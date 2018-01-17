07:04 17 января

Париж прокомментировал ситуацию с "царскими долгами" России

В течение нескольких последних дней во французской прессе появились сразу несколько материалов о том, что граждане Франции обратились в суды с исками в отношении России по выплате «долгов». Речь идёт о гражданах, которые являются потомками держателей облигаций так называемых царских займов. У потомков имеется и своя ассоциация. И теперь члены этой ассоциации требуют от РФ выплат, которые в конечном итоге могут составлять до 30 млрд евро.

При этом французские СМИ отмечают, что суд вряд ли «сможет обязать Россию выплатить такую сумму». Дело в том, что ранее РФ погасила свои долги (плюс долги Российской империи и СССР) перед Францией, в сумме которых были и около трети млрд евро именно по царским займам.

Для справки: в состав французской ассоциации держателей царских займов (речь о займах для строительства железной дороги в России в XIX веке) входят до 400 тысяч человек. Почти наполеоновская армия...


РИА Новости, ссылаясь на министерство экономики Франции, сообщает о том, что официальный Париж после осуществлённых Россией выплат не может требовать от Москвы погашения «частных дореволюционных долгов».

Париж прокомментировал ситуацию с "царскими долгами" России


Из заявления чиновника министерства:
Межгосударственные споры между Французской Республикой и Российской Федерацией по вопросу "русских займов" были ликвидированы подписанием 27 мая 1997 года соглашения между двумя странами, по которому Франция и Россия взаимно отказываются от всех финансовых долгов, которые возникли между ними до 9 мая 1945 года, а также воздерживаются от поддержки требований своих граждан, связанных с этими долгами.


При этом добавляется, что и запретить своим гражданам обращаться с исками против России в суд тоже не может.

По некоторым данным, французские владельцы российских царских облигаций пытались выставлять требования ещё в период существования СССР. Однако в Стране Советов быстро разъяснили, что ни о каком погашении «царских» долгов советским правительством и советскими гражданами не может быть и речи.

Использованы фотографии: coberu.ru
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Комментарии 12

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  1. ФЕОДОР Сегодня, 06:37
    Пусть за оккупацию, в гражданскую сперва расплатятся !
    ФЕОДОР
    1. ДЕДПИХТО Сегодня, 06:42
      Цитата: ФЕОДОР
      Пусть за оккупацию, в гражданскую сперва расплатятся !

      А ежели еще ущерб от вторжения Наполеона прикинуть... fellow
      ДЕДПИХТО
      1. oldseaman1957 Сегодня, 06:45
        ранее РФ погасила свои долги (плюс долги Российской империи и СССР) перед Францией, в сумме которых были и около трети млрд евро именно по царским займам...
        - Эгоизм и жадность - вещи естественные, но не до такой же степени, чтобы дважды за одно и то же требовать.
        oldseaman1957
  2. Александр 3 Сегодня, 06:41
    Ну что же правительства рассчитались друг перед другом , а отдельные неудовлетворённые граждане франции могут удовлетворять себя сами.
    Александр 3
  3. Геркулесыч Сегодня, 06:42
    Во как!А интересно, они нам вывезенное в их банки в революцию Российское золото возвращать когда будут? Тем более, что золото положили под высокий процент, и сумма, которую НАМ должны хранзузы будет гигантской! negative И не только они -во многие странах Европы хранится вывезенное из России в революцию золото -наше золото! !!!
    Геркулесыч
  4. askort154 Сегодня, 06:42
    Лягушатники уподобляются шпротникам. А сами-то забыли, как Москву сожгли, и сколько это стоит ?!
    askort154
  5. rotmistr60 Сегодня, 06:43
    Так денег хочется, что даже юридическая необоснованность претензий не останавливает. Ну вот и пусть обращаются в суды и платят за судебные издержки. Какая очередь с ложками выстроилась к российскому котелку по всей Европе и глазом не охватишь.
    rotmistr60
    1. Кубик123 Сегодня, 06:59
      Цитата: rotmistr60
      Так денег хочется, что даже юридическая необоснованность претензий не останавливает.

      Не понятна даже суть претензий. Облигации выпущены "Главным обществом российских железных дорог". Поэтому и обращаться нужно именно по этому адресу. Откуда следует, что это государственный долг?
      Кубик123
  6. Диванный эксперт Сегодня, 06:47
    Головку от мужского прибора им на воротник... СССР все четко сказал

    ''Однако в Стране Советов быстро разъяснили, что ни о каком погашении «царских» долгов советским правительством и советскими гражданами не может быть и речи.''
    Диванный эксперт
  7. мордвин 3 Сегодня, 06:55
    Обнаглели шаромыжники. Мало того, что мы им Париж взорвать не дали, так ещё и недовольны что то. Надо им кило лягушек отослать. Нехай лопают. feel
    мордвин 3
  8. bratchanin3 Сегодня, 06:57
    Западный мир со времени своего зарождения жил за счёт кого то: грабили, обирали, вымогали. Начиная с Карфагена, жили за счет других. Дошла очередь и до самого Запада.
    bratchanin3
  9. федоров Сегодня, 06:58
    Ну так пущай в Басманный суд г.Москвы обращаются, там их пошлют, откуда не возвращаются. Можно в Печерский-Старокиевский в Киеве. Результат тот-же будет.
    Маразму нет границ.
    У Кейтеля вроде пенсне упало, когда он подписывал Акт капитуляции - и французы ? они то же нас победили ?
    федоров
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