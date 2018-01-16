В спецназе ВВС Сирии служат российские бронеавтомобили «Водник»
Выпускавшиеся в Арзамасе бронеавтомобили ГАЗ-39371 «Водник» продолжают нести службу в вооруженных силах Сирии, в том числе в одной из самых секретных структур САР – специальных силах разведки ВВС, сообщает Российская газета.
«Впервые о появлении "Водников" в этой "горячей точке" стало известно год назад. С тех пор эти машины довольно редко появлялись в объективах фотокамер. Что в принципе закономерно: специфика службы подразделения, где эксплуатируются данные бронеавтомобили, не подразумевает широкой огласки», – говорится в публикации.
Судя по фотографиям, машины находятся в прекрасном состоянии и готовы и дальше вносить свой вклад в борьбу с терроризмом.
Ранее «Водники» испытывались на Северном Кавказе и были задействованы во время военного конфликта с Грузией в 2008 году.
Вес машины – до 7,5 тонн, вместительность – 11 человек. Мощность турбодизеля – 175 л.с. Максимальная скорость – до 120 км/час. Запас хода – 1000 км.
ГАЗ-39371 имеет поворотную башенную пулеметную установку. Вооружение: 14,5-мм КПВТ и 7,62-мм ПКТ.
Ранее «Водники» также поставлялись в Латинскую Америку.
«Впервые о появлении "Водников" в этой "горячей точке" стало известно год назад. С тех пор эти машины довольно редко появлялись в объективах фотокамер. Что в принципе закономерно: специфика службы подразделения, где эксплуатируются данные бронеавтомобили, не подразумевает широкой огласки», – говорится в публикации.
Судя по фотографиям, машины находятся в прекрасном состоянии и готовы и дальше вносить свой вклад в борьбу с терроризмом.
Ранее «Водники» испытывались на Северном Кавказе и были задействованы во время военного конфликта с Грузией в 2008 году.
Вес машины – до 7,5 тонн, вместительность – 11 человек. Мощность турбодизеля – 175 л.с. Максимальная скорость – до 120 км/час. Запас хода – 1000 км.
ГАЗ-39371 имеет поворотную башенную пулеметную установку. Вооружение: 14,5-мм КПВТ и 7,62-мм ПКТ.
Ранее «Водники» также поставлялись в Латинскую Америку.
Использованы фотографии: https://twitter.com/IvanSidorenko1
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