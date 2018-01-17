07:03 17 января

Танкисты ВСУ в зоне "АТО" сдавали экзамен по ведению наступательного боя

Министерство обороны Украины опубликовало прохождение «испытаний» танкистами в зоне так называемой «АТО». При этом само понятие «антитеррористическая операция» выглядит, мягко говоря, странно, учитывая тот факт, что в Верховной раде Украины в очередной раз не решились признать ЛДНР «террористическими организациями». Другими словами, сложилась парадоксальная ситуация на фоне украинской «логики»: террористов нет, а антитеррористическая операция проводится. Против кого в таком случае?

Во время «испытаний» в зоне «АТО» танкисты ВСУ отработали стрельбу штатными снарядами в условиях, примечательно, не только оборонительного, но и наступательного боя.

Приводится заявление замкомандира танковой бригады ВСУ подполковника Евгения Межевикина:
Мы обучаем личный состав тому, как надо воевать в этих условиях. Сначала теория, без которой никуда, потому основная нагрузка – на практике. К прохождению итоговых испытаний допущены только лучшие экипажи.



Танкисты ВСУ в зоне "АТО" сдавали экзамен по ведению наступательного боя

Танки Т-64БМ ВСУ на Гончаровском полигоне


В ходе экзаменов украинские танковые экипажи также отработали разведку и распознавание целей, выход танков из боя, а также вызов огневой поддержки и взаимодействия различных подразделений в условиях меняющейся боевой обстановки.


Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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Комментарии 7

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  1. ФЕОДОР Сегодня, 06:16
    Надо же ! Не все значит на складах сгорели !
    ФЕОДОР
  2. Spartanez300 Сегодня, 06:17
    Теперь они не ветераны и участники "АТО " а убийцы своего же мирного населения , как изначально и было . Только теперь это сами и подтвердили .
    Spartanez300
  3. Омскгазмяс Сегодня, 06:26
    Судя по фото, это танки Булат. Осенью прошлого года из-за многочисленных поломок все Булаты вывели из боевых частей и отправили на завод для ремонта. Значит, уже вернулись в строй и проходят боевую подготовку.
    Омскгазмяс
  4. Геркулесыч Сегодня, 06:37
    А не взападло им на Советских танках ездить? fool Где" тирекс", где бронемусорный контейнер" навоз "? negative Где хвалевые" в оплетке "или как там их "оплоты"???Бронерыдваны стройте fool , а если решили, то танки построенные во времена СССР выведите из эксплуатации, и немедленно! !! sad
    Геркулесыч
  5. Александр 3 Сегодня, 06:45
    Им надо в сторону Киева тренироваться и стрелять в ту сторону,ведь все херои там.
    Александр 3
  6. Диванный эксперт Сегодня, 06:51
    Щас как бахнем с диванной установки=) и все их экзамены на смарку=)
    Диванный эксперт
  7. rotmistr60 Сегодня, 06:52
    К прохождению итоговых испытаний допущены только лучшие экипажи.
    И сколько таких набралось? А остальные пока наверное пешим по машинному тренируются.
    rotmistr60
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