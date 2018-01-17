Командиры двух эсминцев ВМС США обвинены в непреднамеренном убийстве

Пресс-служба ВМС США сообщила о вынесении приговоров командирам эсминцев «Фитцджеральд» и «Джон Маккейн». Напомним, что речь идёт о расследованиях в рамках дел по двум случаям столкновений американских военных кораблей с гражданскими судами. Итогами этих столкновений стала гибель и пропажа без вести американских моряков.Эсминец ВМС США John McCain 21 августа прошлого года столкнулся с торговым судном Alnic MC в районе Малаккского пролива. В итоге пропали без вести десять и получили ранения пять моряков.А в июне того же года похожий инцидент произошёл с эсминцем Fitzgerald, столкнувшимся с контейнеровозом. Тогда семь моряков погибли.В отношении командиров эсминцев выдвинуты обвинения в халатности и непреднамеренном убийстве.Известно, что в ближайшее время аналогичные обвинения могут быть выдвинуты в отношении других старших офицеров – офицеров командования.Ранее старшие офицеры, входившие в команду упомянутых эсминцев, были уволены со службы. Родственники погибших выставили в отношении ВМС США свои исковые требования, обвиняя представителей командование в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей.