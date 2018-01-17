07:00 17 января

Командиры двух эсминцев ВМС США обвинены в непреднамеренном убийстве

Пресс-служба ВМС США сообщила о вынесении приговоров командирам эсминцев «Фитцджеральд» и «Джон Маккейн». Напомним, что речь идёт о расследованиях в рамках дел по двум случаям столкновений американских военных кораблей с гражданскими судами. Итогами этих столкновений стала гибель и пропажа без вести американских моряков.

Эсминец ВМС США John McCain 21 августа прошлого года столкнулся с торговым судном Alnic MC в районе Малаккского пролива. В итоге пропали без вести десять и получили ранения пять моряков.

Командиры двух эсминцев ВМС США обвинены в непреднамеренном убийстве



А в июне того же года похожий инцидент произошёл с эсминцем Fitzgerald, столкнувшимся с контейнеровозом. Тогда семь моряков погибли.

В отношении командиров эсминцев выдвинуты обвинения в халатности и непреднамеренном убийстве.

Известно, что в ближайшее время аналогичные обвинения могут быть выдвинуты в отношении других старших офицеров – офицеров командования.

Ранее старшие офицеры, входившие в команду упомянутых эсминцев, были уволены со службы. Родственники погибших выставили в отношении ВМС США свои исковые требования, обвиняя представителей командование в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 2

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  1. Александр 3 Сегодня, 06:53
    Да надо против командования пентагона выдвигать обвинения в преднамеренном убийстве множества граждан других стран,да и своих тоже.
    Александр 3
  2. PSih2097 Сегодня, 06:55
    Во как, в халатности и непреднамеренном убийстве, а то что на боевом корабле должна быть железная дисциплина и беспрекословное исполнение приказов подчиненными они забыли или как? толерастия и гендеринг рулит?
    PSih2097
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