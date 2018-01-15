Бондарев: США вновь стремятся дестабилизировать ситуацию в Сирии

Планы США по созданию в Сирии так называемых «сил безопасности границы» не смогут помешать реализуемому нами процессу мирного урегулирования, хотя именно на это по сути и направлены

Мы не позволим эти планы нарушить. И в защите незыблемости этих планов нам помогут наши военные базы, сохранённые российским мудрым руководством. Мы не позволим никаким деструктивным силам – ни американским, ни арабским – закрутить очередной виток войны в только что освобождённой от террористических банд стране»

Соединённые Штаты не заинтересованы в урегулировании конфликта в Сирии и продолжают прилагать усилия по дестабилизации обстановки и развалу страны, считает председатель оборонного Комитета Совета Федерации Виктор Бондарев.– заявил Виктор Бондарев.Сенатор отметил, что данные намерения Штатов совершенно не легитимны. Как, впрочем, и большинство их действий в Сирии, начиная с вторжения в страну без мандата Совбеза ООН. Цели формирования новых вооружённых группировок – сохранение своего присутствия и расширение влияния в САР, активизация сепаратизма, развал страны. Американцев не устраивает воцарение мира в Сирии, экономическое и инфраструктурное возрождение страны, возвращение её граждан к мирной жизни. США стремятся подогревать войну, и поэтому ищут благовидный предлог для размещения тридцати тысяч вооружённых людей в суверенном государстве. Это откровенное пренебрежение мнением международного сообщества. И откровенная провокация. Потому что международное сообщество не может никак не реагировать. Скоро к протесту Турции присоединятся и другие страны. И никто не позволит им чинить беспредел.Также Бондарев добавил, что мирное урегулирование в Сирии реализуется Россией в соответствии с договорённостями, достигнутыми в Сочи в ходе трёхсторонних переговоров с Турцией и Ираном и с одобрения сирийского руководства. Это единственно правильный, ибо единственно законный алгоритм.- приводит пресс-служба Бондарева его слова.