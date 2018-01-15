18:52 15 января

В Приамурье подготовлена первая группа внештатных саперов

В общевойсковой армии, дислоцированной в Амурской, Еврейской автономной областях и Хабаровском крае, подготовлены первые военнослужащие мотострелковых подразделений с углубленными знаниями и практическими навыками по саперному делу, сообщает пресс-служба ВВО.

В Приамурье подготовлена первая группа внештатных саперов


Отмечается, что «дополнительная подготовка внештатных специалистов-саперов в мотострелковых подразделениях проводится в связи с возросшей ролью противоминной войны в современных вооруженных конфликтах».


В течение недели с отличниками по инженерной подготовке со всех мотострелковых подразделений объединения провели практические тренировки по обнаружению мин, определению их типа и классификации, а также уничтожению опасных находок при помощи накладного заряда,
говорится в релизе.

По данным пресс-службы, «военнослужащих обучают правильному использованию войсковых миноискателей, в частности искателями неконтактных взрывных устройств "Коршун"; особое внимание на занятиях уделялось минно-взрывному делу при работе с тротиловыми шашками и обнаружению заминированных предметов». Каждый боец получил навык правильного изготовления накладного заряда и подрыва условного фугаса.

Всего к обучению было привлечено около 500 военнослужащих. В дальнейшем планируется продолжить практику дополнительной подготовки внештатных саперов из мотострелковых подразделений, добавили в округе.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 8

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  1. КВУ-НСвД Сегодня, 15:04
    Сапёр лишним не бывает wink
    КВУ-НСвД
    1. сибиралт Сегодня, 15:31
      Сапер может не только снимать, но и устанавливать взрывные устройства. belay
      сибиралт
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 15:35
        Бесспорно - кто ж спорит smile
        КВУ-НСвД
      2. oldseaman1957 Сегодня, 15:36
        Цитата: сибиралт
        Сапер может не только снимать, но и устанавливать взрывные устройства.

        И девушки за сапёров замуж хотят, особенно за богатых!
        oldseaman1957
        1. КВУ-НСвД Сегодня, 15:40
          А если ни разу не ошибётся ?
          КВУ-НСвД
  2. ротмистр Сегодня, 16:18
    Все что нештатное, все это фейк. Необходимо делать штатные саперные подразделения батальоне.Научить за неделю сапера!!! Ахинея, знаю по Афганистану. Маразм в армии крепчает.
    ротмистр
  3. Хаджи Мурат Сегодня, 17:54
    что такое внештатные саперы? дополнительные? или лишние?
    Хаджи Мурат
    1. Dr_Engie Сегодня, 18:28
      Т.к. новых штатных единиц не создали, а штат подразделений такого рода не изменялся, то может просто обучили N мотострелков сапёрному делу, при этом ВУС и должность оставили прежнюю? Ну, то-есть человек остается всё также ефрейтором мотострелком каким-нибудь, просто проходит дополнительное обучение, для расширения кругозора.
      Dr_Engie
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