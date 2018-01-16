19:07 16 января

Транспортный тяжеловоз Ан-22 замечен над базой Хмеймим

Самый крупный в мире турбовинтовой самолет Ан-22 «Антей» был замечен на днях в небе над базой ВКС РФ Хмеймим, сообщает Вестник Мордовии.

Транспортный тяжеловоз Ан-22 замечен над базой Хмеймим


С каким грузом прибыл в Сирию легендарный транспортник, неизвестно.


По данным агентства, ссылающегося на открытые данные, в настоящее время в России в строю продолжают оставаться два самолета-ветерана.

Несмотря на солидный возраст, а самая новая машина была выпущена около сорока лет назад, крылатые тяжеловозы продолжают выполнять задачи наравне с более современными транспортниками.

«Те, кто видел этот самолет вживую, как правило, не могут скрыть восхищения. "Антей" способен перебрасывать самые тяжелые грузы, вроде основных боевых танков Т-90 или машин комплекса С-400», – пишет автор материала Лев Романов.

Всего Ан-22 может поднимать тяжести весом в 60 тонн и доставлять их на расстояние более 5 тыс. км со скоростью в 560 км/ч. Экипаж самолета – до 7 человек.

Использованы фотографии: Отвага2004
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Комментарии 31

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  1. Шура пермский Сегодня, 15:01
    и что же за "подарки" он привёз...
    Шура пермский
    1. Ил-18 Сегодня, 15:07
      Подарки вторичны. Главное, заметили. Не заметить невозможно! Звук характерный: у него концы лопастей винтов движутся со скоростью звука. Размеры тоже хороши.
      Ил-18
    2. КВУ-НСвД Сегодня, 15:10
      Возможно , что-то срочное и несерийно- экспериментальное ? Ждём сюрпризов ?
      КВУ-НСвД
      1. bouncyhunter Сегодня, 15:15
        Цитата: КВУ-НСвД
        Возможно , что-то срочное и несерийно- экспериментальное ?

        Вполне .
        Цитата: КВУ-НСвД
        Ждём сюрпризов ?

        Пусть бармалеи ждут . wink
        bouncyhunter
        1. Сепар ДНР Сегодня, 16:18
          Цитата: bouncyhunter
          Пусть бармалеи ждут .

          Увы,бородатые УЖЕ не главная угроза для российских войск в САР. С разгромом ИГИЛ,на авансцену выползли американцы...
          Сепар ДНР
    3. Саша Крымский Сегодня, 15:46
      Цитата: КВУ-НСвД
      Возможно , что-то срочное и несерийно- экспериментальное ? Ждём сюрпризов ?

      Похоже , срочно нежданчики для турков прибыли. Перед заявленными ударами ВВС янычар по 144 деревням на севере Сирии
      Саша Крымский
  2. LSA57 Сегодня, 15:05
    «Те, кто видел этот самолет вживую, как правило, не могут скрыть восхищения.

    правда. видел в Монино в Музее Авиации. восхищён, эо скромно, был поражён. очень впечатляющее зрелище. представляю какой он в полёте good
    LSA57
    1. andre Сегодня, 15:14
      Немного не в тему, но почитайте, задевает за живое. Про америкосов на Дальнем востоке.
      "По мнению автора статьи, все доказательства можно найти в местной прессе, а также в архивах. Много примеров проявления жестокости. Четыре человека, обвиненные в причастности к партизанскому движению, как говорят, были живыми закопаны в землю. А жену одного партизана зверски убили — «искололи тело штыками и утопили в помойной яме». Автор статьи (он не назван) утверждает, что его собственный пожилой отец был взят в качестве заложника союзническими силами в деревне Харитоновка. Он живым вернулся домой, но был весь окровавлен. Через несколько дней он умер, а перед своей смертью спросил: «За что меня замучили…?» Как говорят, в его семье сиротами стали пятеро детей. В статье также рассказывается о молодых людях из Владивостока, которых обвинили в причастности к партизанской борьбе. В течение нескольких дней их «пытали, им вышибли зубы, отрубили языки».

      https://www.politforums.net/historypages/12783206
      70.html
      http://inosmi.ru/politic/20180116/241197404.html
      andre
    2. Svarog51 Сегодня, 15:30
      У нас на Северном стояли. Видел в живую и на стоянках и в полёте. Зрелище незабываемое, когда у них полёты начинались. good
      Svarog51
    3. фигвам Сегодня, 17:28
      Когда работают его движки, кажется что у тебя всё внутри разрывается.
      фигвам
  3. Rusland Сегодня, 15:06
    В благодарность музейная стоянка обеспечена этому самолёту. Молодцы летно- технический состав.
    Rusland
  4. Radikal Сегодня, 15:06
    Цитата: Шура пермский
    и что же за "подарки" он привёз...

    А может "увёз"? Например поврежденный самолёт... . sad
    Radikal
    1. Владыка Ситх Сегодня, 15:11
      Да не было поврежденных самолетов. Тот журналист выложил фото с другого российского Аэродрома, сделанная пару лет назад.
      Владыка Ситх
      1. собаковод Сегодня, 15:27
        Не мешайте человеку рукоблудием заниматься!
        собаковод
    2. Doliva63 Сегодня, 18:27
      Хоть повреждённый, хоть исправный самолёт в ТЭЧ разбирают и "фасуют" по ящикам так, что их и в Ил-76 влазит пол-эскадрильи, а тут - Антей ! Не, что-то другое.
      Doliva63
  5. Михаил м Сегодня, 15:12
    Я был бы удивлён,если бы его не заметили. А выполняемые задачи даже Вестник Мордовии не разузнал. Недоработали.
    Михаил м
  6. san4es Сегодня, 15:18
    "Антей" способен перебрасывать самые тяжелые грузы, вроде основных боевых танков Т-90 или машин комплекса С-400»
    soldier
    san4es
  7. лысова Сегодня, 15:20
    А что значит замечен? Он что, нежданный гость? Какая то формулировка фактов непонятная.
    лысова
    1. Alexey RA Сегодня, 16:54
      Цитата: лысова
      А что значит замечен? Он что, нежданный гость? Какая то формулировка фактов непонятная.

      Просто этих мастодонтов в строю осталось очень мало, так что визит в Сирию такой машины - это событие.
      Alexey RA
      1. лысова Сегодня, 17:55
        Спасибо, а то подумал чёрти что - каюсь.
        лысова
  8. TIT Сегодня, 15:39
    или машин комплекса С-400», – пишет автор материала Лев Романов.


    нее уверен конечно но думаю привирает автор ,

    я досих пор помню как наши в ан 12 - ка27 засовывали , а по паспорту легко было
    TIT
    1. Doliva63 Сегодня, 18:32
      Лопасти снимать не пробовали? laughing Шутка laughing У нас Ан-12 возили автотехнику и людей, а авиатехнику - 76-е и Антеи. Это, правда, в 83-м ещё было
      Doliva63
  9. voyaka uh Сегодня, 15:41
    Вроде, выясняется, что никакой минометной атаки из Василька на Хмеймим
    в Новогоднюю ночь не было. Прилетали те же дроны, что и несколько
    дней позже. Сбросили бомбочки.
    voyaka uh
    1. APASUS Сегодня, 18:19
      Вроде 2 и 5 числа.Второго им удалось приблизиться и даже произвести сброс,где погибли двое военнослужащих ,а 5 их уже ждали .
      APASUS
  10. Комментарий был удален.
  11. andrewkor Сегодня, 16:00
    Был свидетелем выкатки Антея с терр.Б ТАПОиЧ на ЛиС с крылом Руслана на фюзеляже, эпичное зрелище!
    andrewkor
    1. klin1 Сегодня, 17:42
      Тоже видел этот 22й с крылом
      Жил в то время в тузеле
      klin1
  12. Alexey RA Сегодня, 16:51
    По данным агентства, ссылающегося на открытые данные, в настоящее время в России в строю продолжают оставаться два самолета-ветерана.

    Если верить russianplanes, то в строю сейчас 4-5 Ан-22 (неясно с бортом RA-09344 - последние фото датируются 2014 г.).
    Alexey RA
    1. garnik Сегодня, 17:42
      Летом прошлого года наблюдал более 4 взлетов с военного аэродрома в Краснодаре. Вряд ли все оставшиеся "Антеи " были сосредоточенны в одном месте.
      garnik
  13. федоров Сегодня, 17:47
    Ревет так же как и медведь Ту-95, вещь аппарат. "Осу" АКМ транспортировали с нами. Нам сухопутным в "трюме" чуть уши не "отгудело" с непривычки.
    федоров
  14. Маз Сегодня, 17:57
    Цитата: voyaka uh
    Вроде, выясняется, что никакой минометной атаки из Василька на Хмеймим
    в Новогоднюю ночь не было. Прилетали те же дроны, что и несколько
    дней позже. Сбросили бомбочки.

    Ну , теперь врядли сбросят. Аннушка уже пролила масло laughing ....
    Маз
  15. КОТ БАЮН Сегодня, 18:25
    С каким грузом прибыл в Сирию легендарный транспортник, неизвестно.

    Подарки, видать, к 23 февраля... laughing Всем. Правда, всем - разные laughing
    КОТ БАЮН
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