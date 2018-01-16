19:08 16 января

Минобороны Украины запланировало приобретение 500 беспилотников и 800 ПТРК

Генштаб ВСУ принял решение внести в список потребностей украинской армии современные противотанковые ракетные комплексы и беспилотные летательные аппараты, сообщает украинский журналист Юрий Бутусов.



В список потребностей внесены «800 современных противотанковых ракетных комплексов типа "Стугна" и "Корсар", несколько тысяч управляемых ракет, причем как с кумулятивной боевой частью для поражения бронетехники, так и с осколочно-фугасной боевой частью для поражения укрытий и огневых точек противника, а также 500 беспилотных летательных аппаратов», говорится в публикации.


Как отмечает автор, «ранее массовые закупки ПТРК и БЛА были невозможны, поскольку Генштаб считал приоритетом закупки других видов оружия, игнорируя реальные потребности армии во время локальной войны».

В настоящее время бюджет Минобороны увеличен до рекордных для Украины цифр – 3,2 млрд. долларов, и часть этих средств пойдет на закупку остро дефицитных систем вооружения.

«Почему это важно? На четвертом году войны на передовой по-прежнему находятся единичные образцы нового вооружения, прежде всего заметно критическое отставание именно в оснащении дронами и управляемыми ракетами. До сих большую часть боевых задач по разведке на фронте выполняют волонтерские дроны», – пишет Бутусов.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com
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Комментарии 34

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  1. Шура пермский Сегодня, 13:50
    опять же всё разворуют,будут рекордные суммы вороства
    Шура пермский
    1. Комментарий был удален.
      1. Чёрный Сегодня, 14:03
        больше оружия - меньше кастрюлеголовых ! меньше субсидий, меньше социалка, больше дохнуть будете от хреновой медицины, и от тяжёлой работы! ... сухсуйте дальше хлопцы
        Чёрный
        1. bouncyhunter Сегодня, 14:07
          Минобороны Украины запланировало приобретение 500 беспилотников и 800 ПТРК

          Сколько из них окажутся в руках бойцов ЛДНР ? what
          bouncyhunter
          1. Чёрный Сегодня, 14:09
            Цитата: bouncyhunter
            Сколько из них окажутся в руках бойцов ЛДНР

            Ну это как прапоры украинские подсуетятся wink , а они хлопцы проженные, так что думаю в накладе ЛДНР не будет smile
            Чёрный
            1. bouncyhunter Сегодня, 14:11
              Цитата: Чёрный
              Ну это как прапоры украинские подсуетятся wink , а они хлоацы проженные, так что думаю в накладе ЛДНРне будет smile

              Я не сомневаюсь что тамошние прапорюги и прапорылы уже прикидывают за скоко можно торгануть . lol
              bouncyhunter
              1. Чёрный Сегодня, 14:13
                Цитата: bouncyhunter
                тамошние прапорюги и прапорылы уже прикидывают за скоко можно торгануть .

                Они уже даже знают - кому! laughing
                Чёрный
                1. bouncyhunter Сегодня, 14:16
                  Цитата: Чёрный
                  Они уже даже знают - кому!

                  А то ! Профессионализм не пропьёшь ! wassat
                  bouncyhunter
          2. Сепар ДНР Сегодня, 15:02
            Минобороны Украины запланировало приобретение 500 беспилотников и 800 ПТРК

            Цитата: bouncyhunter
            Сколько из них окажутся в руках бойцов ЛДНР ? what

            В данной ситуации, их вооружения могут стать нашими лишь в результате победоносных для нас БД,а не по сценариям 2014го(продажа и тому подобное)...
            Изменилось кое-что. Не надо этого забывать.
            Сепар ДНР
            1. bouncyhunter Сегодня, 15:05
              Да понятно это , шутим мы просто ...
              bouncyhunter
          3. Вежливый Лось Сегодня, 15:36
            Цитата: bouncyhunter
            Сколько из них окажутся в руках бойцов ЛДНР ?

            Ну, вопрос, конечно, интересный. А, если учесть тот факт, что другое значение слова "беспилотник" - это одинокий мужчина, то вопрос становится еще интереснее. Зачем это ВСУ приобретать 500 одиноких мужчин? Прям, стыдно подумать... Налицо влияние светочей демократии.
            А, если серьезно, то эти БПЛА и ПТРК уже как визитная карточка любой стороны вооруженного конфликта, которая под п-сами. Тенденция, однако.
            Если все эти вооружения дойдут до передовой, то крови парням из ЛДНР они посворачивают преизрядно т.к. "Панцирей" там нет и мощных современных средств РЭБ тоже.
            Вежливый Лось
          4. Piramidon Сегодня, 17:06
            Цитата: bouncyhunter
            Сколько из них окажутся в руках бойцов ЛДНР ?

            Бойцы ЛДНР уже ускоренно "горилку" гонят для обмена с ВСУшниками на это НАТОвское "добро".
            Piramidon
        2. kapitan92 Сегодня, 16:40
          Цитата: Чёрный
          больше оружия - меньше кастрюлеголовых ! меньше субсидий, меньше социалка, больше дохнуть будете от хреновой медицины, и от тяжёлой работы! ... сухсуйте дальше хлопцы

          А разве это беспокоит хунтят во главе с "вальцманами"? laughing
          kapitan92
      2. Комментарий был удален.
        1. Капитан Смоллетт Сегодня, 14:12
          А напиши,правда,он такого и слушать не станет...Но ты напиши... wink
          Капитан Смоллетт
      3. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 14:13
        А что, не разворуют? Коррупция в ВСУ зашкаливает, они и сейчас нам оружие продают, раньше так вообще караул был, даже тяжелую броню поставляли.
        Генерал Песчаных Карьеров
        1. Донской Сегодня, 16:07
          Вам лично продают или у бабок на скамейке услышали? Это, как говорится, две большие разницы. Да и зачем ЛДНР нужны ихние беспилотники и ПТРК? Их в нужном количестве они и так получают по линии военторга. По факту, мы видим прекращение Украиной поставок России любых видов военной техники, материалов, комплектующих и запчастей к ним. Из-за этого стоят недостроенными сторожевики пр.11356 и есть трудности по импортозамещению и на другой технике.
          Донской
          1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 16:16
            Я имею ввиду боеприпасы и стрелковое оружие и некоторое количество техники, а не беспилотники и ПТРК. Это и так у нас есть, спасибо сами знаете кому.

            Вопрос "Вам лично продают?" считаю провокационным. Хотя знаю людей, которым бойцы ВСУ сбагривали автоматы, патроны цинками и гранаты за еду, водку и сигареты. Сам в руках держал.
            Генерал Песчаных Карьеров
      4. Комментарий был удален.
    2. oldseaman1957 Сегодня, 13:54
      Цитата: Шура пермский
      опять же всё разворуют...
      - Сирийский опыт показал, что наши РЭБ расщёлкают беспилотники на раз! Так что воруй - не воруй, итог одинаков. Но не нам кастрюлеголовых учить. Только скирдовать...
      oldseaman1957
      1. Владимир16 Сегодня, 14:04
        Цитата: Капитан Смоллетт
        Когда счастье прольётся на земли наши грешные,

        В тот же миг, как ты бурчать перестанешь и на людей кидаться не будешь. laughing love
        Счастье вокруг тебя ходит, оглянись. wink
        drinks
        Владимир16
        1. Донской Сегодня, 16:25
          Счастье, т.е. чувство удовлетворённости жизнью, зависит от многих факторов, в том числе и от биохимических процессов, которые происходят в мозге между многомиллионными нейронными связями. Давно замечено что чем ниже интеллект человека, тем меньше ему нужно для счастья.
          Донской
      2. Нормаль ок Сегодня, 14:25
        Цитата: oldseaman1957
        - Сирийский опыт показал, что для наших РЭБ беспилотники - не панацея! Так что воруй - не воруй, итог одинаков. Но не нам кастрюлеголовых учить. Только скирдовать...

        Та для нас вообще нет никаких препятствий. Особенно это показал обстрел Хмеймима.
        ПыСы.
        что для наших РЭБ беспилотники - не панацея
        Неправильно построенная фраза. Если бы написали "от наших РЭБ" - было бы правильнее, но и это коряво.
        Нормаль ок
    3. Teberii Сегодня, 13:57
      Нужно ввести санкции на закупки и блокировать их, пока нам долги не вернут, в полть до ареста продукции и счетов.
      Teberii
    4. словак Сегодня, 15:41
      Источник пополнения военного бюджета, он же народ Украины, катастрофически нищает. Как долго Пете с командой удастся еще его доить? Хотя, если доятся, пусть терпят. Это их выбор
      словак
    5. svp67 Сегодня, 17:48
      Цитата: Шура пермский
      опять же всё разворуют,будут рекордные суммы вороства

      Да вот тут вот, что интересно:
      В список потребностей внесены «800 современных противотанковых ракетных комплексов типа "Стугна" и "Корсар"
      Эти ПТРК Украина без помощи Белоруссии выпустить не сможет....
      svp67
  2. Дормидонт Сегодня, 13:52
    Лучше бы гробами запасались
    Дормидонт
    1. Teberii Сегодня, 13:58
      Не помешало и сухарями.
      Teberii
  3. Equalized Сегодня, 13:55
    Это план потребности и выполняться он будет 2-3 года а не сразу. КБ Луч не сможет столько произвести и денег одновременно на 800 ПТРК за один год не выделят (это примерно 200 млн долларов).

    Будут по партиям закупать каждый год пока не достигнут нужного количества.
    В 2015-2016 закупили около 60 пусковых и не более 2000 ракет, в 2017 еще меньше.

    Ну а , советские ПТРК отстреливали по 20 штук на один бой, в интернете были видео как они не берегли фаготы и тупо разбрасывались ими.
    Equalized
  4. КВУ-НСвД Сегодня, 14:03
    В список потребностей внесены «800 современных противотанковых ракетных комплексов типа "Стугна" и "Корсар", несколько тысяч управляемых ракет, причем как с кумулятивной боевой частью для поражения бронетехники, так и с осколочно-фугасной боевой частью для поражения укрытий и огневых точек противника, а также 500 беспилотных летательных аппаратов», говорится в публикации.
    А ещё +100500 ништяков и корзину печенья , и банку варенья . Хотеть не вредно - вредно фантазировать в ночи в одиночестве laughing
    КВУ-НСвД
  5. gukoyan Сегодня, 14:04
    Во кому-то подарочек в виде деньжат подкинут, не уверен что всё дойдет до адресатов, по дороге бюджет уменьшится)
    gukoyan
  6. ded100 Сегодня, 14:20
    Дронов побольше надо а то на всех не хватит! wassat
    ded100
  7. Сибирский цирюльник Сегодня, 14:22
    Неимётся утыркам,всё...( жажда крови или жажда денег? Всё смешалось..((
    Не "здесь,но там", встанут на Суд, а там ВСЕ голые...
    Сибирский цирюльник
  8. SEER Сегодня, 14:52
    Цитата: Капитан Смоллетт
    Да что ты...Вот же Светоч наш... laughing laughing Прям разворуют?Всё так и будет,Ясновидец?А что завтра будет,Всевидящий Шура?Когда счастье прольётся на земли наши грешные,О,Великий,Светом Своим Ослепляющий ???

    чё? выпил? не рановато? выдыхай и закусывай
    SEER
  9. Ratmir_Ryazan Сегодня, 15:50
    Будем наедятся, что ВПК Украины не подведет и такого количества беспилотников и ПТУР в руках ВСУ не окажется...
    Ratmir_Ryazan
  10. VOENOBOZ Сегодня, 16:12
    Можно только мягко сказать, глупцы они , ну неужели жить не хочется . Дураки люди сами на себя , кровь и смерть готовят.
    VOENOBOZ
  11. Mavrikiy Сегодня, 17:51
    Минобороны Украины запланировало приобретение 500 беспилотников и 800 ПТРК

    Я понял 4 мешка входят в комплект ПТРК? Значит так,
    1. используем вместо песка опилки и премию переводим на адрес....
    2. используем вместо опилок воздух и премию переводим на адрес....
    3. используем вместо мешков уйди-уйди и премию переводим на адрес....
    Кажись все попилили или шо осталось?
    БЛА и ПТРК? А они были?
    Mavrikiy
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