19:06 16 января

Чехии надо бояться России: ведь Москва против НАТО!

Представляем Йиржи Драгоша, кандидата в президенты Чехии, уверенного в скорой победе на выборах. Он выступил с заявлением и сообщил: Чехии нужно бояться России. Ведь для Москвы главный военный враг — НАТО.



Как заявил в интервью iROZHLAS кандидат в чешские президенты Йиржи Драгош, Чешской Республике следует «бояться России», потому как в военной доктрине Российской Федерации «самым главным военным врагом» считается НАТО.


Сей кандидат, отмечает «ИноТВ», полагает также, что спецслужбы России работают «на разложение Североатлантического альянса». Наконец, русские спецслужбисты могут организовать «заговор» и помешать победе кандидата во втором туре президентских выборов. Словом, куда ни кинь, всюду русский клин.

И нельзя допустить, заметим, что Йиржи Драгош — какой-то свихнувшийся конспиролог или любитель пить пиво вне разумных самоограничений. Ни в коем случае. Этот человек — большой учёный и даже бывший председатель Академии наук Чешской Республики. И у него позади первое политическое достижение: господин Драгош сумел пройти первый тур выборов и пробрался во второй.

До решающего голосования осталось всего две недели. Политик уже заявил, что преимущество сильного конкурента Милоша Земана его ничуть не пугает. Заявление тоже из разряда странных: после первого тура Земан получил на 12 процентных пунктов голосов больше!

Драгош хоть и учёный, но арифметику, видимо, знает худо. Двенадцать процентных пунктов для него — разница «незначительная». Зато свой результат он считает «успехом». Странно, что он уже не сообщил прессе о своей победе.

Помешать такой победе могут, конечно, только вездесущие русские. Драгош опасается, что его соперники устроят «заговор», использовав «российские спецслужбы».

В интервью Драгош особо подчеркнул:

«Я по-прежнему считаю, что Россия интересуется нашими выборами. Российские спецслужбы заинтересованы в том, чтобы Милош Земан переизбрался на второй срок».


В заключение политик сделал вывод из собственных предположений: Чешской Республике следует «бояться России». «Вспомните, что в российской военной доктрине говорится: самый главный военный враг — это НАТО, членом которой мы являемся, — сообщил кандидат. — И закономерно, что российские спецслужбы работают на разложение Североатлантического альянса».

Выберет ли народ политика, уговаривающего этот самый народ «бояться»? Обычно выбирают тех, кто твердит о «возрождении», «решительном курсе», «великой стране» и оперирует тезисами вроде «Сделаем Америку снова великой». Тем, кто предлагает гражданам «бояться», у руля государства не место.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 44

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  1. XII легион Сегодня, 07:31
    в российской военной доктрине говорится: самый главный военный враг — это НАТО, членом которой мы являемся

    Все логично
    XII легион
    1. Зяблицев Сегодня, 07:34
      Результаты покажут, кого поддержат южные славяне - прагматичного Земана или чувака, который продался англосаксам...
      Зяблицев
      1. Alena Frolovna Сегодня, 10:14
        Ещё одна кукла на верёвочке в руках "мирового Карабаса": дёрнули с одной стороны - посучил ножонкой, с другой стороны - изрёк слово и какое! Вернее страшилку - "Бойтесь Россию, она против "наты".

        Спешу добавить к этому, чтобы он и ему подобные действительно опасались, что Россия может напомнить о том, как чехи украли золото царской России, как зверствовали на нашей земле и грабили, грабили, грабили, как убивали наших солдат в 1945 уже после ПОБЕДЫ.

        А "страшно добрая ната",в которой чехи подвизаются, до определённого времени была и их врагом.
        Но, видимо, память так коротка, что пришлось запеть, вернее - завыть от необоснованного страха, потому что "злые люди песен не поют", так сказал в своё время Фридрих Ницше.

        А верёвочка может неожиданно и оборваться...
        Alena Frolovna
      2. R.L. Сегодня, 12:16
        Попробую повторить, что я уже писал. В Чехии только 30% населения с чисто славянскими предками. Это первое. Второе - за Драгоша будут голосовать представители так называемого "Пражского кафе" - деятели искуств, по-жизни не опытные студенты, определённая часть интеллигенции и люди, которым друзья Земана навредили. За Земана будут голосовать люди из так называемого "Окраинного кабачка", вроде как большинство - но и там не всё просто. Некоторые не хотят премьера, которого поддерживает Земан.
        За третье, граждане Российи должны знать, что Земан не проРоссийский, а не протиРоссийский. Просто прагматик.
        И к слову. Чехия не состоит в групе южных славян, а чешская кухня относится к южнонемецкой группе.
        R.L.
        1. словак Сегодня, 15:24
          как словак, замечу: чехи хотят, чтобы их считали почти немцами. Поэтому, вы и не словяне, и не немцы, а так, что- то в проруби.
          словак
      3. cheap trick Сегодня, 13:22
        Чехи не считают себя славянами.словаки-да.
        cheap trick
    2. oldseaman1957 Сегодня, 07:35
      Цитата: XII легион
      Все логично
      - К слову пришлось:
      oldseaman1957
      1. LSA57 Сегодня, 08:20
        Цитата: oldseaman1957
        - К слову пришлось:

        видел один в один, но про женскую логику laughing
        LSA57
      2. Сепар ДНР Сегодня, 08:29
        Цитата: oldseaman1957
        - К слову пришлось:

        В народном оригинале,"две красивые женщины" звучит как " две гулящие женщины",притом ,обозначенные одним ёмким и крепким словом.

        Ну вы поняли...
        Сепар ДНР
    3. vkl.47 Сегодня, 07:52
      Рука кремля это всегда очень удобно для отмазки собственного провала. Кошка родила котят-это Путин виноват.
      vkl.47
      1. АнпеЛ Сегодня, 08:05
        Следуя логике - выходите из НАТы и Россия такая страшная и опасная вам не угрожает
        АнпеЛ
        1. dsk Сегодня, 08:21
          Здравствуйте Анатолий!
          Цитата: АнпеЛ
          выходите из НАТы
          "Вход рубль -выход два", если мышки попробуют выскочить из мышеловки НАТО, пристрелят инициаторов на месте при попытки к бегству.
          dsk
      2. LSA57 Сегодня, 08:21
        Цитата: vkl.47
        Кошка родила котят-это Путин виноват.

        Кошка БРОСИЛА котят, это Путин виноват laughing
        LSA57
        1. RUSOIVAN Сегодня, 08:29
          Родила-бросила, что поменялось то?
          RUSOIVAN
          1. LSA57 Сегодня, 08:32
            Цитата: RUSOIVAN
            Родила-бросила, что поменялось то?

            кроме фамилии Путин, всё по прежнему laughing
            LSA57
    4. R.L. Сегодня, 12:44
      То что это сказал Драгош, Российские агенства пересказали от сербского информагенства Beta.
      Драгош только высказал мнение, что иностранные спецслужбы могут вмешаться в ход выборов.
      А пранкеров надо наказывать, пока они своими шутками не привели мир к войне.
      R.L.
      1. словак Сегодня, 15:28
        Мнение надо высказывать, если есть к тому основания. Он говорит то, что хотят от него слышать американцы. Человек, имеющий хоть сколько- то ума, не будет бредить российским вмешательством в выборы еще и в Чехии.
        словак
  2. сибиралт Сегодня, 07:31
    Рано Драгош радуется, выборы выиграет пророссийский Земан.
    сибиралт
    1. LSA57 Сегодня, 07:45
      Цитата: сибиралт
      Рано Драгош радуется, выборы выиграет пророссийский Земан.

      да похоже этим чехам нато уже поперёк горла стоит, вместе с ес
      LSA57
      1. R.L. Сегодня, 12:21
        Поперёк горла нам стоят только некоторые проэкты ЕС. А мы умеем эти проэкты обнулить на нашей территории.
        R.L.
        1. словак Сегодня, 15:29
          Мы пахали...
          словак
    2. Васян1971 Сегодня, 07:46
      Цитата: сибиралт
      Рано Драгош радуется, выборы выиграет пророссийский Земан.

      Угу. Пророссийский Трумп тоже выиграл...
      Васян1971
    3. yousha1980 Сегодня, 09:02
      Если уж Трампа выбрали, что стоит Земана выбрать.
      yousha1980
  3. Дирижер Сегодня, 07:32
    Вот же , ЧК хорошо шороху навела . Свинья в доме у чеха или там у немца помрет , видны уши ЧК. ))))
    Дирижер
  4. rotmistr60 Сегодня, 07:36
    Представляем Йиржи Драгоша, кандидата в президенты Чехии
    Да такому кандидату, который призывает бояться России будут громко аплодировать в Сша и ЕС. Свой плоть от плоти, а значит просто необходимо ему помочь стать президентом.
    rotmistr60
    1. LSA57 Сегодня, 07:46
      Цитата: rotmistr60
      Да такому кандидату, который призывает бояться России

      "Трус не играет в хоккей" (С) laughing и в президенты никогда не попадёт
      LSA57
  5. Геркулесыч Сегодня, 07:39
    Чем Чехи знамениты -раньше хорошим пивом, а сейчас идиотами, рвущимися к власти! В этом плане они на немцев похожи -там у власти неумная пивная фрау сидит!
    Геркулесыч
    1. R.L. Сегодня, 12:31
      Чем чехи знамениты? Тот, кто знает историю по документам, а не по шольной программе, тот вам скажет.
      R.L.
      1. словак Сегодня, 15:31
        Главное достояние- были вместе со Словакией. И будут опять.
        словак
  6. rocket757 Сегодня, 07:40
    Шо за предположение, Земан проросийский ... нет там на западе таких! Просто человек с головой дружит и за свою страну, мож и нацпатриот! Вот и всё!
    Шо за привычка, считать всех за нас или против .... а просто о том что он за своих, этого не достаточно???
    rocket757
  7. Симон Сегодня, 07:42
    Не были бы в НАТО, могли бы не боятся. Ну а раз вы в НАТО - значит придется бояться. Если начнете войну, то всем достанется, кто в НАТО! negative
    Симон
    1. rocket757 Сегодня, 08:13
      В глобальной войне по фиг, за нату или против ты, отгребут все, тем более она маленькая!
      А вот экономия от того не малая, тем более, если воевать не планируешь.
      rocket757
  8. inkass_98 Сегодня, 07:48
    Эпидемия кретинизма добралась и до выборов в Чехии. Прямо-таки классический случай.
    Кстати, а не для НАТО ли Россия является основным врагом? В таком случае господин Драгош может сделать (как ученый) сделать для себя удивительное открытие из серии "сила действия равна силе противодействия), или, по-простому, как аукнется, так и откликнется.
    Ну и куда же без русских хакеров, без них и вода не освятится, и солнце не взойдет, и выборы не выборы...
    inkass_98
  9. Strashila Сегодня, 07:52
    Понятно, что выборы и лозунг "чем дурнее, тем потешнее" является основным... да и бабки отрабатывать спонсоров надо.
    Strashila
  10. slavaseven Сегодня, 08:11
    Да на Западе уже аксиома - "Хочешь победы в политике - ругай и стращай Россией"
    slavaseven
  11. василий50 Сегодня, 08:26
    У чеха мания величия. Без такого громкого *пука* его бы и не заметили.
    василий50
    1. словак Сегодня, 15:32
      Это исторически подтвержденный факт.
      словак
  12. Михаил м Сегодня, 08:33
    По сути статьи: выйдите из НАТО, и бояться будет некого.
    Не по сути, а по содержанию:
    после первого тура Земан получил на 12 процентных пунктов голосов больше
    . Поясните мне, тёмному, чем 12 процентов отличаются от 12 процентных пунктов? Али это для наукообразности такой оборот придумали? Глядишь, за умного сойдёт где-нибудь. А ещё в устной речи стало модным знаки препинания произносить. "Десять тире двенадцать процентов". Слыхали, наверное. За точки с запятыми становится обидно. Их почему то не оглашают.
    Михаил м
  13. Вольнопёр Сегодня, 08:52
    Как заявил в интервью iROZHLAS кандидат в чешские президенты Йиржи Драгош,
    — Нельзя забывать о главной причине того, почему экономические санкции против России по-прежнему сохраняются. Речь о военной оккупации территории Украины.
    http://inosmi.ru/politic/20180115/241190881.html

    У его оппонента другое мнение
    Вольнопёр
  14. keeper03 Сегодня, 09:01
    Чехия - выходи из НАТО и нечего будет бояться ! laughing yes
    keeper03
  15. лысова Сегодня, 09:12
    Выживший из ума старик, совсем не контролирующий свои высказывания. Каким должен быть президент: " Президент должен не пугать людей, а напротив, побуждать их. " - его слова. Подписал петицию «Ученые против страха и равнодушия». Ну и в оконцовке заголовок статьи - Чехии надо бояться России. То, что он с головой не дружит - однозначно ( похоже на почве химии ).
    лысова
  16. anjey Сегодня, 09:22
    Как заявил в интервью iROZHLAS кандидат в чешские президенты Йиржи Драгош, Чешской Республике следует «бояться России», потому как в военной доктрине Российской Федерации «самым главным военным врагом» считается НАТО.
    Какие проблемы?
    Выходите из нато и живите спокойно,Чехия как враг не нужна России а нужна как самостоятельное разумное государство для торговли и добрососедских отношений ,никто ее окупировать не собирается -это же неоспоримая явность ....
    anjey
  17. ПалБор Сегодня, 09:33
    Интересно,а так называемая "интеллигенция" во всём мире такая либеральная и отвратно-продажная?
    Смотрю на происходящее в США,например,со всей этой травлей не таких как они,тех,кто не в тренде и диву даюсь. request
    ПалБор
  18. bratchanin3 Сегодня, 10:57
    Россия должна интересоваться выборами и по возможности влиять на них. Кто же заставлял вступать чехов в НАТО, если так страшно?
    bratchanin3
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