Джонсон призвал объединиться против ядерной программы Пхеньяна
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон призвал мировое сообщество «быть единым в своем подходе» к ядерной программе Северной Кореи, передает РИА Новости.
По его словам, санкции в отношении Пхеньяна «уже кусаются, но нужно сохранять дипломатическое давление».
Отметим, что слова Джонсона прозвучали накануне саммита в Канаде, в ходе которого будет обсуждаться сложившаяся вокруг Северной Кореи ситуация.
Положение дел на Корейском полуострове резко обострилось в прошлом году, после того как КНДР провела целую серию ракетных пусков, а также ядерное испытание. В декабре СБ ООН ввел новые международные санкции в отношении Пхеньяна, подготовленная США резолюция получила номер 2379. Документ, помимо прочего, предписывает всем странам ООН выслать на родину северокорейских трудовых мигрантов «немедленно, но не позднее, чем до конца 2019 года».
Незаконная программа КНДР по созданию ядерного оружия – угроза региональной и международной стабильности. Международное сообщество должно быть едино в своем подходе,сказал глава МИД.
По его словам, санкции в отношении Пхеньяна «уже кусаются, но нужно сохранять дипломатическое давление».
Отметим, что слова Джонсона прозвучали накануне саммита в Канаде, в ходе которого будет обсуждаться сложившаяся вокруг Северной Кореи ситуация.
Положение дел на Корейском полуострове резко обострилось в прошлом году, после того как КНДР провела целую серию ракетных пусков, а также ядерное испытание. В декабре СБ ООН ввел новые международные санкции в отношении Пхеньяна, подготовленная США резолюция получила номер 2379. Документ, помимо прочего, предписывает всем странам ООН выслать на родину северокорейских трудовых мигрантов «немедленно, но не позднее, чем до конца 2019 года».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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