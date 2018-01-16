19:08 16 января

В МИД Японии утверждают, что страна самостоятельно управляет своими системами ПРО

Системы противоракетной обороны (ПРО) Японии носят исключительно защитный характер, полностью управляются местными специалистами и не угрожают соседним государствам, включая Россию. Об этом заявил во вторник представитель японского МИД в ответ на просьбу прокомментировать озабоченность, которую выразил в понедельник на пресс-конференции в Москве министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по поводу предстоящего развертывания в Японии американских комплексов ПРО Aegis Ashore.

В МИД Японии утверждают, что страна самостоятельно управляет своими системами ПРО


Системы ПРО нашей страны направлены на защиту жизни и имущества народа, они носят чисто оборонительный характер. Наша страна ими суверенно управляет, они не представляют угрозу соседним государствам, включая Россию. Российской стороне это было разъяснено на встрече глав МИД в ноябре прошлого года и при других обстоятельствах
- заявил японский дипломат


В любом случаенаша страна намерена вести с Россией упорные переговоры на основе своей последовательной позиции, которая заключается в решении вопроса о принадлежности четырех северных островов (так в Японии называют южную часть российских Курил - прим.) и подписании мирного договора
- добавил он

Такую же позицию по вопросу ПРО изложил во вторник на пресс-конференции в Токио министр обороны Японии Ицунори Онодэра. По его словам, система Aegis Ashore "направлена исключительно на защиту страны от баллистических ракет".

Лавров 15 января выразил опасения по поводу того, что США будут иметь доступ к управлению комплексами ПРО Aegis Ashore после их размещения в Японии. Он подчеркнул, что Москва хотела бы получить более убедительные сведения о характере этих комплексов, в частности в рамках диалога по безопасности между секретарями Советов безопасности России и Японии.

В декабре прошлого года японское правительство утвердило решение о размещении в стране двух установок Aegis Ashore. Их планируется развернуть на полигонах японских Сил самообороны в северной префектуре Акита и юго-западной Ямагути к 2023 году, однако темпы могут быть ускорены. Для Aegis Ashore Токио также намерен закупить новые противоракеты SM-3 Block 2A с дальностью полета до 1 тыс. км, передает ТАСС


Использованы фотографии: http://iz.ru/
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Комментарии 47

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  1. Комментарий был удален.
    1. андрей юрьевич Сегодня, 07:58
      В МИД Японии утверждают, что страна самостоятельно управляет своими системами ПРО
      "самостоятельность" марионетки,определяет длинна нитки.
      андрей юрьевич
      1. Сергей39 Сегодня, 08:00
        Блажен кто верует
        Сергей39
        1. Идущий Сегодня, 09:07
          Как оккупированная страна может самостоятельно управлять своей обороной и армией?
          Идущий
          1. роман66 Сегодня, 09:22
            Виктор! hi виртуально, как и многое в Японии
            роман66
            1. Идущий Сегодня, 09:25
              Приветствую Роман! hi заиграются они в компьютерные игры и могут попытаться "хулиганить" , лучше их потуги погасить в зачатке.
              Идущий
              1. роман66 Сегодня, 09:27
                только вот как - флот-то у них поболее нашего, кажись request
                роман66
                1. Идущий Сегодня, 09:38
                  "Воюют не числом а умением" , хоть и не все так просто , надежда только на нашу "дубину".
                  Идущий
                  1. роман66 Сегодня, 09:45
                    хоть что-то есть, и никакое про не поможет
                    роман66
                    1. Татьяна Сегодня, 12:22
                      Япония - захватническая страна с больши числом военных преступлений и военных преступников! Страна, которая в своих преступлениях никогда не каялась и каяться не собиралась и не собирается в будущем!
                      Даже из-за одного только этого Японии никакого доверия в её миролюбии со стороны других государств просто быть не может!
                      Татьяна
    2. Комментарий был удален.
      1. КОН Сегодня, 08:05
        Чего они силой возьмут?))) Они товарищу Ыну то лишьний раз боятся что то сказать...
        КОН
      2. Uncle Lee Сегодня, 08:09
        Цитата: Капитан Смоллетт
        силой попробуют взять

        Одно дело требовать и другое дело силой взять ! За это можно и по сопатке получить !
        Uncle Lee
        1. Сепар ДНР Сегодня, 08:13
          Системы ПРО нашей страны направлены на защиту жизни и имущества народа, они носят чисто оборонительный характер. Наша страна ими суверенно управляет, они не представляют угрозу соседним государствам, включая Россию. Российской стороне это было разъяснено на встрече глав МИД в ноябре прошлого года и при других обстоятельствах

          Японцы умеют рассказывать и заверять yes .
          Знакомы с их изощрённо-азиатским стилем дипломатии...
          Сепар ДНР
          1. роман66 Сегодня, 09:22
            и, главное, кланяются, кланяются....
            роман66
        2. LSA57 Сегодня, 08:26
          Цитата: Uncle Lee
          За это можно и по сопатке получить !

          и не раз
          LSA57
    3. bouncyhunter Сегодня, 09:06
      Володя , привет ! hi
      Цитата: Uncle Lee
      И всю риторику сводят к северным территориям и мирному договору !

      У кого что болит - тот про то и говорит . wink
      bouncyhunter
      1. роман66 Сегодня, 09:24
        Паша hi боли-то фантомные. анальгинчику внутривенно
        роман66
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:28
          Рома , привет ! hi
          Цитата: роман66
          анальгинчику внутривенно

          Я не сторонник полумер , потому - цианид или рицин . Нужное подчеркнуть . lol
          bouncyhunter
          1. роман66 Сегодня, 09:29
            добрый ты, как похмелье laughing
            роман66
            1. bouncyhunter Сегодня, 09:30
              Я не добрый и не злой . Я - справедливый . feel
              bouncyhunter
              1. роман66 Сегодня, 09:31
                и ведь не поспоришь....
                роман66
        2. Uncle Lee Сегодня, 09:31
          Паша, Рома ! привет ! hi Вот именно фантомные боли ! Курилы и Сахалин ломти давно отрезанные ! И я здесь живу !
          Uncle Lee
          1. роман66 Сегодня, 09:33
            ну ты там держись ! ( хотя денег нет) lol
            роман66
            1. Uncle Lee Сегодня, 09:37
              Где-то я это уже слыхал ! crying
              Uncle Lee
              1. роман66 Сегодня, 09:41
                по-моему, это слоган Российской Федерации lol
                роман66
                1. Uncle Lee Сегодня, 09:44
                  Вы потише ! автор может обидеться ! stop
                  Uncle Lee
                  1. роман66 Сегодня, 09:47
                    авторские получит, новый айфон купит, чего ему переживать
                    роман66
          2. bouncyhunter Сегодня, 09:34
            Япы может и молчали бы в тряпочку , но кукловод дёргает за ниточки и науськивает .
            bouncyhunter
            1. Svarog51 Сегодня, 10:28
              "Лица стёрты, краски тусклы. То ли люди, то ли куклы?" wink
              Svarog51
              1. bouncyhunter Сегодня, 10:33
                Серёга hi При всём моём нынещнем неуважении к Макаревичу , его творчество я уважаю .
                bouncyhunter
                1. Svarog51 Сегодня, 10:43
                  Согласен, тем более, что в "Машине времени" не он один был.
                  Svarog51
                  1. bouncyhunter Сегодня, 10:51
                    К сожалению , есть талантливые люди , которые к своей стране задницей повернулись ... sad
                    bouncyhunter
                    1. Идущий Сегодня, 11:16
                      Цитата: Svarog51
                      Согласен, тем более, что в "Машине времени" не он один был.


                      Сергей , приветствую! hi многие проживают разные периоды в жизни , он потерялся.
                      Идущий
                      1. Svarog51 Сегодня, 11:47
                        Виктор, моё почтение hi Да. И такое порой случается.
                        Svarog51
              2. Идущий Сегодня, 11:53
                Цитата: Svarog51
                Виктор, моё почтение hi Да. И такое порой случается.


                К сожалению , да , а по молодости был для многих знаменем.
                Идущий
  2. Зяблицев Сегодня, 07:56
    "Самостоятельно" - это слово пропало из японского лексикона в 1945 году, даже такого иероглифа нет... laughing
    Зяблицев
    1. федоров Сегодня, 08:04
      Верно подмечено. Но такой иероглиф есть, правда оттуда торчат звезднополосатые уши.
      Дружбан у меня есть - изучает японский, зрение правда резко упало.
      И нафига ему это надо в 45-ть лет ? Буквицу бы изучал, Глаголицу..
      федоров
  3. LSA57 Сегодня, 07:57
    В МИД Японии утверждают, что страна самостоятельно управляет своими системами ПРО

    куклы марионетки тоже так думают, что они за верёвочки кукловода дёргают. и только тогда, когда их подвешивают на крючок, до них доходит истина. правда не до всех
    LSA57
    1. Лексус Сегодня, 12:27
      Сергей hi . У нас и с этого, европейского, бока по соседству - одни "твердуны" smile
      Лексус
  4. МВГ Сегодня, 08:08
    Ну, судя по стилю заявлений должностных лиц Японии, курс обучения заявлениям они в США вместе с Украинскими и Польскими должностными лицами проходили
    МВГ
  5. Стройбат запаса Сегодня, 08:10
    О каком "суверенном управлении" системами вооружений может говорить оккупированная страна? Им самим-то не смешно? А от Курил можем им только известный фаллический символ отправить Почтой России.
    Стройбат запаса
    1. LSA57 Сегодня, 08:28
      Цитата: Стройбат запаса
      А от Курил можем им только известный фаллический символ отправить Почтой России.

      можно и своим ходом через всю территорию Японии
      LSA57
      1. Стройбат запаса Сегодня, 08:36
        Только Почтой России. Пусть по номеру отслеживают путь посылки через пролив с промежуточными остановками в Москве, Питере, Калининграде, Владивостоке, Хабаровске, Кирове, Мурманске... и так далее
        Стройбат запаса
  6. rotmistr60 Сегодня, 09:26
    Наша страна ими суверенно управляет
    По поводу суверенного управления возникают большие сомнения. Все ПРО вокруг границ России от запада до востока управляются действительно суверенно, но американцами. А вот к чему вспомнил набившие оскомину "северные территории" не понятно. Наверное требуется по инструкции вспоминать, как только речь заходит о России.
    rotmistr60
  7. лысова Сегодня, 09:26
    Короткая у них память, а ведь когда то разумные руководители были. Только вдуматься - пригрев на груди змею и тут же просить Южные Курилы. fool
    лысова
  8. bratchanin3 Сегодня, 10:48
    Привыкли уже американцы разводить русских лохов. Боюсь, что наше лохоруководство могут купить на замануху.
    bratchanin3
  9. StobbeS Сегодня, 12:38
    Ну, все правильно, они управляют ПРО, а Американцы управляют ими)))
    StobbeS
  10. Aleks777 Сегодня, 15:40
    Ну ну как скажет папа.так якудза встанут.
    Aleks777
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