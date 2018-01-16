Южнокорейская морская пехота получила первые вертолеты отечественного производства
Морская пехота Южной Кореи получила первые два транспортных вертолета MUH-1 производства национальной авиастроительной корпорации Korea Aerospace Industries (KAI), сообщает bmpd.
Обе машины были построены в 2017 году и прошли обширную программу испытаний, в том числе на кораблях ВМС Южной Кореи, включая универсальный десантный корабль Dokdo.
Всего ВМС заказало 30 таких вертолетов, которые должны быть поставлены до 2023 года.
«Передача двух вертолетов MUH-1 ознаменовала также возрождение собственной авиации морской пехоты Южной Кореи. Морская пехота Южной Кореи имела собственную авиацию (в виде легких самолетов) с 1958 по 1973 годы, однако в дальнейшем этот авиакомпонент был передан в состав армейской авиации», – гворится в публикации.
Сообщается, что MUH-1 для морской пехоты отличается от армейского «маринизацией» оборудования и систем, а также оснащением баллонетами для возможности посадки на воду.
По данным автора, вертолет способен перевозить до 15 пехотинцев (фактическая штатная вместимость – девять пехотинцев и два бортовых стрелка).
На основе MUH-1 KAI также ведется разработка корабельного противолодочного варианта, и ВМС Южной Кореи в перспективе рассматривают возможность закупки 40 таких вертолетов.
Обе машины были построены в 2017 году и прошли обширную программу испытаний, в том числе на кораблях ВМС Южной Кореи, включая универсальный десантный корабль Dokdo.
Всего ВМС заказало 30 таких вертолетов, которые должны быть поставлены до 2023 года.
«Передача двух вертолетов MUH-1 ознаменовала также возрождение собственной авиации морской пехоты Южной Кореи. Морская пехота Южной Кореи имела собственную авиацию (в виде легких самолетов) с 1958 по 1973 годы, однако в дальнейшем этот авиакомпонент был передан в состав армейской авиации», – гворится в публикации.
Сообщается, что MUH-1 для морской пехоты отличается от армейского «маринизацией» оборудования и систем, а также оснащением баллонетами для возможности посадки на воду.
По данным автора, вертолет способен перевозить до 15 пехотинцев (фактическая штатная вместимость – девять пехотинцев и два бортовых стрелка).
На основе MUH-1 KAI также ведется разработка корабельного противолодочного варианта, и ВМС Южной Кореи в перспективе рассматривают возможность закупки 40 таких вертолетов.
Использованы фотографии: морская пехота Южной Кoреи / Yonhap
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти