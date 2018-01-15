Зеленодольский завод обеспечат оборонными заказами на 10 лет вперед
Минобороны РФ обеспечит заказами Зеленодольский судостроительный завод в Татарстане на все время действия новой Госпрограммы вооружения на 2018-2027 годы, передает ТАСС сообщение замминистра обороны Юрия Борисова.
По его словам, Зеленодольский завод сейчас устойчиво вышел на рынок создания кораблей ближней морской зоны.
Он напомнил, что корабли, построенные в Зеленодольске, отлично проявили себя в сирийском конфликте.
Верховным Главнокомандующим в конце прошлого года была одобрена новая Государственная программа вооружения. В ней достойное место занимает вооружение, связанное с Военно-морским флотом, и для вас найдется работа. Я считаю, что мы с руководством Зеленодольского завода должны очень плотно поработать в этом году, чтобы обеспечить вас заказами на все десять лет,сказал Борисов на церемонии закладки патрульного корабля «Николай Сипягин» (проект 22160).
По его словам, Зеленодольский завод сейчас устойчиво вышел на рынок создания кораблей ближней морской зоны.
Патрульные корабли, малый ракетный корабль, малый корвет стали уже предметом гордости российских Вооруженных сил и Военно-морского флота,отметил заместитель министра.
Он напомнил, что корабли, построенные в Зеленодольске, отлично проявили себя в сирийском конфликте.
Они хоть и маленькие, но очень "зубастые" и имеют на вооружении крылатые ракеты большой дальности "Калибр",сказал Борисов.
Год начинается для вас очень хорошо, с закладки корабля. Это надежда на будущее, на то, что завод будет развиваться, новые рабочие будут прирастать. Мы постараемся, чтобы доля присутствия Министерства обороны на Зеленодольском заводе не снижалась,добавил он.
Использованы фотографии: АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького»
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