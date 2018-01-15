18:43 15 января

«Адская молотилка» замечена в роли боевой машины поддержки сирийских танков

Зенитная самоходная артиллерийская установка ЗСУ-57-2 снова засветилась в Сирии. На этот раз боевая машина, получившая прозвище «Адская молотилка», использовалась совместно со средними танками Т-55 правительственных войск, сообщает Вестник Мордовии.



«Можно сказать, что ЗСУ сейчас выступает неким подобием боевой машины поддержки. Уникальные характеристики огневой мощи обеспечиваются двумя 57-мм автоматическими пушками С-68. Зенитки способны в минуту выпускать до 120 выстрелов на один ствол. Тем, кто окажется под этим адским "дождем" из стали, не позавидуешь», – пишет автор материала Дмитрий Лемешко.


По его словам, самоходка способна поражать в борт даже современные танки, не говоря уже о БМП и бронетранспортерах, гантраках и заминированных автомобилях. Дальность поражения наземных целей достигает 4 километров.

Мощность двигателя В-54 – 520 л.с., максимальная скорость – до 50 км/час, запас хода – 400 км. Вес машины – 28 тонн. Экипаж – 6 человек.

«Рассказывают, что сирийские военные жалеют, что списали к началу войны большую часть ЗСУ-57-2. Если бы их было бы больше, то возможности САА по уничтожению террористов значительно бы возросли», – заключает автор.

Использованы фотографии: Отвага2004
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Комментарии 21

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  1. Горный стрелок Сегодня, 13:54
    Эта зенитка - потомок противотанковой ЗИС-2. Ее и "Тигры" побаивались laughing
    Горный стрелок
    1. андрей юрьевич Сегодня, 14:03
      Военное обозрение ● Новости
      «Адская молотилка» замечена в роли боевой машины поддержки сирийских танков
      вряд ли,среди "мазуты",хоть один возжелает "долгие лета" им, сопроворждение без "шилки" или ЗСУ-57-2 ... Лёха ..".алекс тв"-скажи? ты кавказ "ездил",твой авторитет-не пререкаем. drinks
      андрей юрьевич
      1. Now we are free Сегодня, 15:21
        Смахнув скупую мужскую слезу полез читать последние новости про отечественный АУ-220...
        Когда уже, когда 57 мм установят хотя бы на "Барбарис" (БМПТ)? Не говорю уже про БМП "Курганец"?..
        Now we are free
        1. Genry Сегодня, 15:41
          Так жеж "Деривация":
          Genry
        2. ProkletyiPirat Сегодня, 16:11
          Цитата: Now we are free
          Когда уже, когда 57 мм установят хотя бы на "Барбарис" (БМПТ)? Не говорю уже про БМП "Курганец"?..

          Вы лучше задумайтесь во сколько эта пушка обойдётся, это ведь не только дополнительные машины на подвоз боеприпасов, это не только гигантская стоимость боеприпасов, это ещё и увеличение количества десантной техники из-за уменьшения объёма в ней. Это АУ-220 будет золотой! А то получится таже история что и с артиллерией когда у буксируемой арты в параметре "стоимость-эффективность" не учитывают стоимость тягача или учитывают но без брони в гражданском варианте... fool
          ProkletyiPirat
  2. CentDo Сегодня, 14:01
    А у нас их не осталось на хранении? Если остались, то можно было бы подкинуть сирийцам.
    CentDo
    1. Лексус Сегодня, 14:09
      Можно пару штук модифицировать под испытания новых снарядов, в т.ч. с программируемым подрывом и корректируемых, для А-220М. good
      Лексус
  3. собаковод Сегодня, 14:05
    Цитата: CentDo
    А у нас их не осталось на хранении? Если остались, то можно было бы подкинуть сирийцам.

    Можно было бы и модернизировать, если уж она такая "адская"!
    собаковод
    1. ProkletyiPirat Сегодня, 16:13
      Цитата: собаковод
      Можно было бы и модернизировать, если уж она такая "адская"!

      ключевое слово "если"
      ProkletyiPirat
  4. Dreamboat Сегодня, 14:12
    Надо изучасть этот опыт для развития темы БМПТ! 57 мм снаряд в осколочно-фугасном исполнении несравнимо эффективнее 30 мм. Да и пробивная способность БЗ снарядов в разы выше 30 мм.
    Dreamboat
  5. Симон Сегодня, 14:13
    Уникальные характеристики огневой мощи обеспечиваются двумя 57-мм автоматическими пушками С-68. Зенитки способны в минуту выпускать до 120 выстрелов на один ствол. Тем, кто окажется под этим адским "дождем" из стали, не позавидуешь», – пишет автор материала Дмитрий Лемешко. Да, хорошие машины раньше выпускал советский ВПК. Сирийцы много нового открыли в применении, этих боевых машин
    Симон
  6. Симон Сегодня, 14:15
    Цитата: CentDo
    А у нас их не осталось на хранении? Если остались, то можно было бы подкинуть сирийцам.

    Так, может по рыскать по закоулкам, то можно и найти. wink
    Симон
  7. san4es Сегодня, 14:15
    «Рассказывают, что сирийские военные жалеют, что списали к началу войны большую часть ЗСУ-57-2.
    soldier
    san4es
  8. svp67 Сегодня, 14:20
    «Рассказывают, что сирийские военные жалеют, что списали к началу войны большую часть ЗСУ-57-2. Если бы их было бы больше, то возможности САА по уничтожению террористов значительно бы возросли», – заключает автор.
    Так в чем дело то? Пора на арену "Деривацию" выводить...да показывать её возможности.

    А при удаче, можно и про "Деревацию-2" подумать...на базе Т-90 или Т-14, для перспективной БМПТ
    svp67
    1. svp67 Сегодня, 14:36
      Цитата: svp67
      Пора на арену "Деривацию" выводить.

      К слову, под этот модуль можно использовать шасси танков Т-54\55, да даже Т-34, которых там еще предостаточно
      svp67
  9. _TANKIST_ Сегодня, 14:24
    На заднем плане, не та ли 62-ка которая взорвалась в предыдущей новости?
    _TANKIST_
    1. TIT Сегодня, 15:01
      Цитата: _TANKIST_
      не та ли 62-ка которая взорвалась

      там вроде как т-55 и это очивидно даже мне аввитехнику
      TIT
  10. Сергей-8848 Сегодня, 14:35
    Если нет боеприпасов, то и смысла держать на вооружении - маловато.
    Сняли с вооружения, отказались от поддержки и поставок.
    Сергей-8848
  11. SPLV Сегодня, 14:56
    гантраках

    Чем дальше в лес, тем больше этих "гантрахов". С каждым днём администрация сайта всё вольнее обращается с русским языком. Редактирование всё небрежнее.
    А машина и впрямь выдающаяся, если через столько лет показывает свою эффективность. Западноевропейцы повышают калибры своей техники - и 40 мм, и 50 мм, а у нас только выставочные образцы, даже "Курганец" с 30 мм, не говоря уже о БМПТ. Но, это так, высказывание дилетанта...
    SPLV
    1. Hammerlock Сегодня, 17:26
      ой, Вы в лЕНТЕ заголовки не читали, а текст....
      Hammerlock
  12. Strashila Сегодня, 16:26
    Доработать исходя из последних достижений управления огнем, сделать защиту от ПТРУСоа и гранат РПГ... как навесную так и оптику, разработать протидронный снаряд... чтоб было облако манЮсеньких осколков... но очень и очень много... снабдив радиовзрывателем.
    Strashila
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