкции в отношении Пхеньяна, подготовленная США резолюция получила номер 2379. Документ, помимо прочего, предписывает всем странам ООН выслать на родину северокорейских трудовых мигрантов «немедленно, но не позднее, чем до конца 2019 года».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 43

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  1. Teberii Сегодня, 10:53
    Активизировался Борис, дело к весне наверное.
    Teberii
    1. Чёрный Сегодня, 10:55
      В то время, как между корейцами затеплилась надежда хоть на какое то улучшение отношений, сша и их верные вассалы зашевелились и решили подлить масла
      Цитата: Teberii
      Активизировался Борис, дело к весне наверное.

      Борька пассивный... он активизироваться не может laughing
      Чёрный
      1. bouncyhunter Сегодня, 11:02
        У Борьки мания величия - Ын забыл спросить его разрешения на реализацию ядерной программы . wassat
        bouncyhunter
        1. Чёрный Сегодня, 11:06
          Цитата: bouncyhunter
          Ын забыл спросить его разрешения на реализацию ядерной программы .

          Скорее всего Ын про его существование даже не знает, а то давно бы чем - нибудь ему пригрозил laughing
          Чёрный
          1. bouncyhunter Сегодня, 11:14
            Цитата: Чёрный
            Скорее всего Ын про его существование даже не знает

            Чем не повод для Борькиных обидок ? lol
            bouncyhunter
            1. Идущий Сегодня, 11:33
              Это чудо в перьях , пытается умничать и рассуждать , когда поезд уехал уже далеко.
              Идущий
              1. bouncyhunter Сегодня, 11:37
                Надо бы в родне Джонсона эстонские корни поискать ... recourse
                bouncyhunter
                1. Идущий Сегодня, 11:43
                  Я так думаю найдутся корни черепах belay laughing
                  Идущий
                  1. bouncyhunter Сегодня, 12:53
                    Цитата: Идущий
                    найдутся корни черепах

                    Если только хромых . Да и раненые улитки недалеко уползли ... wink lol
                    bouncyhunter
                    1. Идущий Сегодня, 13:02
                      Кто бы там ни был , соображает он медленно.
                      Идущий
    2. Умник Сегодня, 11:06
      Готов дать 100 руб борису на стрижку. Ребята давайте скинемся, а то ходит как бомж
      Умник
      1. андрей юрьевич Сегодня, 11:09
        Цитата: Умник
        Готов дать 100 руб борису на стрижку. Ребята давайте скинемся, а то ходит как бомж

        блин...кто у него в стилистах ???я такой после недельного сплава по реке...а под ушами....мрак-полигон для...вы поняли.пенсия маленькая,но,я-выделю.
        андрей юрьевич
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:15
          Пусть только в знак согласия башкой кивнёт - я его задаром оболваню по уставу .
          bouncyhunter
          1. андрей юрьевич Сегодня, 11:18
            Цитата: bouncyhunter
            Пусть только в знак согласия башкой кивнёт - я его задаром оболваню по уставу .

            тупой "бегущей волной"...- я воблу куплю и пиво-зрелище!
            андрей юрьевич
            1. bouncyhunter Сегодня, 11:25
              Цитата: андрей юрьевич
              тупой "бегущей волной"...- я воблу куплю и пиво-зрелище!

              Могу и как в старой рекламе "Фанты" . lol
              bouncyhunter
              1. Идущий Сегодня, 11:34
                Паяльной лампой надо его , быстро , эффективно и ровненько.
                Идущий
                1. bouncyhunter Сегодня, 11:38
                  Цитата: Идущий
                  Паяльной лампой надо его , быстро , эффективно и ровненько.

                  Причёска "шарик для пинг-понга" . lol
                  bouncyhunter
                  1. Идущий Сегодня, 11:44
                    Ну да и умываться удобно.
                    Идущий
              2. андрей юрьевич Сегодня, 11:36
                Цитата: bouncyhunter
                Могу и как в старой рекламе "Фанты"

                stop борьке не пойдёт... забавно,всех поросей батя борьками звал. wink
                андрей юрьевич
                1. bouncyhunter Сегодня, 11:39
                  Цитата: андрей юрьевич
                  всех поросей батя борьками звал

                  Дальновидный мужик ! good
                  bouncyhunter
                  1. андрей юрьевич Сегодня, 11:44
                    Цитата: bouncyhunter
                    Цитата: андрей юрьевич
                    всех поросей батя борьками звал

                    Дальновидный мужик ! good
                    был... два года как ушёл,тоскую...майор МВД...
                    андрей юрьевич
                    1. bouncyhunter Сегодня, 12:56
                      Андрей Юрьевич , не знал (да и не мог) ... Искренне соболезную , пусть и с опозданием , но от всего сердца ! Будучи сам из этой же структуры ...
                      bouncyhunter
                      1. андрей юрьевич Сегодня, 13:16
                        Цитата: bouncyhunter
                        Андрей Юрьевич , не знал (да и не мог) ... Искренне соболезную ,

                        как ты мог... принято Павел...
                        андрей юрьевич
        2. КВУ-НСвД Сегодня, 11:20
          Да куда заднепедальному английскому лохматому метросексуалу супротив хитроприщуреного корейского мачо с ядерной кнопкой наизготовку ? У второго фаберже так-то посталистей будут и на призывы первого к международному единению ему с высокой колокольни ср.....
          КВУ-НСвД
    3. Spartanez300 Сегодня, 11:12
      Угроза мировой стабильности это существование на земле таких как этот " мистер идеальная прическа " .
      Spartanez300
  2. dik-nsk Сегодня, 10:53
    Незаконная программа КНДР по созданию ядерного оружия – угроза региональной и международной стабильности
    сначала из европы уберите ЯО, незаконно размещенное, а потом о законе говорите
    dik-nsk
  3. Теренин Сегодня, 10:57
    Джонсон призвал объединиться против ядерной программы Пхеньяна, ты чего, Борис только проснулся? и на завтрак всех зовешь laughing Все уже давно обедают! yes
    Теренин
    1. Felix99 Сегодня, 11:02
      Призываю объединиться против прически Борискиной. wassat
      Felix99
  4. Alex-a832 Сегодня, 10:59
    Борис имел ввиду, что надо объединятся под флагом Эстонии, которая сильнее всех наращивает давление на КНДР...
    Alex-a832
  5. Астория Сегодня, 11:00
    Боевой дровосек активизировался, готов порвать свой зад на британский флаг при любой подвернувшейся возможности.
    Астория
  6. rocket757 Сегодня, 11:02
    А давайте все нормальные люди, страны объединимся и выкатим претензии ко всем странам навязывающим остальным свои п-и-д-о---стические идеи!
    Ведь есть нормальные и люди и страны ... а то не заметим, не успеем сохранится и получим в ... туда короче того чего нам совсем не хочется!!!
    И санкции им санкции, отрезать то самое, хотелки, им по самые уши!!!
    rocket757
  7. Egorovich Сегодня, 11:04
    Кто и как будут считать высланных из стран ООН трудовых мигрантов Северной Кореи? Из Китая, России, Вьетнама,... .
    Egorovich
  8. rotmistr60 Сегодня, 11:14
    Борис "пролетая над гнездом кукушки" (по выходкам и заявлениям место в дурике) решил напомнить о себе и своей озабоченности. Озабочен до такой степени, что прическу не может привести в порядок. Наверное у джентльменов так принято.
    накануне саммита в Канаде
    Представляю какие гневные высказывания будут звучать со стороны запада да еще после корейской клизмы американцам.
    rotmistr60
  9. федоров Сегодня, 11:15
    Капец как активизировался. А то что бомжи уколотые спят на центральных улицах Лондона ночью, так это нормально ? Я сам это видел.
    К стати Я это и в Киеве видел и в Москве особенно. Ужас какой-то . Нужно спасать, , либо лупашить пугливых соотечествеников.
    федоров
    1. Архивариус Вася Сегодня, 13:06
      И не холодно им на улицах то в Москве и Киеве спать?
      Боря - тот случай когда из бомжей выбился в большую политику - идеи толкает, озабоченности высказывает и костюм то надел, а вот причесываться так и не понял как... привычка((
      Архивариус Вася
  10. изя топ Сегодня, 11:19
    меня ,допустим,больше волнует ядерная программа бриттов what там же,в отличие от корейцев,неадекваты заправляют request
    изя топ
    1. Идущий Сегодня, 11:36
      В том то и дело , там уже сплошные шалуны у власти. lol
      Идущий
  11. prior Сегодня, 11:45
    Что-то не складывается у наглосаксов. Хотели на корейском полуострове "костерок" разжечь, да видно спички в кармане отсырели. Намокли видимо штанишки после того как Ын показал им свой "ядрен-батон".
    prior
  12. Лексус Сегодня, 12:48
    Дал бы уже объявление на сайты знакомств и в газеты: "Одинокий велосиПЕДист желает познакомиться..."
    А то, то пытается привлечь внимание Трампа, то ручку как бы невзначай уронит, то Лаврова попросит пальто нести, то в речку свалится, то на тарзанке повиснет. И никому это "добро" не нужно.
    Чего глядишь в следующий раз оговорится по Фрейду и призовёт мировое сообщество "объединиться в своём проходе". winked
    Лексус
  13. Esoteric Сегодня, 13:03
    Объединяйтесь. По большой цели легче попасть.
    Esoteric
  14. Сергей-8848 Сегодня, 14:23
    У новости заголовок хороший, но неточный. Мало ли Джонсонов (да как собак нерезаных) призывают к тому или иному. Этому конкретно Джонсону не повезло только с парикмахером, а в остальном жизнь удалась, потому что бурогозить может всё что угодно, не боясь ответки за слова.
    Сергей-8848
  15. Vard Сегодня, 15:58
    Не ищут они лёгких путей... Казалось бы оставь КНДР в покое и они сами зачахнут... Нет сколько сил и ресурсов вбухивают... А если эти деньги отдать корейцам то они в каждой семье на стену портрет Трампа повесят...
    Vard
  16. Alex Justice Сегодня, 18:06
    И к Израилю, Пакистану, Индии...
    Alex Justice
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