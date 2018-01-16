19:02 16 января

У здания Рады произошла стычка между митингующими и полицией

У здания Верховной рады произошла стычка между митингующими, которые требуют принять закон о реинтеграции Донбасса, и силовиками. В результате пострадал сотрудник правоохранительных органов. Одного участника акции задержали.

Как сообщают очевидцы, протестующие сначала жгли шины, а затем кинули в огонь российский флаг. Силовики пытались им помешать, но не смогли. По словам депутата парламента Семена Семенченко, спецназу противостояли бойцы Внутреннего корпуса батальона "Донбасс" и ветераны других подразделений.

У здания Рады произошла стычка между митингующими и полицией



После инцидента около пятидесяти человек переместились на улицу Банковую, где находится здание администрации президента Петра Порошенко. Там они провели небольшой митинг и затем вернулись к парламенту, где продолжили пикет, передает корреспондент РИА Новости.



Власти заверили, что ситуации находится под контролем: за порядком в центре Киева следят около четырех тысяч сотрудников правоохранительных органов. Охрану у здания Рады усилили, около нее установили рамки металлоискателей.

Участники акции "Стоп Реванш" держат в руках флаги с символикой националистической общественно-политической организации "Свободные люди" и государственные флаги Украины.

Помимо принятия закона о реинтеграции Донбасса митингующие также призывают парламент одобрить законопроекты о коллаборационизме и антикоррупционном суде с учетом замечаний Венецианской комиссии. Также они выступают за признание России "агрессором".

Использованы фотографии: © REUTERS / Andrew Kravchenko
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Комментарии 40

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  1. Rusland Сегодня, 15:39
    Кто-то кого-то не так понял.
    Rusland
    1. Дормидонт Сегодня, 15:52
      Вурдалаки закусились с упырями
      Дормидонт
      1. Шура пермский Сегодня, 15:58
        надо бачками с напалмом центр киева закидать и поджечь... и сразу всем полегчает
        Шура пермский
        1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 16:25
          Они и сами справятся, закидывали же центр Киева коктейлями в 2013-2014 году.
          Генерал Песчаных Карьеров
          1. Orionvit Сегодня, 16:52
            Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
            закидывали же центр Киева коктейлями в 2013-2014 году

            Да, но тогда горели ребята из "Беркута", которых потом ещё и преступниками объявили.
            Orionvit
            1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 16:56
              А некоторые из беркутовцев потом в АТО пошли.
              Генерал Песчаных Карьеров
              1. Orionvit Сегодня, 17:06
                Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
                А некоторые из беркутовцев потом в АТО пошли

                А вот этих я вообще не понимаю.
                Orionvit
                1. LSA57 Сегодня, 17:34
                  Цитата: Orionvit
                  А вот этих я вообще не понимаю.

                  да похоже пошли те, кто под коктейли не попал
                  LSA57
                2. Pirogov Сегодня, 17:37
                  Цитата: Orionvit
                  А вот этих я вообще не понимаю.

                  Есть такая категория им по фиг за кого платят и ладно.
                  Pirogov
            2. Идущий Сегодня, 16:58
              Да , видимо без внешнего вмешательства , этот цирк там никогда не закончится.
              Идущий
    2. Владыка Ситх Сегодня, 16:16
      Еще пару фото

      Владыка Ситх
  2. Vard Сегодня, 15:39
    Дурдом... Больше ни чего и не скажешь...
    Vard
    1. майор Юрик Сегодня, 15:47
      Ну,в свинарнике бойня за место у корыта вещь постоянная, тем более хавки в корыте всё меньше и меньше! Хрюнам хрюново,вообщем! fool
      майор Юрик
      1. BerBer Сегодня, 15:54
        Не в бровь, а в глаз. И нечего искать политическую подоплёку.
        BerBer
        1. Ушлый_башкорт Сегодня, 16:11
          Как ни странно, но это и есть политика.
          Ушлый_башкорт
          1. Комментарий был удален.
    2. Чёрный Сегодня, 15:51
      Эпическая битва в свинарнике laughing
      Кличку безплатный совет.. Организовать под Радой ринг, где то 30 метров на 30 метров.. И запускать туда активистов и митингующих , человек по 20... Вот это будет махач.. И тут же принимать ставки.. Киев будет самым богатым в Европе.. wassat
      Чёрный
    3. Чёрный Сегодня, 15:55
      Сижу вот, думаю, кто за это им платит? Ведь интересно, согласитесь. Если мы берем за основу постулат, что в здравом уме взрослый мужчина не пойдет жить в мороз в палатку на майдан, ему нужно работать, содержать семью, себя, ходить куда-то в туалет, чем-то питаться, покупать одежду и т.п... Но с другой стороны, я не представляю кого-нибудь в адеквате, кто за это заплатит. Ребус никак не сходится laughing
      Чёрный
      1. dauria Сегодня, 16:00
        Но с другой стороны, я не представляю кого-нибудь в адеквате, кто за это заплатит. Ребус никак не сходится


        Просто перестаньте считать их " в здравом уме взрослыми мужчинами" - и всё сойдётся в ребусе. Работать лень, семью не содержат, туалет где захочет....Раньше такие на вокзале перебивались, а теперь им и в центре Киева хватает на прокорм.
        dauria
        1. gukoyan Сегодня, 16:21
          Они киборги, им пофиг... Что сказали, то и делают.
          gukoyan
      2. KondratKo Сегодня, 16:26
        "Сижу вот, думаю, кто за это им платит?"
        Если им нынче ещё и платил кто-то за пребывание на тусовке, цеж холя-я-ва, то Куев как в 2013-14 гг напоминал бы суперпомойку с палатками и отхожими местами в окрестных дворах, людей бы было как кильки в бочке (свято место пусто не бывает). А так, сборище идейных голодранцев, ни больше ни меньше, торчащие там за "мож шо перепадёт".
        KondratKo
        1. KondratKo Сегодня, 16:42
          Показательно - каким должно быть сборище идиотов без финансовых вливаний, по истине народное, сборище.
          KondratKo
      3. Orionvit Сегодня, 16:56
        Цитата: Чёрный
        Сижу вот, думаю, кто за это им платит?

        Сейчас майдан уже дешевле, проплачиваются человек сто подготовленных провокаторов, остальные идейные. Вот в 2013, тогда да, госдеп потратил грёбаные миллиарды, чего впрочем и не скрывал.
        Orionvit
    4. Антианглосакс Сегодня, 16:20
      Не наскакались. Ну-ну, пусть ещё трохи поскачут, может прозреют некоторые...
      Антианглосакс
    5. Лелёк Сегодня, 16:27
      Цитата: Vard
      Дурдом... Больше ни чего и не скажешь...

      hi
      Дурдом это ласково сказано. На этом же заседании ВРУ заместительница Парубия Сыроед предложила фактически объявить войну России. Впрочем, чему удивляемся - это же Хохлостан.
      Лелёк
  3. Incvizitor Сегодня, 15:40
    Похоже эти пин.сы и ге.ропа не успокоятся, пока не останется на этой территории млн 5 обслуживающего хозяев персонала.
    Incvizitor
  4. SOF Сегодня, 15:49
    ...интересная текстовка у статьи:
    ...какие-то отморозки пытались помешать другим отморозкам бросить в огонь российский флаг, но не смогли этого сделать?
    SOF
  5. Дормидонт Сегодня, 15:51
    Без взрывного веселья, без огонька. Ни тебе гранат, ни коктейлей Молотова. Протухла гидность
    Дормидонт
    1. Офицер запаса Сегодня, 17:25
      И печенек нет. Халтура, одним словом.
      Офицер запаса
  6. Masya Masya Сегодня, 15:54
    Краинские будни... скакать и покрышки жечь... yes wink
    Masya Masya
    1. Лелёк Сегодня, 16:37
      Цитата: Masya Masya
      Краинские будни... скакать и покрышки жечь


      Привет, Марина.
      Все эти фортели "нациплебса" направлены на то, чтобы утвердиться в новой истории страны "404", стерев всё старое. И при потакании со стороны правящей хунты им это удаётся. Только вот развязка будет горькой для недогосударства , растоптавшего свою настоящую историю. В общем, как в анекдоте:
      Лелёк
      1. Masya Masya Сегодня, 16:49
        Лев, приветик! love
        Цитата: Лелёк
        Только вот развязка будет горькой для недогосударства , растоптавшего свою настоящую историю.

        Без истории нет будущего...
        Masya Masya
        1. Лелёк Сегодня, 16:54
          Цитата: Masya Masya
          Без истории нет будущего


          История - она в головах. А когда вместо головы кастрюля, то "УПС !"
          Кстати давно не дарил в Ваш альбом:

          Это Няшка с отчимом.
          Лелёк
          1. Masya Masya Сегодня, 17:00
            Спасибо!!! love
            В ответ- две няшки...
            wink
            Masya Masya
  7. astepanov Сегодня, 15:57
    Если Бог хочет наказать, то он лишает разума.
    astepanov
  8. s30461 Сегодня, 16:03
    Режет глаз слово "ветеран" по отношению к этому сброду. Какие они ветераны? Ветеранами были их деды, воевавшие за СССР и давившие бандеровцев.
    s30461
  9. gukoyan Сегодня, 16:19
    Мишаня наверное чудит, обещал же Петро сместить с поста)))
    gukoyan
  10. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 16:23
    Опять майданят. Эти упыри работать не пробовали?
    Генерал Песчаных Карьеров
  11. ul_vitalii Сегодня, 16:29
    Цитата: Rusland
    Кто-то кого-то не так понял.

    Хотя все живут по понятиям. Сколько ненависти друг к другу.
    ul_vitalii
  12. МИХАН Сегодня, 17:31
    Лишь бы не работать, там уже наверное кагорта майданщиков профессионалов возникла )))
    МИХАН
  13. КОТ БАЮН Сегодня, 18:17
    Власти заверили, что ситуации находится под контролем

    Ну конечно же. Клетка с хомячками у полосатых собак всегда под контролем. А что там происходит - да кому какая разница. Хомячки дерутся за место у кормушки: правый угол на левый угол. А хозяин смотрит, наблюдает и делает выводы. Может кого-то новым главным хомячком назначит.... Передовым, демократичным, жовтоблакитным таким хомячком, но... все равно подопытным.
    Так что все в рамочках.
    КОТ БАЮН
  14. loginovich Сегодня, 18:49
    Участники акции "Стоп Реванш" держат в руках флаги с символикой националистической общественно-политической организации "Свободные люди" и государственные флаги Украины

    "Свободные люди" это кто такие? Скоро всяких организаций будет больше чем украинцев в Украине. hi
    loginovich
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