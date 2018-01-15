18:44 15 января

В Японию прибыл американский вертолетоносец для эскадрильи F-35B

Американские истребители F-35B в Японии получили первый совместимый с ними корабль.Как сообщает портал navaltoday.com, в порт города Сасебо (префектура Нагасаки) прибыл десантный транспорт-док USS Wasp (LHD 1).

Прибытие USS Wasp представляет собой увеличение военного потенциала и приверженность нашим партнерам и союзникам в обеспечении безопасности и стабильности в регионе. Объединившись с эскадрильей F-35B, которая уже базируется в Японии, мы обеспечим готовность выполнять весь спектр военных операций в регионе
— рассказал Колби Ховард, капитан USS Wasp.

В Японию прибыл американский вертолетоносец для эскадрильи F-35B



USS Wasp классифицируется как десантный транспорт-док, хотя после модернизации 2012 года скорее является лёгким авианосцем. Он стал первым кораблём, полностью совместимым с новейшими истребителями пятого поколения F-35B.

США развернули первую эскадрилью F-35B в Японии ещё в прошлом году, но из-за отсутствия совместимых кораблей истребители несли лишь «наземную» службу. С приходом в Японию USS Wasp американский флот получил возможность полноценного использования новых истребителей. В составе Седьмого флота USS Wasp сменит транспорт-док USS Bonhomme Richard (LHD-6), который отправится в США для модернизации.

Истребители-бомбардировщики F-35B первыми среди семейства F-35 получили статус начальной боевой готовности (в сентябре 2015 года) и используются Корпусом морской пехоты США (около 50 единиц). Ключевая особенность F-35B — возможность вертикального взлёта и посадки, что позволяет использовать их на вертолётоносцах и универсальных десантных кораблях, имеющих лётную палубу, передает "Warspot"


Использованы фотографии: korabley.net
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Комментарии 16

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  1. RUSOIVAN Сегодня, 17:26
    Готовьте японок!
    RUSOIVAN
  2. Арон Заави Сегодня, 17:29
    Нормальная машинка.
    Арон Заави
    1. Rusland Сегодня, 17:35
      Это самолёт. hi
      Rusland
    2. q75agent Сегодня, 17:39
      такое же Г ....как и кока кола laughing
      q75agent
    3. КВУ-НСвД Сегодня, 17:46
      Нормальная - кто же спорит . Только дорогая . Не развал Союза - и у нас были бы , как минимум не хуже . И авианосцы для них ходили бы.
      КВУ-НСвД
    4. Shuttle Сегодня, 17:49
      Цитата: Арон Заави
      Нормальная машинка.

      Да, хорошая. Для авианосца. Но на этом практически всё.
      Shuttle
    5. Геркулесыч Сегодня, 17:56
      Арон hi Я гляжу ВЫ лично именно ВЫ в этот самолет буквально влюблены! Вам бы такой для себя -на тридцатом небе будите от счастья! hi
      Геркулесыч
    6. Wasiliy1985 Сегодня, 18:28
      Эффект "подсоса" виден невооруженным глазом.
      Понятно, что это в принципе "болезнь" ЛА такого типа в силу законов физики, но где пресловутая "продвинутость" (Imprоved)? Компенсировать алгоритмами бортового ЭВМ физические законы так и не получается - эх, пичалька..
      Wasiliy1985
  3. svp67 Сегодня, 17:40
    В первую очередь это ДЕСАНТНЫЙ корабль и не стоит объяснять, для чего он там может пригодится, в любой момент...
    svp67
    1. bubalik Сегодня, 17:48
      Корабли класса «Wasp» были созданы специально для обеспечения транспортировки морем и высадки на не оборудованное побережье полностью укомплектованного экспедиционного батальона морской пехоты (около 1900 человек), управления силами десанта и оказания ему авиационной поддержки силами эскадрильи самолётов с вертикальным взлётом.

      ,,,ну он там не первый раз feel
      ,,,По состоянию на 11 января 2017 года находился на верфи BAE Systems, куда прибыл ранее для проведения четырехмесячного ремонта. 08 июня прибыл на военно-морскую базу Норфолк после завершения ходовых испытаний, которые длились два дня. 30 августа покинул Норфолк и направился в свой новый порт приписки Сасебо, Япония, где будет выполнять обязанности флагманского корабля 7-го флота США. 04 сентября был направлен в Карибский бассейн для оказания гуманитарной помощи пострадавшим от ураганов «Ирма» и «Мария», где находился в течение двух месяцев. 30 октября корабль с 18-дневным визитом прибыл на военно-морскую базу Мейпорт (штат Флорида) для проведения текущего ремонта. После завершения ремонта корабль возобновил свой путь в новый порт приписки, в рамках которого 30 ноября прибыл с трехдневным визитом в Рио-де-Жанейро (Бразилия). 10 декабря с однодневным визитом прибыл в Пунта-Аренас (Чили), а 11 декабря транзитом прошел Магеллановский пролив. 28 декабря прибыл с запланированным визитом на военно-морскую базу Перл-Харбор, Гавайи. 14 января 2018 года прибыл в новый порт приписки Сасебо, Япония
      bubalik
    2. voyaka uh Сегодня, 17:51
      Весной может понадобиться. После мирной Олимпиады.
      voyaka uh
      1. собаковод Сегодня, 18:20
        Уже в планах? За японцев не страшно? Хотя, о чём это я, они же от земли обетованной ох как далеко...
        собаковод
  4. Геркулесыч Сегодня, 17:53
    Вопрос очень простой -японцы как бы корабль берут в аренду, или сша у японцев берут на время их ф35? Как и на каких условиях японские самолеты будут использоваться, и кем именно и для чего? Попрошу, тех кто" в курсе "ответить без глупостей и выпендрежа! hi
    Геркулесыч
    1. Лексус Сегодня, 18:37
      Насколько я понял, F-35В перелетели в Японию в прошлом году взамен снимаемых с вооружения AV-8 Hurrier. Они принадлежат КМП США. И приписываются не к кораблю, а к конкретной авиабазе. Делается это потому, что, в зависимости от миссии, состав авиагруппы на носителе может меняться. Возникнет необходимость - американцы снимут с "Уоспа" часть "Оспреев" и вертолётов, а вместо них разместят эту-самую эскадрилью "Лайтнингов".
      Лексус
      1. Геркулесыч Сегодня, 18:39
        Лексус hi -Вам от меня+ , и Спасибо! !! hi
        Геркулесыч
    2. voyaka uh Сегодня, 18:39
      Ни то и не другое.
      У американских морпехов есть в Японии наземная база с Ф-35Б.
      Теперь у них есть возможность использовать Wasp для десантных
      операций, используя Ф-35Б.
      До этого морпехи тренировались в применении Ф-35Б на десантном корабле America.
      У самих японцев есть только Ф-35А.
      Но у японцев есть свои десантные вертолетоносцы. Которые они планируют переделать
      для операций с Ф-35Б. Их пока не закупили.
      voyaka uh
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