18:50 15 января

В Эстонию прибыли 12 истребителей ВВС США

В Эстонию на авиабазу Эмари (Amari) в воскресенье прибыл авиаотряд США из 12 истребителей F-16.

В пресс-службе Сил обороны Эстонии сообщили, что самолеты 112 эскадрильи национальной гвардии Огайо прибыли без промежуточных посадок напрямую со своей базы в Толедо для участия в международных учениях ВВС.

В Эстонию прибыли 12 истребителей ВВС США



Как сказал и.о. командующего ВВС Эстонии, полковник Рийво Валге (Riivo Valge), начинающиеся в Эстонии совместные учения станут уже седьмыми по счету, проводимыми на авиабазе Эмари.

Одной из целей предстоящих учений станет отработка воздушных операций с участием более крупных формирований. Для этого приглашены в Эстонию также опытные наводчики из Бельгии, которые проконсультируют ВВС Эстонии при проведении подобных операций
- отметил он.

Американские самолеты примут участие и в совместных операциях наземных и военно-воздушных сил вооруженных сил как Эстонии, так и НАТО.

Авиаотряд США пробудет в Эстонии до середины 2018 года, где примут участие в учениях.

Так, учения "воздух-воздух" продолжатся до середины марта 2018 года в специально отведенном для этого воздушном пространстве в Западной Эстонии и над островами, они будут проводиться на высоте не ниже полутора километров. Учения "воздух-земля" будут проводиться на Центральном полигоне Сил обороны Эстонии, где боевые самолеты будут отрабатывать полеты и на малых высотах, передает "Интерфакс"

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 19

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  1. Тралл Сегодня, 12:11
    Больше в Эстонию на поместилось smile
    13й и 14й приземлились в Латвии...
    В Эстонию прибыли 12 истребителей ВВС США
    Тралл
    1. Арон Заави Сегодня, 14:03
      Цитата: Тралл
      Больше в Эстонию на поместилось smile
      13й и 14й приземлились в Латвии...
      В Эстонию прибыли 12 истребителей ВВС США

      Эстония по площади больше Израиля. При необходимости там легко создать авиационную инфраструктуру и на 300 боевых машин.
      Арон Заави
  2. Teberii Сегодня, 12:11
    ВВС Эстонии что это такое? Взлетки для НАТО.
    Teberii
    1. фигвам Сегодня, 12:33
      Там любой взлёт это уже сложные учения, только взлетел и уже граница. Новгородская область больше чем вся эстония.
      фигвам
  3. rotmistr60 Сегодня, 12:14
    авиаотряд США из 12 истребителей F-16... будут отрабатывать полеты и на малых высотах
    А потом эстонские политики будут обвинять в том, что их коровы перестали доиться опять из-за "громыхающих на границе российских танков"?
    rotmistr60
    1. Идущий Сегодня, 12:22
      Там не только коровы перестанут доиться , люди заикаться будут.
      Идущий
      1. ДЕДПИХТО Сегодня, 14:24
        Там люди с рождения заикаются,в каждом слове куча повторяющихся букв lol Вот разве что коровы по эстонски заикаться начнут.. laughing
        ДЕДПИХТО
      2. роман66 Сегодня, 14:34
        заикающийся эстонец - лингвистический ужас laughing
        роман66
  4. Кокос Сегодня, 12:19
    А запчасти они привезли?..наверняка старый хлам сбагрили wassat
    Кокос
  5. роман66 Сегодня, 12:23
    ага, как эстонцы, так хлам подсовывать! ф-35 давай!
    роман66
    1. ded100 Сегодня, 12:39
      Тогда уж как норвегам ф 52! wassat
      ded100
  6. Сергей-8848 Сегодня, 12:49
    С таким количеством "гостей" места для самих хозяев на территории такой великой страны, как Эстония, совсем не остаётся.
    Сергей-8848
  7. HAM Сегодня, 12:51
    Что то все эти манипуляции наводят на мысли незабвенного Остапа Бендера:"..я дам вам парабеллум!!И запад нам поможет!"(готовьте деньги,кто сколько сможет),
    HAM
  8. ДЕДПИХТО Сегодня, 13:22
    Учения "воздух-земля" будут проводиться на Центральном полигоне Сил обороны Эстонии, где боевые самолеты будут отрабатывать полеты и на малых высотах, передает "Интерфакс"
    Круто..особенно на земле,где эстонцы будут мишени передвигать lol
    ДЕДПИХТО
    1. роман66 Сегодня, 14:35
      если передвигать будут эстонцы - мишени считай, что неподвижные!
      роман66
  9. мичман Сегодня, 15:35
    В 1988 году до ликвидации МРП СССР в моем ведении находилось 6 военных аэродромов в Эстонии и 5 гражданских. Это 6 ГУ МРП СССР, я был его Руководителем. Итого 11 аэродромов и аэропортов. Все были оборудованы под III категорию ИКАО. Так полагалось. Т.е. мы русские жали эстонцам оборудование на сотни млрд. дол. США . Где они эти деньги, меченый и алкаш? А я принимал каждый аэродром.
    Вот список аэродромов военных ( стоял на каждом авиац. полк -36 самолетов): Раквере, Синалиппе, Тапа, Тарту, Хасенсалу, Эмари. Вот так мы жили и работали. Честь имею.
    мичман
  10. voyaka uh Сегодня, 17:00
    Ничего себе перелетик!
    Сначало из Огайо/США в Испанию, потом из Толедо в Эстонию.
    Пол земного шара.
    voyaka uh
  11. shura7782 Сегодня, 18:03
    Надо беспилотники в Эмари завозить и в лесу закопать, до лучших времён. wink
    shura7782
  12. московский десант Сегодня, 18:24
    Слава богу, что нас там больше нет. Пусть не богато, но без российской дури, без развешанных трусов на веревках и магнитофонов на подоконнике, динамиками наружу.
    московский десант
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