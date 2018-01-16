Транспортный тяжеловоз Ан-22 замечен над базой Хмеймим
Самый крупный в мире турбовинтовой самолет Ан-22 «Антей» был замечен на днях в небе над базой ВКС РФ Хмеймим, сообщает Вестник Мордовии.
С каким грузом прибыл в Сирию легендарный транспортник, неизвестно.
По данным агентства, ссылающегося на открытые данные, в настоящее время в России в строю продолжают оставаться два самолета-ветерана.
Несмотря на солидный возраст, а самая новая машина была выпущена около сорока лет назад, крылатые тяжеловозы продолжают выполнять задачи наравне с более современными транспортниками.
«Те, кто видел этот самолет вживую, как правило, не могут скрыть восхищения. "Антей" способен перебрасывать самые тяжелые грузы, вроде основных боевых танков Т-90 или машин комплекса С-400», – пишет автор материала Лев Романов.
Всего Ан-22 может поднимать тяжести весом в 60 тонн и доставлять их на расстояние более 5 тыс. км со скоростью в 560 км/ч. Экипаж самолета – до 7 человек.
С каким грузом прибыл в Сирию легендарный транспортник, неизвестно.
По данным агентства, ссылающегося на открытые данные, в настоящее время в России в строю продолжают оставаться два самолета-ветерана.
Несмотря на солидный возраст, а самая новая машина была выпущена около сорока лет назад, крылатые тяжеловозы продолжают выполнять задачи наравне с более современными транспортниками.
«Те, кто видел этот самолет вживую, как правило, не могут скрыть восхищения. "Антей" способен перебрасывать самые тяжелые грузы, вроде основных боевых танков Т-90 или машин комплекса С-400», – пишет автор материала Лев Романов.
Всего Ан-22 может поднимать тяжести весом в 60 тонн и доставлять их на расстояние более 5 тыс. км со скоростью в 560 км/ч. Экипаж самолета – до 7 человек.
Использованы фотографии: Отвага2004
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти