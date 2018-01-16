18:59 16 января

WSJ: США разрабатывают новую крылатую ракету морского базирования для сдерживания России и Китая

Пентагон собирается разработать две новых единицы ядерного вооружения в рамках обновленной политики США, предполагающей ответ на растущие военные возможности России и Китая, пишет The Wall Street Journal.

WSJ: США разрабатывают новую крылатую ракету морского базирования для сдерживания России и Китая


Речь идет о создании ядерной боеголовки малой мощности, которой планируется оснащать уже использующиеся военными США баллистические ракеты Trident II, предназначенные для запуска с атомных подводных лодок. По данным WSJ, новые боеголовки Trident II могут иметь заряд мощностью всего несколько килотонн в сравнении с тем, какие заряды могут устанавливаться на Trident II сейчас (от 100 до 455 килотонн). По словам экспертов, разработать новую боеголовку можно в течение двух лет.


Издание также пишет о второй перспективной разработке – новых крылатых ракетах морского базирования (КРМБ) с использованием ядерных боеприпасов. Ранее появлялись сообщения, что такая ракета в ядерном оснащении может быть создана на основе крылатой ракеты Tomahawk. Таким образом, воссоздается система вооружений, которую Пентагон «свернул» в 2010 году, делает вывод The Wall Street Journal.

В Пентагоне утверждают, что, в отличие от США, Россия якобы не стремится к отказу от использования ядерного оружия.

В то время как Соединенные Штаты продолжали сокращать количество и значимость ядерного оружия, другие, в том числе Россия и Китай, двинулись в обратном направлении
­­– говорится в проекте ядерной стратегии.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 14

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  1. Тралл Сегодня, 14:35
    Как можно сдерживать, страдая недержанием? smile
    Тралл
    1. dorz Сегодня, 14:37
      Готовятся к большой войнушке в Европе.
      dorz
      1. Идущий Сегодня, 14:41
        Им не нужна большая война , им нужны конфликты типа Сирии , Украины , где они будут управлять процессами и решать свои задачи.
        Идущий
        1. bouncyhunter Сегодня, 14:55
          Пентагон собирается разработать две новых единицы ядерного вооружения в рамках обновленной политики США, предполагающей ответ на растущие военные возможности России и Китая

          И когда уже у этих малахольных "Озверин" закончится ? recourse
          bouncyhunter
          1. Идущий Сегодня, 14:59
            Паша , ты ответ знаешь - никогда , они пытаются нас в тянуть в гонку , для расширения их бизнеса.
            Идущий
            1. bouncyhunter Сегодня, 15:07
              Угу , болт от колеса БелАЗа им на плечи , а не новую гонку вооружений . bully
              bouncyhunter
              1. Идущий Сегодня, 15:32
                Да , мы уже это проходили и второй раз наступать на грабли мы не будем.
                Идущий
              2. Alexanast Сегодня, 15:44
                Цитата: bouncyhunter
                Угу , болт от колеса БелАЗа им на плечи

                Паш, привет!
                А может все-таки гайку на шею... wassat
                Alexanast
      2. Шура пермский Сегодня, 14:56
        ха,делают ядерную ракету и орут,что мы не отказываемся от ядерного оружия... больные дауны они...
        Шура пермский
  2. Teberii Сегодня, 14:35
    Не только МЫ двинулись с такой политикой США, скоро весь мир двинется, такой ледостав начнется мало не покажется.
    Teberii
  3. askort154 Сегодня, 15:02
    Для меня позитив в том, что США всё чаще употребляет в своём противостоянии, связку Россия и Китай.
    Устраивать гонку против двоих - пупок развяжется, однозначно. angry
    askort154
  4. лысова Сегодня, 15:04
    --- " В Пентагоне утверждают, что, в отличие от США, Россия якобы не стремится к отказу от использования ядерного оружия." --- Пентагоники в своём репертуаре - теряя с каждым днём свой " гегемонизм ", цепляются за любое невежество. Судный день для амеров не за горами.
    лысова
  5. VOENOBOZ Сегодня, 16:20
    Стремление сделать большой перевес у них основная задача.
    VOENOBOZ
  6. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 16:55
    Скоро у США сдерживалка сломается и пуп надорвется.
    Генерал Песчаных Карьеров
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