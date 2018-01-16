19:03 16 января

Десантный корабль «Ямал» проходит ремонт в Крыму

На севастопольском «Севморзаводе» приступили к ремонту нижней стальной части БДК Черноморского флота «Ямал», получившего 30 декабря повреждения при столкновении в Эгейском море с иностранным торговым судном, передает Интерфакс-АВН.



В настоящее время завершается договорная работа. С учетом оперативности предстоящей операции еще до подписания документов специалисты предприятия приступили к выполнению корпусных работ,
сказал агентству источник в судостроительной отрасли.


Принято решение, что после завершения ремонта на "Севморзаводе" (филиал Центра судоремонта "Звездочка", входит в Объединенную судостроительную корпорацию) корабль отправится в Керчь, где на судостроительном заводе "Залив" будут выполнены специфичные работы по восстановлению верхней надстройки, выполненной из алюминий-магниевого сплава,
рассказал он.

Сроки выполнения работ на обоих предприятиях пока не определены, но очевидно, что они будут исполнены максимально быстро,
добавил собеседник.

Сообщается также, что для расследования причин навигационного инцидента с БДК «Ямал» создана комиссия из числа представителей Главкомата ВМФ и командования ЧФ.

Ранее в пресс-службе ЧФ сообщили, что «инцидент возник по вине сухогруза "Орка-2" под флагом Сьерра-Леоне, который в нарушение международных правил предупреждения столкновений судов в море, следуя параллельным курсом и совершая обгон российского корабля по левому борту, не убедившись, что обгон завершен, резко изменил курс вправо и совершил столкновение».

Использованы фотографии: https://www.youtube.com
18

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 21

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. КВУ-НСвД Сегодня, 15:25
    С учетом оперативности предстоящей операции еще до подписания документов специалисты предприятия приступили к выполнению корпусных работ,
    Простой "сирийского эксресса недопустим
    КВУ-НСвД
    1. Genry Сегодня, 15:30
      Десантные корабли предназначены для десантных операций, а не для логистики.
      Genry
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 15:40
        Но на данный момент
        для логистики.
        используются по полной программе совместно с зафрахтованными и куплеными гражданскими судами . Специализированного флота снабжения большой-большой нехват
        КВУ-НСвД
        1. Сепар ДНР Сегодня, 15:47
          «инцидент возник по вине сухогруза "Орка-2" под флагом Сьерра-Леоне, который в нарушение международных правил предупреждения столкновений судов в море, следуя параллельным курсом и совершая обгон российского корабля по левому борту, не убедившись, что обгон завершен, резко изменил курс вправо и совершил столкновение»
          " Подрезал" yes ...
          А по делу... Ремонтируйтесь,восстанавливайте боеготовность. Донбасс хочет видеть в вас мощь и опору.
          Мы нуждаемся в вас. И хотелось бы,чтоб желание было взаимным.
          Сепар ДНР
          1. КВУ-НСвД Сегодня, 15:52
            А
            "Орка-2"
            остаётся пожелать не быть принятой за плавучую мишень "по ошибке" , а капитану подавиться 30-ю сребренниками
            КВУ-НСвД
            1. donavi49 Сегодня, 15:59
              Ну, а что капитан мог сделать? Отворот - наверное делал. Стрелять? Во-первых - это сразу крупный залет на уровень Путина и там наказать/наградить еще неясно что выберут. Во-вторых - делу это не поможет. Напротив - с мостика Орки все убегут в трюм и все. У БДК (да ни у кого, может только 956 с 2х2х130мм пушками смогут притопить корабль, тем самым снижая его ход и энергию - когда станет ясно, что идет на удар) нет средств - остановить большой корабль идущий на таран.
              donavi49
              1. КВУ-НСвД Сегодня, 16:06
                в плане 30-ти сребренников я имел ввиду капитана этой ржавой лохани "Орка-2" Извиняюсь за неясность изложения мысли
                КВУ-НСвД
              2. Удав КАА Сегодня, 16:52
                Цитата: donavi49
                Ну, а что капитан мог сделать?
                Не известно, какая обстановка навигационная была в проливной зоне: встречные и попутные суда, их скорости и т.п.
                Но по-любому, командирскую вахту нес "зазевавшийся" мореман...Когда тебя подрезают, обычно отворачивают вправо и командуют в машину на уменьшение хода, вплоть до "стопа"! Вахтенный офицер прозевал маневр сухогруза, поэтому своевременно не отреагировал. Утро, 30 декабря, хочется спать...сигнальная вахта ежится от холода и прячется за отбойник сигнального мостика...
                Короче, виновата организация ходовой вахты на ходовом посту. Кэпа -- снимут. Не сразу, чтобы не гнать волну, но снимут.
                ИМХО.
                Удав КАА
                1. Serg65 Сегодня, 18:12
                  Цитата: Удав КАА
                  Не известно, какая обстановка навигационная была в проливной зоне

                  Приветствуем Александр! hi
                  Вы правы, на входе-выходе из/в проливной зоне куча островков, часто меняющейся ветер и течение.
                  Цитата: Удав КАА
                  Вахтенный офицер прозевал маневр сухогруза, поэтому своевременно не отреагировал.

                  laughing Ещё не известна ситуация, а вы взяли на себя роль злых дядек с Большого Козловского переулка...
                  Давайте дождёмся орг.выводов yes
                  Serg65
              3. Berkut154 Сегодня, 17:09
                Да ладно АК-725 вполне нормальная и надежная вещь.
                Berkut154
        2. Serg65 Сегодня, 18:04
          Цитата: КВУ-НСвД
          Специализированного флота снабжения большой-большой нехват

          Чтоза зверь такой - этот Специализированный флот?
          Serg65
          1. КВУ-НСвД Сегодня, 18:10
            Корабли в составе ВМФ предназначенные для перевозок грузов в интересах флота . Я извиняюсь , если некорректно выразил свою мысль .
            КВУ-НСвД
            1. Serg65 Сегодня, 18:22
              Цитата: КВУ-НСвД
              Корабли в составе ВМФ предназначенные для перевозок грузов в интересах флота

              Друг мой, суда в составе ВМФ, предназначенные для перевозки грузов в интересах флота всегда перевозили боезапас флота, воду, топливо но никогда не перевозили груз предназначенный для группировок армии, ВВС и "лучшим друзьям" (кроме как во время войны) - этим занимались и должны заниматься суда ММФ!
              Сейчас же ВМФ этим занимается от безвыходности ситуации. hi
              Serg65
              1. КВУ-НСвД Сегодня, 18:27
                Кто же сейчас перевозит вооружения - фрахт под торговым флагом? А как же секретность по номенклатуре грузов
                КВУ-НСвД
                1. Serg65 Сегодня, 18:32
                  Цитата: КВУ-НСвД
                  Кто же сейчас перевозит вооружения - фрахт под торговым флагом?

                  Фрахт но под военным флагом, я бы даже сказал ...не фрахт, а мобилизация.
                  Цитата: КВУ-НСвД
                  А как же секретность по номенклатуре грузов

                  А этим всегда занимался первый помощник капитана-он же особист bully
                  Serg65
                  1. КВУ-НСвД Сегодня, 18:40
                    Ну если так то да . Под военным флагом не досмотрят и не остановят
                    КВУ-НСвД
  2. Сержант71 Сегодня, 15:39
    Цитата: Genry
    Десантные корабли предназначены для десантных операций, а не для логистики.

    Это всё потому, что у нас с транспортами вооружения ВМФ совсем плохо. Одно старьё. Вот и боятся их сильно нагружать, чтобы на дно не отправились. Хотя в последние 3-4 года заложили несколько новых и лет через несколько,надеюсь, подтянемся здесь.
    Сержант71
    1. Aleks777 Сегодня, 15:57
      Есле нефти ,золота да газа хватит.
      Aleks777
    2. Serg65 Сегодня, 18:14
      Цитата: Сержант71
      Это всё потому, что у нас с транспортами вооружения ВМФ совсем плохо

      А каким боком транспорты вооружения и транспортировка военных грузов в Сирию?
      Serg65
  3. Aleks777 Сегодня, 15:56
    Не ремонт а перевооружение производить,сам рядом с морем один металлом,еле держится за причал кроме 5 судов извесных....
    Aleks777
  4. московский десант Сегодня, 16:21
    Ну этот то ничего, только бока помял, а вот скотовоз Ашот наш корабль на дно пустил.

    московский десант
Картина дня