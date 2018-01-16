WSJ: США разрабатывают новую крылатую ракету морского базирования для сдерживания России и Китая

В то время как Соединенные Штаты продолжали сокращать количество и значимость ядерного оружия, другие, в том числе Россия и Китай, двинулись в обратном направлении

Пентагон собирается разработать две новых единицы ядерного вооружения в рамках обновленной политики США, предполагающей ответ на растущие военные возможности России и Китая, пишет The Wall Street Journal.Речь идет о создании ядерной боеголовки малой мощности, которой планируется оснащать уже использующиеся военными США баллистические ракеты Trident II, предназначенные для запуска с атомных подводных лодок. По данным WSJ, новые боеголовки Trident II могут иметь заряд мощностью всего несколько килотонн в сравнении с тем, какие заряды могут устанавливаться на Trident II сейчас (от 100 до 455 килотонн). По словам экспертов, разработать новую боеголовку можно в течение двух лет.Издание также пишет о второй перспективной разработке – новых крылатых ракетах морского базирования (КРМБ) с использованием ядерных боеприпасов. Ранее появлялись сообщения, что такая ракета в ядерном оснащении может быть создана на основе крылатой ракеты Tomahawk. Таким образом, воссоздается система вооружений, которую Пентагон «свернул» в 2010 году, делает вывод The Wall Street Journal.В Пентагоне утверждают, что, в отличие от США, Россия якобы не стремится к отказу от использования ядерного оружия.­­– говорится в проекте ядерной стратегии.