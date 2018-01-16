Комиссия МОК решит, смогут ли атлеты из России использовать флаг и гимн СССР на ОИ

Все подобные вопросы рассматриваются рабочей Группой по спортсменам-олимпийцам из России. МОК в свое время выпустит руководящие принципы по реализации решений группы, как было указано в заявлении исполнительного комитета МОК от 5 декабря

Специальная комиссия Международного олимпийского комитета решит вопрос о том, смогут ли спортсмены из России использовать флаг и гимн СССР на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане, сообщает «Р-Спорт»— заявили в пресс-службе МОК.В связи с запретом на использование российской символики для спортсменов пользователи интернета предложили приехать на ОИ и Пхенчхан с флагом и гимном СССР, тем более, что музыка прежнего и нового гимнов совпадает.Исполком МОК 5 декабря принял решение о допуске "чистых" атлетов из России на Олимпиаду-2018 под олимпийским флагом при выполнении определенных условий и в статусе "спортсмены-олимпийцы из России". На церемониях награждения при этом будет играть олимпийский гимн. Допуском российских спортсменов занимается специально созданная комиссия МОК.