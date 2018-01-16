Чехии надо бояться России: ведь Москва против НАТО!
Представляем Йиржи Драгоша, кандидата в президенты Чехии, уверенного в скорой победе на выборах. Он выступил с заявлением и сообщил: Чехии нужно бояться России. Ведь для Москвы главный военный враг — НАТО.
Как заявил в интервью iROZHLAS кандидат в чешские президенты Йиржи Драгош, Чешской Республике следует «бояться России», потому как в военной доктрине Российской Федерации «самым главным военным врагом» считается НАТО.
Сей кандидат, отмечает «ИноТВ», полагает также, что спецслужбы России работают «на разложение Североатлантического альянса». Наконец, русские спецслужбисты могут организовать «заговор» и помешать победе кандидата во втором туре президентских выборов. Словом, куда ни кинь, всюду русский клин.
И нельзя допустить, заметим, что Йиржи Драгош — какой-то свихнувшийся конспиролог или любитель пить пиво вне разумных самоограничений. Ни в коем случае. Этот человек — большой учёный и даже бывший председатель Академии наук Чешской Республики. И у него позади первое политическое достижение: господин Драгош сумел пройти первый тур выборов и пробрался во второй.
До решающего голосования осталось всего две недели. Политик уже заявил, что преимущество сильного конкурента Милоша Земана его ничуть не пугает. Заявление тоже из разряда странных: после первого тура Земан получил на 12 процентных пунктов голосов больше!
Драгош хоть и учёный, но арифметику, видимо, знает худо. Двенадцать процентных пунктов для него — разница «незначительная». Зато свой результат он считает «успехом». Странно, что он уже не сообщил прессе о своей победе.
Помешать такой победе могут, конечно, только вездесущие русские. Драгош опасается, что его соперники устроят «заговор», использовав «российские спецслужбы».
В интервью Драгош особо подчеркнул:
В заключение политик сделал вывод из собственных предположений: Чешской Республике следует «бояться России». «Вспомните, что в российской военной доктрине говорится: самый главный военный враг — это НАТО, членом которой мы являемся, — сообщил кандидат. — И закономерно, что российские спецслужбы работают на разложение Североатлантического альянса».
Выберет ли народ политика, уговаривающего этот самый народ «бояться»? Обычно выбирают тех, кто твердит о «возрождении», «решительном курсе», «великой стране» и оперирует тезисами вроде «Сделаем Америку снова великой». Тем, кто предлагает гражданам «бояться», у руля государства не место.
Как заявил в интервью iROZHLAS кандидат в чешские президенты Йиржи Драгош, Чешской Республике следует «бояться России», потому как в военной доктрине Российской Федерации «самым главным военным врагом» считается НАТО.
Сей кандидат, отмечает «ИноТВ», полагает также, что спецслужбы России работают «на разложение Североатлантического альянса». Наконец, русские спецслужбисты могут организовать «заговор» и помешать победе кандидата во втором туре президентских выборов. Словом, куда ни кинь, всюду русский клин.
И нельзя допустить, заметим, что Йиржи Драгош — какой-то свихнувшийся конспиролог или любитель пить пиво вне разумных самоограничений. Ни в коем случае. Этот человек — большой учёный и даже бывший председатель Академии наук Чешской Республики. И у него позади первое политическое достижение: господин Драгош сумел пройти первый тур выборов и пробрался во второй.
До решающего голосования осталось всего две недели. Политик уже заявил, что преимущество сильного конкурента Милоша Земана его ничуть не пугает. Заявление тоже из разряда странных: после первого тура Земан получил на 12 процентных пунктов голосов больше!
Драгош хоть и учёный, но арифметику, видимо, знает худо. Двенадцать процентных пунктов для него — разница «незначительная». Зато свой результат он считает «успехом». Странно, что он уже не сообщил прессе о своей победе.
Помешать такой победе могут, конечно, только вездесущие русские. Драгош опасается, что его соперники устроят «заговор», использовав «российские спецслужбы».
В интервью Драгош особо подчеркнул:
«Я по-прежнему считаю, что Россия интересуется нашими выборами. Российские спецслужбы заинтересованы в том, чтобы Милош Земан переизбрался на второй срок».
В заключение политик сделал вывод из собственных предположений: Чешской Республике следует «бояться России». «Вспомните, что в российской военной доктрине говорится: самый главный военный враг — это НАТО, членом которой мы являемся, — сообщил кандидат. — И закономерно, что российские спецслужбы работают на разложение Североатлантического альянса».
Выберет ли народ политика, уговаривающего этот самый народ «бояться»? Обычно выбирают тех, кто твердит о «возрождении», «решительном курсе», «великой стране» и оперирует тезисами вроде «Сделаем Америку снова великой». Тем, кто предлагает гражданам «бояться», у руля государства не место.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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