19:01 16 января

Южнокорейская морская пехота получила первые вертолеты отечественного производства

Морская пехота Южной Кореи получила первые два транспортных вертолета MUH-1 производства национальной авиастроительной корпорации Korea Aerospace Industries (KAI), сообщает bmpd.

Южнокорейская морская пехота получила первые вертолеты отечественного производства


Обе машины были построены в 2017 году и прошли обширную программу испытаний, в том числе на кораблях ВМС Южной Кореи, включая универсальный десантный корабль Dokdo.


Всего ВМС заказало 30 таких вертолетов, которые должны быть поставлены до 2023 года.

«Передача двух вертолетов MUH-1 ознаменовала также возрождение собственной авиации морской пехоты Южной Кореи. Морская пехота Южной Кореи имела собственную авиацию (в виде легких самолетов) с 1958 по 1973 годы, однако в дальнейшем этот авиакомпонент был передан в состав армейской авиации», – гворится в публикации.

Сообщается, что MUH-1 для морской пехоты отличается от армейского «маринизацией» оборудования и систем, а также оснащением баллонетами для возможности посадки на воду.

По данным автора, вертолет способен перевозить до 15 пехотинцев (фактическая штатная вместимость – девять пехотинцев и два бортовых стрелка).

На основе MUH-1 KAI также ведется разработка корабельного противолодочного варианта, и ВМС Южной Кореи в перспективе рассматривают возможность закупки 40 таких вертолетов.

Использованы фотографии: морская пехота Южной Кoреи / Yonhap
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Комментарии 13

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  1. Teberii Сегодня, 14:05
    Хочешь мира-готовься к войне.
    Teberii
    1. Rusland Сегодня, 14:17
      Импортозамещение по корейски, немного да сэкономили.
      Rusland
  2. Vik66 Сегодня, 14:09
    Правильное название для вертолета - МУХ-1 laughing
    Vik66
    1. Комментарий был удален.
    2. faiver Сегодня, 14:20
      ага, название убило laughing , мух-1
      faiver
  3. san4es Сегодня, 14:10
    «Передача двух вертолетов MUH-1 ознаменовала также возрождение собственной авиации морской пехоты Южной Кореи.

    san4es
    1. bouncyhunter Сегодня, 14:19
      Саня , привет ! hi Этого давно следовало ожидать . Своё всегда ближе к телу , чем матрасное . wink
      bouncyhunter
      1. san4es Сегодня, 14:28
        hi Привет Паш.
        "Солянка сборная" fellow :
        разработка многоцелевого вертолета KUH-1 Surion с максимальным взлетным весом до 8,7 тонн осуществлялась KAI при участии агентства оборонных исследований южнокорейского министерства обороны и южнокорейского авиационного исследовательского института KARI, совместно с европейским объединением EADS Eurocopter (ныне Airbus Helicopters) в рамках программы Korea Helicopter Project - Korea Utility Helicopter (KHP-KUH) по соглашению от июня 2006 года стоимостью 1,3 трлн вон (1,17 млрд долл). По соглашению, доля Airbus Helicopters в проекте составляла 30% на шестилетнем этапе НИОКР и 20% на первом 10-летнем этапе серийного производства.Airbus Helicopters отвечал за разработку всей несущей системы вертолета и систем управления полетом, а фактически, видимо, определил и общий облик машины, выглядящей несколько уменьшенным вариантом вертолетов семейства Puma и Super Puma. Первый прототип вертолета Surion, изготовленный KAI на предприятии в Сачхоне, совершил первый полет 10 марта 2010 года, а к сентябрю 2010 года было построено уже четыре летных прототипа. Вертолет использует два турбовальных двигателя Hanwha Techwin (бывший Samsung Techwin) T700-ST-701K (лицензионный вариант двигателя General Electric T700-GE-701C) максимальной мощностью по 1855 л. с.
        san4es
        1. bouncyhunter Сегодня, 14:31
          Ну да , винегрет ещё тот . lol Тем не менее , для Южной Кореи это хорошо .
          bouncyhunter
        2. N.O.M.A.D.E. Сегодня, 16:27
          Спасибо, кст, приличная мощность для такого веса..
          N.O.M.A.D.E.
  4. Нормаль ок Сегодня, 14:29
    Южные корейцы реально имеют развитую промышленность. Поэтому не удивительно, что сделали вертолёт.
    Нормаль ок
  5. antiamerikan Сегодня, 14:47
    ой, бундегстагские мальчики!

    "отечественны" означает "российский"

    это корейцы сами про себя пусть говорят "отечественный"
    antiamerikan
  6. gukoyan Сегодня, 16:10
    Молодцы, правильно!
    Правда я думал что вертушки будут разработки фирм либо Хёнде, либо КИА...
    gukoyan
  7. Mavrikiy Сегодня, 17:45
    Южнокорейская морская пехота получила первые вертолеты отечественного производства

    Судя по внешнему виду там есть джакузи и мини бар.
    Mavrikiy
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