Минобороны Украины запланировало приобретение 500 беспилотников и 800 ПТРК
Генштаб ВСУ принял решение внести в список потребностей украинской армии современные противотанковые ракетные комплексы и беспилотные летательные аппараты, сообщает украинский журналист Юрий Бутусов.
В список потребностей внесены «800 современных противотанковых ракетных комплексов типа "Стугна" и "Корсар", несколько тысяч управляемых ракет, причем как с кумулятивной боевой частью для поражения бронетехники, так и с осколочно-фугасной боевой частью для поражения укрытий и огневых точек противника, а также 500 беспилотных летательных аппаратов», говорится в публикации.
Как отмечает автор, «ранее массовые закупки ПТРК и БЛА были невозможны, поскольку Генштаб считал приоритетом закупки других видов оружия, игнорируя реальные потребности армии во время локальной войны».
В настоящее время бюджет Минобороны увеличен до рекордных для Украины цифр – 3,2 млрд. долларов, и часть этих средств пойдет на закупку остро дефицитных систем вооружения.
«Почему это важно? На четвертом году войны на передовой по-прежнему находятся единичные образцы нового вооружения, прежде всего заметно критическое отставание именно в оснащении дронами и управляемыми ракетами. До сих большую часть боевых задач по разведке на фронте выполняют волонтерские дроны», – пишет Бутусов.
В список потребностей внесены «800 современных противотанковых ракетных комплексов типа "Стугна" и "Корсар", несколько тысяч управляемых ракет, причем как с кумулятивной боевой частью для поражения бронетехники, так и с осколочно-фугасной боевой частью для поражения укрытий и огневых точек противника, а также 500 беспилотных летательных аппаратов», говорится в публикации.
Как отмечает автор, «ранее массовые закупки ПТРК и БЛА были невозможны, поскольку Генштаб считал приоритетом закупки других видов оружия, игнорируя реальные потребности армии во время локальной войны».
В настоящее время бюджет Минобороны увеличен до рекордных для Украины цифр – 3,2 млрд. долларов, и часть этих средств пойдет на закупку остро дефицитных систем вооружения.
«Почему это важно? На четвертом году войны на передовой по-прежнему находятся единичные образцы нового вооружения, прежде всего заметно критическое отставание именно в оснащении дронами и управляемыми ракетами. До сих большую часть боевых задач по разведке на фронте выполняют волонтерские дроны», – пишет Бутусов.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com
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