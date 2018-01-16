Десантный корабль «Ямал» проходит ремонт в Крыму

В настоящее время завершается договорная работа. С учетом оперативности предстоящей операции еще до подписания документов специалисты предприятия приступили к выполнению корпусных работ,

Принято решение, что после завершения ремонта на "Севморзаводе" (филиал Центра судоремонта "Звездочка", входит в Объединенную судостроительную корпорацию) корабль отправится в Керчь, где на судостроительном заводе "Залив" будут выполнены специфичные работы по восстановлению верхней надстройки, выполненной из алюминий-магниевого сплава,

Сроки выполнения работ на обоих предприятиях пока не определены, но очевидно, что они будут исполнены максимально быстро,