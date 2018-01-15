18:45 15 января

Зеленодольский завод обеспечат оборонными заказами на 10 лет вперед

Минобороны РФ обеспечит заказами Зеленодольский судостроительный завод в Татарстане на все время действия новой Госпрограммы вооружения на 2018-2027 годы, передает ТАСС сообщение замминистра обороны Юрия Борисова.



Верховным Главнокомандующим в конце прошлого года была одобрена новая Государственная программа вооружения. В ней достойное место занимает вооружение, связанное с Военно-морским флотом, и для вас найдется работа. Я считаю, что мы с руководством Зеленодольского завода должны очень плотно поработать в этом году, чтобы обеспечить вас заказами на все десять лет,
сказал Борисов на церемонии закладки патрульного корабля «Николай Сипягин» (проект 22160).


По его словам, Зеленодольский завод сейчас устойчиво вышел на рынок создания кораблей ближней морской зоны.

Патрульные корабли, малый ракетный корабль, малый корвет стали уже предметом гордости российских Вооруженных сил и Военно-морского флота,
отметил заместитель министра.

Он напомнил, что корабли, построенные в Зеленодольске, отлично проявили себя в сирийском конфликте.

Они хоть и маленькие, но очень "зубастые" и имеют на вооружении крылатые ракеты большой дальности "Калибр",
сказал Борисов.

Год начинается для вас очень хорошо, с закладки корабля. Это надежда на будущее, на то, что завод будет развиваться, новые рабочие будут прирастать. Мы постараемся, чтобы доля присутствия Министерства обороны на Зеленодольском заводе не снижалась,
добавил он.

Использованы фотографии: АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького»
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Комментарии 20

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  1. Geisenberg Сегодня, 15:18
    А кто-то говорит что оборонка загибается
    Geisenberg
    1. allaykbar Сегодня, 15:29
      да эти же самые в 2002 году так же говорили. И потом так говорить будут
      allaykbar
      1. oldseaman1957 Сегодня, 15:48
        Зеленодольский завод обеспечат оборонными заказами на 10 лет вперед
        - Ну, если ещё при этом будут хорошо платить работягам, тогда я "ЗА"!
        oldseaman1957
      2. rapid turtle Сегодня, 15:58
        Цитата: allaykbar
        в 2002 году так же говорили.

        Так , да не так.
        на ОАО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» в Республике Татарстан заложен шестой патрульный корабль проекта 22160 «Николай Сипягин», названный в честь Героя Советского Союза, капитана 3-го ранга Николая Ивановича Сипягина, командовавшего в годы Великой Отечественной войны отрядом сторожевых катеров Черноморского флота. Проект патрульного корабля разработан ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург).
        Серия:
        Заводской № 161 — заложен 26.02.2014 — спущен 24.06.2017 — «Василий Быков»
        Заводской № 162 — заложен 25.07.2014 — «Дмитрий Рогачёв»
        Заводской № 163 — заложен 18.02.2016 — «Павел Державин»
        Заводской № 164 — заложен 08.05.2016 — «Сергей Котов»
        Заводской № 165 — заложен 25.11.2016 — «Виктор Великий»
        Заводской № 166 — заложен 13.01.2018 — «Николай Сипягин»

        А как то вот так.
        rapid turtle
    2. yahont Сегодня, 16:58
      Спасибо М. Шаймиеву, в 90-х. не дал Чубайсо-гайдаровской шайке совершить "прихватизацию " предприятий Татарстана, поэтому оборонка в Татарстане слава богу жива.
      yahont
      1. bk316 Сегодня, 17:13
        Спасибо М. Шаймиеву

        C Шаймиевым для "партнеров" вообще нежданчик случился.
        Его явно продвигали (как ЕБН для развала СССР) для развала РФ. Похож по биографии на ЕБН, да еще как бы с националистическими взглядами. И по началу вроде так и пошло. А потом вдруг оказалось что Татарстану с Россией по пути, и вообще много чего в РФ поуничтожали в Татарстане только преумножили....
        bk316
      2. РУСС Сегодня, 17:15
        Цитата: yahont
        Спасибо М. Шаймиеву, в 90-х. не дал Чубайсо-гайдаровской шайке совершить "прихватизацию " предприятий Татарстана, поэтому оборонка в Татарстане слава богу жива.

        Так "Зеленодольский судостроительный завод" не государственное предприятие ,а ОАО и соответственно это частный бизнес. laughing
        Причем сдесь Шаймиев то?
        РУСС
    3. RASKAT Сегодня, 17:49
      Мы еще забываем тот факт, что в будущем нам еще предстоит заменять пр 1124М Альбатрос. На какой базе будет построен современный аналог пока не ясно, скорее всего на Каракуртах. Но возможно и на более тяжелых 22160, для более дальних походов. Таких кораблей нам нужно достаточно много, ну уж никак не меньше 20-ти штук. Так что нашим верфям и тому же Зеленодольскому заводу еще строить и строить.
      RASKAT
      1. Dr_Engie Сегодня, 18:31
        Ну, для разнообразия можно было бы заказами не только 2-3 верфи обеспечивать, у нас их простаивающих и загибающихся предостаточно.
        Dr_Engie
    4. Mavrikiy Сегодня, 18:43
      Цитата: Geisenberg
      А кто-то говорит что оборонка загибается

      А кто говорит что оборонка есть? Из пятерки танковых заводов выжил один, из десятка авиазаводов три через раз дышат. Далече еще до щита-оборонки.
      Mavrikiy
  2. изя топ Сегодня, 15:22
    а на всякий случай директоров и главных инженеров камерами на 10 лет обеспечили?
    изя топ
    1. РУСС Сегодня, 16:27
      Цитата: изя топ
      а на всякий случай директоров и главных инженеров камерами на 10 лет обеспечили?

      Для начала Рогозину.

      "Считается, что он – готовый Сталин
      И провозвестник страшных перемен,
      А я скажу, что он всегда скандален
      И что не Сталин он, а шоумен.

      То в Сочи он племянницу устроит –
      Хоть он и не пытался, вот те крест, –
      То мысленно окоп в Донбассе роет,
      То сына двинет, то квартиру скроет,
      То на Восточном не находит средств...
      Он продолжатель путинского дела,
      В глухой тупик ведет его стезя,
      Но действует ускоренно, умело:
      Ему уже в Молдавию нельзя!

      В Румынии Рогозину не рады,
      И, сохраняя оскорбленный вид,
      Он пишет им: «Ответа ждите, гады!» –
      И сам потом стирает этот твит.

      Вот уровень грядущих наших сделок
      И символ положения страны:
      И нынешний-то вождь довольно мелок,
      А будущие просто не видны.

      Провинция в упадке и столица,
      Нам не спастись ни нефтью, ни мошной,
      Но если напоследок веселиться –
      То лучше с ним. Он самый тут смешной."

      Д.Быков.
      РУСС
      1. Владимир16 Сегодня, 17:02
        Цитата: РУСС
        Д.Быков.

        Ты бы Пушкина почитал, или Некрасова.
        Стихоплетов развелось тьма-тьмущая. Языком трещать - не мешки ворочать. А этот за бабло вылижет, не дорого возьмет laughing
        Владимир16
        1. РУСС Сегодня, 17:17
          Цитата: Владимир16
          Цитата: РУСС
          Д.Быков.

          Ты бы Пушкина почитал, или Некрасова.
          Стихоплетов развелось тьма-тьмущая. Языком трещать - не мешки ворочать. А этот за бабло вылижет, не дорого возьмет laughing

          Володь ты советуй ,что читать своим детям ,я без тебя разберусь,а про "языком трещать" так на этом форуме каждый горазд ,как впрочем и ты.
          РУСС
  3. Симон Сегодня, 15:30
    Они хоть и маленькие, но очень "зубастые" и имеют на вооружении крылатые ракеты большой дальности "Калибр". Ну вот и хорошо, нужно по больше таких "зубатых" корабликов с "калибрами"! Маленькие, везде сущие, они быстро будут построены и введены в строй. good drinks
    Симон
    1. БВС Сегодня, 15:47
      И покорятся им моря и океаны.
      БВС
    2. bk316 Сегодня, 17:18
      И кстати по каналам пролезает. С ПВО только слабовато.
      bk316
  4. pafegosoff Сегодня, 15:49
    Прочёл как-то про Борисова. Технарь тот ещё. Для Обороны человек весьма полезный.
    pafegosoff
  5. san4es Сегодня, 15:58
    мы с руководством Зеленодольского завода должны очень плотно поработать в этом году, чтобы обеспечить вас заказами на все десять лет,
    сказал Борисов на церемонии закладки патрульного корабля «Николай Сипягин» (проект 22160)

    ...Пошла "жара" soldier

    san4es
  6. andrej-shironov Сегодня, 18:04
    Я рад за работников данного завода. По крайнем мере хоть у кого то будет зарплата в эпоху массовых сокращений.
    andrej-shironov
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