В МИД Японии утверждают, что страна самостоятельно управляет своими системами ПРО

Системы ПРО нашей страны направлены на защиту жизни и имущества народа, они носят чисто оборонительный характер. Наша страна ими суверенно управляет, они не представляют угрозу соседним государствам, включая Россию. Российской стороне это было разъяснено на встрече глав МИД в ноябре прошлого года и при других обстоятельствах

В любом случаенаша страна намерена вести с Россией упорные переговоры на основе своей последовательной позиции, которая заключается в решении вопроса о принадлежности четырех северных островов (так в Японии называют южную часть российских Курил - прим.) и подписании мирного договора

Системы противоракетной обороны (ПРО) Японии носят исключительно защитный характер, полностью управляются местными специалистами и не угрожают соседним государствам, включая Россию. Об этом заявил во вторник представитель японского МИД в ответ на просьбу прокомментировать озабоченность, которую выразил в понедельник на пресс-конференции в Москве министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по поводу предстоящего развертывания в Японии американских комплексов ПРО Aegis Ashore.- заявил японский дипломат- добавил онТакую же позицию по вопросу ПРО изложил во вторник на пресс-конференции в Токио министр обороны Японии Ицунори Онодэра. По его словам, система Aegis Ashore "направлена исключительно на защиту страны от баллистических ракет".Лавров 15 января выразил опасения по поводу того, что США будут иметь доступ к управлению комплексами ПРО Aegis Ashore после их размещения в Японии. Он подчеркнул, что Москва хотела бы получить более убедительные сведения о характере этих комплексов, в частности в рамках диалога по безопасности между секретарями Советов безопасности России и Японии.В декабре прошлого года японское правительство утвердило решение о размещении в стране двух установок Aegis Ashore. Их планируется развернуть на полигонах японских Сил самообороны в северной префектуре Акита и юго-западной Ямагути к 2023 году, однако темпы могут быть ускорены. Для Aegis Ashore Токио также намерен закупить новые противоракеты SM-3 Block 2A с дальностью полета до 1 тыс. км, передает ТАСС