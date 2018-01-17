Танкисты ВСУ в зоне "АТО" сдавали экзамен по ведению наступательного боя

Мы обучаем личный состав тому, как надо воевать в этих условиях. Сначала теория, без которой никуда, потому основная нагрузка – на практике. К прохождению итоговых испытаний допущены только лучшие экипажи.

Танки Т-64БМ ВСУ на Гончаровском полигоне

Министерство обороны Украины опубликовало прохождение «испытаний» танкистами в зоне так называемой «АТО». При этом само понятие «антитеррористическая операция» выглядит, мягко говоря, странно, учитывая тот факт, что в Верховной раде Украины в очередной раз не решились признать ЛДНР «террористическими организациями». Другими словами, сложилась парадоксальная ситуация на фоне украинской «логики»: террористов нет, а антитеррористическая операция проводится. Против кого в таком случае?Во время «испытаний» в зоне «АТО» танкисты ВСУ отработали стрельбу штатными снарядами в условиях, примечательно, не только оборонительного, но и наступательного боя.Приводится заявление замкомандира танковой бригады ВСУ подполковника Евгения Межевикина:В ходе экзаменов украинские танковые экипажи также отработали разведку и распознавание целей, выход танков из боя, а также вызов огневой поддержки и взаимодействия различных подразделений в условиях меняющейся боевой обстановки.