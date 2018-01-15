В Эстонию прибыли 12 истребителей ВВС США

Одной из целей предстоящих учений станет отработка воздушных операций с участием более крупных формирований. Для этого приглашены в Эстонию также опытные наводчики из Бельгии, которые проконсультируют ВВС Эстонии при проведении подобных операций

В Эстонию на авиабазу Эмари (Amari) в воскресенье прибыл авиаотряд США из 12 истребителей F-16.В пресс-службе Сил обороны Эстонии сообщили, что самолеты 112 эскадрильи национальной гвардии Огайо прибыли без промежуточных посадок напрямую со своей базы в Толедо для участия в международных учениях ВВС.Как сказал и.о. командующего ВВС Эстонии, полковник Рийво Валге (Riivo Valge), начинающиеся в Эстонии совместные учения станут уже седьмыми по счету, проводимыми на авиабазе Эмари.- отметил он.Американские самолеты примут участие и в совместных операциях наземных и военно-воздушных сил вооруженных сил как Эстонии, так и НАТО.Авиаотряд США пробудет в Эстонии до середины 2018 года, где примут участие в учениях.Так, учения "воздух-воздух" продолжатся до середины марта 2018 года в специально отведенном для этого воздушном пространстве в Западной Эстонии и над островами, они будут проводиться на высоте не ниже полутора километров. Учения "воздух-земля" будут проводиться на Центральном полигоне Сил обороны Эстонии, где боевые самолеты будут отрабатывать полеты и на малых высотах, передает "Интерфакс"