В Приамурье подготовлена первая группа внештатных саперов

В течение недели с отличниками по инженерной подготовке со всех мотострелковых подразделений объединения провели практические тренировки по обнаружению мин, определению их типа и классификации, а также уничтожению опасных находок при помощи накладного заряда,

В общевойсковой армии, дислоцированной в Амурской, Еврейской автономной областях и Хабаровском крае, подготовлены первые военнослужащие мотострелковых подразделений с углубленными знаниями и практическими навыками по саперному делу, сообщает пресс-служба ВВО.Отмечается, что «дополнительная подготовка внештатных специалистов-саперов в мотострелковых подразделениях проводится в связи с возросшей ролью противоминной войны в современных вооруженных конфликтах».говорится в релизе.По данным пресс-службы, «военнослужащих обучают правильному использованию войсковых миноискателей, в частности искателями неконтактных взрывных устройств "Коршун"; особое внимание на занятиях уделялось минно-взрывному делу при работе с тротиловыми шашками и обнаружению заминированных предметов». Каждый боец получил навык правильного изготовления накладного заряда и подрыва условного фугаса.Всего к обучению было привлечено около 500 военнослужащих. В дальнейшем планируется продолжить практику дополнительной подготовки внештатных саперов из мотострелковых подразделений, добавили в округе.