Десантный корабль «Ямал» проходит ремонт в Крыму
На севастопольском «Севморзаводе» приступили к ремонту нижней стальной части БДК Черноморского флота «Ямал», получившего 30 декабря повреждения при столкновении в Эгейском море с иностранным торговым судном, передает Интерфакс-АВН.
Сообщается также, что для расследования причин навигационного инцидента с БДК «Ямал» создана комиссия из числа представителей Главкомата ВМФ и командования ЧФ.
Ранее в пресс-службе ЧФ сообщили, что «инцидент возник по вине сухогруза "Орка-2" под флагом Сьерра-Леоне, который в нарушение международных правил предупреждения столкновений судов в море, следуя параллельным курсом и совершая обгон российского корабля по левому борту, не убедившись, что обгон завершен, резко изменил курс вправо и совершил столкновение».
В настоящее время завершается договорная работа. С учетом оперативности предстоящей операции еще до подписания документов специалисты предприятия приступили к выполнению корпусных работ,сказал агентству источник в судостроительной отрасли.
Принято решение, что после завершения ремонта на "Севморзаводе" (филиал Центра судоремонта "Звездочка", входит в Объединенную судостроительную корпорацию) корабль отправится в Керчь, где на судостроительном заводе "Залив" будут выполнены специфичные работы по восстановлению верхней надстройки, выполненной из алюминий-магниевого сплава,рассказал он.
Сроки выполнения работ на обоих предприятиях пока не определены, но очевидно, что они будут исполнены максимально быстро,добавил собеседник.
Сообщается также, что для расследования причин навигационного инцидента с БДК «Ямал» создана комиссия из числа представителей Главкомата ВМФ и командования ЧФ.
Ранее в пресс-службе ЧФ сообщили, что «инцидент возник по вине сухогруза "Орка-2" под флагом Сьерра-Леоне, который в нарушение международных правил предупреждения столкновений судов в море, следуя параллельным курсом и совершая обгон российского корабля по левому борту, не убедившись, что обгон завершен, резко изменил курс вправо и совершил столкновение».
Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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