Японский телеканал по ошибке передал оповещение о пуске ракеты КНДР

Сообщение о том, что система J-Alert сработала из-за запуска ракеты в Северной Корее, распространенное на сайте и в приложении NHK было ошибочным. Мы приносим свои извинения

Японское общественное телевидение NHK во вторник по ошибке сообщило о запуске баллистической ракеты в КНДР и срабатывании правительственной системы экстренного оповещения населения J-Alert, призывающей к экстренной эвакуации. Соответствующее срочное сообщение появилось на сайте телеканала в 18:55 по местному времени (12:55 мск), однако уже через пять минут оно было заменено на информацию о возникшей неточности.- отметил телеканал.Изначально в распространенной NHK информации отмечалось, что "Северная Корея запустила баллистическую ракету, и правительство призывает население укрыться в зданиях и под землей". Тем не менее обычной в данном случае трансляции оповещения в прямом эфире не было.Ранее 13 января ложное сообщение о приближающейся баллистической ракете было отправлено жителям штата Гавайи из-за ошибки одного из сотрудников службы чрезвычайных ситуаций во время пересменки.