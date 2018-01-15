В Японию прибыл американский вертолетоносец для эскадрильи F-35B

Прибытие USS Wasp представляет собой увеличение военного потенциала и приверженность нашим партнерам и союзникам в обеспечении безопасности и стабильности в регионе. Объединившись с эскадрильей F-35B, которая уже базируется в Японии, мы обеспечим готовность выполнять весь спектр военных операций в регионе

Американские истребители F-35B в Японии получили первый совместимый с ними корабль.Как сообщает портал navaltoday.com, в порт города Сасебо (префектура Нагасаки) прибыл десантный транспорт-док USS Wasp (LHD 1).— рассказал Колби Ховард, капитан USS Wasp.USS Wasp классифицируется как десантный транспорт-док, хотя после модернизации 2012 года скорее является лёгким авианосцем. Он стал первым кораблём, полностью совместимым с новейшими истребителями пятого поколения F-35B.США развернули первую эскадрилью F-35B в Японии ещё в прошлом году, но из-за отсутствия совместимых кораблей истребители несли лишь «наземную» службу. С приходом в Японию USS Wasp американский флот получил возможность полноценного использования новых истребителей. В составе Седьмого флота USS Wasp сменит транспорт-док USS Bonhomme Richard (LHD-6), который отправится в США для модернизации.Истребители-бомбардировщики F-35B первыми среди семейства F-35 получили статус начальной боевой готовности (в сентябре 2015 года) и используются Корпусом морской пехоты США (около 50 единиц). Ключевая особенность F-35B — возможность вертикального взлёта и посадки, что позволяет использовать их на вертолётоносцах и универсальных десантных кораблях, имеющих лётную палубу, передает "Warspot"