У здания Рады произошла стычка между митингующими и полицией
У здания Верховной рады произошла стычка между митингующими, которые требуют принять закон о реинтеграции Донбасса, и силовиками. В результате пострадал сотрудник правоохранительных органов. Одного участника акции задержали.
Как сообщают очевидцы, протестующие сначала жгли шины, а затем кинули в огонь российский флаг. Силовики пытались им помешать, но не смогли. По словам депутата парламента Семена Семенченко, спецназу противостояли бойцы Внутреннего корпуса батальона "Донбасс" и ветераны других подразделений.
После инцидента около пятидесяти человек переместились на улицу Банковую, где находится здание администрации президента Петра Порошенко. Там они провели небольшой митинг и затем вернулись к парламенту, где продолжили пикет, передает корреспондент РИА Новости.
Власти заверили, что ситуации находится под контролем: за порядком в центре Киева следят около четырех тысяч сотрудников правоохранительных органов. Охрану у здания Рады усилили, около нее установили рамки металлоискателей.
Участники акции "Стоп Реванш" держат в руках флаги с символикой националистической общественно-политической организации "Свободные люди" и государственные флаги Украины.
Помимо принятия закона о реинтеграции Донбасса митингующие также призывают парламент одобрить законопроекты о коллаборационизме и антикоррупционном суде с учетом замечаний Венецианской комиссии. Также они выступают за признание России "агрессором".
Как сообщают очевидцы, протестующие сначала жгли шины, а затем кинули в огонь российский флаг. Силовики пытались им помешать, но не смогли. По словам депутата парламента Семена Семенченко, спецназу противостояли бойцы Внутреннего корпуса батальона "Донбасс" и ветераны других подразделений.
После инцидента около пятидесяти человек переместились на улицу Банковую, где находится здание администрации президента Петра Порошенко. Там они провели небольшой митинг и затем вернулись к парламенту, где продолжили пикет, передает корреспондент РИА Новости.
Власти заверили, что ситуации находится под контролем: за порядком в центре Киева следят около четырех тысяч сотрудников правоохранительных органов. Охрану у здания Рады усилили, около нее установили рамки металлоискателей.
Участники акции "Стоп Реванш" держат в руках флаги с символикой националистической общественно-политической организации "Свободные люди" и государственные флаги Украины.
Помимо принятия закона о реинтеграции Донбасса митингующие также призывают парламент одобрить законопроекты о коллаборационизме и антикоррупционном суде с учетом замечаний Венецианской комиссии. Также они выступают за признание России "агрессором".
Использованы фотографии: © REUTERS / Andrew Kravchenko
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