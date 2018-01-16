18:58 16 января

ВВС Китая провели первые учения с участием "стелс-истребителей"

Китайская армия осваивает новейшие стелс-истребители. Как сообщает портал janes.com, ВВС Китая провели первые учения, в которых были задействованы самолёты Chengdu J-20.

ВВС Китая провели первые учения с участием "стелс-истребителей"


Истребители Chengdu J-20 поступили на вооружение ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в прошлом году. В марте 2017 года журналисты Reuters сообщили о том, что ВВС Китая получили первые экземпляры стелс-истребителей Chengdu J-20, а в сентябре пресс-служба Минобороны КНР официально объявила о принятии их на вооружение.


Учения с использованием J-20 проходили в режиме секретности на одной из военных баз ВВС Китая. В течение девяти дней «несколько J-20 провели реалистичные манёвры с истребителями J-16 и J-10C». При этом детали учений в НОАК не раскрывают.

Истребитель J-20 разработан корпорацией Shenyang Aircraft и собирается на заводе Chengdu Aircraft Industry. Производитель позиционирует самолёт как истребитель пятого поколения, оснащённый передовой электроникой и построенный с применением стелс-технологий, при этом вся техническая информация о нём засекречена. Первый полёт прототипа J-20 состоялся в 2011 году, официальная демонстрация — на авиашоу в Чжухае в 2016 году, передает "Warspot"

Использованы фотографии: people.com.cn
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Комментарии 47

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  1. старшина запаса Сегодня, 17:14
    а движки наши ?
    старшина запаса
    1. oldseaman1957 Сегодня, 17:17
      Цитата: старшина запаса
      а движки наши ?
      - При их темпах развития на ЭТО уповать даже смешно! Наш главный враг - наша тягучая, как сопля, экономика. Если в этом году гайдаровцев не попинают, можно смело записывать себя в перспективного китайского сателлита.
      oldseaman1957
      1. Владимир16 Сегодня, 17:21
        Цитата: oldseaman1957
        - При их темпах развития на ЭТО уповать даже смешно!

        Не путаете темпы развития с ростом экономики? Можно производить и продавать миллиарды айфонов, но не производить ни одного движка для самолета пятого поколения. И наоборот.
        Владимир16
        1. КВУ-НСвД Сегодня, 17:26
          К сожалению законы диалектики никто убедительно не опроверг - количественные изменения приводят к качественным
          КВУ-НСвД
        2. yehat Сегодня, 17:48
          дык без условных айфонов не будет ни одного движка.
          yehat
          1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 18:57
            КНДР без условных смартфонов создала ЯО и средства доставки.
            Генерал Песчаных Карьеров
    2. Azazelo Сегодня, 18:03
      Разумеется....этот J20 или как его там....только чисто внешне истребитель 5 го поколения. Там скорее 3+ или 4 не больше. Ну примерно такой же фейк как лярды населения Китая, которых на самом деле нет.
      Azazelo
      1. svp67 Сегодня, 18:07
        Цитата: Azazelo
        этот J20 или как его там....только чисто внешне истребитель 5 го поколения.

        С его то передними рулями? Да он должен светится на локаторах не хуже, чем 4++++
        svp67
        1. dauria Сегодня, 18:31
          С его то передними рулями? Да он должен светится на локаторах не хуже, чем 4++++


          "Передние рули" не болваны придумали ( да и не рули это). Они позволяют сбалансировать самолет как на дозвуковой скорости, так и на сверхзвуке при сохранении неплохого аэродинамического качества. А между аэродинамикой и ЭПР приходится выбирать компромисс. Кто угадал, ещё вопрос. Сомневаюсь, что "невидимый" F-35 будет способен безнаказанно действовать в зоне ПВО фронта. И даже не это главное - а задел технологий, специалисты и опыт.
          dauria
          1. svp67 Сегодня, 18:34
            Цитата: dauria
            "Передние рули" не болваны придумали.

            Да, но они же сразу резко повышают заметность самолета, какое же это тогда "пятое поколение"?
            svp67
            1. Vita VKO Сегодня, 18:50
              Цитата: svp67
              Да, но они же сразу резко повышают заметность самолета,

              Такой же углепластик как и большинство элементов самолета. По сравнению с двигателем они в увеличение ЭПР вносят доли процента. Можно вообще построить полностью пластиковый или деревянный, но это не сделает его самолетом 5-го поколения. Здесь основная борьба идет в возможности вести разведку и применять оружие оставаясь невидимым для средств радиотехнической и инфракрасной разведки противника.
              Vita VKO
      2. seos Сегодня, 18:20
        А кто придумывает требования к истребителю 5 поколения? В каждой стране эти требования свои.... У каждого своя концепция... и мы судить у кого правда не можем ...
        Про то, что
        Там скорее 3+ или 4 не больше
        это бред сивой кобылы... Сейчас технологический уровень Китая не уступает нашему... да по движкам они отстают... но не в движках дело..
        seos
        1. Muvka Сегодня, 18:30
          Уступает во всем.
          Muvka
          1. seos Сегодня, 18:38
            Китай владеет 100% производством своей продукции им никакая программа импортазамещения не понадобится ... Авионика, радары АФАР, Ракеты, стелс технологии все у них есть...
            Уверен, что стоимость производства этого J-20 очень невысокая, тем более для Китайской экономики.. У нас вон МИГ-35 собираются производить, Су-30, Су-35 производят, еще ту-160 итд .. и это все не стелс самолеты...
            И что лучше МИГ-35 не имеющий стелс технологий или J-20?
            Они в отличии от нас вкладываются в науку по полной .... у них есть будущее ...
            seos
            1. Muvka Сегодня, 18:50
              Надо смотреть на самолет полностью, а не на то стелс он или нет. А движки Китай закупает у нас авиационные. Танковые - у Германии. Отличные 100% производства в стране. Неизвестно еще, как по остальным пунктам дело на самом деле обстоит.
              Muvka
  2. фа2998 Сегодня, 17:20
    Хочу попросить наших критиков- хватить порофинить китайцев.Хорош самолет или плохой покажет время, может где то засветится в региональных конфликтах.Самолет УЖЕ в серии, а мы все испытываем, если помню уже 8 лет.А недавно китайцев учили самолетостроению. Он скоро нас по экспорту самолетов обойдет. hi
    фа2998
    1. Chertt Сегодня, 17:29
      Есть два типа, непонятных мне людей. Первые (либероиды) , считают США "Градом на Холме" , где все самое лучшее, и куда нам ва**тникам с ними тягаться. И вторые, как только появляется ЛЮБОЕ непроверенное сообщение о КНР, они отбрасывают последние крохи сомнений, и впадают в сексуальный экстаз
      Chertt
      1. Одиссей Сегодня, 18:52
        Цитата: Chertt
        Есть два типа, непонятных мне людей.

        Есть еще более удивительный тип людей. Те кто проворонил собственную страну,сдал ее на разграбление откровенным бандитам разрушившим целые отрасли производства, а теперь закупает в Китае все от трусов до станков,но при том рассказывает о "собственном величии ".
        Весь мир,включая и китайцев и собственную новорусскую олигархию смотрят на таких людей,как на откровенных даунов которых можно безбоязненно грабить.
        Одиссей
    2. КВУ-НСвД Сегодня, 17:36
      У них самолёт 5 пок. с движком от 4 и об испытаниях 5-го что-то не слыхать . Наш 5-й мотор уже на лётных испытаниях . А сколько у них единиц в этой "серии"? . Пока рановато говорить о качественном скачке китайского военного авиапрома . Ещё большой вопрос , что лучше - поставить в серию недоведённый аппарат или доделать до требуемых характеристик и лишь потом на конвейер . Хотя с их темпами развития рано или поздно нас догонят и перегонят
      КВУ-НСвД
    3. svp67 Сегодня, 18:09
      Цитата: фа2998
      Самолет УЖЕ в серии, а мы все испытываем

      Он в такой же серии как и наш Су-57, то есть до устранения выявленных в ходе войсковых испытаний недостатков и появление своего двигателя, большой серии не будет.
      svp67
      1. Соломон Кейн Сегодня, 18:39
        Все, что когда-либо было создано Китаем - Великая стена, единственное произведение технической, мысли, сохранившееся до наших времен. Да и она не спасла китайцев от орд
        Темучина.
        Быстро, много и надолго, такого не бывает.
        Что касается 57-го, слишком много накосячили ошибок, реализуя завиральные идеи, поэтому правильно, что доводят изделие "до ума". 5-7-10 лет доработок, но самолет будет на 10- летия, а не то чем занимаются в Поднебесной, копируя не только технологии полосатых , но и манеру их технологической адаптации изделия, через аварии, сбои и доработки......
        Соломон Кейн
  3. Удав КАА Сегодня, 17:25
    Учения с использованием J-20 проходили в режиме секретности на одной из военных баз ВВС Китая. В течение девяти дней «несколько J-20 провели реалистичные манёвры с истребителями J-16 и J-10C». При этом детали учений в НОАК не раскрывают.
    Реалистичные маневры -- это воздушный бой , что ли? Когда замеряются дистанции обнаружения, ракурсы и сроки выхода в атаку по ВЦ? При этом РЛС ДВО засекают дистанцию обнаружения "невидимки"...А по ИК следу (сигнатуре) не смотрели? Потому как наш АЛ 41Ф ну очень яркий! А другого у хунфузов просто нет...Но на вооружение-таки приняли. Товарищ Си всему голова! bully
    Однако.
    Удав КАА
    1. Canecat Сегодня, 17:46
      Вся разница, что у нас сначала испытывают а потом серия, а у них по видимому окончательные испытания уже на серийниках... все понимают что он еще сырой, но зато уже похвастались. )))
      Canecat
      1. Chertt Сегодня, 17:58
        Цитата: Canecat
        а у них по видимому окончательные испытания уже на серийниках

        в России произведено десять летных прототипов су- 57 , чем не серия
        Chertt
    2. yehat Сегодня, 17:49
      в любом случае китайцы плохо понимают как это использовать и любые маневры это понимание улучшают.
      yehat
  4. Mavrikiy Сегодня, 17:27
    Красив, собака. Аккуратен и звездочки, эх....
    Mavrikiy
  5. Piramidon Сегодня, 17:31
    Не знаю уж, как там на счет ТТХ, но самолеты и корабли китайцы, как горячие пирожки, выстреливают. У них там народу - туевахуча. Каждый китаец воткнет заклепку - авианосец готов. laughing
    Piramidon
    1. yehat Сегодня, 17:50
      не стоит переоценивать численность населения. там тех, кто "воткнет заклепку" намного меньше.
      yehat
  6. Малый Сегодня, 17:36
    Главная беда у нас армия чинушей без родины и флага дорвавшихся до бюджетных денег ибо все продается .....ввиду отсутствия контроля ....и строят они себе дворцы и яхты какая им зачем родина свалят при любом шухере за кордон
    Малый
  7. tchoni Сегодня, 17:36
    Су57 ээээмь! Ты гдеееее!? Ауууууууууууу!?
    А , если серьезно, то темпы развития Китая малость пугают. Это не США, которые, в известной степени ограничены людским ресурсом, пусть и не так как мы, но все же.. И расположенные бог знает где. Это сверхдержава, причем у нас под боком....
    tchoni
    1. yehat Сегодня, 17:51
      Китай развивается МЕДЛЕННЕЕ чем СССР. Вот, почему нас боялись.
      yehat
      1. Саша Крымский Сегодня, 18:39
        Китай развивается МЕДЛЕННЕЕ чем СССР. Вот, почему нас боялись

        Небольшая разница только в том , что развитие СССР закончилось на попытке довести до ума первый советский кассетный видеомагнитофон "электроника 311"с верхней загрузкой кассеты , а китайцы уже во всю шлёпали лазерные DVD плэеры хоть и на больших дисках.
        Саша Крымский
      2. фа2998 Сегодня, 18:41
        Да что вы вспоминаете 70 годы прошлого века? Потом были 80-90-00 годы, Китай вырос в РАЗЫ, а мы упали, и теперь никак не можем показателей 80 - х годов! hi
        фа2998
    2. seos Сегодня, 18:26
      Китай никогда нашим врагом не был ... в отличии от англо-саксов... В данный момент развитие Китая нам выгодно, без их существования нас порвут как Тузик грелку... и дело тут не в прямой военной агрессии... локальными конфликтами, санкциями, да 5ми колоннами нас обрушат ...
      seos
  8. Azazelo Сегодня, 18:01
    Этого хреного летающего на старых двигателях, без централизованной системы управления...ну ну.
    Azazelo
  9. APASUS Сегодня, 18:04
    Не надо скрывать рывка китайской науки и промышленности ,но ставку на самолёты Chengdu J-20 я бы делать не стал.Дело не в возможностях,а в попытке Китая всем продемонстрировать переход экономики от шитья дешевого ширпотреба к производству высокотехнологичной продукции .Это как полет Гагарина, для Китая этот проект престижа.Не думаю что они его пустят в серию ,а изготовить образцы еще не значит результат.
    В Японии тоже отчитались о подобных разработках и самолет даже в воздух подняли ,однако сразу предупредили ,что серию стоит ждать не ранее 2025 года
    APASUS
    1. seos Сегодня, 18:32
      Китайская экономика строится на массовости производства .... взять новые города без жителей - это строительный бум... Взять темпы роста флота... Они 1 экономика планеты и таким образом они стимулируют свой экономический рост ...
      Для них несколько сот J-20 построить не проблема, как временный переходный истребитель, до появления чего нибудь получше... более того они так экономику строят...
      seos
      1. APASUS Сегодня, 18:54
        Цитата: seos
        Для них несколько сот J-20 построить не проблема, как временный переходный истребитель, до появления чего нибудь получше... более того они так экономику строят...

        Всех ТТХ мы не знаем ,но почему тогда на J-20 стоит наш двигатель АЛ-31ФН Ситуация с АФАР для РЛС до сих пор довольно непонятная. Она у них есть, но каковы ее работоспособность и характеристики, неизвестно.Опять же не совсем понятно чем будет вооружен данный аппарат,есть ли для него ракеты дальнего радиуса действия,хотя и с ближним у них не все пока в порядке.
        APASUS
  10. федоров Сегодня, 18:11
    Китайцы конечно молодцы. Но даже Калаш толком сделать не могут. То-ли метал не тот, руки возможно не из того места, Бабы-женщины Русские его собирают на Родине. .
    А про двигло ваще молчу, закупали и покупать будут. Хитрая китайская смекалка тут не прошла. Школу двигателестроения пройти нужно, тройку десяток лет как минимум.
    Хотя станция на орбите есть, Своя система типа Глонасс-то же. Молодцы.
    федоров
    1. ПалБор Сегодня, 18:41
      Цитата: федоров
      Китайцы конечно молодцы. Но даже Калаш толком сделать не могут. То-ли метал не тот, руки возможно не из того места, Бабы-женщины Русские его собирают на Родине. .
      А про двигло ваще молчу, закупали и покупать будут. Хитрая китайская смекалка тут не прошла. Школу двигателестроения пройти нужно, тройку десяток лет как минимум.
      Хотя станция на орбите есть, Своя система типа Глонасс-то же. Молодцы.

      Насчёт станций - всё тоже относительно."Тяньгун-1" неконтролируемо упадёт в марте,от третьего отказались,крутится второй,но это не полноценная станция,а один модуль.
      Грозят настоящую станцию к 22-23гг. собрать.Посмотрим.
      ПалБор
  11. лысова Сегодня, 18:11
    Наверняка наши пытались его пощупать, с нашей территории. Технологию Стелс многие используют, но почему то не у всех она работает, одно название. (американский бомбардировщик-невидимка F-117, сбитый советским комплексом С - 125 )
    лысова
    1. Korax71 Сегодня, 18:28
      Единичный случай ничего не показывающий.уде это было разобрано и обсосано миллион раз.
      Korax71
      1. лысова Сегодня, 18:46
        Это не случай, вешание лапшы на уши налогоплательщикам, на радарах они видны - недавно по этому поводу скандал был.
        лысова
  12. san4es Сегодня, 18:18
    Производитель позиционирует самолёт как истребитель пятого поколения, оснащённый передовой электроникой и построенный с применением стелс-технологий

    san4es
  13. Саша Крымский Сегодня, 18:28
    Цитата: старшина запаса
    а движки наши ?

    А зачем ?
    Саша Крымский
    1. Muvka Сегодня, 18:32
      А потому что без движков самолет летать не может. Закон физики.
      Muvka
  14. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 18:58
    Что-то страшненько выглядит. Посмотрим что дальше, все равно серийных моделей нет.
    Генерал Песчаных Карьеров
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