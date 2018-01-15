06:54 16 января

Бондарев: США вновь стремятся дестабилизировать ситуацию в Сирии

Соединённые Штаты не заинтересованы в урегулировании конфликта в Сирии и продолжают прилагать усилия по дестабилизации обстановки и развалу страны, считает председатель оборонного Комитета Совета Федерации Виктор Бондарев.

Планы США по созданию в Сирии так называемых «сил безопасности границы» не смогут помешать реализуемому нами процессу мирного урегулирования, хотя именно на это по сути и направлены
– заявил Виктор Бондарев.

Бондарев: США вновь стремятся дестабилизировать ситуацию в Сирии



Сенатор отметил, что данные намерения Штатов совершенно не легитимны. Как, впрочем, и большинство их действий в Сирии, начиная с вторжения в страну без мандата Совбеза ООН. Цели формирования новых вооружённых группировок – сохранение своего присутствия и расширение влияния в САР, активизация сепаратизма, развал страны. Американцев не устраивает воцарение мира в Сирии, экономическое и инфраструктурное возрождение страны, возвращение её граждан к мирной жизни. США стремятся подогревать войну, и поэтому ищут благовидный предлог для размещения тридцати тысяч вооружённых людей в суверенном государстве. Это откровенное пренебрежение мнением международного сообщества. И откровенная провокация. Потому что международное сообщество не может никак не реагировать. Скоро к протесту Турции присоединятся и другие страны. И никто не позволит им чинить беспредел.

Также Бондарев добавил, что мирное урегулирование в Сирии реализуется Россией в соответствии с договорённостями, достигнутыми в Сочи в ходе трёхсторонних переговоров с Турцией и Ираном и с одобрения сирийского руководства. Это единственно правильный, ибо единственно законный алгоритм.

Мы не позволим эти планы нарушить. И в защите незыблемости этих планов нам помогут наши военные базы, сохранённые российским мудрым руководством. Мы не позволим никаким деструктивным силам – ни американским, ни арабским – закрутить очередной виток войны в только что освобождённой от террористических банд стране»
- приводит пресс-служба Бондарева его слова.

Использованы фотографии: МИНОБОРОНЫ РФ
22

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 92

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  1. Mavrikiy Вчера, 19:11
    Бондарев: США вновь стремятся дестабилизировать ситуацию в Сирии

    И не раз и не два. Кто бы сомневался.
    Mavrikiy
    1. Chertt Вчера, 19:15
      О Бондарев...а то сегодня на ВО его только два раза в статьях упоминали, как же он без Пиара
      Chertt
      1. Тралл Вчера, 19:23
        Где-то, свернувшись в клубочек, плачет Рогозин... smile
        Тралл
        1. svp67 Вчера, 19:39
          Цитата: Тралл
          Где-то, свернувшись в клубочек, плачет Рогозин...

          После ТАКОГО количества "проколов", он и рад, что его и не вспоминают...
          svp67
          1. bouncyhunter Вчера, 21:19
            Цитата: svp67
            Наш Питер древней их страны... Наши предки ЧЕРЕЗ такие трудности и невзгоды прошли, что тут даже говорить не стоит

            Какая страна у них ? Сброд отбросов всей Европы ! Поправьте если ошибаюсь ...
            bouncyhunter
            1. Идущий Вчера, 21:25
              Это их и бесит , не понимают что мы имеем многовековую историю и корни на своей земле , а они пришли на чужую...
              Идущий
              1. bouncyhunter Вчера, 21:28
                На чужом горе не построить своего счастья . А именно это матрасы и пытаются делать по всему миру . Забыли , что ад их ждёт там , где они считают себя дома . yes
                bouncyhunter
                1. Идущий Вчера, 21:30
                  Все грехи их не скрыть перед людьми , а уж тем паче перед Богом.
                  Идущий
                  1. bouncyhunter Вчера, 21:34
                    Цитата: Идущий
                    перед Богом

                    Забыли имя его , избрав себе нового . sad
                    bouncyhunter
                    1. Идущий Вчера, 21:39
                      Золотой телец ими правит , не читали Ветхий завет.
                      Идущий
                      1. bouncyhunter Вчера, 21:42
                        Уже говорили на эту тему : они читают откровения от рогатого и копытного , чей титул Князь Тьмы ... Тьфу , не к ночи будь помянут ! negative
                        bouncyhunter
                    2. Идущий Вчера, 21:46
                      Цитата: bouncyhunter
                      Уже говорили на эту тему : они читают откровения от рогатого и копытного , чей титул Князь Тьмы ... Тьфу , не к ночи будь помянут ! negative


                      Значит не будем , пусть Господь хранит нас и наши земли , а нам чужого не надо.
                      Идущий
                      1. bouncyhunter Вчера, 21:49
                        Цитата: Идущий
                        нам чужого не надо

                        Но и своего не отдадим ! soldier
                        bouncyhunter
                2. Идущий Вчера, 21:52
                  Цитата: bouncyhunter
                  Но и своего не отдадим ! soldier


                  Пусть попробуют ...
                  Идущий
                  1. bouncyhunter Вчера, 21:59
                    Вить , я там ниже на аглицкой мове пару ласковых выложил ... wink
                    bouncyhunter
    2. To be or not to be Вчера, 20:13
      Ничего нового сша не придумали .строят нью Косово на территории Сирии...такие же курдские района есть на территории самой Турции .Ирана и Ирака .
      To be or not to be
  2. polpot Вчера, 19:14
    Столько денег вложено и примирение -это не серьезно
    polpot
  3. svp67 Вчера, 19:16
    Бондарев: США вновь стремятся дестабилизировать ситуацию в Сирии
    Вот мне интересно и для кого это стало НЕОЖИДАННОСТЬЮ.
    Хватит либеральничать. Противника надо ДОБИВАТЬ, а не давать ему шанс на реванш
    svp67
    1. bouncyhunter Вчера, 19:36
      Цитата: svp67
      Вот мне интересно и для кого это стало НЕОЖИДАННОСТЬЮ.

      Для того кто исповедует толерастный либерастизм .
      Цитата: svp67
      Хватит либеральничать. Противника надо ДОБИВАТЬ, а не давать ему шанс на реванш

      Более чем "хватит" , но далеко не все так считают . Кое-кто считает что не следует палить по тараканам из пушки . sad negative
      bouncyhunter
      1. svp67 Вчера, 19:40
        Цитата: bouncyhunter
        Кое-кто считает что не следует палить по тараканам из пушки .

        А по динозаврам? По ним из пушки можно?
        svp67
        1. bouncyhunter Вчера, 19:47
          hi
          Цитата: svp67
          А по динозаврам? По ним из пушки можно?

          Так их же русские уничтожили . wink А в остальном - корректировщики по ключевым высотам после отработки и зачистки ...
          bouncyhunter
          1. svp67 Вчера, 19:52
            Цитата: bouncyhunter
            Так их же русские уничтожили

            Нет. Даже в 45-ом мой, дед еще 11 мая воевал, и это с дисциплинированными немцами, а тут...
            svp67
            1. bouncyhunter Вчера, 20:03
              Сергей , мой один прадед погиб у Кёнигсберга , второй - в Берлине . Если нужно будет - я доделаю то , что прадеды не закончили . Чего бы мне это не стоило .
              bouncyhunter
              1. svp67 Вчера, 20:25
                Цитата: bouncyhunter
                Если нужно будет - я доделаю то , что прадеды не закончили .

                Когда будете это делать, то присмотритесь, где то внизу, среди танковых армад я за своих дедов работу заканчивать буду... soldier
                svp67
                1. bouncyhunter Вчера, 20:28
                  А у меня и тени сомнения не было . fellow drinks
                  bouncyhunter
                2. Идущий Вчера, 20:31
                  Эх мужики , не в том дело , мы за ценой не постоим , как этим долбодятлам донести , что не в ту сторону они пытаются давить , им же дороже обойдется , да и наших "ребятишек" жалко.
                  Идущий
                  1. svp67 Вчера, 20:37
                    Цитата: Идущий
                    Эх мужики , не в том дело , мы за ценой не постоим , как этим долбодятлам донести ,

                    Вот как покажем, что за ценой не постоим и с них возьмем БОЛЬШУЮ цену, даже за их победу, так и донесем...
                    : "Братья и дружина! Лучше быть убиту от мечей, Чем от рук поганых полонену!.." Слово о полку Игореве
                    svp67
                    1. bouncyhunter Вчера, 20:54
                      Цитата: svp67
                      "Братья и дружина! Лучше быть убиту от мечей, Чем от рук поганых полонену!.." Слово о полку Игореве

                      Я подписываюсь под этими словами . soldier
                      bouncyhunter
                      1. svp67 Вчера, 20:56
                        Цитата: bouncyhunter
                        Я подписываюсь под этими словами

                        Гены, общая ГЕНЕТИЧЕСКАЯ память... куда от неё деться.
                        svp67
                    2. Идущий Вчера, 21:01
                      " Сядем братья на лихих коней , да посмотрим синего мы Дону"
                      Не будет их победы никогда.
                      Идущий
                      1. svp67 Вчера, 21:10
                        Цитата: Идущий
                        Не будет их победы никогда.

                        Конечно, :
                        «А мои-то куряне ратники бывалые: под трубами повиты, под шеломами взлелеяны, с конца копья вскормлены; пути им ведомы, яруги им знаемы, луки у них натянуты, колчаны отворены, сабли наточены.
                        svp67
                    3. bouncyhunter Вчера, 21:02
                      Цитата: svp67
                      Гены, общая ГЕНЕТИЧЕСКАЯ память... куда от неё деться.

                      Как кошку нельзя научить лаять , как не заставить волка перейти на сторону зайцев - так и нас не переделать ! На том и стоим и стоять будем , как пращуры завещали .
                      bouncyhunter
                      1. svp67 Вчера, 21:11
                        Цитата: bouncyhunter
                        как пращуры завещали .

                        Наш Питер древней их страны... Наши предки ЧЕРЕЗ такие трудности и невзгоды прошли, что тут даже говорить не стоит
                        svp67
                    4. Идущий Вчера, 21:17
                      Цитата: svp67
                      Цитата: Идущий
                      Не будет их победы никогда.

                      Конечно, :
                      «А мои-то куряне ратники бывалые: под трубами повиты, под шеломами взлелеяны, с конца копья вскормлены; пути им ведомы, яруги им знаемы, луки у них натянуты, колчаны отворены, сабли наточены.

                      овраги им знакомы,
                      луки у них натянуты,
                      колчаны отворены,
                      сабли изострены;
                      сами скачут, как серые волки в поле,
                      ища себе чести, а князю — славы.


                      Мы помним все и нашим детям передадим . а они своим детям.
                      Идущий
                    5. ДЕДПИХТО Сегодня, 05:48
                      Цитата: svp67
                      Цитата: Идущий
                      Эх мужики , не в том дело , мы за ценой не постоим , как этим долбодятлам донести ,

                      Вот как покажем, что за ценой не постоим и с них возьмем БОЛЬШУЮ цену, даже за их победу, так и донесем...
                      : "Братья и дружина! Лучше быть убиту от мечей, Чем от рук поганых полонену!.." Слово о полку Игореве

                      По всей видимости эти великие строки не читал один полковник,натянувший чужие сапоги фельдмаршала no
                      ДЕДПИХТО
                  2. bouncyhunter Вчера, 20:42
                    Витя , коль лоб широк и жизнь крива - крепись , тупая голова ! lol А сами эти удоды тоскливые не успокоятся , это факт ...
                    bouncyhunter
                    1. Идущий Вчера, 20:56
                      Паша , они могут воевать только дистанционно , а потом бульдозером зачищать все что осталось , надеюсь они понимают , что с нами так не прокатит.
                      Идущий
                      1. bouncyhunter Вчера, 21:03
                        Нет у них того , что есть у нас - ВЕРА В БОГА .
                        bouncyhunter
                    2. Идущий Вчера, 21:21
                      Цитата: bouncyhunter
                      Нет у них того , что есть у нас - ВЕРА В БОГА .


                      Пусть свои задницы берегут , а мы души наши Богу вручаем.
                      Идущий
                      1. bouncyhunter Вчера, 21:24
                        Как говорили предки наши , вынимая меч из ножен : "Крепи , Господи , мою руку !" . soldier
                        bouncyhunter
                    3. Идущий Вчера, 21:28
                      Цитата: bouncyhunter
                      Как говорили предки наши , вынимая меч из ножен : "Крепи , Господи , мою руку !" . soldier


                      " И руководи Господи моими мыслями и чувствами.."
                      Идущий
                      1. bouncyhunter Вчера, 21:32
                        Да будет так с любым супостатом , дерзнувшим на землю нашу : бивали и будем бить без сожаления !
                        bouncyhunter
                    4. Идущий Вчера, 21:42
                      Цитата: bouncyhunter
                      Да будет так с любым супостатом , дерзнувшим на землю нашу : бивали и будем бить без сожаления !


                      Представляешь Паша , если перевести им наш диалог ... поймут?
                      Идущий
                      1. bouncyhunter Вчера, 21:44
                        А мне их понимание как до известного места дверцы . Пусть их тамошние толмачи донесут им простую истину - не лезь , зашибут ! soldier angry
                        bouncyhunter
                    5. Идущий Вчера, 21:48
                      Цитата: bouncyhunter
                      А мне их понимание как до известного места дверцы . Пусть их тамошние толмачи донесут им простую истину - не лезь , зашибут ! soldier angry


                      Видимо другим не верят и хотят сами проверить.
                      Идущий
                      1. Комментарий был удален.
    2. Арон Заави Вчера, 21:16
      Цитата: svp67

      Хватит либеральничать. Противника надо ДОБИВАТЬ, а не давать ему шанс на реванш

      Может просто не хватает сил?
      Арон Заави
      1. poquello Вчера, 22:57
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: svp67

        Хватит либеральничать. Противника надо ДОБИВАТЬ, а не давать ему шанс на реванш

        Может просто не хватает сил?

        была такая мысль, но нет, сил хватает, америкурдов даже тупо Иран задавит, здесь таки политика с прагматикой.
        Арон, Вас хизбола под боком устроит?
        poquello
        1. Арон Заави Сегодня, 00:22
          Цитата: poquello
          была такая мысль, но нет, сил хватает, америкурдов даже тупо Иран задавит, здесь таки политика с прагматикой.
          Арон, Вас хизбола под боком устроит?

          Так она у нас под боком с 82 года. Попривыкли.
          Арон Заави
          1. poquello Сегодня, 00:28
            Цитата: Арон Заави
            Цитата: poquello
            была такая мысль, но нет, сил хватает, америкурдов даже тупо Иран задавит, здесь таки политика с прагматикой.
            Арон, Вас хизбола под боком устроит?

            Так она у нас под боком с 82 года. Попривыкли.

            ) то то Ваши икру мечут о влиянии Ирана на Сирию, я таки предполагаю что наши пытаются в этом регионе как-то всё сгармонизировать чтоб затухать начало
            poquello
  4. assa67 Вчера, 19:18
    30 тыс.перекрашенных в СДА недобитых игиловцев,да под матрасным руководством много бед могут наделать...даже осман-паша испугался,грозит перебить их (ну и курдов заодно),хотя,разница не велика
    assa67
    1. bouncyhunter Вчера, 19:39
      А это что - первый раз такое со стороны матрасов , а , Андрей ? hi Эти "№;%%%:ки всегда ждут , как шакалы ...
      bouncyhunter
      1. assa67 Вчера, 19:42
        Паша,приветствую hi ....да уж,так себе народец,как тараканы
        assa67
        1. bouncyhunter Вчера, 19:48
          Хуже , друг мой ... С тараканами договориться можно . yes
          bouncyhunter
          1. assa67 Вчера, 19:54
            request не знаю как...когда были,то я их тапком,или отравой какой...а этих никакая отрава не берет...разве что тапок ЗДОРОВЕННЫЙ найти,чтобы брызги во все стороны laughing
            assa67
            1. bouncyhunter Вчера, 20:07
              Тапки у нас имеются , тараканам лучше ныкаться под холодильник .
              bouncyhunter
              1. assa67 Вчера, 20:16
                твои слова,да Богу в уши
                assa67
                1. bouncyhunter Вчера, 20:18
                  Бог помогает не большим батальонам , а тем , кто лучше стреляет .
                  bouncyhunter
                  1. assa67 Вчера, 20:24
                    ну ,это ,я думаю,мы не разучились делать... yes
                    assa67
                    1. bouncyhunter Вчера, 20:26
                      Если придётся проверить - проверим ... soldier
                      bouncyhunter
                      1. assa67 Вчера, 20:28
                        soldier ....порох всегда держим сухим
                        assa67
                      2. Идущий Вчера, 20:34
                        Цитата: bouncyhunter
                        Бог помогает не большим батальонам , а тем , кто лучше стреляет .


                        Вот , а они думают , что все можно купить.
                        Идущий
            2. bouncyhunter Вчера, 20:33
              Цитата: assa67
              порох всегда держим сухим

              Есть ещё порох в пороховницах ... wink
              bouncyhunter
              1. assa67 Вчера, 20:34
                а гейропе только ягоды в ягодицах laughing
                assa67
                1. bouncyhunter Вчера, 20:43
                  Андрей , и влага сам знаешь где . wink
                  bouncyhunter
  5. Громобой Вчера, 19:23
    Сенатор отметил
    И почему им тоги не выдают...они бы в них величественно смотрелись,как и подобает избранным.
    П.С. А сказанное им слишком банально и всем очевидно,чтоб это комментировать.
    Громобой
  6. iliitchitch Вчера, 19:24
    Открыл тов.Бондарев компот с вишенками , тоже мне , откровение . Эти потомки грабителей дилижансов по-другому не умеют , только насвинячить и похрюкать .
    iliitchitch
  7. Маз Вчера, 19:27
    Спокойна, братишки. Дзюдо штука простая как вода, дадим США ошибиться самим.
    Маз
  8. Egorovich Вчера, 19:37
    ХАОС в мире для матрасии благо. Ведь ни одна точка на земном шарике, где произошел какой либо значимый конфликт, не обошлась без участия этих полосатых козлов.
    Egorovich
    1. bouncyhunter Вчера, 20:20
      Цитата: Egorovich
      полосатых козлов

      Это очень мягко сказано , Егорыч ...
      bouncyhunter
      1. Идущий Вчера, 20:36
        Эх , если бы не правила , я представляю все тирады речи и к ним присоединяюсь.
        Идущий
        1. bouncyhunter Вчера, 20:46
          Цитата: Идущий
          Вот , а они думают , что все можно купить.

          Пусть сами себе платят . И меняются согласно графику .
          bouncyhunter
          1. Идущий Вчера, 21:32
            Деньги для них все , для нас ничто ...
            Идущий
            1. bouncyhunter Вчера, 21:37
              Духовные ценности для русского человека всегда были превыше материального . yes
              bouncyhunter
              1. Идущий Вчера, 21:44
                Потому что это от Бога , а деньги от дьявола.
                Идущий
                1. bouncyhunter Вчера, 21:48
                  Это понимает тот , кто крест нательный носит , а не непотребство всякое у сердца .
                  bouncyhunter
                  1. Идущий Вчера, 21:54
                    Причем весь Запад забыл о духовном и живет только ради материального , куда все катиться?
                    Идущий
                    1. bouncyhunter Вчера, 22:01
                      Уже прикатились , жду заслуженного возмездия .
                      bouncyhunter
      2. Egorovich Вчера, 21:10
        Я уже два предупреждения получал, так что все остальное и без моих матов про этих отстойных все известно.
        Egorovich
        1. bouncyhunter Вчера, 21:15
          Егорыч , я уже бывал в бане - знаю о чём речь . wink
          bouncyhunter
  9. kefan Вчера, 19:57
    Ну а что еще остается ждать от матриасников, там где они хлть как то присутствуют, там хаос.
    kefan
  10. лысова Вчера, 20:00
    Ну никак не клеится понятие " «силы безопасности границы» " - с пиццей, создаваемой штатами, в ингредиент которой входят, отморозки различных террористических группировок.
    лысова
  11. SARAPUL Вчера, 20:45
    Ну США , прям специально злят Ближний восток и нарываются..? Там ведь шурави закрепились и на долго ..Русские умеют воевать!
    SARAPUL
  12. мерцание Вчера, 20:46
    Курды, в своем стремлении заполучить независимый Курдистан, совсем обезумели, решили душу дьяволу продать, положились на США. Никакой независимый Курдистан штатам не нужен, им нужны те кто готов воевать формально за свои интересы, а по сути за интересы штатов (точнее, тех кто реально за ними стоит).
    Чуть ранее, за интересы штатов воевало ИГИЛ, сейчас рекрутируются курды.
    Ну а после курдов, похоже, будет рекрутирован последний ресурс штатов на БВ это Израиль.
    ИГИЛ , курды, Израиль.
    мерцание
    1. Shahno Вчера, 21:10
      Давайте-ка, без смелых заявлений? Кто там собрался рекрутировать кого? У вас мерцание, или отступило?
      Shahno
  13. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 21:54
    А почему
    США вновь стремятся дестабилизировать ситуацию в Сирии


    США и не прекращали этим заниматься. Новость в общем то ни о чем.
    Генерал Песчаных Карьеров
  14. Сомневающийся Вчера, 21:58
    Сенатор отметил, что данные намерения Штатов совершенно не легитимны. Как, впрочем, и большинство их действий в Сирии, начиная с вторжения в страну без мандата Совбеза ООН

    А у сенатора есть мандат ООН, пусть предъявит
    Сомневающийся
  15. ушкуйник Вчера, 22:27
    Соединённые Штаты были бы не "соединенными штатами", если бы прилагали усилия по стабилизации обстановки и укреплению страны - Сирии. Кредо США - "мутить все и везде". И получать за эту муть немалый бакшиш.
    ушкуйник
  16. q75agent Вчера, 22:58
    Свежая новость ....Курдские военизированные отряды, воюющие в Сирии с террористической организацией ИГИЛ (запрещена в РФ), получили от США партию ПЗРК. Об этом сообщает межарабское издание "Аль-Масдар".

    Как утверждает издание, партия поставлена в муниципалитет Африн. Поставка была реализована на прошлой неделе
    q75agent
    1. poquello Вчера, 23:50
      Цитата: q75agent
      Свежая новость ....Курдские военизированные отряды, воюющие в Сирии с террористической организацией ИГИЛ (запрещена в РФ), получили от США партию ПЗРК. Об этом сообщает межарабское издание "Аль-Масдар".

      Как утверждает издание, партия поставлена в муниципалитет Африн. Поставка была реализована на прошлой неделе

      о бороду этой свежей новости уже спотыкаться можно, свежая - турки уже атаковали курдов
      poquello
  17. Denis Obukhov Вчера, 23:14
    Нужно постоянно поднимать вопрос о законности присутствия ов в САР,на всех международных площадках.Вышвырнуть их от туда как нашкодившего кота...Иначе это ни когда не кончится.
    Denis Obukhov
  18. Monster_Fat Сегодня, 05:16
    "...Мудрым руководством...."... ой как северо-корейским "не культом личности" запахло.... wink
    Monster_Fat
  19. Злой 55 Сегодня, 05:53
    Ну а что вы хотели от государства, финансовый терроризм в котором является национальной идеей..
    Злой 55
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