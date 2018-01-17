Париж прокомментировал ситуацию с "царскими долгами" России

Межгосударственные споры между Французской Республикой и Российской Федерацией по вопросу "русских займов" были ликвидированы подписанием 27 мая 1997 года соглашения между двумя странами, по которому Франция и Россия взаимно отказываются от всех финансовых долгов, которые возникли между ними до 9 мая 1945 года, а также воздерживаются от поддержки требований своих граждан, связанных с этими долгами.

В течение нескольких последних дней во французской прессе появились сразу несколько материалов о том, что граждане Франции обратились в суды с исками в отношении России по выплате «долгов». Речь идёт о гражданах, которые являются потомками держателей облигаций так называемых царских займов. У потомков имеется и своя ассоциация. И теперь члены этой ассоциации требуют от РФ выплат, которые в конечном итоге могут составлять до 30 млрд евро.При этом французские СМИ отмечают, что суд вряд ли «сможет обязать Россию выплатить такую сумму». Дело в том, что ранее РФ погасила свои долги (плюс долги Российской империи и СССР) перед Францией, в сумме которых были и около трети млрд евро именно по царским займам.Для справки: в состав французской ассоциации держателей царских займов (речь о займах для строительства железной дороги в России в XIX веке) входят до 400 тысяч человек. Почти наполеоновская армия... РИА Новости , ссылаясь на министерство экономики Франции, сообщает о том, что официальный Париж после осуществлённых Россией выплат не может требовать от Москвы погашения «частных дореволюционных долгов».Из заявления чиновника министерства:При этом добавляется, что и запретить своим гражданам обращаться с исками против России в суд тоже не может.По некоторым данным, французские владельцы российских царских облигаций пытались выставлять требования ещё в период существования СССР. Однако в Стране Советов быстро разъяснили, что ни о каком погашении «царских» долгов советским правительством и советскими гражданами не может быть и речи.