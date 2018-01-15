«Адская молотилка» замечена в роли боевой машины поддержки сирийских танков
Зенитная самоходная артиллерийская установка ЗСУ-57-2 снова засветилась в Сирии. На этот раз боевая машина, получившая прозвище «Адская молотилка», использовалась совместно со средними танками Т-55 правительственных войск, сообщает Вестник Мордовии.
«Можно сказать, что ЗСУ сейчас выступает неким подобием боевой машины поддержки. Уникальные характеристики огневой мощи обеспечиваются двумя 57-мм автоматическими пушками С-68. Зенитки способны в минуту выпускать до 120 выстрелов на один ствол. Тем, кто окажется под этим адским "дождем" из стали, не позавидуешь», – пишет автор материала Дмитрий Лемешко.
По его словам, самоходка способна поражать в борт даже современные танки, не говоря уже о БМП и бронетранспортерах, гантраках и заминированных автомобилях. Дальность поражения наземных целей достигает 4 километров.
Мощность двигателя В-54 – 520 л.с., максимальная скорость – до 50 км/час, запас хода – 400 км. Вес машины – 28 тонн. Экипаж – 6 человек.
«Рассказывают, что сирийские военные жалеют, что списали к началу войны большую часть ЗСУ-57-2. Если бы их было бы больше, то возможности САА по уничтожению террористов значительно бы возросли», – заключает автор.
«Можно сказать, что ЗСУ сейчас выступает неким подобием боевой машины поддержки. Уникальные характеристики огневой мощи обеспечиваются двумя 57-мм автоматическими пушками С-68. Зенитки способны в минуту выпускать до 120 выстрелов на один ствол. Тем, кто окажется под этим адским "дождем" из стали, не позавидуешь», – пишет автор материала Дмитрий Лемешко.
По его словам, самоходка способна поражать в борт даже современные танки, не говоря уже о БМП и бронетранспортерах, гантраках и заминированных автомобилях. Дальность поражения наземных целей достигает 4 километров.
Мощность двигателя В-54 – 520 л.с., максимальная скорость – до 50 км/час, запас хода – 400 км. Вес машины – 28 тонн. Экипаж – 6 человек.
«Рассказывают, что сирийские военные жалеют, что списали к началу войны большую часть ЗСУ-57-2. Если бы их было бы больше, то возможности САА по уничтожению террористов значительно бы возросли», – заключает автор.
Использованы фотографии: Отвага2004
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