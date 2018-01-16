19:02 16 января

Японский телеканал по ошибке передал оповещение о пуске ракеты КНДР

Японское общественное телевидение NHK во вторник по ошибке сообщило о запуске баллистической ракеты в КНДР и срабатывании правительственной системы экстренного оповещения населения J-Alert, призывающей к экстренной эвакуации. Соответствующее срочное сообщение появилось на сайте телеканала в 18:55 по местному времени (12:55 мск), однако уже через пять минут оно было заменено на информацию о возникшей неточности.

Японский телеканал по ошибке передал оповещение о пуске ракеты КНДР


Сообщение о том, что система J-Alert сработала из-за запуска ракеты в Северной Корее, распространенное на сайте и в приложении NHK было ошибочным. Мы приносим свои извинения
- отметил телеканал.


Изначально в распространенной NHK информации отмечалось, что "Северная Корея запустила баллистическую ракету, и правительство призывает население укрыться в зданиях и под землей". Тем не менее обычной в данном случае трансляции оповещения в прямом эфире не было.

Ранее 13 января ложное сообщение о приближающейся баллистической ракете было отправлено жителям штата Гавайи из-за ошибки одного из сотрудников службы чрезвычайных ситуаций во время пересменки.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 42

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  1. Владимир16 Сегодня, 14:25
    Эпидемия вранья laughing
    Владимир16
    1. Teberii Сегодня, 14:28
      Сказку про "Мальчика и Волков" помните, потом поздно шутить будет.
      Teberii
      1. антивирус Сегодня, 17:39
        главное что КингКонг жив и не собирается разорять Японию. спит спокойно в зоопарке
        антивирус
    2. Svarog Сегодня, 14:31
      Цитата: Владимир16
      Эпидемия вранья laughing

      Готовят почву для нападения, так сказать формируют общественное мнение..
      Svarog
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 14:34
        Пытаются выработать условный рефлекс и предотвратить панику при реальном нападении ?
        КВУ-НСвД
        1. Svarog Сегодня, 14:41
          Цитата: КВУ-НСвД
          Пытаются выработать условный рефлекс и предотвратить панику при реальном нападении ?

          Нет пытаются вселить ужас перед простыми японцами, а потом будут двигать идею, что мол надо с этим покончить, американцы нам помогут..)) и все в этом духе.. американцы своими руками не хотя Кима гасить..
          Svarog
          1. КВУ-НСвД Сегодня, 14:42
            Тоже как вариант hi
            КВУ-НСвД
            1. Alex-a832 Сегодня, 15:24
              Возможно и то, что обе версии правильные, просто одним действием решают две проблемы - рациональные японцы.
              Alex-a832
          2. KAV Сегодня, 16:36
            То, что это сообщение на сайте телеканала появилось умышленно - не вызывает сомнений. Ибо, если бы реально имело место ошибочное срабатываение J-Alert, то объявили бы о нем сразу по всем каналам и в прямом эфире. Раз этого не произошло, соответственно, данное сообщение разместили на сайте, заведомо зная о том, что это утка. Вопрос - кому и зачем это было надо? А вот тут, действительно, вариантов несколько. От тупой ошибки до подготовки мнения. Мне, почему-то, больше верится в подготовку...
            KAV
        2. Piramidon Сегодня, 17:02
          Цитата: КВУ-НСвД
          Пытаются выработать условный рефлекс и предотвратить панику при реальном нападении ?

          Когда то в США подобное было. Дошло до того, что с криком: "Русские идут!" некоторые из окон небоскребов выбрасывались.
          Piramidon
    3. Hammer Сегодня, 14:48
      Цитата: Владимир16
      Эпидемия вранья

      Не верю я в такие совпадения. Мне кажется это подготовка к реальному удару по КНДР... На самом деле очень тревожный звоночек...
      Hammer
    4. сибиралт Сегодня, 14:54
      Объявление ракетной угрозы для японцев подстать национальной диверсии. belay
      сибиралт
      1. Vard Сегодня, 15:26
        Аэропорт закрыли после того как один русский туристов крикнул... Алла я в бар!
        Vard
    5. словак Сегодня, 15:37
      Так сами себя запугали США, Европа и пр. япошки, что скоро совершат либо акт государственного суицида, либо начнут 3-ю мировую с прогнозируемым концом света
      словак
    6. vkl.47 Сегодня, 16:39
      Все войны начинаются с вранья
      vkl.47
  2. Тралл Сегодня, 14:25
    Забирать кнопку у Трампа нужно.
    Тралл
    1. CentDo Сегодня, 14:54
      А кому ее отдавать? Вот в чем вопрос. Вы думаете Хиллари будет менее агрессивной?
      CentDo
  3. Шура пермский Сегодня, 14:26
    жутегонят сми... как обычно
    Шура пермский
  4. HAM Сегодня, 14:28
    Что -то часто стали "ошибаться",это наводит на мысли,что не за горами реальные Б.Д.-подготавливают "электорат" к неизбежному.
    HAM
  5. Serg65 Сегодня, 14:32
    Японское общественное телевидение NHK во вторник по ошибке сообщило о запуске баллистической ракеты в КНДР

    Самое страшное слово в ядерной физике - это слово "УПССС!" laughing
    what 5 минут страха и взлёт цен на валерьянку в японских аптеках......походу был явный факт коррупции bully
    Serg65
    1. bouncyhunter Сегодня, 14:46
      Сергей , привет ! hi Что-то подозрительно это : то на Гавайях , то в Японии ... Это "ж-ж-ж" - не спроста . no
      bouncyhunter
      1. san4es Сегодня, 14:52
        Цитата: bouncyhunter
        ... Это "ж-ж-ж" - не спроста . no

        ...Взлом системы. "Ребятишки" балуются fellow
        san4es
      2. Serg65 Сегодня, 14:59
        Приветствуем Павел! hi
        Цитата: bouncyhunter
        Это "ж-ж-ж" - не спроста .

        Кишка у этих пчёл тонка, себя только накручивают!
        Тем более, они прекрасно понимают что, Китай не будет просто лицезреть эту войнушку bully
        Serg65
        1. bouncyhunter Сегодня, 15:06
          Цитата: Serg65
          Китай не будет просто лицезреть эту войнушку

          Это да , но я всё равно по привычке жду гадости от матрасов .
          bouncyhunter
          1. Serg65 Сегодня, 17:53
            Цитата: bouncyhunter
            я всё равно по привычке жду гадости от матрасов .

            laughing как в старом анекдоте......не расслабляйся, а то поимеют как собаку!
            Ну а если серьёзно, то вряд ли матрасы пойдут на открытую конфронтацию! what Они по другому профилю спецы! Как только товарищ Ким или его ближайшее окружение польстятьца на большие деньги, вот тогда дело выиграно!
            Serg65
        2. Антианглосакс Сегодня, 16:27
          Цитата: Serg65
          Тем более, они прекрасно понимают что, Китай не будет просто лицезреть эту войнушку

          Можно подумать, что и мы будем статистами! laughing Позиция озвучена: сбиваем всё, до чего сможем дотянуться. Звиздосы пукают себе под нос.
          Антианглосакс
          1. Serg65 Сегодня, 17:57
            Цитата: Антианглосакс
            Звиздосы пукают себе под нос

            laughing Фантазии, мой друг, они интересны, а порой и увлекательны! Есть куча литоральных методов воздействия на противника wink
            Serg65
  6. Сибирский цирюльник Сегодня, 14:39
    Гы..! Гавайи 2.0...
    Весело живут люди...))
    Вообще, конечно, как всегда, простой народ является "разменной картой" игрищ больших политиканов,которые,в любом случае,наиболее защищены((
    Народ и "слуги", всё равно не на одном " поле"...
    Сибирский цирюльник
  7. Azazelo Сегодня, 14:41
    Доиграются дибилы в русскую рулетку..
    Azazelo
  8. starlyii Сегодня, 14:44
    Как то подозрительно странно... два ложных срабатывания в двух странах..... эти что-то готовят!!!!!
    starlyii
  9. лысова Сегодня, 14:48
    А ведь точно , как присказке с овцами и волками, Гавайи - Япония - третий раз прятаться не станут. А вообще то дело то не шуточное, деза может стоить существованию человечества.
    лысова
  10. Pacifist Сегодня, 14:54
    Не верю я в такие "ошибки", тем более 2 подряд.
    Pacifist
  11. Rusland Сегодня, 15:14
    Даже техника сбой даёт. 2:0 в пользу Ына.
    Rusland
  12. Михаил м Сегодня, 15:16
    правительство призывает население укрыться в зданиях
    Верный способ избавиться от лишнего населения.
    Михаил м
  13. andrej-shironov Сегодня, 15:30
    Хотелось бы говорить об ошибке, но что то мне подсказывает что некие силы хотят всё же развернуть конфликт в горячую фазу.
    andrej-shironov
  14. Gustav Сегодня, 16:07
    Меня терзают смутные сомнения сначала квартира Шапка,у посла медальен
    Gustav
  15. Gustav Сегодня, 16:08
    Меня терзают смутные сомнения сначала квартира Шапка,у посла медальен
    Gustav
  16. МИХАН Сегодня, 17:34
    Что то часто ошибаться стали..Подготавливают общественное мнение ?
    МИХАН
  17. Mavrikiy Сегодня, 17:42
    Японский телеканал по ошибке передал оповещение о пуске ракеты КНДР

    Тренировки это хорошо. Повторение - мать учения.
    Только выдержит ли, хлипкая экономика японой мамы, обвальный расход памперсов и пипифаксов?
    Mavrikiy
  18. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 17:52
    Сначала "по ошибке" на Гавайях, потом Япония...
    Меня терзают смутные сомнения.
    Генерал Песчаных Карьеров
  19. рюрикович Сегодня, 18:49
    Скоро допрыгаются, что будет как в "Маше и Медведе" - набираем номерок....
    Реально что случится, а люди забьют на тревоги, которые ошибочные им до этого надоели feel
    рюрикович
  20. anosoff Сегодня, 18:52
    Конечно же это умышленная провокация. Вселяют в людей страх чтобы оправдать давление на Северную Корею
    anosoff
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