ВВС Китая провели первые учения с участием "стелс-истребителей"
Китайская армия осваивает новейшие стелс-истребители. Как сообщает портал janes.com, ВВС Китая провели первые учения, в которых были задействованы самолёты Chengdu J-20.
Истребители Chengdu J-20 поступили на вооружение ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в прошлом году. В марте 2017 года журналисты Reuters сообщили о том, что ВВС Китая получили первые экземпляры стелс-истребителей Chengdu J-20, а в сентябре пресс-служба Минобороны КНР официально объявила о принятии их на вооружение.
Учения с использованием J-20 проходили в режиме секретности на одной из военных баз ВВС Китая. В течение девяти дней «несколько J-20 провели реалистичные манёвры с истребителями J-16 и J-10C». При этом детали учений в НОАК не раскрывают.
Истребитель J-20 разработан корпорацией Shenyang Aircraft и собирается на заводе Chengdu Aircraft Industry. Производитель позиционирует самолёт как истребитель пятого поколения, оснащённый передовой электроникой и построенный с применением стелс-технологий, при этом вся техническая информация о нём засекречена. Первый полёт прототипа J-20 состоялся в 2011 году, официальная демонстрация — на авиашоу в Чжухае в 2016 году, передает "Warspot"
Истребители Chengdu J-20 поступили на вооружение ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в прошлом году. В марте 2017 года журналисты Reuters сообщили о том, что ВВС Китая получили первые экземпляры стелс-истребителей Chengdu J-20, а в сентябре пресс-служба Минобороны КНР официально объявила о принятии их на вооружение.
Учения с использованием J-20 проходили в режиме секретности на одной из военных баз ВВС Китая. В течение девяти дней «несколько J-20 провели реалистичные манёвры с истребителями J-16 и J-10C». При этом детали учений в НОАК не раскрывают.
Истребитель J-20 разработан корпорацией Shenyang Aircraft и собирается на заводе Chengdu Aircraft Industry. Производитель позиционирует самолёт как истребитель пятого поколения, оснащённый передовой электроникой и построенный с применением стелс-технологий, при этом вся техническая информация о нём засекречена. Первый полёт прототипа J-20 состоялся в 2011 году, официальная демонстрация — на авиашоу в Чжухае в 2016 году, передает "Warspot"
Использованы фотографии: people.com.cn
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