19:06 16 января

В спецназе ВВС Сирии служат российские бронеавтомобили «Водник»

Выпускавшиеся в Арзамасе бронеавтомобили ГАЗ-39371 «Водник» продолжают нести службу в вооруженных силах Сирии, в том числе в одной из самых секретных структур САР – специальных силах разведки ВВС, сообщает Российская газета.



«Впервые о появлении "Водников" в этой "горячей точке" стало известно год назад. С тех пор эти машины довольно редко появлялись в объективах фотокамер. Что в принципе закономерно: специфика службы подразделения, где эксплуатируются данные бронеавтомобили, не подразумевает широкой огласки», – говорится в публикации.


Судя по фотографиям, машины находятся в прекрасном состоянии и готовы и дальше вносить свой вклад в борьбу с терроризмом.



Ранее «Водники» испытывались на Северном Кавказе и были задействованы во время военного конфликта с Грузией в 2008 году.

Вес машины – до 7,5 тонн, вместительность – 11 человек. Мощность турбодизеля – 175 л.с. Максимальная скорость – до 120 км/час. Запас хода – 1000 км.

ГАЗ-39371 имеет поворотную башенную пулеметную установку. Вооружение: 14,5-мм КПВТ и 7,62-мм ПКТ.

Ранее «Водники» также поставлялись в Латинскую Америку.

Использованы фотографии: https://twitter.com/IvanSidorenko1
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Комментарии 15

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  1. rotmistr60 Сегодня, 12:59
    Сирия сегодня - это реальный полигон испытания оружия и техники в боевых условиях. Не зря ВВП говорил, что десятки специалистов предприятий ВПК побывали там наблюдая за своей техникой и затем внося коррективы в ее модернизацию.
    rotmistr60
    1. Лопатов Сегодня, 13:10
      Цитата: rotmistr60
      Сирия сегодня - это реальный полигон испытания оружия и техники в боевых условиях.

      Конкретно с "Водником"- не испытания. А отправка в Сирию того, от чего ВС РФ стоило бы избавиться. Не потому что они настолько плохи, а потому что имеющиеся "в строю" в микроскопических количествах и по сути выполняющие те же функции, что и "Тигры" машины не имеет смысла "до ума" допиливать
      Лопатов
    2. Alexey RA Сегодня, 13:36
      Цитата: rotmistr60
      Сирия сегодня - это реальный полигон испытания оружия и техники в боевых условиях.

      Куда уж "Водник" дальше-то испытывать? Если его даже по результатам эксплуатации в мирное время отдали комендачам и РВСН (которые служат своеобразным армейским "складом неликвида"), а 20% выпуска сразу передали на хранение.
      ...складывается впечатление, что машина была создана сугубо гражданскими специалистами автомобильной промышленности без учета войскового опыта и реальных боевых условий.
      Днище бронемашины обычное, плоское, сварено из бронелистов явно недостаточной толщины. Трудно в это поверить, но заместитель командира роты по технической части рассказал о случае, когда в ходе проведения текущего ремонта одной из машин ее днище было буквально «проткнуто» домкратом. О каких конструктивных решениях по обеспечению противоминной защиты бронеавтомобиля можно после этого говорить?
      Компоновка машины, с точки зрения защищенности от мин, имеет нерациональное решение. Места водителя и командира находятся над передним мостом, полезная нагрузка (личный состав, комплекс вооружения) – над задним.
      Более того, броня этого бронеавтомобиля вообще не соответствует предъявляемым боевой практикой требованиям и не обеспечивает достаточную степень защиты личного состава. Так, например, в 2001 г. при движении в составе колонны возле одного из БА произошел подрыв фугаса, изготовленного из артиллерийского снаряда (в 2001–2002 гг. большинство фугасов устанавливалось боевиками не в полотно дороги, а рядом с ней – для максимального поражения личного состава федеральных сил, находящегося, как правило, на броне). В результате передний модуль машины получил несколько пробоин. Экипаж понес потери. Но самым неожиданным явилось то, что не был пробит ни один стеклопакет! По этому поводу автору пришлось услышать от личного состава буквально следующее: «Если хорошенько долбанет по этому бронику, то, наверно, одни стекла целыми и останутся». Как говорится, комментарии излишни.
      © Геннадий Жилин. Журнал «Мир оружия» №1, 2006
      Alexey RA
  2. Egorovich Сегодня, 13:05
    Максимальная скорость бронеавтомобиля "Водник" до 120 км/час по трассе.
    Egorovich
  3. KRIK33 Сегодня, 13:05
    Максимальная скорость скорее до 100 км/час, а не 10... smile
    KRIK33
    1. akims Сегодня, 13:13
      10 км. в час - это по воде.
      akims
      1. feokot1982 Сегодня, 13:24
        он вроде не плавает, его прототип НАМИ плавал
        feokot1982
        1. karish Сегодня, 13:43
          Цитата: feokot1982
          он вроде не плавает, его прототип НАМИ плавал

          А если не плавает , то почему ---Водник ?
          karish
  4. Грица Сегодня, 13:46
    Не пришлась по вкусу эта машинка нашим военным. Читал комментарии одного военного, который их эксплуатировал - отзывы совсем не лицеприятные. Жаль, до ума не довели, нравится внешне мне эта тачка с оригинальной компоновкой. К тому же модульная. Но жестокая практика диктует свои условия.
    Грица
    1. MaksoMelan Сегодня, 16:33
      Такая скорей для гражданки без брони, для глуши и села.
      MaksoMelan
  5. Маз Сегодня, 13:51
    Максимальная скорость – до 10 км/час.
    Это интересно! Может сто км/час. Вы хоть читайте что пишете
    Маз
  6. MaksoMelan Сегодня, 16:31
    Можно ещё всякие бтр40 тоже сплавить. И не только в Сирию.
    MaksoMelan
  7. старшина запаса Сегодня, 17:18
    по ходу Сирия полигон для испытаний !!!!
    старшина запаса
    1. iaroslav.mudryi Сегодня, 17:39
      Круг замкнулся! Читайте самый первый коммент от rotmistr60.
      iaroslav.mudryi
  8. san4es Сегодня, 17:42
    Выпускавшиеся в Арзамасе бронеавтомобили ГАЗ-39371 «Водник» продолжают нести службу в вооруженных силах Сирии

    ...Можно переименовать в "Песчанник" soldier
    san4es
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