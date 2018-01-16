19:01 16 января

Комиссия МОК решит, смогут ли атлеты из России использовать флаг и гимн СССР на ОИ

Специальная комиссия Международного олимпийского комитета решит вопрос о том, смогут ли спортсмены из России использовать флаг и гимн СССР на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане, сообщает «Р-Спорт»

Комиссия МОК решит, смогут ли атлеты из России использовать флаг и гимн СССР на ОИ


Все подобные вопросы рассматриваются рабочей Группой по спортсменам-олимпийцам из России. МОК в свое время выпустит руководящие принципы по реализации решений группы, как было указано в заявлении исполнительного комитета МОК от 5 декабря
— заявили в пресс-службе МОК.


В связи с запретом на использование российской символики для спортсменов пользователи интернета предложили приехать на ОИ и Пхенчхан с флагом и гимном СССР, тем более, что музыка прежнего и нового гимнов совпадает.

Исполком МОК 5 декабря принял решение о допуске "чистых" атлетов из России на Олимпиаду-2018 под олимпийским флагом при выполнении определенных условий и в статусе "спортсмены-олимпийцы из России". На церемониях награждения при этом будет играть олимпийский гимн. Допуском российских спортсменов занимается специально созданная комиссия МОК.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 102

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  1. vespe Сегодня, 10:13
    Откажут, и к "бабке не ходи", ткнут еще раз всех "нейтральных" в повидло, Жуков облизнется и попросит прощения... Аллес гуд! Тьфу.....
    vespe
    1. Зяблицев Сегодня, 10:17
      Как советские долги требовать от России выплачивать, то бежали, аж волосы назад...,а тут решать собрались!
      Зяблицев
      1. bouncyhunter Сегодня, 10:23
        Большие у меня сомнения что разрешат . Не для того матрасы всю эту фигню затеяли ... sad
        bouncyhunter
        1. Teberii Сегодня, 11:03
          И спрашивать разрешения не надо, а будут посылать к товарищу БИСМАРКУ.
          Teberii
          1. bouncyhunter Сегодня, 11:07
            Цитата: Teberii
            будут посылать к товарищу БИСМАРКУ

            Вы о его словах по поводу войны с Россией ? Поясните , пожалуйста .
            bouncyhunter
            1. PSih2097 Сегодня, 11:12
              Цитата: bouncyhunter
              Вы о его словах по поводу войны с Россией ? Поясните , пожалуйста .

              Скорее всего по поводу долгов...
              Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут — не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть. Первый канцлер Германской империи Отто Эдуард Леопольд фон Бисмарк-Шёнхаузен
              PSih2097
              1. bouncyhunter Сегодня, 11:14
                Может и так , спасибо за цитату . hi
                bouncyhunter
                1. Владимир16 Сегодня, 12:46
                  Это про русских цитата....
                  Но к спортсменам едущим в Корею под белой простыней это не относится.
                  Дожились, блин. Цитируем немца. У него уважения к русским больше чем у нынешнего правительства. Нам бы Бисмарка в правительство. Осточертело видеть слизней и слушать плаксивых либералов.
                  Владимир16
                  1. bouncyhunter Сегодня, 12:49
                    Цитата: Владимир16
                    Но к спортсменам едущим в Корею под белой простыней это не относится.

                    Согласен .
                    bouncyhunter
            2. Teberii Сегодня, 11:31
              «Никогда не воюйте с русскими. На каждую вашу военную хитрость они ответят непредсказуемой глупостью.» Да именно это,раз то что творится не война.Война компроматов если угодно.
              Teberii
              1. bouncyhunter Сегодня, 11:41
                Спасибо , значит я Вас правильно понял . hi
                bouncyhunter
        2. midivan Сегодня, 11:26
          drinks Приветствую Паша! Да лучше бы не разрешили, зачем позорить еще живых спортсменов которые по достоинству выступали под Советским флагом не считая денег и не щадя здоровья.
          midivan
          1. bouncyhunter Сегодня, 11:29
            Привет , дружище ! hi drinks Я вообще считаю что на таких условиях не надо ехать , но это моё личное мнение .
            bouncyhunter
            1. midivan Сегодня, 11:50
              Цитата: bouncyhunter
              Я вообще считаю что на таких условиях не надо ехать , но это моё личное мнение .

              Дык это, с твоим мнением солидарен ни один миллион и даже не два нашего народу, вот только спортсмены .... recourse
              midivan
              1. bouncyhunter Сегодня, 11:53
                Бог им судья , Ваня ... Вроде как их можно понять : ОИ - главные старты планеты , но цена унижения страны , которая тебя воспитала - слишком высока , чтобы ставить свои личные амбиции выше .
                bouncyhunter
                1. midivan Сегодня, 12:15
                  Цитата: bouncyhunter
                  Бог им судья , Ваня ... Вроде как их можно понять : ОИ - главные старты планеты
                  Я пытался, честно, искал и ставил себя на их место, но мне видимо не дано, мешает память, почему то всплывают перед глазами Парняги Нормальные, которые не сдавались в плен лишая себя жизни, тот Пацан ( 18-19 лет) который лишился жизни из за того, что не снял с себя крестик. Не дай Бог вместо них оказались бы наши олимпийцы.
                  midivan
      2. Хагалаз Сегодня, 10:24
        Ну так Союз для них, такое же бельмо на глазу, что и РФ. Без разницы.
        Хагалаз
        1. zoolu350 Сегодня, 16:18
          Не согласен. СССР для хозяев ФРС, МОК и вада гораздо более ужасный и неприятный вариант, чем РФ.
          zoolu350
      3. Чёрный Сегодня, 10:26
        Знаю, многие со мной не согласятся, но я думаю так. Если карлик напялит одежду богатыря, то будет выглядеть нелепо... Может нам еще под флагом Северной Кореи выступить, коли сами себя защитить не в состоянии ? Спортсмены, которые едут на ОИ сделали свой выбор ( и не самый патриотичный) так что нефиг прятаться за символы и название Великой Страны.
        Чёрный
        1. midivan Сегодня, 10:56
          Цитата: Чёрный
          Спортсмены, которые едут на ОИ сделали свой выбор ( и не самый патриотичный) так что нефиг прятаться за символы и название Великой Страны.

          Мне не понятно кто это вообще придумал и зачем. А выглядеть это будет так- стоят "наши" ущербные и звучат слова : Единый Могучий Советский Союз, это что издевательство? Куда мы катимся request
          midivan
          1. Чёрный Сегодня, 11:01
            Цитата: midivan
            Мне не понятно кто это вообще придумал и зачем

            Ну, пока это было предложение отдельных граждан, а не решение ОКР. Просто ИОК решил подстраховаться на всякий случай.
            Чёрный
          2. 32363 Сегодня, 11:16
            Цитата: midivan
            Цитата: Чёрный
            Спортсмены, которые едут на ОИ сделали свой выбор ( и не самый патриотичный) так что нефиг прятаться за символы и название Великой Страны.

            Мне не понятно кто это вообще придумал и зачем. А выглядеть это будет так- стоят "наши" ущербные и звучат слова : Единый Могучий Советский Союз, это что издевательство? Куда мы катимся request

            ответочка так сказать, они издеваються над вами, вы поиздевайтесь над ними, проверенный метод, только такой язык эти ушлёпки понимают.
            32363
            1. midivan Сегодня, 11:22
              Да нет, тут они издеваются над нашим настоящим, а решили еще и над прошлым поиздеваться.
              midivan
              1. Per se. Сегодня, 12:21
                Цитата: midivan
                Да нет, тут они издеваются над нашим настоящим, а решили еще и над прошлым поиздеваться.
                Над прошлым, это уже не их идея, все издевательства, от "садомазохизма" наших же властей. Во-первых, при такой травле, разумнее было вообще отказаться от участия России в этих "играх", организовав альтернативные для своих спортсменов. Во-вторых, те, кто едет на такую олимпиаду представляют уже не Россию, а самих себя, и, этим "гастарбайтерам" от спорта не нужен ни герб, ни флаг, незачем память о советском спорте марать. По большому счёту, это не для спортсменов надо герб и гимн СССР предлагать, а для самой капиталистической России. Пока сидим в подобранном капитализме, живём под её хозяином и по чужим правилам, так и будем всё терпеть и унижаться.
                Per se.
          3. dauria Сегодня, 13:06
            Куда мы катимся


            Туда же, что и остальной капиталистический мир - к зарабатыванию денег. Массового спорта ради здоровья нет и в помине. "Олимпийский" спорт - бизнес, где есть рабочие-спортсмены, менеджеры, шоумены, рекламщики и прочий сброд. И всё это приправлено соусом "патриотизма" , политики . Грязно всё стало выглядеть. Нафига нам министерство спорта, если это спорт единиц ?
            dauria
      4. Geisenberg Сегодня, 14:19
        Цитата: Зяблицев
        Как советские долги требовать от России выплачивать, то бежали, аж волосы назад...,а тут решать собрались!


        Да это как обычно ...
        Geisenberg
    2. Spartanez300 Сегодня, 10:23
      МОК как хочет так и изгаляется над Россией и ее спортсменами , смотреть противно . Сколько еще будем плевки вытирать , представляю с какой усмешкой они на нас смотрят . Как из глины что хотят то и лепят .
      Spartanez300
      1. rocket757 Сегодня, 10:45
        МОК, не мог, без разницы теперь, проиграно.
        Хорошие такие грабли!!!
        Бум надеяться, что полученные шишки будут вознаграждены по достоинству ... гнать всех поганой метлой, нам муттка, жуки навозные и прочая бесхребетная фауна наф не нужны!!!
        rocket757
      2. BecmepH Сегодня, 13:00
        Цитата: Spartanez300
        Как из глины что хотят то и лепят

        Не из глины...
        Я его слепила
        Из того, что было.
        А потом неделю
        Руки с мылом мыла.
        BecmepH
    3. svp67 Сегодня, 17:34
      Цитата: vespe
      Откажут, и к "бабке не ходи",

      То же так думаю, так как этот флаг и герб американцам, что тот с.к.и.п.и.д.а.р на одно место....
      svp67
  2. Хагалаз Сегодня, 10:13
    Думаю не разрешат.
    Хагалаз
    1. rocket757 Сегодня, 10:41
      Какая разница. Этот этап проиграли вчистую!
      Ничего, надеюсь польза будет.
      rocket757
      1. Нонна Сегодня, 12:59
        Цитата: rocket757
        Какая разница. Этот этап проиграли вчистую!

        разница есть. Коммерсанты от спорта вместе с санькойжуковым должны собственным позором, белым флагом, презрением народа зарабатывать себе медальки. Но никак не под Красным знаменем - недостойны. Самый лучшее для них - флаг лгбт.
        Нонна
        1. rocket757 Сегодня, 14:00
          Эт правильно.
          Большая часть идей, идеек полный бред.
          У многих просто не осталось или не создалось такого ощущения, что Страна Советов эт не только звучит гордо, но и по сути является великим наследием наших предков.
          Иван не помнящий родства!!! - какие перспективы у народа забывшего или бросившего великое наследие предков???
          rocket757
    2. shura7782 Сегодня, 15:19
      Цитата: Хагалаз
      Думаю не разрешат.

      Предлагаю запасной вариант. Флаг Российской Империи и гимн "Боже Царя храни!"
      shura7782
  3. Оверлок Сегодня, 10:13
    Все идет по плану: отстранили параолимпийцев, потом олимпийцев. Затем следует что одеть , где есть и спать. Достойная оценка спортивных деятелей. Позор страны!
    Оверлок
    1. Быков. Сегодня, 10:56
      А на что медаль вешать будут?
      Быков.
      1. Ююка Сегодня, 11:16
        Цитата: Быков.
        А на что медаль вешать будут?


        на подъем национальной гордости feel
        Ююка
        1. AlexVas44 Сегодня, 12:51
          Цитата: Ююка
          на подъем национальной гордости

          А "гордость" поднимется? А если поднимется, медаль удержит? request
          AlexVas44
          1. Ююка Сегодня, 13:29
            Цитата: AlexVas44
            Цитата: Ююка
            на подъем национальной гордости

            А "гордость" поднимется? А если поднимется, медаль удержит? request


            дак со спины не видно... хотя, глядя на желание спортсменов любыми способами поехать в Корею, там такА "гордость", что только под мелкоскопом и увидишь... recourse
            Ююка
      2. BecmepH Сегодня, 13:02
        Цитата: Быков.
        А на что медаль

        наматывать будут?
        BecmepH
        1. Лексус Сегодня, 13:34
          Могут в "монетоприёмник" засунуть feel
          Лексус
          1. Scoun Сегодня, 14:00
            Цитата: Лексус
            Могут в "монетоприёмник" засунуть feel

            laughing + а если медаль квадратная или в форме звезды будет?)))
            Scoun
            1. Лексус Сегодня, 14:08
              Тогда вообще всё встанет на свои места. Даже более чем. А кто они? - предатели Родины. Флагшток с радужным флагом туда же. laughing
              Лексус
              1. Scoun Сегодня, 14:22
                Цитата: Лексус
                Флагшток с радужным флагом туда же.

                Так и манит, кузнечный молот и крестьянский серп упомянуть laughing
                Scoun
                1. Лексус Сегодня, 14:26
                  Тогда и Серп с Молотом в догонку

                  Они, спортсмены, к трудовому классу никакого отношения не имеют.
                  Камни для кёрлинга можно. Ну, чтобы флаг не болтался. lol
                  Лексус
  4. Alex-a832 Сегодня, 10:14
    СССР, его флаг и гимн были кошмарным сном капиталистов. 99,99% что не разрешат, чтобы не стимулировать идею возврата СССР.
    Alex-a832
    1. Ronald Reagan Сегодня, 10:16
      СССР ни кому не нужен.
      Ronald Reagan
      1. rocket757 Сегодня, 10:40
        Брешеш ковбой, ничего ещё не закончено!!!
        rocket757
      2. Alex-a832 Сегодня, 10:51
        Ошибаетесь! Я бы не против его создать, то есть уже, как минимум одному он нужен. Но я, насколько известно, не одинок в этом желании.
        Alex-a832
        1. rocket757 Сегодня, 11:00
          В реинкарнацию СССР не верю, но можно ведь в душе и по сути БЫТЬ СОВЕТСКИМ ЧЕЛОВЕКОМ!!!
          Не один, эт точно!!!
          rocket757
          1. sabakina Сегодня, 11:27
            Не обязательно восстанавливать СССР, достаточно будет РСФСР. А вообще дело не в названии, а в направлении.
            sabakina
            1. Alex-a832 Сегодня, 12:34
              Ну, название не суть важно. СССР - это альтернатива капиталистической культуре. Возвращать его точно в том виде, в котором его развалили, нельзя ни в коем случае. Это был, можно сказать, пилотный проект социализма в одном из крупнейших государств. Китай после развала Союза продолжил движение и сейчас имеет интересную и очень жизнеспособную модель устройства, при этом он не тяготеет шкурными элитами, как Союз. В этом плане можно перенять положительный опыт, но только не пытаться копировать - у нас другой менталитет. Капитализм -не для России, однозначно.
              Alex-a832
              1. rocket757 Сегодня, 13:06
                По поводу Китая и его системы споров много. У нас сильный теоретик классовой теории есть, перечитался трудов классиков, но доказывает убедительно. Для переходного периода в Китае, то что есть сойдёт, а вот что дальше будет .... он считает, что гибрида всё равно не будет, кто то кого то "сожрёт" в конце концов.
                rocket757
        2. Ююка Сегодня, 11:29
          Цитата: Alex-a832
          Ошибаетесь! Я бы не против его создать, то есть уже, как минимум одному он нужен. Но я, насколько известно, не одинок в этом желании.


          да нас много... только наверное вернуть не сам СССР, а тот дух и чувство Великой Страны, которое нас всех объединяло. В советское время было много хороших фильмов про индейцев, о том как они боролись с врагами. Там один главный герой говорил: "Если взять одну стрелу - ее легко сломать, но если их много - сломать невозможно!" Вот сейчас одну стрелу - Украину и сломали... То, что в советские времена казалось пустыми лозунгами про братство, единство сейчас воспринимается совсем по другому. Мы прошли по самому краю пропасти, да и сейчас пока недалеко от нее, судя по беспринципности наших спортсменов...
          Ююка
        3. Scoun Сегодня, 14:07
          Цитата: Alex-a832
          Ошибаетесь! Я бы не против его создать, то есть уже, как минимум одному он нужен. Но я, насколько известно, не одинок в этом желании.

          Не забываем про ЕАЭС Россия, Казахстан, Белоруссия, Киргизия и Армения, наблюдатель Молдова и кандидат на вступление Таджикистан.
          Тихой сапой......)))
          Scoun
      3. Архивариус Вася Сегодня, 10:55
        Не верно сказано вообще то. Просто его до сир пор боятся в отличие от РФ))) так что я тоже думаю что не разрешат.
        Архивариус Вася
    2. Вольнопёр Сегодня, 10:50
      Цитата: Alex-a832
      СССР, его флаг и гимн были кошмарным сном капиталистов. 99,99% что не разрешат, чтобы не стимулировать идею возврата СССР.

      А могут и разрешить. Шансы на медали у этих "олимпийских атлетов из россии" ( "россии" с маленькой буквы ) - ничтожны. Заодно и флаг СССР опозорят, ведь приглашают не "солистов", а "хор" и "подтанцовку".
      ЗЫ. Объясняю почему "россия" с маленькой буквы. А так на самой форме написано, т.к. весь шрифт одинаковой величины. Вот, к примеру, форма хоккеистов утверждённая МОК

      https://rsport.ria.ru/winter2018_hockey/20180105/
      1130832608.html
      Вольнопёр
      1. Alex-a832 Сегодня, 11:03
        Допускать только бесперспективных, а потом вопить - вот посмотрите, без доппинга Россия ничего не может - это да. Ни позволить символику СССР, которую уже на законодательном уровне пытаются запрещать в ряде стран (а это тенденция), это значит разрекламировать, что Союз ещё жив и может возродится. Эта фобия для них, которую, как бы не пытались забыть или высмеивать, никуда от них не денется.
        Alex-a832
    3. 32363 Сегодня, 11:19
      Цитата: Alex-a832
      СССР, его флаг и гимн были кошмарным сном капиталистов. 99,99% что не разрешат, чтобы не стимулировать идею возврата СССР.

      laughing изучите тему, Ротшильд переводиться как Красный щит/красный стяг..это их проэкт был.
      32363
      1. Alex-a832 Сегодня, 11:38
        Неудачный для "хозяев мира" проект. Когда они выбирали реализатором своих проектов идейных лидеров, то в силу ментальности эти лидеры давали проектам своё развитие, иногда совсем не то, что планировалось изначально. Когда к власти приводились марионетки, то они медленно, но верно превращали все планы в гуано, как например Поросенко. Поэтому теория заговора, если и работает в какой-то мере, то через одно место...
        Alex-a832
  5. Selendis Сегодня, 10:14
    ага, ну давайте уже гимн Российской Империи или марши Дмитрия Донского, история конечно хорошо, но надо жить будущим и настроящим
    Selendis
  6. rotmistr60 Сегодня, 10:14
    Допуском российских спортсменов занимается специально созданная комиссия МОК
    Усилия и издержки затраченные МОК на российских спортсменов да на благие цели. А то - "Спорт - ты Мир!", "спорт вне политики" и т.д.
    rotmistr60
  7. Капитан Смоллетт Сегодня, 10:15
    Ну не СССР мы.Воли нет.Мистера НЕТ во внешней политике нет.Одна нефть есть.
    Капитан Смоллетт
    1. rocket757 Сегодня, 10:38
      Народ есть и пока он живёт, работает, как то борется ничего ещё не кончено!!!
      rocket757
      1. 100502 Сегодня, 11:12
        Народ скорее выживает
        100502
        1. rocket757 Сегодня, 11:24
          И что, первый раз что ли!
          Прорвёмся!
          rocket757
          1. Донской Сегодня, 17:03
            Боязно как то за детей. Долго ли продержимся с такой системой тотального воровства и продажности? Даже слепой уже смог увидеть, что вся система гнилая с низу до верху, начиная со школы и заканчивая правительством. Вы посмотрите, молодежь сейчас совсем другая, какая то совсем нейтральная выросла. Мне кажется, что мы проиграли битву за умы наших детей. В суете своих повседневных проблем не заметили, как дядя Сэм потихоньку переписывал их коды сознания. А ведь это наш самый главный бой, от которого зависит будущее нашей цивилизации от Калининграда до Владивостока.
            Донской
  8. Сибирский цирюльник Сегодня, 10:15
    ..скорее пулю,в висок,себе забьют!..
    Советский Союз для них- страшный сон!
    И наверняка,наши это знают! Но ,теперь, можно отчитаться: " мы же старались..."
    Сибирский цирюльник
  9. Дормидонт Сегодня, 10:21
    "Спортсмены из России" имеют к России такое же отношение, как березовский с абрамовичем
    Дормидонт
  10. КВУ-НСвД Сегодня, 10:24
    Спорт - давно часть политики и это его не красит Старая , старая , грустная сказка
    КВУ-НСвД
    1. Ююка Сегодня, 11:36
      Цитата: КВУ-НСвД
      Спорт - давно часть политики и это его не красит Старая , старая , грустная сказка


      слишком настойчиво нам все это показывали... перестали верить, а зря... правды о капитализме с "человеческим" лицом тогда гораздо больше было, чем в "демократической" болтовне сегодня
      Ююка
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 11:39
        Тогда и трава была зеленее , и брехня не столь виртуозной , и правда правдивее wink
        КВУ-НСвД
        1. Ююка Сегодня, 12:00
          Цитата: КВУ-НСвД
          Тогда и трава была зеленее , и брехня не столь виртуозной , и правда правдивее wink


          laughing good и как сказал американский студент, приезжавший к нам в 80-м - вы не понимаете какие вы счастливые - у вас на улицах не стреляют... зато в 90-х мы "наверстали" по полной это отставание. hi
          Ююка
    2. Alex-a832 Сегодня, 13:38
      Зачётная картинка. Персонаж на ней карикатурного трампа очень напоминает. Почти пророческая...:-)
      Alex-a832
  11. федоров Сегодня, 10:25
    А может с Китаем ,и с теми кто примкнут ( а там наберется ) собственные Игры организовать ? Достали они уже. Игры "Доброй воли" надеюсь помнят зрители нашего зала, кто чуток постарше..
    федоров
  12. rocket757 Сегодня, 10:37
    Не будем питать иллюзий, страшные сны им может и сняться, но эт не по поводу СССР!!!
    Реинкорнации не будет!
    Сейчас их правила, их сила .... про наших теперешних говорить уже нечего, эти уже проиграли и в мире и перед своими людьми!!!
    Будем смотреть в будущее, работать, бороться, всё ещё впереди, победа будет за нами!!!
    rocket757
    1. Vita VKO Сегодня, 10:49
      Цитата: rocket757
      Реинкорнации не будет!

      Конечно будет. Во первых, сама коммунистическая идея о социальной справедливости всегда будет серьезным политическим фактором несмотря на то, что нынешние коммунисты ее полностью дискредитировали. Во вторых история движется по спирали. Может быть это будет не СССР - глупо объединятся с теми кого в очередной раз нужно восстанавливать из руин. Но есть множество других стран стремящихся к многополярному Миру и желающих отстаивать свои интересы, а не американские. Как вариант может быть ШОС или БРИКС.
      Vita VKO
      1. rocket757 Сегодня, 11:05
        Я только за страну как СССР говорил!
        Сама идея социализма, как продолжение её коммунизма, ВЕЧНА.
        Возродиться в том или другом виде, названии, не суть важно!
        Это движение вперёд ... и всякие д-л-б Оруэллы нам не указ!!!
        rocket757
  13. Дирижер Сегодня, 10:45
    А смысл то в атрибутике СССР , тем более, что большинство то спортсменов там может только родились . А так , какое они право имеют , нее. они не рождены в СССР . Когда в 1992 , нас на втором году службы напрячь пытались , какую то странную присягу принять , не понятно кому , так процентов 95 отказались , ну кроме почему то западенцев , а эти , ну пусть езжают .
    Дирижер
    1. rocket757 Сегодня, 11:19
      Идея бредовая, т.к. права на символику ВЕЛИКОЙ НАШЕЙ РОДИНЫ, эти не имеют НИКАКОГО!
      Напугать кого то??? Так они и так нас боятся, потому что мы есть и никак не хотим принимать их "ценности", по крайне мере ещё очень многие!!!
      rocket757
  14. XYZ Сегодня, 10:48
    Никаких резких и даже нерезких движений от Ж и М в защиту наших интересов ждать не приходиться. Совсем. Поясняю, на носу ЧМ-2018 и любое движение может быть истолковано, как действие, повлекшее его срыв. Поэтому они и пальцем не шевельнут. На настоящий момент ЧМ-2018 - священная корова, как в свое время была и Олимпиада в Сочи. В настоящее время эта Олимпиада, стараниями западных "партнеров" и непротивлении наших чиновников-толстовцев, уже вошла в историю, как "самая грязная Олимпиада в истории". Не сомневаюсь, что они и ЧМ-2018 захотят изобразить примерно также и уже делают шаги в этом направлении (см. обзор прессы Великобритании). При глобальном доминировании западной прессы и тренде на предъявление обвинений без доказательств, это совсем не сложная задача. Вопрос в том, для чего, при неизбежном итоге мероприятия, нам все это нужно?
    XYZ
    1. rocket757 Сегодня, 11:08
      Покажите мне народ для которого эт чемпионат священная корова .... предполагаю, что не на одной шестой суши, такое может быть!
      rocket757
      1. BecmepH Сегодня, 13:17
        Цитата: rocket757
        на носу ЧМ-2018 и любое движение может быть истолковано, как действие, повлекшее его срыв.

        А мне показалось, что уже началась движуха. ФК Спартак уже в расизме обвиняют. Из мухи слона раздувают.
        BecmepH
        1. rocket757 Сегодня, 13:33
          Эт как раз понятно, будут пугать, даж спортсменов, совсем не чемпионов, могут крутить!!!
          Будем реалистами, у нас за футбол типо вся страна переживает??? Некоторая часть, активная, мелькающая у всех на виду, наверняка!!! а остальные???
          Моё ощущение, что большая часть населения в эт сторону не дифирамбы поёт, а совсем наоборот.
          rocket757
  15. andrej-shironov Сегодня, 10:53
    Смысла нет обсуждать сию новость. Никогда запад в лице МОК не даст разрешения на использование символов СССР. Наивность составителя новости конечно впечатляет.
    andrej-shironov
  16. Altona Сегодня, 10:56
    Да уже как-то все равно.Отболело. Хотят унижаться, пусть унижаются. От них на камеру потребуют официально раскаяться и извиниться, подписать бумажку, что они претензий не имеют. Это чтобы потом они не могли в суд подать, потому что у них в суде признание-царица доказательств. Эти глупые "жизнь положившие на спорт" людишки сами не понимают, в какую грязную кашу ввязываются и с какими последствиями их оттуда выпустят.
    Altona
  17. astepanov Сегодня, 11:18
    А не пора ли вообще плюнуть на олимпийское движение, поскольку оно себя изжило? Оно превратилось в шоу, в котором коммерческие интересы преобладают над всем остальным и стало во всем подобно пресловутому конкурсу Евровидения. Помните летние ОИ, из которых хотели исключить греко-римскую борьбу, потому что она "не зрелищна"? И ведь живут как-то и хоккей с мячом, и бодибилдинг, и кроссфит, и триатлон, и пауэрлифтинг, и боевые единоборства без участия в ОИ, и число занимающихся ими растет, уже не уступая количеству занятых в "олимпийских" видах спорта. Что касается допинга, то проблема эта в принципе не разрешима. Просто есть препараты, запрещенные ВАДА, разрешенные ВАДА и постоянно поступающие в оборот неизвестные ВАДА - полипептиды, например. Если добавить сюда те, которые ВАДА не может отловить по причине их низкой стойкости (например, гормон роста и инсулин), а также учесть, что в любительском спорте анаболики распространены чрезвычайно широко и никем не ограничиваются, то вся эта возня существует только как средство политического давления на страны и спортсменов - и это видно даже из структуры ВАДА. Пора признать, что олимпийцы - это профессионалы-шоумены, которые вправе сами распоряжаться своим здоровьем, наравне с теми, кто ради заработка лезет в шахту, в космос, рискует сломать шею в цирке или на гоночном треке, и не навязывать им своих условий.
    astepanov
    1. XYZ Сегодня, 11:46
      Давно пора признать, что профессиональный спорт (или отдельные его виды) с его олимпиадами, чемпионатами и т.п. является од ним из видов глобального шоу-бизнеса. Ярким подтверждением этому являются гонорары некоторых спортсменов (например футболистов) не достигающих никаких мировых вершин, но обеспечивающих постоянно высокий зрительский интерес. И количество подобных видов спорта с каждым годом растет. Вслед за раскручиванием биатлона пришла очередь других видов (например снукера) и все это будет неуклонно продолжаться.
      XYZ
    2. Alex-a832 Сегодня, 13:05
      Что прибирают к рукам англосаксы в итоге превращаеься в бизнес и шоу. Сейчас олимпиада -это чистый шоубизнес, управляемый англосаксами. Полностью отказываться от ОИ нельзя. Идея их проведения очень правильная. Надо переделывать всю организацию ОИ и антидоппинговую концепцию, так, чтобы ни у какого государства или группы стран не было шансов управлять организацией ОИ по своему усмотрению и пропихивать нашпигованых доппингом "по медицинским"показателям, или переделанное тело, ранее имевшее признаки мужского пола, ставить соревноваться с натуральными женщинами, чтобы не впихивали в ОИ странные виды соревнований, а также не исключали исторические виды соревнований на основании того, что спортсмены "исключительных" в них сильны или слабы.
      Alex-a832
  18. LUCKY777 Сегодня, 11:52

    Предлагаю символику
    LUCKY777
  19. UZBEK TASHKENT Сегодня, 12:35
    Ещё больше уважаю Ына. Никто не смеет выразить протест против участия олимпийской команды КНДР, никакого допинг контроля. Что мешает такой огромной стране накалить обстановку в мире до температуры расщепления ядра атома? Гниём то мы с головы...
    UZBEK TASHKENT
  20. Комментарий был удален.
  21. R.L. Сегодня, 13:16
    Интересно, как будут реагировать независимые государства, бывшие республики СССР, на такой плевок в их сторону, когда Россия выступит под флагом СССР. Утрутся? Или им Россия заплатит за "понимание"?
    R.L.
    1. shura7782 Сегодня, 15:16
      Интересно, как будут реагировать
      Неожиданный пост. Вы это серьёзно? Это может кого- то именно так (утрутся, плевок, заплатят). волновать?
      Если так рассуждать то флаг Российской Империи и гимн "Боже Царя храни!" больше для Вашего поста подходят. Охват шире.
      А как думаете Вы, кого это может огорчить?
      shura7782
  22. Alex-a832 Сегодня, 13:33
    Предполагаю, что мы смогли бы с Китаем сосуществовать - разные культура и история, разный менталитет, разные климатические условия проживания. Чтобы "сожрать"надо ассимилировать народ поглощаемой страны или уничтожить его под корень. Пока у китайцев склонности к этому не выявлено - они приспособленцы. Вот в союзе мы действительно могли - бы сосуществовать, как независимые государства.
    Alex-a832
  23. Лексус Сегодня, 13:38
    Уже существенная часть спортсменов другое подданство приняли.
    Лексус
  24. Altona Сегодня, 14:19
    Цитата: Лексус
    Уже существенная часть спортсменов другое подданство приняли.

    -------------------------
    Гражданство. Подданство у вас будет в какой-либо монархии, там вы будете подданным.
    Altona
  25. senima56 Сегодня, 15:21
    Не откажут, если в форме с надписью "СССР" пойдёт МуДко, а флаг СССР понесёт Жуков!
    senima56
  26. Incvizitor Сегодня, 15:55
    Нечего позорить великий СССР этим спортсменам лёгкого поведения. stop
    Incvizitor
  27. zoolu350 Сегодня, 16:13
    Хозяева ФРС, МОК и вада не олигархат РФ и такого оскорбления для себя, как использование советских символов не допустят, вплоть до контроля за переодевание русско говорящего спортсмена при выходе на стадион. А за попытку схитрить хозяева фрс, МОК и вада, могут заставить русскоговорящих спортсменов идти под радужным флагом, ибо работают на опережение.
    zoolu350
  28. begemot20091 Сегодня, 16:38
    Цитата: midivan
    Цитата: bouncyhunter
    Бог им судья , Ваня ... Вроде как их можно понять : ОИ - главные старты планеты
    Я пытался, честно, искал и ставил себя на их место, но мне видимо не дано, мешает память, почему то всплывают перед глазами Парняги Нормальные, которые не сдавались в плен лишая себя жизни, тот Пацан ( 18-19 лет) который лишился жизни из за того, что не снял с себя крестик. Не дай Бог вместо них оказались бы наши олимпийцы.

    Они бы этот крестик в ..пу вставили себе и попросили бы протолкнуть его поглубже. Если случайно увижу по ТВ программу с ОИ принципиально болеть буду против этих моральных..... бездельников.
    begemot20091
  29. AwaZ Сегодня, 17:54
    я категорически против использования гимна и флага СССР. Зачем позорить прошлое
    AwaZ
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